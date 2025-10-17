Бизнес просит не снижать порог по НДС на УСН, потому что в стране нехватка бухгалтеров. 🙏«Ночной бухгалтер» № 2040

Бизнес просит НДС-лимит 30 млн, а не 10

Предпринимательские сообщества (Опора России, ТПП, РСПП, Корпорация МСП) направили в Госдуму и Совет Федерации письмо с просьбой снизить НДС лимит на УСН не до 10 млн, а хотя бы до 30 млн. И еще просят сохранить пониженный тариф взносов для северных МСП и бизнеса из Курской и Белгородской областей.

Введение НДС, отмена пониженных тарифов — губительно для малого бизнеса.

Кроме того, бизнесменам придется тратить от 40 до 50 тыс. в месяц на услуги бухгалтеров. При этом их еще нужно где-то найти. Быстро привлечь на рынок десятки тысяч бухгалтеров проблематично, говорится в письме.

Коллеги-бухгалтеры, а вы готовы к обслуживанию новоиспеченных плательщиков НДС?