У самозанятых будут оплачиваемые больничные. 💊«Ночной бухгалтер» № 2035

Сегодня в выпуске:
У самозанятых будет право платить добровольные взносы, чтобы потом получать больничные.
Уведомления на НДФЛ иногда надо корректировать и после сдачи 6-НДФЛ.
В налоговых документах физлица могут указывать номер ЕРН вместо ИНН.
Прогрессивную шкалу НДФЛ (от 13% до 22%) менять не будут.
Дополнительная работа может быть поручена работнику только с его согласия и за доплату.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Больничные смз
Самозанятые смогут купить себе страховку на случай болезни. Размер добровольных взносов в СФР зависит от страховой суммы. Чем больше человек хочет получать больничных, тем больше взносов надо заплатить.
Например, чтобы за месяц болезни получать до 50 тыс. рублей, надо платить в месяц 1,9 тыс. рублей взносов.
Законопроект с правилами больничных для самозанятых внесли сегодня в Госдуму.
Страховка распространяется на болезнь, уход за больными, ЭКО, аборты.
12 октября — День кадровика
Дарим дополнительную скидку 1 000 рублей на курс профпереподготовки Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП.
На курсе научитесь: gринимать, увольнять сотрудников, заполнять без ошибок ЕФС-1, работать без ошибок в 1С:ЗУП, вести воинский учет без штрафов и лишней работы.
Дадим пошаговые инструкции и 150+ образцов документов по кадровому делопроизводству.
Цена курса с дополнительной скидкой: 7 900 рублей вместо
33 000 рублей. Акция действует по 12.10.2025.
ОКТМО в ЕНП-уведомлении на НДФЛ
Неправильный ОКТМО в ЕНП-уведомлении на НДФЛ можно исправить только корректировочным уведомлением. Исправить такую ошибку с помощью 6-НДФЛ не получится.
В общем случае отчет затирает уведомления, и после отчета их не пересдают. Но в случае с ошибочным ОКТМО это правило не работает.
3-НДФЛ без ИНН
Физлица в налоговых декларациях, заявлениях или иных документах в налоговую теперь могут не указывать свой ИНН. Вместо ИНН подойдет такая информация: персональные данные или номер записи единого федерального реестра населения.
Шкала НДФЛ без изменений
В Минфине заверили, что действующая прогрессивная шкала НДФЛ останется без изменений.
Дополнительные изменения избыточны, сказала замглавы ведомства.
Бухгалтер не обязан мыть полы
Чтобы поручить сотруднику дополнительную работу, надо не только за это заплатить, но еще и получить его согласие.
Роструд рассмотрел ситуацию, когда фармацевта на работе заставляют мыть полы. Однако если такое не предусмотрено трудовым договором, то требовать выполнение такой дополнительной работы от сотрудника нельзя.
Вся дополнительная работа – с согласия и за деньги.
А вам приходится делать какую-то работу, которая не соответствует вашей должности?
Главред рекомендует
НДС 22% с 2026 года: как увеличится нагрузка на бизнес, пример с расчетом.
Как оформить сотрудничество с фрилансером в 2025 году без рисков: инструкция для заказчика.
Когда ИФНС обязана уплачивать проценты за блокировку банковского счета.
Новый стандарт ФСБУ 9 «Доходы», изменения в работе с 1С и практические кейсы недели для бухгалтера — дайджест Клерк.Премиум #6
Импорт из Китая в 2025: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС — вебинар 16 октября в 15:00 мск.
Пятничный «Клерк»
Ну что, коллеги, с пятницей!
Настоящая «Санта-Барбара» вас ждет в задачке из 🧠Мозгонапрягателя.
📢Что почитать в Трибуне? Топ-5 самых бодрых текстов недели.
Вперед к рекордам: играем в Блоки.
Мем дня
Ваша не знает свой ЕРН редакция
Начать дискуссию