Банковский вклад — хороший способ улучшить кредитную историю и получить согласие на кредит 

Чтобы вернуть себе репутацию надежного заемщика, мало обзавестись надежным источником дохода — стоит еще приобрести ряд банковских продуктов, регулярно пользуясь которыми, вы как бы сигнализируете банку: «У меня все ок, я снова кредитоспособен!» Один из таких продуктов — банковский вклад. Какие они бывают и как могут позитивно повлиять на кредитную историю любого потенциального заемщика, рассказали в статье.
Что означает утрата финансовой репутации в глазах банка
Банки оценивают потенциальных заемщиков (тех граждан, которые подали или могут подать заявку на кредит) по целому ряду признаков. В предоставлении кредита вам, скорее всего, откажут как неблагонадежному финансово нестабильному заемщику, если в вашей кредитной истории зафиксированы:
нарушения условий ранее заключенных кредитных договоров — наличие полных или частичных просрочек по платежам (даже однодневная задержка выплаты долга по кредиту понизит ваш кредитный рейтинг);
частые обращения в банки и/или микрофинансовые организации (МФО) с просьбой предоставить вам денежные ссуды;
запросы на ознакомление с вашей кредитной историей со стороны различных организаций;
высокая долговая нагрузка (большое количество активных кредитных договоров и большой размер суммарной задолженности);
сведения о судебных спорах — долговые обязательства вне банков (например, просрочки по оплате услуг ЖКХ);
записи о реструктуризации/пролонгировании сроков исполнения по ранее заключенным кредитным договорам.
Кредитная история — барометр платежеспособности
Напомним, что кредитная история — это персональное финансовое досье, в которое заносятся все взаимодействия каждого совершеннолетнего и дееспособного гражданина РФ с банками и МФО: сколько раз и на какие суммы он брал кредиты, дисциплинированно ли их выплачивал, не был ли вовлечен в судебные тяжбы в связи с неисполнением своих платежных обязательств и т.д.
Согласно 218-ФЗ «О кредитных историях», каждый банк и МФО обязаны отправлять такого рода информацию в специальные организации — бюро кредитных историй (БКИ), поднадзорные Банку России. Сегодня в России действует шесть БКИ. В них хранятся наши кредитные истории.
Сведения о том, в каком именно БКИ (или сразу в нескольких) хранится кредитная история конкретного гражданина РФ, содержатся в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) Банка России.
Благодаря данным, содержащимся в кредитной истории, любой банк может оценить любого потенциального заемщика с точки зрения финансовой надежности последнего (сможет ли тот вернуть заемные средств в оговоренный кредитным договором срок), а значит — и свои собственные риски.
Для такой оценки используются специальные скоринговые системы — сложное программное обеспечение, имеющееся в распоряжении любого действующего банка. Заемщик оценивается по шкале так называемого кредитного рейтинга, где 0 баллов — это крайне низкий (негативный) уровень платежеспособности, а 999 баллов — самый высокий (позитивный).
Ошибочные записи в кредитной истории бьют по репутации заемщика так же, как настоящие
Уже сам факт отказа вам в кредитовании со стороны банков говорит о том, что с вашей кредитной историей не все в порядке. При этом сами сотрудники банка конкретную причину отказа вам не назовут.
Разумеется, большинство «отказников» знают или догадываются, в чем провинились перед банками. Но бывают и те, которые искренне недоумевают: «За что мне отказано в кредитовании?» Как правило, эти граждане по факту вполне платежеспособные, трудоустроенные и дисциплинированные заемщики.
Вполне возможно, что в их кредитные истории закрались технические ошибки вроде формально незакрытых кредитов или чужих долгов и просрочек, нечаянно переданных из кредитных историй однофамильцев. В ходе электронного обмена сведениями между банками и БКИ такое нередко случается.
Бывает и так, что некие третьи лица (мошенники), завладев вашими персональными данными, могут потом от вашего имени оформить кредиты в банках или займы в МФО. Долг по кредиту будет автоматом повешен на вас, и каждая просрочка по нему аукнется негативной записью в вашей КИ.
