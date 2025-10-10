В 2026 году будет меньше уведомлений по ЕНП

Что случилось
В Госдуму внесен законопроект с масштабными поправками в НК РФ. В том числе – с новыми правилами сдачи уведомлений по ЕНП.
Напомним, норма о ЕНП-уведомлениях прописана в пункте 9 статьи 58 НК.
ЕНП-уведомления на НДФЛ и страховые взносы: как сейчас
Сейчас на НДФЛ уведомления надо сдавать два раза в месяц:
до 25 числа – за период с 1 по 22 число текущего месяца;
до 3 числа – за период с 23 по последнее число предыдущего месяца.
На страховые взносы уведомления надо сдавать раз в месяц до 25 числа. Но за третий месяц каждого квартала сдавать уведомление на взносы не надо, так как начисления за этот месяц отражаются в РСВ, срок сдачи которого совпадает со сроком сдачи уведомления.
ЕНП-уведомления на НДФЛ и страховые взносы: как будет потом
По новым правилам будут так называемые предварительные уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.
Налогоплательщики имеют право сдавать такие уведомления, но не обязаны это делать.
В одном уведомлении можно указать сразу за весь год:
страховые взносы – отдельно за каждый месяц;
НДФЛ – отдельно за каждый период с 1 по 22 число и с 23 по последнее число.
Если сдать одно такое уведомление с НДФЛ и взносами за каждый месяц года, то потом можно не сдавать обычные ежемесячные уведомления.
Но это правило работает только в том случае, если по факту сумма НДФЛ или взносов оказалась меньше и равна той, что была указана в предварительном уведомлении.
Если в предварительном уведомлении сумма налога была меньше, чем потом оказалось по факту, то надо будет сдать еще в обычный срок обычное уведомление с указанием правильной суммы.
Таким образом, если вы не хотите каждый месяц сдавать уведомления на НДФЛ и взносы, то можно сдать такое предварительное уведомление:
в котором суммы налогов указаны точно (вы все четко распланировали или предугадали);
в котором указаны чуть большие суммы налогов, чем по факту (вы все распланировали перестраховались).
В законопроекте сказано, что эта новая норма про предварительные уведомления вступит в силу по истечении 9 месяцев со дня официального опубликования Федерального закона.
ЕНП-уведомления на имущественные налоги: как сейчас
Налоговики считают сами имущественные налоги бизнеса (за имущество, землю, транспорт) и присылают сообщения о начисленных налогах. Но к моменту получения этого сообщения все сроки уплаты уже прошли. Поэтому начисление этих налогов идет по ЕНП-уведомлениям.
Причем нпо налогу на имущество годовое уведомление нужно только на налог по кадастровой стоимости, потому что налог по среднегодовой стоимости начисляется по декларации.
Таким образом, на имущественные налоги организации сдают уведомления:
по кадастровому налогу на имущество – 4 раза в год;
по среднегодовому налогу на имущество – 3 раза в год;
по земельному налогу – 4 раза в год;
по транспортному налогу – 4 раза в год.
ЕНП-уведомления на имущественные налоги: как будет потом
На имущественные налоги организациям не надо будет сдавать ЕНП-уведомления. Это касается как годовых налогов, так и авансовых платежей.
Уведомления понадобятся только для налога на имущество по среднегодовой стоимости – на авансовые платежи.
При этом сроки уплаты имущественных налогов сдвигаются. Новые сроки такие:
по кадастровому налогу на имущество – авансовые платежи до 28 числа второго месяца следующего квартала, годовой налог – до 28 марта;
по среднегодовому налогу на имущество – авансовые платежи до 28 числа первого месяца следующего квартала, годовой налог – до 28 февраля;
по земельному налогу – авансовые платежи до 28 числа второго месяца следующего квартала, годовой налог – до 28 марта;
по транспортному налогу – авансовые платежи до 28 числа второго месяца следующего квартала, годовой налог – до 28 марта.
ФНС сообщает, что новая норма про начисление имущественных налогов и новые сроки их уплаты заработает с 2027 года.
