Что такое тарифная ставка, чем отличается от оклада и как посчитать

Тарифная ставка: что это такое и когда применяется
Итак, тарифная ставка — это фиксированный размер оплаты труда, который устанавливается за выполнение нормы труда определенной сложности за единицу времени. Компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты в ТС не включаются (ст. 129 ТК).
Тарифная ставка — это, простыми словами, оплата за час, смену или день. При такой системе размер зарплаты непосредственно зависит от времени, которое сотрудник отработал фактически.
Например, ставка комплектовщика заказов за 1 час работы — 350 руб. В месяц он отработал 15 дней по 12 часов. Заработная плата в этом случае составит: (15 дн. х 12 ч.) х 350 руб. = 63 000 руб.
Тарифная ставка чаще всего применяется при сменной работе или когда у работника гибкий график, а труд легко измеряется количественно. Такой подход к расчету заработной платы получил свое распространение для представителей различных сфер:
промоутеров;
операторов колл-центра;
официантов;
охранников;
сотрудников производственных компаний;
работников строительных организаций;
операторов фасовочных линий и др.
Тарифная ставка оплаты труда выгодна и для работников, и для работодателей: при необходимости можно увеличивать или сокращать количество смен. А тем сотрудникам, которые совмещают работу с учебой или имеют вторую работу, при тарифной ставке легче формировать свой график. Также ТС делает соразмерными вознаграждение за работу и ее содержание.
Важный момент: тарифная ставка является минимумом, который сотрудник должен получить при выполнении своих обязанностей. На основе ТС формируется итоговая сумма вознаграждения за труд вместе с другими выплатами.
Виды тарифных ставок
Часовая. При часовой ставке периодом, для которого рассчитывается ставка, является час. Этот вариант удобен для работодателей, сотрудники которых работают по сменному графику. Также используется для работников-почасовиков.
Дневная. При поденной работе используют дневную ТС. Она подойдет в случае, если в каждом рабочем дне одинаковое количество рабочих часов, но это количество отличается от установленной ТК нормы.
Месячная. Такая ставка востребована, если месячная норма рабочего времени по графику работника совпадает с месячной нормой по производственному календарю, т. е. сотрудник, отработав месячную норму, заработает свою ставку.
Тарифная ставка и оклад: в чем разница
И оклад, и тарифная ставка вместе с компенсационными выплатами — это обязательная часть заработной платы, они представляют собой разновидности метода расчета. Но сначала — об общих схожих чертах:
предусматривают минимальную сумму оплаты труда;
не включают в себя компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты;
связаны с квалификацией работника.
Но и отличия между тарифной ставкой и окладом существуют, причем достаточно существенные.
Чем тарифная ставка отличается от оклада?
Тарифная ставка
Оклад
Размер заработной платы может изменяться каждый месяц
Стабильный размер заработной платы
Начисляется за выполнение трудовой нормы за единицу времени
Начисляется за исполнение обязанностей там, где норму установить невозможно
Единица времени расчета — любая удобная временная единица (час, день, месяц)
Единица времени расчета — месяц
Сферы применения — промышленность, производство, строительство, охрана и т. д.
Сферы применения — государственная и муниципальная служба, сотрудники на руководящих позициях, административный персонал, НКО и т. д.
Есть зависимость от отработанного времени
Нет зависимости от отработанного времени (при соблюдении производственного календаря)
Обратите внимание: качество работы на ТС (как и на оклад) не влияет. Если при оплате труда работодатель оценивает также качество работы, такая система является повременно-премиальной.
Как рассчитать тарифную ставку
При расчете тарифной ставки ориентируются сразу на несколько параметров — уровень квалификации работника, вид работы или услуги, условия труда, уровень ответственности, регион, в котором осуществляется трудовая деятельность, соглашения или коллективные договоры, действующие в организации. Чтобы установить тарифную систему оплаты труда необходимо:
Установить базовый и максимальный тариф, рассчитать коэффициенты.
Присвоить каждой профессии тарифный разряд исходя из уровня квалификации и сложности труда.
Рассчитать ТС — для расчета ставки работника базовая ставка перемножается на тарифный коэффициент, который предусмотрен для тарифного разряда должности (работы) сотрудника.
Зафиксировать порядок применения тарифной системы в локальном акте организации или коллективном договоре.
При приеме на работу размер ТС прописывается в трудовом договоре с сотрудником.
Базовая ставка считается ставкой 1 разряда. Именно с ней соотносятся все остальные разряды, которые располагаются в соответствии с увеличением требований к квалификации сотрудников и ростом степени сложности работы или по уровню подготовки работников.
Также базовая (или, как ее еще называют, минимальная) ставка призвана поддерживать социальную справедливость и предотвращать неравенство при расчете вознаграждения за труд.
Примеры расчета заработной платы
1. По часовой ТС.
Заработная плата рассчитывается по формуле:
ЗП = Часовая ТС х Количество фактически отработанных часов в календарном месяце.
Для оператора колл-центра Соловьева А. И. установлена часовая ТС — 400 руб. По графику он отработал 16 дней по 12 часов.
Размер зарплаты составит:
400 руб. х (16 дн. х 12 ч.) = 76 800 руб.
При необходимости к этой сумме добавляются компенсационные или стимулирующие выплаты, если они положены работнику.
2. По дневной ТС.
Заработная плата рассчитывается по формуле:
ЗП = Дневная ТС х Количество фактически отработанных часов в календарном месяце.
Для охранника Ильина Р. Е. установлена дневная ТС — 4 200 руб. За месяц он отработал 19 рабочих дней: 18 дней — по графику, 1 день — вышел на работу в свой выходной (работа в выходной оплачивается по двойной ставке).
Отдельно рассчитываем заработную плату за работу по графику и за работу в выходной.
По графику: 4 200 руб. х 18 дн. = 75 600 руб.
В выходной: 4 200 руб. х 2 х 1 дн. = 8 400 руб.
За месяц Ильин Р.Е., таким образом, получит: 75 600 руб. + 8 400 руб. = 84 000 руб.
При необходимости к этой сумме могут быть добавлены другие выплаты, положенные работнику.
3. По месячной ТС.
В этом случае размер заработной платы складывается из самой месячной ТС и из положенных сотруднику выплат.
Сложнее, если месяц был отработан сотрудником не в полном объеме. Чтобы рассчитать размер заработной платы, воспользуемся расширенной формулой:
ЗП = Месячная ТС / Кол-во рабочих дней по норме х Кол-во фактически отработанных дней.
Гардеробщице Ивановой О. А. установлена месячная ТС — 29 350 руб. По графику она отработала 21 рабочий день, а по производственному календарю в месяце было 22 рабочих дня.
Размер зарплаты составит:
29 350 руб. / 22 дн. х 21 дн. = 28 016 руб.
Тарифные ставки: главное
Тарифная ставка — это фиксированный размер оплаты труда, который устанавливается за выполнение нормы труда определенной сложности за единицу времени.
Тарифная ставка может быть часовой, дневной и месячной.
На размер тарифной ставки сотрудника влияют степень сложности работы и уровень ответственности, квалификация, условия труда, регион, а также соглашения и коллективные договоры, действующие в компании.
Тарифная ставка обязательно фиксируется в трудовом договоре работника.
