Заполнить декларацию по УСН можно через ЛК ИП. 📜«Ночной бухгалтер» № 2036

Сегодня в выпуске:
В личном кабинете ИП появилась функция по заполнению и сдаче декларации по УСН.
Количество домашних животных в квартирах хотят регламентировать.
Ограничат количество банковских карт, которые может иметь один человек.
Идею брать взносы на ОМС с безработных считают правильной.
Компенсацию за использование в работе личных мобильных телефонов хотят четко прописать в ТК РФ.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Декларация по УСН — через ЛК
Новый фукционал личного кабинета ИП позволяет заполнить декларацию по УСН и отправить ее ИФНС. После заполнения данных сервис автоматически рассчитает показатели по формулам и сформирует декларацию.
Подписать составленный отчет надо квалифицированной электронной подписью.
Новый сервис находится в разделе ЛК «Жизненные ситуации-НБО».
Как главбуху вырасти в доходе
Главные бухгалтеры, которые ведут бизнес на ОСНО зарабатывают больше!
Пройдите курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы получите комплексные знания по всем участкам бухучета на общей системе налогообложения. Научитесь работать в 1С, внедрять управленческий учет и проводить финансовый анализ, защищать компанию при налоговых проверках.
Сейчас вы можете записаться курс со скидкой 61% по цене 12 900 рублей. Старт потока — 15 октября.
Каждому котенку – по 18 м2
Разработали законопроект о предельном количестве собак и кошек исходя из площади жилого помещения.
На одну собаку или кошку – 18 м2. Котята и щенки в возрасте до 6 месяцев не считаются.
Причем у региональных властей будет право ужесточать эти условия, то есть отводить на одно животное больше площади.
Цель предлагаемых нововведения, в том числе – сократить конфликты между соседями и чтобы при содержании домашних животных соблюдались санитарно-эпидемиологические требования.
Каждому человеку – по 20 банковских карт
Уже с декабря этого года может заработать лимит по количеству банковских карт на одного человека. Лимит такой: в одном банке – 5 карт, всего во всех банках – 20 карт.
Кроме того, через специальный сервис можно будет узнать, где и когда выпустили ваши карты.
Цель новации – борьба с дропперами, через которых мошенники выводят похищенные средства.
С каждого безработного – по 20 тыс. рублей
Идея ввести обязательный взнос для безработных на медицинское страхование нашла свою поддержку. Напомним, спикер СФ Валентина Матвиенко предложила брать с безработных взносы на ОМС.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев эту идею поддержал. По его словам, взнос может быть 20 тыс. в год. Это будет справедливо, так как сейчас, по сути, работающие платят взносы не только за себя, но и за тех, кто лежит дома на диване.
Каждому работнику – по мобильнику
Работодатель должен обеспечивать сотрудников всеми средствами связи для работы. Но по факту в основном люди используют свои личные мобильные телефоны, сами платят за связь и интернет.
Предложили внести поправки в ТК РФ, по которым в трудовом договоре надо будет прописывать обязательную компенсацию в случае, если мобильник сотруднику не выдали, и он использует свой личный для служебных целей.
А вы эксплуатируете свой личный телефон с проплаченным вами тарифом для рабочих целей?
Главред рекомендует
Проверки ККТ по новым правилам: что изменилось с 13 сентября 2025 год.
Как выполнить требования Роскомнадзора к сайтам, чтобы избежать штрафа до 18 млн руб.
Что теряет завод, когда не синхронизированы 1С:Предприятие и Битрикс24
Мастер класс. Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок — 15 октября в 15:00.
Мем дня
Ваша соблюдает нормы площади для своих собачек и кошек редакция
Начать дискуссию