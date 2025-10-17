Акция ОК 17.10 Мобильная
Бизнес просит не снижать порог по НДС на УСН, потому что в стране нехватка бухгалтеров. 🙏«Ночной бухгалтер» № 2040

Кто будет рассчитывать по-новому налоги для упрощенцев, многие из которых с 2026 года слетят на НДС? В России нет столько бухгалтеров, умеющих управляться с НДС.

Сегодня в выпуске:

  • Бизнес-сообщества направили в Думу и Совет Федерации письмо с просьбой не увеличивать налоговую нагрузку на малый бизнес.

  • У большинства сотрудников нет доверия работодателю.

  • Некоторые кандидаты пишут неправду в своем резюме.

  • Огромные комиссии за перечисление денег физлицам могут уйти в прошлое.

  • В 2026 году ПСН будет по-прежнему действовать, но с новым лимитом.

  • Главред рекомендует.

  • Пятничный «Клерк».

  • Мем дня.

Бизнес просит НДС-лимит 30 млн, а не 10

Предпринимательские сообщества (Опора России, ТПП, РСПП, Корпорация МСП) направили в Госдуму и Совет Федерации письмо с просьбой снизить НДС лимит на УСН не до 10 млн, а хотя бы до 30 млн. И еще просят сохранить пониженный тариф взносов для северных МСП и бизнеса из Курской и Белгородской областей.

Введение НДС, отмена пониженных тарифов — губительно для малого бизнеса.

Кроме того, бизнесменам придется тратить от 40 до 50 тыс. в месяц на услуги бухгалтеров. При этом их еще нужно где-то найти. Быстро привлечь на рынок десятки тысяч бухгалтеров проблематично, говорится в письме.

Коллеги-бухгалтеры, а вы готовы к обслуживанию новоиспеченных плательщиков НДС?

Работники не доверяют работодателям

Только 32% россиян полностью доверяют своим работодателям, остальные 68% – не доверяют.

Самые частые причины недоверия – непонятки с зарплатой и премиями. Еще сотрудникам не нравится, что работодатели игнорируют их мнение, нагружают лишней работой без доплаты, халатно относятся к охране труда.

Кстати, если работодатель нарушил трудовые права, сотрудник может бесплатно воспользоваться юридической помощью. Скоро примут такой закон.

Соискатели врут работодателям

Работодатели часто сталкиваются с ложью в резюме. Потенциальные сотрудники приписывают себе опыт работы, знания, которых у них нет, и стаж. Некоторые врут про образование и возраст.

Чаще всего этим грешат продажники, топ-менеджеры и айтишники.

Причем в большинстве случаев обман вскрывается еще на этапе собеседования. Впрочем, треть работодателей все равно готовы рассматривать кандидата-врунишку дальше.

Банкам могут урезать комиссии

За перевод денег со счета юрлица на счет юрлица банки берут комиссию 35 рублей, а за перевод со счета юрлица на счет физлица – огромные суммы.

В Госдуму внесли законопроект, который ограничивает повышенные банковские комиссии при переводах юрлицами и ИП на счета физлиц.

Его авто отмечает, что банки сами придумали такие заградительные комиссии, никаких нормативно-правовых предписаний для этого нет.

Отмены ПСН не будет

ФНС успокоила: с 01.01.2026 ПСН не отменяется.

Будет отмена ПСН для торговли и грузоперевозок. Также снижается лимит дохода с 60 до 10 млн рублей. Все поправки-2026 по ПСН — тут.

Тем, кто будет вести деятельность, подпадающую по ПСН, в 2026 году по-прежнему можно применять патент, но только уже ориентируясь на новый лимит дохода.

