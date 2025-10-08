С 2026 года будут новые тарифы страховых взносов. 💨«Ночной бухгалтер» № 2033

Сегодня в выпуске:
Пониженные тарифы взносов в 2026 году изменятся.
В 2026 году вырастет фиксированный взнос в СФР при АУСН.
При рождении двойни у матери будет идти двойной стаж для пенсии.
Новогодние праздники не будут переносить на май.
Самозанятые не могут торговать маркированной продукцией, даже если сделали ее сами.
Взносы 15% вместо 7,6%, 30% вместо 15%
С 2026 года так изменятся пониженные тарифы страховых взносов:
для малого бизнеса до предельной базы было 15% свыше 1,5 МРОТ, будет 30%;
для некоторого малого бизнеса до предельной базы было 7,6% свыше 1,5 МРОТ, будет 15%;
для IT-компаний до предельной базы было 7,6%, будет 15%;
для радиоэлектронных компаний свыше предельной базы было 7,6%, будет 0%.
Взносы в СФР на АУСН
Озвучили размер страховых взносов по производственному травматизму на 2026 год для бизнеса на АУСН. Это 2 970 рублей.
Напомним, в 2025 году автоматические упрощенцы платят в СФР 2 750 руб. Это годовой взнос в фиксированном размере.
Много детей = много стажа
В страховой стаж для пенсии будут включать период ухода за всеми детьми до 1,5 лет. Более того, если родилась двойня или тройня, то стаж будет идти за каждого ребенка. Такой законопроект подготовил Минтруд.
Напомним, сейчас период ухода за ребенком до 1,5 лет идет в стаж, но максимум за 4 детей, то есть не более 6 лет.
По новым правилам такого отграничения не будет.
Январь на май не переносится
По нормам ТК РФ в январе 8 праздничных дней – с 01.01 по 08.01. Именно праздничных, а не выходных. Поэтому просто так перенести часть этих дней на май, чтобы в январе отдыхать меньше, а в мае больше – не получится.
Глава Минтруда Антон Котяков назвал аргументы против такого переноса:
1) это противоречит норме ТК;
2) это нарушит традицию проводить новогоднюю неделю в кругу семьи.
Самозанятые и золото – несовместимы
Торговать продукцией собственного производства на НПД можно. Но нельзя продавать товары, подлежащие обязательной маркировке.
Таким образом, если самозанятый делает ювелирные изделия, которые подлежат обязательной маркировке, то к такой деятельности нельзя применять НПД.
И еще Минфин пояснил, что самозанятые не имеют права применять ККТ. Свои чеки они должны формировать в приложении «Мой налог».
