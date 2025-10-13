Ваши аккаунты не взлетят без этих форматов

При этом соцсети — сфера, где все меняется особенно стремительно. О форматах контента для соцсетей, которые не потеряли актуальности в 2025 году, рассказываем в статье.
Не повторяйте этих ошибок
Частая иллюзия — вера в быстрый успех: «наняли SMM-щика, сделали пару фото, и подписчики сами принесут деньги». Но SMM — это не про «быстрый съем сливок». Это про долгое выстраивание отношений с пользователями социальных сетей, создание комьюнити, попытки выделиться и запомниться.
Другая ошибка — гонка за «показателями тщеславия»: количеством подписчиков, лайков, просмотров. Но миллион подписчиков без должного вовлечения не принесет клиентов.
Бизнес также переоценивает сухие экспертные статьи и рекламные посты. В реальности аудитория заходит в соцсети за эмоциями, а не за учебниками. Сочетайте в ваших социальных сетях не только образ эксперта, но и неформальный. Иначе монолитный поток экспертного контента быстро наскучит подписчикам.
Вышеупомянутые неформальные форматы — зачастую недооцениваются компаниями. Бэкстейдж, юмор, личные истории сотрудников и тренды нередко остаются без внимания. Хотя именно такой формат и сближают бренд с людьми.
Запомните: начиная свой путь в социальных сетях, сделайте себе установку, что вы здесь всерьез и надолго. Систематично выкладывайте контент, пробуйте новые темы и рубрики, сочетайте экспертный, неформальный и трендовые форматы.
Видео: коротко и динамично
Сегодня вертикальное видео — неоспоримый лидер контента. Причины просты: внимание пользователей сократилось, алгоритмы продвигают быстрые форматы. Клиповое мышление и бесконечный скролл ленты привели к тому, что 15–30-секундное видео удерживает внимание лучше, чем длинный ролик на несколько минут. Алгоритмы подстраиваются под поведение аудитории, продвигая лаконичные динамичные видео, которые за секунды доносят идею. Да и производить такой контент гораздо дешевле и проще.
Главное — идея и динамика. Зрители простят «неидеальную» картинку, если ролик цепляет эмоцией или шуткой. И, напротив, безупречный по качеству, но скучный ролик останется незамеченным.
Тексты: смерть «простыней» и расцвет каруселей
Миф о том, что длинные тексты никто не читает, опровергнут: люди готовы читать лонгриды, если они написаны живо и по теме. Но однотонные «простыни» текста отталкивают. Аудитория готова вовлекаться в ваши лонгриды, если они соответствуют этим десяти простым требованиям:
Простой язык — без канцелярита и сложных терминов. Даже если тема экспертная, объяснять нужно так, чтобы понял заинтересованный читатель.
Живой стиль — без сухой энциклопедичности, в разговорно-деловом тоне. Можно обращаться к читателю на «вы».
Короткие абзацы — 3–5 строк, чтобы текст не превратился в «простыню».
Чередование ритма — длинные и короткие предложения, факты и мини-истории, вопросы и ответы.
Сторителлинг — через истории клиентов, кейсы или «героя» показать проблему и её решение.
Четкая структура — заголовок, лид (вовлекающее вступление), разделы с подзаголовками, выводы.
Визуальные акценты — списки, цитаты, выделенные ключевые мысли, врезки.
Эмоциональные крючки — вопросы к читателю, метафоры, неожиданные факты.
Фокус на ценности — каждый блок должен давать инсайт, пользу или решение проблемы.
Заключение и призыв к действию — подведение итогов + мягкий CTA (вопрос аудитории, приглашение обсудить, предложение продукта).
Помимо роликов, карусели и серии постов отлично вовлекают подписчиков: информация подается порциями, читать и листать удобнее, а алгоритмы фиксируют большее время взаимодействия с публикацией благодаря тому, что пользователи дольше вовлекаются в контент. Разбивайте большую тему на несколько лаконичных слайдов с инфографикой, или сделайте из нее отдельную рубрику — так ваши подписчики смогут вовлечься в посты и не устать от регулярного чтения длинных текстов.
Ключевой вывод: сочетайте все три формата. Они имеют разную динамику и вы сможете грамотно управлять вниманием ваших подписчиков.
Живые люди и UGC
В эпоху переизбытка рекламы потребители стали очень ценить подлинность.
Сообщения от имени компании воспринимаются как реклама априори — даже если пост несет пользу, подписчик понимает: «это говорит бренд, он хочет мне что-то продать». Другое дело, когда информацию доносит живой человек — пусть даже представляющий бренд.
Аудитория доверяет людям больше, чем логотипу. Когда бренд говорит «от лица» сотрудника или клиента, возникает ощущение искренности.
UGC (контент от пользователей) работает особенно сильно: 70% покупателей доверяют ему больше, чем рекламе. А компании, которые интегрируют реальные отзывы и фото клиентов, получают кратный рост конверсий.
Почему так происходит? Пользовательский контент воспринимается как более искренний и честный.
Официальный маркетинг же слишком отлажен: тексты созданы коммерческими копирайтерами, фото отретушированы, все выглядит безупречно — и потребитель понимает, что тут не обошлось без приукрашивания.