По данным ГК Cosmovisa, около 48% кредитных историй россиян содержат ошибочные данные, представляющие в невыгодном свете репутацию заемщика, а значит, негативно влияющие на его кредитный рейтинг.
Поэтому рекомендуется регулярно проверять свою кредитную историю на предмет выявления возможных ошибок в ней и вообще — с целью элементарного контроля своей финансовой репутации.
Справка. В соответствии с 218-ФЗ «О кредитных историях» заемщик имеет право запросить свою КИ, оспаривать ошибки и требовать исправления недостоверных сведений. Чем актуальнее и позитивнее записи в КИ, тем больший вес они имеют. Негативные записи со временем «стареют» и отходят на второй план, особенно если после отрицательных записей следует положительная динамика использования кредитных продуктов. Со временем старые записи также подлежат исключению из кредитной истории в соответствии с п. 1 ст. 7 218-ФЗ.
Как проверить свою кредитную историю на наличие ошибок
Сделать это можно двумя способами: самостоятельно с помощью портала «Госуслуги», выхода через него на ЦККИ и далее на сайты БКИ, а также через специализированные онлайн-сервисы.
Первый способ очень трудоемок, требует большого количества свободного времени и сосредоточенного внимания для знакомства с сотнями страниц кредитной истории, переписки с БКИ и банками, сбора пакета доказательных документов.
Второй способ весьма оперативен и автоматизирован. Он не требует активного участия самого фигуранта кредитной истории, лишь денежных затрат, сравнимых с одним-двумя походами в супермаркет.
Онлайн-сервисы (так называемые кредитные помощники или консультанты) сопровождают клиента на всех этапах исправления его кредитной истории — от комплексного аудита кредитной биографии до направления юридически грамотных обращений в БКИ. Работа строится в строгом соответствии с 218-ФЗ «О кредитных историях» и включает:
автоматический сбор, анализ и сопоставление записей (на предмет выявления неверных сведений) в кредитной истории и ее версиях, которые могут одновременно храниться в нескольких БКИ;
легитимное оспаривание ошибок и некорректных записей в банках-кредиторах, подготовку и направление исчерпывающего пакета доказательных документов в одно или несколько БКИ;
мониторинг обращений и взаимодействие с БКИ на всех этапах оказания помощи заемщику (клиенту);
внесение объективных исправлений в кредитную историю клиента и приведение данных в ней в соответствие с реальным положением дел.
Без исправления ошибок в кредитной истории все попытки восстановить финансовую репутацию окажутся малоэффективными: любой банк будет видеть старые или привнесенные извне «грехи» заемщика и расценивать их как сигнал риска.
Для получения кредита открой вклад
Получив отказ в кредитовании со стороны банков, вы проверили свою кредитную историю и исправили в ней (при их наличии) все ошибки — отлично! Но параллельно с этим необходимо делом подтверждать свою репутацию платежеспособного заемщика. Для этого рекомендуется открыть банковский вклад.
Вклад — мощный инструмент в арсенале средств, способствующих восстановлению репутации надежного заемщика. Если вы откроете вклад (даже небольшой) в банке, в котором планируете в ближайшем будущем взять кредит, то это будет грамотным ходом с вашей стороны.
Кредитор увидит, что потенциальный заемщик умеет аккумулировать деньги и соблюдать обязательства. Открытие вклада станет эффективной демонстрацией бережливости и ответственности.
Справка. Вклад — банковский продукт, который предполагает размещение средств на определенный срок под определенный процент. В отличие от кредита, вклад не несет для банка очевидных рисков: клиент не берет, а дает банку деньги в долг.
Основные виды вкладов:
Сберегательные — фиксированная сумма денежных средств размещается на определенный срок без пополнений и снятий по относительно высокой процентной ставке, подходит для хранения «несгораемой» суммы.
Накопительные — их можно регулярно пополнять, процентная ставка ниже, чем у сберегательных, удобны как инструмент для совершения крупных покупок.
Расчетные и управляемые — дают возможность частичного снятия и пополнения, гибкие условия компенсируются пониженной ставкой по сравнению со сберегательными и накопительными вкладами.
