Почему банки не дают нужный лимит, а факторинг — да

Введение
Вы заключили выгодный контракт с надежным дебитором: выручка растет, портфель заказов расширяется. Логичным шагом кажется обращение в банк за дополнительным финансированием для роста.
Однако, вместо ожидаемого лимита вы получаете отказ, или одобренной суммы едва хватает покрыть издержки. Банк указывает на недостаточность залога или требует более длительной кредитной истории. Он анализирует ваше прошлое: отчетность за предыдущие периоды, уже заработанный доход и требует весьма внушительный пакет документов. В результате вы получаете финансирование, которого хватает только на закрытие текущих нужд, но не на реализацию амбициозных планов и дальнейшее интенсивное развитие.
Причина — в фундаментальном различии подходов к оценке рисков:
Банк кредитует ваше прошлое. Его главный критерий — история компании и наличие ликвидного залога.
Факторинг финансирует ваше будущее. В первую очередь мы оцениваем платежеспособность вашего дебитора — того, кто является вашим должником по действующему контракту.
Если ваш бизнес работает с отсрочкой платежа, и вы уверены в своих покупателях, значит, у вас уже есть надежный актив для развития. Вам нужен лишь финансовый партнер, который сможет это оценить и обеспечить бесперебойным финансированием для развития и роста.
Банк vs факторинг: два разных подхода к оценке риска
Чтобы понять, почему один инструмент говорит «нет», а другой — «да», нужно разобраться в их логике.
Представьте, что вы нанимаете двух водителей для дальнего рейса.
Банк — это водитель, который смотрит только в зеркало заднего вида. Его решение зависит от того, какой машиной вы владели раньше и как аккуратно ездили.
Главные вопросы:
Какова ваша финансовая история? (отчетность за прошлые годы, кредитная история).
Что вы можете оставить в залог? (недвижимость, оборудование, товары).
Достаточно ли у вас собственных оборотов? (проверка по оборотно-сальдовой ведомости).
Проблема в том, что этот подход не успевает за реальностью бизнеса. Компания может иметь блестящие перспективы по новому контракту, но не иметь под него длинной истории или подходящего залога. Банк кредитует вас как компанию, а не вашу конкретную успешную сделку.
Факторинг — это водитель, который смотрит вперед на дорогу. Нас в первую очередь интересует не ваша старая машина, а тот, кто ждет вас в пункте назначения — ваш дебитор (покупатель).
Мы анализируем:
Платежную дисциплину и надежность вашего клиента. Его репутация — это наша гарантия.
Конкретный контракт. Мы финансируем не компанию в целом, а вашу поставку по конкретному договору.
Динамику ваших продаж. Рост объема сделок с надежными партнерами — позитивный сигнал.
По сути, мы даем вам деньги, которые вам и так должны скоро заплатить, просто делаем это сразу.
Критерий
Банковский кредит
Факторинг
Объект оценки
Ваша компания: ее активы и прошлое
Ваш дебитор и текущая сделка
Основа для решения
Финансовая отчетность и кредитная история
Платежеспособность вашего покупателя
Что является обеспечением?
Залог имущества, поручительство
Дебиторская задолженность
Временной фокус
Прошлое
Будущее
Подходит для
Стабильных компаний с длинной историей и залогом
Растущих компаний с качественными дебиторами
Есть и еще один важный системный фактор.
В условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) многие банки вынуждены снижать темпы кредитования корпоративных клиентов, кроме самых крупных и надежных заемщиков. И это не всегда связано с бизнес-показателями, просто сейчас у банков выше требования к рискам и ЦБ притормаживает развитие экономики за счет снижения кредитной нагрузки.
Факторинг в этой ситуации становится логичным обходным путем. Мы не ждем, когда изменится политика ЦБ, а даем инструмент для роста здесь и сейчас, основанный на реальных оборотах вашего бизнеса.
Кейс: как мы нашли 20 миллионов там, где банк увидел только 5
Ситуация
Компания поставщик расходных материалов для промышленных предприятий заключила эксклюзивный договор на год с крупным машиностроительным заводом. Сумма контракта — 80 млн рублей с отсрочкой платежа 60 дней. Для наращивания объемов поставок требовалось 20 млн рублей на закупку большой партии сырья у своего иностранного поставщика.
Проблема
В банке, где компания обслуживалась годами, ей отказали в увеличении кредитной линии. Формальная причина — «недостаточность собственного капитала и отсутствие свободного залога». По факту, банк не видел запас прочности в балансе компании, чтобы доверить такую сумму. Максимум, что они были готовы предложить — 5 млн рублей, чего было катастрофически мало.
Решение
Поставщик обратился к нам. Мы не стали зацикливаться на его балансе. Вместо этого наш анализ был сфокусирован на его партнере:
Мы оценили кредитоспособность и платежную дисциплину машиностроительного завода — дебитора. Его рейтинг и репутация на рынке были безупречны.
Мы проверили реальность контракта и историю поставок.
Мы оценили, что долг этого одного надежного дебитора не создает для поставщика чрезмерной концентрации риска.
Результат
Через 2 рабочих дня мы открыли компании лимит финансирования в 20 млн рублей под уступку денежных требований к машиностроительному заводу.
Параметр
Банк
Факторинг
Возможность компании
Прошлые обороты и активы
Будущие денежные потоки
Объект оценки
Поставщик
Дебитор
Предложенное решение
Кредит 5 млн руб.
Факторинг 20 млн руб.
Выбирайте инструмент, который верит в ваше будущее
Подведем итог. Традиционный банковский кредит — это оценка пройденного пути. Он идеально подходит для стабильных компаний с длинной историей и значительным залогом.
Но если ваш бизнес растет, обновляется и заключает перспективные контракты, вам нужен финансовый инструмент, который смотрит вперед вместе с вами.
Факторинг — это и есть финансирование роста. Он превращает ваши будущие поступления в оборотные средства сегодня, позволяя реализовывать проекты здесь и сейчас, а не ждать расчетов по старым счетам.
Компания SmartFact специализируется на том, чтобы дать возможность быстрорастущему бизнесу реализовать его потенциал. Мы понимаем, что для рывка нужны ресурсы, и мы готовы предоставить их под ваши растущие контракты с надежными партнерами.
Не ждите, пока ваше прошлое «дорастет» до банковских требований. Используйте деньги, которые вам уже должны.
Подайте заявку на сайте SmartFact и получите персональное коммерческое предложение за один рабочий день. Ваш рост не терпит отлагательств.
Реклама: ООО «СмартФакт», ИНН 7707837251, erid: 2W5zFG2CR7W