А когда отзыв пишет обычный человек в момент, когда пользуется товаром, или когда блогер в stories отмечает любимый бренд спонтанно — это совсем другой уровень доверия. Такой контент несет эмоциональную окраску, которую сложно имитировать: искренний восторг или, наоборот, конструктивная критика реального пользователя ценятся выше самых выверенных слоганов.
К тому же UGC дает наглядность: люди видят неотфотошопленные фото товара, живое видео «в деле», читают простые, но правдивые комментарии. Им куда легче представить себя на месте этих клиентов и поверить, что продукт действительно хорош (или узнать о его недостатках).
Вывод: аудитория доверяет обычным людям, потому что за их словами стоит опыт, эмоция и отсутствие прямого корыстного мотива продать. Это выглядит правдоподобно. Брендированный контент тоже нужен, но он решает другие задачи — информирование, создание имиджа. А вот для установления доверия незаменимы «человеческие» форматы — личный блог от имени компании, живые трансляции с сотрудниками, кейсы клиентов, отзывы, UGC-кампании.
В 2025 году такой подход уже не дань моде, а практически необходимость: «человеческое лицо» бренда и контент от пользователей стали ключевыми инструментами доверия и лояльности.
Интерактивный контент
Практика SMM доказывает: чем активнее вовлекается аудитория, тем успешнее продвижение. Один из способов повысить вовлеченность — использовать интерактивный контент, где пользователь не просто читает/смотрит, а участвует сам.
Это логично: человек, который кликнул, проголосовал или что-то написал, уже проявил интерес и запомнил бренд лучше. К интерактивным форматам относятся:
1. Опросы — легкий клик, массовая вовлеченность. Это, пожалуй, самый простой для пользователя интерактив: сделать один клик не сложно, поэтому отклик обычно высокий. Опросы отлично работают в Stories и постах VK — аудитория любит выражать мнение. Для бренда это и польза (узнать предпочтения ЦА), и охваты.
2. Открытые вопросы — меньше ответов, но глубже диалог. Это формат посложнее: чтобы ответить, пользователю нужно набрать текст, подумать — конечно, активность здесь ниже, чем в одно-кликовых опросах. Но качество вовлечения глубже.
Когда бренд задает интересный вопрос, просит поделиться опытом или советом, начинается диалог в комментариях. Например: «Какой самый полезный бизнес-совет вы получали? Делитесь в комментариях». Такие посты могут собрать десятки и сотни комментариев — это уже не поверхностный клик, а настоящее общение с аудиторией.
Для алгоритмов социальных сетей ценность комментариев очень высока: пост с обсуждением поднимается в выдаче. Кроме того, бренд узнает свою ЦА лучше, а подписчики чувствуют, что к их мнению прислушиваются.
Совет: задавать открытые вопросы, на которые невозможно ответить односложно (да/нет). Это стимулирует развернутые комментарии и повторные визиты к посту (прочитать ответы других). В целом, вопросы — мощный инструмент вовлечения, если тема действительно волнует аудиторию.
3. Челленджи — высшая форма вовлечения, когда люди сами создают контент и передают эстафету дальше. Это формат, взорвавший соцсети в последние годы. Суть: бренд (или блогер) запускает некое задание с хештегом и призывает пользователей выполнить его, поделиться результатом, передать эстафету дальше. Примеры известных челленджей: #IceBucketChallenge, #10YearChallenge, из русских — эстафеты с фотографиями из детства, бизнес-челленджи «расскажи о своей первой работе/клиенте» и т.п.
Чем ценны челленджи для вовлечения? Они побуждают людей самим создавать контент — фото, видео, истории — и тем самым вовлекают на максимальном уровне. Участник уже не пассивно реагирует, а становится соавтором большой игры. К тому же обычно условие челленджа — отметить друзей или передать эстафету, что дает взрывной рост охвата: каждый новый участник приводит еще людей. Для бренда это золото: вы запустили волну, а пользователи сами ее разгоняют по сети.
Конечно, вовлечь в челлендж сложнее, чем в опрос — нужно продумать идею, которая «зайдет», и часто стимулировать призом первых участников. Но удачный флешмоб может дать и вирусный эффект, и UGC-контент, и рост подписчиков одновременно. Удачные челленджи становятся вирусными и могут дать рост подписчиков без бюджета.
Ситуативный контент — «горячие мемы»
В соцсетях решает не только идея, но и скорость. Тренд работает часы, максимум сутки. Кто первым «поймал волну», тот собирает охваты и мемность.
Сейчас, в эпоху молниеносного распространения новостей и мемов, скорость реакции становится критически важной для успеха в соцсетях. Если компания отреагировала на трендовое событие спустя пару дней, она упускает волну — аудитория уже переключилась на что-то новое. Как отмечают маркетологи, идеально — уложиться в считанные часы с момента появления инфоповода. Тогда пост будет действительно актуальным и соберет максимальное внимание, пока тема горячая.
