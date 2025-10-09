Акция ОК Ветром сдуло 04.10 Мобильная
Утренний бухгалтер № 5985. Новогодние каникулы не будут переносить на майские праздники

Если переносить выходные дни с новогодних праздников на майские, придется поменять положения Трудового кодекса.

Минтруд: перенос части новогодних праздников на майские требует изменений в Трудовой кодекс.

Стала известна сумма взноса на травматизм в 2026 году на АУСН.

Налоговая служба уточнила, с какого момента нужно начинать платить туристический налог.

Налоговые резиденты РФ, которые получают образование за рубежом, имеют право получить вычет по НДФЛ.

У Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности.

С 1 октября 2025 года вступили в силу три изменения для плательщиков НДС.

Решения налоговой можно обжаловать в упрощенном порядке: особенности.

НДС для «упрощенцев» с оборотом от 10 млн рублей: пошаговая инструкция по переходу — в статье.

Минфин: для операций в рамках концессии ставки НДС 5% или 7% не применяются.

Разборы законов

Наследство. Несколько неочевидных выплат, которые вы можете потерять

Когда заходит речь о том, что входит в наследственную массу, большинство наследников помнят о недвижимости, автомобилях, средствах на банковских счетах, ценных бумагах. Но в состав наследства могут входить и неочевидные суммы. Упускать их не стоит.

Можно ли повысить зарплату работнику в середине месяца. Мини-курс

В мини-курсе разберем, можно ли повысить оклад работнику в середине месяца и как в этом случае рассчитать зарплату.

Как ИП может законно использовать имущество супруга в бизнесе

Многие ИП сталкиваются с ситуацией, когда в бизнесе используется не только личное имущество, но и то, что принадлежит второй половине. Как все правильно оформить, чтобы у ИФНС не было вопросов?

Перевод на другую должность: можно ли предусмотреть в трудовом договоре. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли прописать в трудовом договоре будущие переводы на другую должность.

Заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП. Конспект вебинара с видео

Разбираем важные вопросы оформления электронных трудовых книжек, как настроить заполнение электронной трудовой книжке в программе, как заполнять данные и формировать ЕФС-1 (подраздел 1.1) при разных мероприятиях.

Новости

1 Эксперимент по автоматизации выдачи лицензий и разрешений продлили до конца 2028 года

2 В мессенджере МАХ добавили сервис подписания документов через «Госключ»

3 👀 Чего опасается бизнес в связи с повышением НДС до 22% и снижением лимита на УСН

4 Судебная практика 2025: когда не будет действовать пониженная ставка земельного налога

5 Законопроект об ужесточении выдачи микрозаймов приняли в первом чтении

6 С 2026 года вырастет максимальный размер пособия по безработице

7 Некоторые выплаты инвалидам освободят от взысканий, а порядок выплаты зарплаты должникам уточнят: принят законопроект-2025

8 Адвокаты смогут применять УСН для другой деятельности

9 👶 В страховом стаже будут учитывать все периоды ухода за каждым ребенком

10 Все, что нужно знать о ПСН и УСН в 2026 году: новые материалы недели в подписке Клерк.Плюс

11 Кабмин хочет вернуть субсидии для Почты России

12 💰 У 36% россиян в 2025 году выросла зарплата

13 До 27 октября нужно отчитаться по имущественным налогам за третий квартал 2025

14 «Честный ЗНАК» нашел больше 50 млн нарушений на маркетплейсах

15 ФНС уточнила, с какого момента нужно начинать платить туристический налог

16 Главные онлайн-курсы для подготовки к изменениям 2026 года

17 Как ФНС блокирует счета селлеров маркетплейсов в 2025 году

18 Какие ставки НДС может применять концессионер на УСН в рамках концессионного соглашения

19 📅 Министр труда объяснил, почему новогодние каникулы не будут переносить на майские праздники

20 ФНС: какие отчеты сдавать в налоговую при закрытии обособленного подразделения

