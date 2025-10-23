Почему банки не дают нужный лимит, а факторинг — да

Банк vs факторинг: два разных подхода к оценке риска

Чтобы понять, почему один инструмент говорит «нет», а другой — «да», нужно разобраться в их логике.

Представьте, что вы нанимаете двух водителей для дальнего рейса.

Банк — это водитель, который смотрит только в зеркало заднего вида. Его решение зависит от того, какой машиной вы владели раньше и как аккуратно ездили.

Главные вопросы:

Какова ваша финансовая история? (отчетность за прошлые годы, кредитная история).

Что вы можете оставить в залог? (недвижимость, оборудование, товары).

Достаточно ли у вас собственных оборотов? (проверка по оборотно-сальдовой ведомости).

Проблема в том, что этот подход не успевает за реальностью бизнеса. Компания может иметь блестящие перспективы по новому контракту, но не иметь под него длинной истории или подходящего залога. Банк кредитует вас как компанию, а не вашу конкретную успешную сделку.

Факторинг — это водитель, который смотрит вперед на дорогу. Нас в первую очередь интересует не ваша старая машина, а тот, кто ждет вас в пункте назначения — ваш дебитор (покупатель).

Мы анализируем:

Платежную дисциплину и надежность вашего клиента. Его репутация — это наша гарантия.

Конкретный контракт. Мы финансируем не компанию в целом, а вашу поставку по конкретному договору.

Динамику ваших продаж. Рост объема сделок с надежными партнерами — позитивный сигнал.

По сути, мы даем вам деньги, которые вам и так должны скоро заплатить, просто делаем это сразу.

Критерий Банковский кредит Факторинг Объект оценки Ваша компания: ее активы и прошлое Ваш дебитор и текущая сделка Основа для решения Финансовая отчетность и кредитная история Платежеспособность вашего покупателя Что является обеспечением? Залог имущества, поручительство Дебиторская задолженность Временной фокус Прошлое Будущее Подходит для Стабильных компаний с длинной историей и залогом Растущих компаний с качественными дебиторами

Есть и еще один важный системный фактор.

В условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) многие банки вынуждены снижать темпы кредитования корпоративных клиентов, кроме самых крупных и надежных заемщиков. И это не всегда связано с бизнес-показателями, просто сейчас у банков выше требования к рискам и ЦБ притормаживает развитие экономики за счет снижения кредитной нагрузки.