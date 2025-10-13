Что такое тарифная ставка, чем отличается от оклада и как посчитать

Тарифная ставка: что это такое и когда применяется

Итак, тарифная ставка — это фиксированный размер оплаты труда, который устанавливается за выполнение нормы труда определенной сложности за единицу времени. Компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты в ТС не включаются (ст. 129 ТК).

Тарифная ставка — это, простыми словами, оплата за час, смену или день. При такой системе размер зарплаты непосредственно зависит от времени, которое сотрудник отработал фактически.

Например, ставка комплектовщика заказов за 1 час работы — 350 руб. В месяц он отработал 15 дней по 12 часов. Заработная плата в этом случае составит: (15 дн. х 12 ч.) х 350 руб. = 63 000 руб.

Тарифная ставка чаще всего применяется при сменной работе или когда у работника гибкий график, а труд легко измеряется количественно. Такой подход к расчету заработной платы получил свое распространение для представителей различных сфер:

промоутеров;

операторов колл-центра;

официантов;

охранников;

сотрудников производственных компаний;

работников строительных организаций;

операторов фасовочных линий и др.

Тарифная ставка оплаты труда выгодна и для работников, и для работодателей: при необходимости можно увеличивать или сокращать количество смен. А тем сотрудникам, которые совмещают работу с учебой или имеют вторую работу, при тарифной ставке легче формировать свой график. Также ТС делает соразмерными вознаграждение за работу и ее содержание.