21 🚀 Освойте управленческий учет: демо-доступ к большому курсу для бухгалтеров

22 Известна сумма взноса на травматизм в 2026 году на АУСН

23 Календарь практических консультаций с экспертами на октябрь 2025

24 Минфин: как учитывать для налога на прибыль расходы на создание объектов основных средств

25 Социальный налоговый вычет можно получить, учась за границей: условия 2025

26 Бизнес просит отменить «беспрецедентный рост» экологических платежей

27 Депутаты предлагают страховать металлические счета

28 Какие решения налоговой можно обжаловать в упрощенном порядке и особенности такой жалобы

29 В России каждый день выпускается 20-30 тысяч КЭП

30 ФНС: что с налогом на прибыль и НДФЛ при централизованном начислении и выплате зарплаты в головном офисе при наличии обособок

31 💳 НСПК: у Visa и Mastercard перестали действовать сертификаты безопасности

32 Когда операции с драгметаллами на вкладах не облагаются НДС и НДФЛ

33 📃 О сроках уплаты налогов напомнили в платежках за ЖКУ

34 Депутаты хотят, чтобы план реструктуризации долгов согласовывался со всеми кредиторами

35 🎰 За пропаганду нелегальных онлайн-казино могут ввести штраф до 7 млн рублей. В том числе для медийных лиц

36 💍 Минфин: может ли самозанятый продавать украшения, подлежащие обязательной маркировке

37 СФР назвал средний размер пенсии по гособеспечению в 2026 году: сумма

Статьи

Утренний бухгалтер № 5984. Сколько раз к бизнесу придут с профвизитом

Правительство утвердило периодичность профилактических визитов контрольно-надзорных органов к предпринимателям.

Денис Стрекалов о HADI циклах

Директор по развитию агентства Simtu Денис Стрекалов поделился, как с помощью покер планирования и простого ряда Фибоначчи оценивать маркетинговые гипотезы.

Ответственность руководителей компаний по долгам: как избежать «субсидиарки»

Субсидиарная ответственность — реальная перспектива для лиц, контролирующих юридическое лицо: руководителей, учредителей, главных бухгалтеров, если компания будет признана несостоятельной (банкротом).

Какие тарифы взносов будут в 2026 году: сравнительная таблица

Вырастут взносы для IT-компаний и малого бизнеса, снизятся – для радиоэлектронных компаний.

С 2026 года будут новые тарифы страховых взносов. 💨«Ночной бухгалтер» № 2033

Для малого бизнеса (но не для всех), для IT-компаний в 2026 году вырастет тариф взносов. Для радиоэлектронных компаний — снизится.

Нобелевка по физике 2025 или что такое туннелирование

Хуже уже некуда

🕋 ЗПИФ Современная Коммерческая Недвижимость (СКН) от СФН. Ракета для пассивного дохода или мертвый груз для портфеля?

Как статьи в СМИ помогают найти работу

💥Обзор новостей: суд рассмотрит, кто должен включать НДС в цену контракта, мигранты должны оформлять ДМС с первичной помощью, новогодние каникулы 12 дней

Отскок есть, триггеров нет. Опасная зона для покупателей. За чем стоит следить?

Чек-лист по созданию ценностного предложения

Самозанятые в строительстве: интересные выводы суда по делу о переквалификации отношений в трудовые

Аптечная франшиза: проблематика и потенциал роста, тренды 2025 года

Почему сильные продукты не продаются и что с этим делать

🎯 Точка входа в акции: главный ключ к прибыли или второстепенная деталь?

О раздельном учете по НДС в случае применения ставки 0%

Универсального ответа «какая система выгоднее» не существует

Количество ВНП в Москве и Спб значительно вырастет. Привлечены спецы из регионов

Проблемы с налоговыми уведомлениями, закрытие налоговой службы, обложение ювелиров в обзоре

Как подключить 1С:БГУ 2.0 к Единой бюджетной платформе: пошаговая инструкция

Облигации Почта России 003Р-01 (фикс) и 003Р-02 (флоатер). Весомые причины пройти мимо

Делим бизнес. Юридические нюансы

💼 Мой портфель недвижимости на 8 октября 2025 (ЗПИФ)

