Маркетплейсы: экономия денег и времени или враги в накоплении

Почему мы выбираем маркетплейсы

Популярность маркетплейсов становится очевидной, если вспомнить, как выглядит обычный поход в торговый центр: нужно выделить время, добраться, обойти несколько этажей, примерить вещи и выстоять очередь на кассу.

А теперь сравните: сидя на диване с телефоном, открываете приложение, вводите запрос, листаете каталог или просматриваете рекомендации. Несколько кликов — и покупка в пути. Через пару дней товар в пункте выдачи за углом или посылку приносит курьер. Экономия времени очевидна.

Кроме того, маркетплейсы привлекают широтой ассортимента. В офлайн-магазине выбор ограничен площадью, а в приложении могут быть сотни тысяч позиций на любой вкус и кошелек. Для покупателя это почти бесконечный рынок, где есть все: от носков и дизайнерской одежды до автомобилей и даже путешествий.

Заказ всего необходимого, не выходя из дома — огромный плюс цивилизации. Но шопинг через цифровую платформу может пошатнуть даже самый устойчивый семейный бюджет. Потому что там все заточено на то, чтобы вы тратили деньги.