Специальные — рассчитаны на определенные категории граждан: пенсионеров, студентов, матерей-одиночек и т.д.
Какой вид вклада выбрать для восстановления кредитной репутации? Можно порекомендовать продукт с фиксированным сроком размещения — 6–12 месяцев и невысокой суммой, чтобы не рисковать свободной ликвидностью.
Как и в случае с кредитом, в отношении вклада необходимо демонстрировать дисциплину. Здесь она сводится к своевременному закрытию или продлению размещения средств на банковском депозите, а также к совершению иных транзакционных/расчетных операций, которые будут сигнализировать банку, что клиент может позволить себе свободное движение денежных средств, а значит — является вполне платежеспособным.
Если не планируете в дальнейшем кредитоваться в конкретном банке, то можно разместить два вклада в двух разных банках, тем самым продемонстрировав способность диверсифицировать свои вложения.
Если вклад накопительный, то важно регулярно пополнять его. Банк будет рассматривать его как своеобразный резерв и тыл ваших финансовых возможностей, принимая вашу заявку на кредит.
Мария (28 лет), преподаватель из Нижнего Новгорода — допустила просрочки платежей по кредиту в 2021 году после длительной болезни. До 2023 года банки отказывали ей в потребкредитах. В 2024 году она исправила ошибки в КИ и открыла вклад на 50 000 ₽ сроком на 12 месяцев в местном филиале банка. Через полгода после открытия вклада Мария, подтвердив доход и имея позитивную кредитную историю, получила от банка кредит на сумму 100 000 ₽ под разумную ставку.
Сергей (40 лет), IT-специалист из Казани — в 2022 году потерял часть доходов, накопил просрочки по кредитной карте. В 2023 году Сергей закрыл часть долгов, в судебном порядке добился удаления негативной записи (о якобы имевших место просрочках по кредиту), после чего открыл вклад в банке на сумму 200 000 ₽ на 6 месяцев, периодически его пополняя. В начале 2025 года он получил одобрение на автомобильный кредит с залогом, хотя до этого получал лишь отказы.
Ольга (55 лет), пенсионерка из Самары — имела негативную запись в своей КИ из-за просрочек по ипотеке (супруг заболел, платежи сбились). После реструктуризации ипотеки она стабильно вносила платежи и открыла вклад на сумму, равную примерно месячному платежу, в банке, где обслуживался ее кредит. Через год тот же банк предложил ей крупный кредит как «лояльному клиенту» с приятными бонусами по возврату части процентов от всей суммы погашения.
Какие еще есть способы восстановления репутации надежного заемщика
Банковский вклад — наиболее эффективный инструмент восстановления финансовой репутации заемщика, но не единственный. Наряду с ним следует предпринять ряд действий, которые также вызовут появление позитивных записей в вашей кредитной истории, а именно:
регулярно и своевременно оплачивать все свои текущие кредитные обязательства;
минимизировать количество заявок на кредит за короткий срок (несколько одновременных запросов воспринимаются банками как стремление «хватать деньги в панике»);
держать разумный баланс между долгом и доходом — не перегружать себя новыми кредитами, пока финансовая ситуация не стабилизируется;
брать небольшие банковские кредиты (рассрочки) на покупку бытовой техники, например, и досрочно их погашать — так ваша кредитная история будет заполняться позитивными записями;
предоставлять банкам официальные документы, подтверждающие ваш стабильно высокий доход и непрерывный трудовой стаж;
приобретать различные продукты и программы лояльности, входящие в экосистему банка-кредитора: банковский кэшбэк, подключение зарплатного проекта, услуги страхования, открытие инвестиционного счета и т.д.;
не обращаться за короткими и дорогими займами в МФО, так как банки расценивают такие обращения как сигнал о нестабильном финансовом положении потенциального заемщика.
Все вышеперечисленные шаги помогут вам постепенно выправить свой кредитный рейтинг и вернуть расположение со стороны банков. А следить за пульсом своей кредитной истории можно самостоятельно (через запросы в БКИ) или в автоматизированном режиме с помощью специализированных онлайн-сервисов, как было описано выше.
