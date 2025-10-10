Использование имущества супруга в деятельности ИП, ВЭД 2024-2025, удержание алиментов из больничного: обзор для бухгалтера

Когда лицо приобретает статус ИП, оно не перестает быть физическим лицом. Поэтому и имущество не делится на личное и коммерческое. В ситуации с имуществом супруга все сложнее. Если оно появилось в браке, то в общем случае считается совместно нажитым, а значит у партнеров равные права на собственность. Что делать с личным имуществом супруга и как его законно использовать в деятельности ИП — рассказали в разборе.

