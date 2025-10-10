У самозанятых будут оплачиваемые больничные. 💊«Ночной бухгалтер» № 2035

Больничные смз

Самозанятые смогут купить себе страховку на случай болезни. Размер добровольных взносов в СФР зависит от страховой суммы. Чем больше человек хочет получать больничных, тем больше взносов надо заплатить.

Например, чтобы за месяц болезни получать до 50 тыс. рублей, надо платить в месяц 1,9 тыс. рублей взносов.

Законопроект с правилами больничных для самозанятых внесли сегодня в Госдуму.

Страховка распространяется на болезнь, уход за больными, ЭКО, аборты.