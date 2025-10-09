Банковский вклад — хороший способ улучшить кредитную историю и получить согласие на кредит 

Кредитная история — барометр платежеспособности

Напомним, что кредитная история — это персональное финансовое досье, в которое заносятся все взаимодействия каждого совершеннолетнего и дееспособного гражданина РФ с банками и МФО: сколько раз и на какие суммы он брал кредиты, дисциплинированно ли их выплачивал, не был ли вовлечен в судебные тяжбы в связи с неисполнением своих платежных обязательств и т.д.

Согласно 218-ФЗ «О кредитных историях», каждый банк и МФО обязаны отправлять такого рода информацию в специальные организации — бюро кредитных историй (БКИ), поднадзорные Банку России. Сегодня в России действует шесть БКИ. В них хранятся наши кредитные истории.

Сведения о том, в каком именно БКИ (или сразу в нескольких) хранится кредитная история конкретного гражданина РФ, содержатся в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) Банка России.

Благодаря данным, содержащимся в кредитной истории, любой банк может оценить любого потенциального заемщика с точки зрения финансовой надежности последнего (сможет ли тот вернуть заемные средств в оговоренный кредитным договором срок), а значит — и свои собственные риски.

Для такой оценки используются специальные скоринговые системы — сложное программное обеспечение, имеющееся в распоряжении любого действующего банка. Заемщик оценивается по шкале так называемого кредитного рейтинга, где 0 баллов — это крайне низкий (негативный) уровень платежеспособности, а 999 баллов — самый высокий (позитивный).