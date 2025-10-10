В 2026 году будет меньше уведомлений по ЕНП

ЕНП-уведомления на НДФЛ и страховые взносы: как будет потом

По новым правилам будут так называемые предварительные уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Налогоплательщики имеют право сдавать такие уведомления, но не обязаны это делать.

В одном уведомлении можно указать сразу за весь год:

страховые взносы – отдельно за каждый месяц;

НДФЛ – отдельно за каждый период с 1 по 22 число и с 23 по последнее число.

Если сдать одно такое уведомление с НДФЛ и взносами за каждый месяц года, то потом можно не сдавать обычные ежемесячные уведомления.

Но это правило работает только в том случае, если по факту сумма НДФЛ или взносов оказалась меньше и равна той, что была указана в предварительном уведомлении.

Если в предварительном уведомлении сумма налога была меньше, чем потом оказалось по факту, то надо будет сдать еще в обычный срок обычное уведомление с указанием правильной суммы.

Таким образом, если вы не хотите каждый месяц сдавать уведомления на НДФЛ и взносы, то можно сдать такое предварительное уведомление:

в котором суммы налогов указаны точно (вы все четко распланировали или предугадали);

в котором указаны чуть большие суммы налогов, чем по факту (вы все распланировали перестраховались).

В законопроекте сказано, что эта новая норма про предварительные уведомления вступит в силу по истечении 9 месяцев со дня официального опубликования Федерального закона.