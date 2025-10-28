Как бухгалтеру перестать работать ночами и все равно закрывать месяц в срок

Что такое робот и какие проблемы решает в бухгалтерии

Роботы — это программы на вашем компьютере, которые работают в 1С так же как бухгалтер: разносят выписки, сверяют данные, проверяют первичку, считают себестоимость. Они делают это по инструкции, без усталости и без ошибок. В основе этого подхода лежит технология RPA (Robotic Process Automation), которая, в отличие от классической автоматизации, не требует перестройки существующих учетных систем. Например, на платформе Puzzle RPA можно подключить роботов к действующим программам в режиме «как есть», без длительных внедрений.

На практике это означает, что процессы автоматизируется уже через две недели, а инвестиции начинают окупаться в среднем через три месяца за счет сокращения ручного труда и исключения ошибок.

Посмотрите видео, как робот автоматически отслеживает письма от ФНС и готовит ответные документы.

Ежедневная рутина отнимает у бухгалтера до 80% времени. Там, где человек тратит 20 минут на документ, робот справляется за 2 минуты. Полная автоматизация рутинных операций исключает ошибки и снижает нагрузку, освобождая время для аналитики и стратегических задач.