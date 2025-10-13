ЦОК КПП БСН 13.10 Мобильная
Как оформить поручение на обработку персданных, выплаты по наследству, о которых вы не знали, личное имущество ИП: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 6 по 10 октября 2025 года.

  1. Когда нельзя учесть расходы на командировку. Мини-курс.

  2. Как оформить поручение на обработку персональных данных.

  3. Перевод на другую должность: можно ли предусмотреть в трудовом договоре. Мини-курс.

  4. Как ИП может законно использовать имущество супруга в бизнесе.

  5. Можно ли повысить зарплату работнику в середине месяца. Мини-курс.

  6. Наследство. Несколько неочевидных выплат, которые вы можете потерять.

  7. Как удержать алименты из больничного: пример расчета. Мини-курс.

  8. Прощение долга контрагенту: налоги, проводки.

  9. ВЭД-2025: импорт и экспорт. Изменения в законах, вопросы и ответы. Конспект практической консультации с видео

  10. Какие приказы можно не оформлять в 2025 году. Мини-курс.

  11. Когда ИФНС обязана уплачивать проценты за блокировку банковского счета.

