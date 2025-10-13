Больничные для самозанятых с 2026 года: сколько платить и сколько получать

Кто может застраховаться

Купить себе право на оплату больничных могут все самозанятые, в том числе ИП на НПД.

Причем изначально предполагалось, что право на такую добровольную страховку не будет у самозанятых, которые сдают в аренду жилье. Но в итоге это ограничение убрали.

Что касается ИП на НПД, то они могут застраховаться или по новому способу (как самозанятые) или по-старому (как ИП).

Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному соцстрахованию можно будет подать до 30 сентября 2027 года.

Подать заявление можно на бумаге или электронно через приложение «Мой налог» или Госуслуги. До 1 декабря 2025 года эти формы будут разработаны и размещены на портале госуслуг.