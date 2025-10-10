Использование имущества супруга в деятельности ИП, ВЭД 2024-2025, удержание алиментов из больничного: обзор для бухгалтера

Когда лицо приобретает статус ИП, оно не перестает быть физическим лицом. Поэтому и имущество не делится на личное и коммерческое. В ситуации с имуществом супруга все сложнее. Если оно появилось в браке, то в общем случае считается совместно нажитым, а значит у партнеров равные права на собственность. Что делать с личным имуществом супруга и как его законно использовать в деятельности ИП — рассказали в разборе.
Наследство. Несколько неочевидных выплат, которые вы можете потерять
При получении наследства все вспоминают об имуществе покойного. Однако наследники могут получить еще и выплаты, которые причитались покойному — неполученную пенсию, зарплату. Кто имеет право на эти выплаты и что еще можно получить при получении наследства — рассказали в разборе.
Когда ИФНС обязана уплачивать проценты за блокировку банковского счета
ИФНС может заблокировать счет налогоплательщика. Если это действие незаконно, вы вправе потребовать уплаты процентов. Они начисляются за каждый день блокировки (просрочки) соответственно ставке ЦБ и заблокированной сумме. Как доказать свою правоту и какие решения чаще всего выносят суды — рассказали в разборе.
ВЭД-2025: импорт и экспорт. Изменения в законах, вопросы и ответы. Конспект практической консультации с видео
При работе с ВЭД важно корректно исчислять НДС — определять место реализации товаров и услуг. А нулевую ставку при импорте и экспорте необходимо подтвердить документами: заявлением о ввозе товаров, таможенной декларацией, контрактом с контрагентом и товаросопроводительными документами. Что еще учесть при работе с ВЭД в 2025 году — узнаете из конспекта практической консультации.
Перевод на другую должность: можно ли предусмотреть в трудовом договоре. Мини-курс
Нередко предусмотрительные работодатели уже в трудовом договоре указывают возможность перевода на другую должность. Например, при перевыполнении плана или других заслугах. Можно ли использовать такую практику и как правильно оформить перевод — рассказали в мини-курсе.
Можно ли повысить зарплату работнику в середине месяца. Мини-курс
Иногда руководители повышают зарплату в середине месяца для мотивации сотрудников. Например, вводят новые премии за выполнение показателей. Закон не запрещает такую практику, однако потребуется оформить сразу несколько документов. Каких — рассказали в мини-курсе.
Как удержать алименты из больничного: пример расчета. Мини-курс
По решению суда работодатель должен удерживать алименты из зарплаты работника. Это распространяется не только на оклад, но еще и на другие выплаты: отпускные, премии и даже больничные. Как корректно удержать алименты — рассказали в мини-курсе.
