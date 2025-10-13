Больничные для самозанятых с 2026 года: сколько платить и сколько получать

Что случилось
В Госдуму внесены законопроекты:
№ 1036837-8 – с изменениями в закон о соцстраховании;
№ 1036780-8 – о проведении эксперимента по добровольному страхованию самозанятых.
Эксперимент продлится с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.
Кто может застраховаться
Купить себе право на оплату больничных могут все самозанятые, в том числе ИП на НПД.
Причем изначально предполагалось, что право на такую добровольную страховку не будет у самозанятых, которые сдают в аренду жилье. Но в итоге это ограничение убрали.
Что касается ИП на НПД, то они могут застраховаться или по новому способу (как самозанятые) или по-старому (как ИП).
Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному соцстрахованию можно будет подать до 30 сентября 2027 года.
Подать заявление можно на бумаге или электронно через приложение «Мой налог» или Госуслуги. До 1 декабря 2025 года эти формы будут разработаны и размещены на портале госуслуг.
Страховая сумма
Застраховаться можно на 35 000 или 50 000 рублей.
Причем при повышении МРОТ эти суммы также будут индексироваться пропорционально повышению МРОТ с округлением до полных тысяч рублей.
Страховая сумма – это сумма, исходя из которой определяется размер страхового обеспечения за полный календарный месяц.
Размер взносов и когда их платить
Тариф взносов – 3,84% от страховой суммы.
То есть взносы будут:
при страховой сумме 35 тыс. рублей – 1 344 руб. в месяц;
при страховой сумме 50 тыс. рублей – 1 920 руб. в месяц.
Первый платеж будет на следующий месяц после вступления в добровольные правоотношения. Срок уплаты – до конца месяца.
Но можно уплатить единовременно вперед сразу за 12 месяцев.
Размер страховой суммы можно изменить, но не ранее, чем через 12 месяцев непрерывной уплаты взносов.
Можно не платить взносы за периоды, когда самозанятый был на больничном. За тот месяц, когда был больничный, взносы считают в пропорции.
Если за какие-то дни взносы не платили, или если человек пробыл на больничном целый месяц, то период непрерывной уплаты взносов продлевается.
В ряде случае взносы увеличиваются или уменьшаются.
Через 18 месяцев непрерывной уплаты взносов, если человек за это время ни разу не был на больничном, платеж снижается на 10%. Такой уменьшенный взнос будет до тех пор, пока человек не уйдет на больничный.
Через 24 месяца непрерывной уплаты взносов, если человек за это время ни разу не был на больничном, платеж снижается на 30%. Такой уменьшенный взнос будет до тех пор, пока человек не уйдет на больничный.
Если за вторые 12 месяцев уплаты взносов человек болел и размер больничных на 50% превысил уплаченные взносы, то в дальнейшем взносы на 6 месяцев увеличиваются на 10%.
Если за 6 месяцев уплаты взносов (не считая первые 12 месяцев) человек болел и размер больничных на 50% превысил уплаченные взносы, то в дальнейшем взносы на 6 месяцев увеличиваются на 30%.
Если вовремя не уплатить взносы, то добровольные правоотношения прекращаются.
Какие больничные оплатят самозанятым
Страховыми случаями для самозанятых признаются:
временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, в том числе аборт и ЭКО;
уход за больным членом семьи;
карантин, в том числе ребенка-дошкольника и недееспособного члена семьи;
протезирование;
санаторное лечение после больницы.
Обратите внимание, что беременность и роды – это не страховой случай.
Но по другой программе добровольного страхования, которая действует для ИП, декрет – тоже страхуется. Поэтому если женщина-ИП на НПД хочет получить декретные, ей надо выбрать добровольное страхование по старым правилам. Но об этом надо позаботиться заранее, потому что для ИП страховка срабатывает только на следующий год после уплаты взносов.
Сколько больничных насчитают самозанятым
Право на оплату больничных у самозанятого появится через 6 месяцев уплаты взносов.
Средний заработок для расчета больничных принимается равным:
при уплате взносов от 6 до 12 месяцев – 70% страховой суммы;
при уплате взносов от 12 месяцев – 100% страховой суммы.
Средний дневной заработок считают так: средний заработок делят на календарные дни месяца.
В остальном правила такие же, как и для наемных работников. Больничные зависят от стажа:
до 5 лет – 60%;
с 5 до 8 лет – 80%;
свыше 8 лет – 100%.
Причем время уплаты добровольных взносов также идет в стаж.
Пример
СМЗ Иванов (стаж более 8 лет) в январе вступил в добровольные правоотношения по соцстрахованию (страховая сумма 35 тыс. руб.), с февраля платит взносы.
В сентябре после 7 месяцев уплаты взносов он ушел на больничный на 7 дней.
Уплаченные взносы = 1 344 х 8 = 10 752 руб.
СЗ = 35 000 х 70% = 24 500 руб.
СДЗ = 24 500 / 30 = 816,67 руб.
Б/л = 816,67 х 7 = 5 716,69 руб.
После изменения страховой суммы расчет больничных по новой сумме будет только через 6 месяцев.
Больничный оплатят через 10 дней после его закрытия. Но для этого через Госуслуги или «Мой налог» надо направить согласие.
Окончание добровольной страховки
Добровольные правоотношения прекращаются, если самозанятый:
не уплатил взносы за очередной месяц;
подал заявление о прекращении добровольной страховки;
снялся с учета по НПД;
умер.
Итоговая таблица
Стаж
Период уплаты
Страховая сумма 35 000 руб.
Страховая сумма 50 000 руб.
Размер взносов
Больничные за полный месяц
Размер взносов
Больничные за полный месяц
до 5 лет (60%)
от 6 до 12 месяцев
1 344,00 в месяц
14 700,00
1 920,00 в месяц
21 000,00
от 12 месяцев
1 344,00 в месяц
24 500,00
1 920,00 в месяц
30 000,00
от 5 до 8 лет (80%)
от 6 до 12 месяцев
1 344,00 в месяц
19 600,00
1 920,00 в месяц
28 000,00
от 12 месяцев
1 344,00 в месяц
28 000,00
1 920,00 в месяц
40 000,00
от 8 лет (100%)
от 6 до 12 месяцев
1 344,00 в месяц
24 500,00
1 920,00 в месяц
35 000,00
от 12 месяцев (
1 344,00 в месяц
35 000,00
1 920,00 в месяц
50 000,00
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию