Какие документы нужны специалистам для работы в США: пошаговая инструкция по оформлению визы

Работа в США — цель многих профессионалов, которые хотят развиваться и реализовывать крупные проекты в международной среде. Однако путь к американскому рынку труда начинается не с оффера, а с правильно подготовленных документов. 

Ошибки в документах стоят дорого: иммиграционный офицер может отказать в визе без рассмотрения заявки, а повторная подача документов в USCIS (Службу гражданства и иммиграции США) займет недели. Какие документы нужно собрать на каждом этапе, чтобы податься на визу талантов США, рассказываем в статье. 

Какие визы подходят специалистам: O-1, EB-1A, EB-2 NIW 

Американское иммиграционное законодательство предусматривает несколько типов виз для специалистов с выдающимися достижениями. От выбранной категории зависит, кто подает документы — сам заявитель или работодатель в Штатах, — а также, какие доказательства достижений нужно предоставить в USCIS.

Наиболее востребованы три категории виз талантов:

1. O-1 — неиммиграционная виза для специалистов с выдающимися достижениями в науке, спорте, образовании, бизнесе или искусстве. Выдается на 1-3 года с возможностью продления. Для получения вы должны соответствовать минимум трем критериям.

Их набор варьируется в зависимости от сферы деятельности: для специалистов в науке, спорте и бизнесе предусмотрено восемь критериев, а для творческих профессий — десять. Например, заявитель, работающий в сфере IT, может иметь такие доказательства в портфолио:

  • наличие наград в профессиональной области: подходят хакатоны и мероприятия типа «Цифрового прорыва»; 

  • публикации и упоминания в авторитетных изданиях: можно приложить статьи, например, из Forbes, TAdviser; 

  • ключевая роль в значимых проектах: разработка стартапа, получившего венчурное финансирование, или создание продукта, который привел тысячи пользователей. 

Для получения визы O-1 вы должны иметь петиционера — работодателя или агента в США, который подаст документы в USCIS от вашего имени. Самостоятельно сделать это не получится, так как виза привязана к конкретной компании или проекту в США.

2. EB-1A — иммиграционная виза (грин-карта), которая дает право на постоянное проживание в США. Она охватывает те же сферы и критерии, что и O-1, но требования гораздо строже: достижения заявителя должны быть признаны не только в родной стране, но и на международном уровне. Например, петиция научного сотрудника может включать: 

  • публикации и упоминания в авторитетных научных журналах: например, статьи в Nature Communications, PNAS, которые цитируются другими специалистами; 

  • доказательства участия в значимых научных проектах: к примеру, разработка методик, которые применяются профессиональным сообществом по всему миру; 

  • награды и признание на международном уровне: к примеру, участие в Gordon Research Conferences.

Петиция подается заявителем самостоятельно, так как для получения визы EB-1A приглашение от работодателя не требуется. 

3. EB-2 NIW — иммиграционная виза (грин-карта), которая дает право на постоянное проживание в США. Для получения нужно доказать, что ваши достижения принесут существенную пользу для национальных интересов США: например, создание рабочих мест, значительный вклад в науку или общественную сферу, наличие уникальных узкопрофильных знаний.

Петиция также подается напрямую, без участия работодателя. Главное — доказать, что ваши достижения представляют ценность для США. 

Как подается петиция и какие документы нужны 

По опыту «Мигратор», процесс подачи документов для виз O-1, EB-1A и EB-2 NIW в целом похож: все заявители проходят несколько одинаковых этапов — от подготовки портфолио до интервью. Разница лишь в том, кто подает петицию (вы сами или работодатель) и какая форма подачи используется.

1. Подготовка пакета документов. Базовый комплект включает: 

  • портфолио с доказательствами достижения (награды, публикации, рекомендации, результаты проектов);

  • скан паспорта;

  • контракт или письмо-приглашение — для визы O-1;

  • Curriculum Vitae — это подробное резюме на 3-10 страниц. 

В резюме важно четко описать:

  • образование и квалификацию;

  • опыт работы и ключевые проекты;

  • профессиональные достижения, соответствующие критериям визы.

Главное правило: в CV вы констатируете факты, а в портфолио — подтверждаете их документами, публикациями и визуальными доказательствами — дипломами, сертификатами, скриншотами из систем аналитики, кейсами, письмами-рекомендациями.

2. Подача петиции в USCIS. После сбора документов формируется петиция — заявление, на основании которого иммиграционный офицер оценивает ваш профессиональный уровень и право на визу. Основные формы: 

  • I-129 — для визы O-1: подается работодателем или агентом с официальным запросом разрешения на работу в США. 

  • I-140 — для виз EB-1A и EB-2 NIW: подается специалистом самостоятельно. Также содержит краткое описание достижения.

После подачи петиции вы получаете уведомление о приеме документов (форма I-797). Если информации окажется недостаточно, то USCIS направит RFE (Request for Evidence) — запрос на дополнительные доказательства. Ответ нужно предоставить в течение 30–90 дней.

3. Подготовка к интервью. После одобрения петиции нужно подготовиться к визовому интервью и заполнить электронную анкету:

  • DS-160 — форма для визы O-1, в которой указываются личные данные, информация о семье, опыте работы и целях поездки в США. 

  • DS-260 — форма для виз EB-1A и EB-NIW, в которой прописываются также личные данные, профессиональный опыт и цели иммиграции. 

После заполнения анкеты вы получаете Confirmation Page (подтверждение отправки), оплачиваете консульский сбор и записываетесь на интервью — Appointment Confirmation Letter.

Если заявитель уже находится в США, вместо консульского интервью подается форма I-485 — для смены неиммиграционного статуса на постоянное проживание. К ней прикладывают:

  • одобренную петицию I-140;

  • документы, подтверждающие личные данные и семейное положение, 

  • медицинские справки. 

После этого USCIS назначает биометрию, а иногда — интервью, чтобы проверить правдивость информации. 

4. Интервью. На собеседование необходимо взять: 

  • распечатанную форму I-797;

  • паспорт;

  • квитанцию об оплате консульского сбора;

  • портфолио и резюме. 

Сводная таблица документов 

Разобраться, чем отличаются визы, проще всего по таблице — в ней сравнили основные требования и процедуры: 

Виза

Кто подает петицию

Основная форма

Дополнительные документы

Подача анкеты для интервью / смены статуса

O-1

Работодатель или агент в США

I-129

Портфолио (доказательства достижений), контракт или письмо-приглашение, CV, паспортные копии

DS-160, Confirmation Page, Appointment Confirmation Letter

EB-1A

Заявитель самостоятельно

I-140

Портфолио (доказательства международного признания), CV, паспортные копии

DS-260 или I-485, Confirmation Page, Appointment Confirmation Letter

EB-2 NIW

Заявитель самостоятельно

I-140

Портфолио (доказательства значимости для США), CV, паспортные копии

DS-260 или I-485, Confirmation Page, Appointment Confirmation Letter

Ключевое различие между этими визами заключается в требовании к петиционеру. Для O-1 вам сначала нужно доказать свою уникальность работодателю или агенту, который возьмет на себя оформление. В случае с EB-1A и EB-2 NIW вам придется доказывать исключительность самостоятельно.

Поэтому стратегия подготовки портфолио и резюме будет меняться в зависимости от того, кого именно вам нужно убедить.