Почему скорость настолько важна? Во-первых, социальные сети живут в режиме реального времени. Пользователи остро реагируют на события здесь и сейчас, и алгоритмы тоже продвигают контент, который откликается на текущие обсуждения. Если ваш пост вышел, когда все еще говорят о событии — он попадет в струю. Если вы запоздали, пост может пройти незамеченным. Чем быстрее бренд отреагирует — тем выше шансы на успех.
Во-вторых, скорость = охваты: пока конкуренты думают, вы собираете аудиторию. Часто бывает, что новость еще не стала массово вирусной, а компания уже сделала креатив — и этот креатив сам набирает вирусный эффект, становясь частью новости.
В-третьих, оперативность демонстрирует аудитории, что бренд «на одной волне», он живой и современный. Это усиливает эмоциональную связь. Особенно молодая аудитория ценит, когда компания говорит на языке актуальных мемов (к месту, разумеется).
Измеряем результативность
В 2025-м успех в соцсетях измеряется не количеством лайков, а связкой охват → вовлеченность → лиды.
Новые критерии успешного формата. Раньше успехом в соцсетях зачастую считали большой охват — количество людей, которые увидели контент. Однако к 2025 году понимание эффективности SMM значительно расширилась. Просто охваты без отклика уже не воспринимаются как знак успеха. Гораздо важнее стало, насколько аудитория взаимодействует с контентом и приводит ли это взаимодействие к бизнес-результатам (лидам, продажам).
Проще говоря, успешный формат сейчас — это не тот, что разлетелся в никуда, а тот, что вовлек нужных людей и конвертировал их интерес во что-то полезное.
Метрики соцсетей нужно связать с реальными KPI бизнеса, иначе цифры мало что значат. Охваты и лайки без привязки к целям (трафик, заявки, продажи) — пустые показатели, не приносящие пользы.
Например, пост собрал 100 тысяч просмотров, но если это не ваша целевая аудитория или никто из посмотревших не совершил целевого действия, разве можно считать его успешным? Вряд ли. Напротив, пост с 5 тысячами просмотров, но который сгенерировал десятки комментариев от потенциальных клиентов и 10 прямых обращений в директ — вот это успех, хоть охват меньше.
Вовлеченность как показатель качества. В 2025 году вовлеченность (engagement) остается одним из главных показателей успешности контента. Под ней понимают совокупность активных действий: лайков, комментариев, репостов, кликов, сохранений и пр. Высокая вовлеченность означает, что контент действительно интересен аудитории.
Однако и тут есть нюанс: важно качество вовлеченности. Бизнесу нужна вовлеченность целевой аудитории, тех людей, кто потенциально купит продукт.
Если развлекательный пост собрал тысячи лайков от случайных пользователей, но эти люди никак не связаны с вашей нишей, толку мало. Вирусные охваты ради охватов могут дать краткосрочный прирост популярности, но редко приводят к стабильному росту продаж. Поэтому успешный формат теперь оценивают по сочетанию метрик: он и широкий охват имеет, и высокую вовлеченность именно от релевантной аудитории, и в идеале приводит трафик/лиды.
Например, короткий ролик может набрать миллион просмотров, но если в результате вы не получили ни одного запроса — ценность такого «успеха» сомнительна. Куда лучше скромные 50k просмотров, из которых десятки людей перешли на ваш профиль или сайт.
Лиды и конверсия — главные показатели результата. Все больше внимания SMM-специалисты уделяют конверсионным метрикам: количеству переходов по ссылкам (CTR), заявкам, росту продаж с соцсетей. Набор подписчиков как цель уходит на второй план, если эти подписчики не становятся клиентами. В 2025 году успешным считают тот формат, который генерирует качественные лиды.
Например, серия экспертных постов могла набрать относительно немного лайков, но привела в воронку десятки заинтересованных лидов — это и есть победа. Безусловно, охват тоже важен — чтобы было с кем работать, контент должен достигать достаточного количества людей. Однако сейчас это лишь стартовая метрика.
Иерархия успеха выглядит так: сперва охватить целевую аудиторию, затем добиться ее вовлечения, и в итоге конвертировать вовлеченных в клиентов. Формат, справляющийся со всеми тремя задачами, можно назвать по-настоящему успешным.
Делаем выводы
Успешный формат контента-2025 — это формат, дающий не только охват, но и отклик, и результат. Одними охватами сегодня уже не похвастаешься: нужно показывать вовлеченность (ER, количество взаимодействий) и влияние на бизнес-показатели (лиды, продажи). Соцсети повзрослели, и оценка их отдачи стала более строгой.
Поэтому при планировании контента всегда стоит спрашивать: «Что нам дадут эти просмотры? Будут ли реакции? Что мы хотим, чтобы аудитория сделала?». Если формат приносит много просмотров, высокой % вовлечения (комментариев, репостов) и приводит новых клиентов — он однозначно успешен. Если же это просто красивые циферки охвата — бизнес-ценность сомнительна.
Помните золотое правило: «гнаться за количеством подписчиков не надо — лучше сконцентрироваться на грамотном таргетинге и качестве аудитории». Именно комбинация охват + вовлеченность + конверсия и считается показателем успеха SMM-формата в 2025 году.
