Утренний бухгалтер № 5985. Новогодние каникулы не будут переносить на майские праздники

Разборы законов

— Наследство. Несколько неочевидных выплат, которые вы можете потерять

Когда заходит речь о том, что входит в наследственную массу, большинство наследников помнят о недвижимости, автомобилях, средствах на банковских счетах, ценных бумагах. Но в состав наследства могут входить и неочевидные суммы. Упускать их не стоит.

— Можно ли повысить зарплату работнику в середине месяца. Мини-курс

В мини-курсе разберем, можно ли повысить оклад работнику в середине месяца и как в этом случае рассчитать зарплату.

— Как ИП может законно использовать имущество супруга в бизнесе

Многие ИП сталкиваются с ситуацией, когда в бизнесе используется не только личное имущество, но и то, что принадлежит второй половине. Как все правильно оформить, чтобы у ИФНС не было вопросов?

— Перевод на другую должность: можно ли предусмотреть в трудовом договоре. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли прописать в трудовом договоре будущие переводы на другую должность.

— Заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП. Конспект вебинара с видео

Разбираем важные вопросы оформления электронных трудовых книжек, как настроить заполнение электронной трудовой книжке в программе, как заполнять данные и формировать ЕФС-1 (подраздел 1.1) при разных мероприятиях.