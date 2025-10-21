Утренний бухгалтер № 5993. Необлагаемую НДФЛ сумму матпомощи хотят увеличить до 10 тыс. рублей

Лимит в 4 тысячи рублей по освобождению от налога материальной помощи не меняли с 2005 года. За это время накопленная инфляция превысила 150%.
ФНС: доход ИП на общей системе налогообложения можно уменьшить на профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ.
Минпромторг: новые правила утильсбора не затронут тех импортеров, которые оплатили сбор до вступления в силу новой нормы.
Минфин анонсировал поправки в НК 2026. Что уже сейчас начать делать бухгалтеру. Готовимся с дайджестом Клерк.Премиум #7
ФНС перечислила способы получения выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и сведений из реестра дисквалифицированных лиц.
Майнеры должны до 20-го числа каждого месяца отчитываться о добытой криптовалюте.
Налоговая реформа 2026: отвечаем на самые частые вопросы бизнеса в статье.
Предпенсионеры могут получить льготы по земельному налогу и налогу на имущество физлиц.
Разборы законов
— Как учитывать доходы на УСН при оплате через платежный сервис. Мини-курс
В мини-курсе разберем, как учитывать доходы на УСН при использовании платежного сервиса и нужно ли при этом применять кассу и формировать чеки.
— Как облагается матпомощь работникам от работодателя
Для обычной матпомощи есть необлагаемый лимит 4 тыс. рублей для НДФЛ и взносов. Но при некоторых событиях в жизни сотрудников необлагаемой может быть вся сумма матпомощи без лимита.
— Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2026 год
Применять УСН в 2026 году можно будет, пока доходы не достигнут 490,5 млн рублей.
— Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов. Конспект вебинара с видео
Собрали для вас важные изменения и разобрали основные вопросы бухгалтеров: какие изменения ждут бухгалтерский мир в 2026 году, что выбрать ПСН или УСН, как быть с новыми лимитами.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за сентябрь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений сентября 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Новости
1 Новым гражданам России хотят давать господдержку не сразу
2 Как рассчитать налоговую льготу для предпенсионера за неполный год
3 Максимальную выплату по европротоколу предлагают увеличить: законопроект-2025
4 Рассрочек от застройщиков стало меньше к осени 2025
5 ФНС: на АУСН в отдаленных местностях можно не применять ККТ, но лучше применять
6 👶 Отцам предлагают давать отпуск при рождении ребенка
7 Уточнили правила расчета НДФЛ у ИП на ОСНО
8 ❔ Как понять, что у банка начались проблемы и нужно срочно выводить из него свои деньги
9 Рассказали о графике выплаты пенсии в ноябре 2025
10 Дата операции – не всегда фактическая дата отгрузки
11 Григоренко: в проверках бизнеса будет участвовать ИИ и беспилотники
12 ФНС выходит на первый план по объему госзакупок в сфере ИТ
13 Минпромторг: отсрочка по утильсбору будет для всех. Но повышение не коснется тех, кто уже оплатил сбор
14 👀 С 2026 года необлагаемую сумму материальной помощи и подарков могут увеличить в 2,5 раза
15 Учет на УСН и ПСН ведут раздельно
16 Почему не совпадают налоговые базы по НДС и УСН, как переводить зарплату сотруднику-банкроту, как и когда можно аннулировать чеки: экспертные разборы за неделю
17 В сведениях об облачной кассе указывают данные всех подключенных устройств
18 Как бухгалтеру говорить с собственником бизнеса на одном языке и улучшить предприятие
19 Отмена льготы по НДС на банковские операции может привести к сокращению безналичных платежей
20 Рекламные услуги для иностранной компании могут не облагаться НДС в России
21 🐟 С 1 марта 2026 нужно информировать биржу о сделках с рыбной продукцией от 10 тонн
22 Депутаты хотят до 10 тысяч рублей увеличить материальную помощь, которая не будет облагаться НДФЛ
23 От НДС освобождены не все операции медклиники на УСН
24 Семьи участников СВО могут освободить от уплаты туристического налога
25 Назвали сумму средней страховой пенсии в 2025 году
26 ФНС: сведения о получении цифровой валюты нужно подавать каждый месяц
27 📄 Налоговики перечислили способы получения выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и сведений из РДЛ
28 С 27 октября 2025 изменен порядок подтверждения основного вида деятельности в СФР
29 Налоговики объяснили, почему опасно оплачивать покупки денежным переводом
30 💻 Должен ли бухгалтер работать в отпуске: мнения разделились
31 Высокотехнологичным производствам выделена дополнительная господдержка
32 ❌ Сторожи, охранники и вахтеры не смогут получить патент с 1 января 2026 года
33 Петербургская биржа начала торговать физическим золотом
34 🌃 Регионам могут дать право сдвигать рабочий день из-за ранней темноты
Мероприятия
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5992. Налоговая служба: с 1 января 2026 года ПСН не отменяется!
ИП на патенте постоянно спрашивают налоговиков про грядущие изменения в применении спецрежима с 2026 года.
— Международная регистрация бренда: Мадридская система и национальные процедуры. Плюсы, минусы, стоимость, риски
Международная регистрация актуальна, если есть план выхода за рубеж. Есть два варианта получить охрану — подать заявку по Мадридской системе или воспользоваться национальной процедурой. Я сравню эти возможности, расскажу о плюсах, минусах, стоимости и рисках.
— Где найти сотрудников на производство в 2025 году
С каждым годом конкуренция за кадры на заводах и фабриках растет: опытные рабочие выходят на пенсию и молодежь не спешит на их места. Рассказываем, как выиграть в борьбе за соискателей с помощью микро-ярмарок, баннеров в автобусах и экскурсий на предприятия.
— Подтверждать код ОКВЭД надо по-новому, но не всем. ✅«Ночной бухгалтер» № 2041
Обновили правила и бланки для подтверждения кодов ОКВЭД для взносов на травматизм.
Блоги компаний
Консультации
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Документы
