Утренний бухгалтер № 5993. Необлагаемую НДФЛ сумму матпомощи хотят увеличить до 10 тыс. рублей

Лимит в 4 тысячи рублей по освобождению от налога материальной помощи не меняли с 2005 года. За это время накопленная инфляция превысила 150%.

ФНС: доход ИП на общей системе налогообложения можно уменьшить на профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ.

Минпромторг: новые правила утильсбора не затронут тех импортеров, которые оплатили сбор до вступления в силу новой нормы.

Минфин анонсировал поправки в НК 2026. Что уже сейчас начать делать бухгалтеру. Готовимся с дайджестом Клерк.Премиум #7

ФНС перечислила способы получения выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и сведений из реестра дисквалифицированных лиц.

Майнеры должны до 20-го числа каждого месяца отчитываться о добытой криптовалюте.

Налоговая реформа 2026: отвечаем на самые частые вопросы бизнеса в статье.

Предпенсионеры могут получить льготы по земельному налогу и налогу на имущество физлиц.