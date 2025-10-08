С 2026 года будут новые тарифы страховых взносов. 💨«Ночной бухгалтер» № 2033

Много детей = много стажа

В страховой стаж для пенсии будут включать период ухода за всеми детьми до 1,5 лет. Более того, если родилась двойня или тройня, то стаж будет идти за каждого ребенка. Такой законопроект подготовил Минтруд.

Напомним, сейчас период ухода за ребенком до 1,5 лет идет в стаж, но максимум за 4 детей, то есть не более 6 лет.

По новым правилам такого отграничения не будет.