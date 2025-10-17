Бизнес просит не снижать порог по НДС на УСН, потому что в стране нехватка бухгалтеров. 🙏«Ночной бухгалтер» № 2040

Сегодня в выпуске:
Бизнес-сообщества направили в Думу и Совет Федерации письмо с просьбой не увеличивать налоговую нагрузку на малый бизнес.
У большинства сотрудников нет доверия работодателю.
Некоторые кандидаты пишут неправду в своем резюме.
Огромные комиссии за перечисление денег физлицам могут уйти в прошлое.
В 2026 году ПСН будет по-прежнему действовать, но с новым лимитом.
Бизнес просит НДС-лимит 30 млн, а не 10
Предпринимательские сообщества (Опора России, ТПП, РСПП, Корпорация МСП) направили в Госдуму и Совет Федерации письмо с просьбой снизить НДС лимит на УСН не до 10 млн, а хотя бы до 30 млн. И еще просят сохранить пониженный тариф взносов для северных МСП и бизнеса из Курской и Белгородской областей.
Введение НДС, отмена пониженных тарифов — губительно для малого бизнеса.
Кроме того, бизнесменам придется тратить от 40 до 50 тыс. в месяц на услуги бухгалтеров. При этом их еще нужно где-то найти. Быстро привлечь на рынок десятки тысяч бухгалтеров проблематично, говорится в письме.
Коллеги-бухгалтеры, а вы готовы к обслуживанию новоиспеченных плательщиков НДС?
Работники не доверяют работодателям
Только 32% россиян полностью доверяют своим работодателям, остальные 68% – не доверяют.
Самые частые причины недоверия – непонятки с зарплатой и премиями. Еще сотрудникам не нравится, что работодатели игнорируют их мнение, нагружают лишней работой без доплаты, халатно относятся к охране труда.
Кстати, если работодатель нарушил трудовые права, сотрудник может бесплатно воспользоваться юридической помощью. Скоро примут такой закон.
Соискатели врут работодателям
Работодатели часто сталкиваются с ложью в резюме. Потенциальные сотрудники приписывают себе опыт работы, знания, которых у них нет, и стаж. Некоторые врут про образование и возраст.
Чаще всего этим грешат продажники, топ-менеджеры и айтишники.
Причем в большинстве случаев обман вскрывается еще на этапе собеседования. Впрочем, треть работодателей все равно готовы рассматривать кандидата-врунишку дальше.
Банкам могут урезать комиссии
За перевод денег со счета юрлица на счет юрлица банки берут комиссию 35 рублей, а за перевод со счета юрлица на счет физлица – огромные суммы.
В Госдуму внесли законопроект, который ограничивает повышенные банковские комиссии при переводах юрлицами и ИП на счета физлиц.
Его авто отмечает, что банки сами придумали такие заградительные комиссии, никаких нормативно-правовых предписаний для этого нет.
Отмены ПСН не будет
ФНС успокоила: с 01.01.2026 ПСН не отменяется.
Будет отмена ПСН для торговли и грузоперевозок. Также снижается лимит дохода с 60 до 10 млн рублей. Все поправки-2026 по ПСН — тут.
Тем, кто будет вести деятельность, подпадающую по ПСН, в 2026 году по-прежнему можно применять патент, но только уже ориентируясь на новый лимит дохода.
Тренируйте внимательность: найдите отличия на картинках в 🧠Мозгонапрягателе 41/52.
Давайте вспомним старого доброго бухгалтера-неудачника Фантоцци, его жену Пину, дочь Марианджелу и бухгалтера Феллини! Пройдите новый шуточный, но полезный тест от «Клерка» на проверку знаний трудового права.
