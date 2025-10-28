ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Как бухгалтеру перестать работать ночами и все равно закрывать месяц в срок

Как бухгалтеру передать рутинные операции RPA-роботам, облегчить обработку первички, сверку данных и формирование проводок, чтобы отвлечься от повседневных задач и освободить время для аналитики и стратегического планирования, рассказываем в статье.

Каждый месяц одно и то же: сотни документов, сверки, ручные проводки, и снова нет времени на анализ. Рутинные задачи выматывают и отвлекают от главного. Сегодня эту работу можно отдать роботам. Они работают в фоновом режиме в течение всего месяца: обрабатывают первичку, сверяют данные и формируют проводки. В результате к дате закрытия периода вы подходите с уже подготовленными и выверенными данными, что позволяет закрыть месяц в разы быстрее и освободить время для анализа и решения стратегических задач.

Что такое робот и какие проблемы решает в бухгалтерии

Роботы — это программы на вашем компьютере, которые работают в 1С так же как бухгалтер: разносят выписки, сверяют данные, проверяют первичку, считают себестоимость. Они делают это по инструкции, без усталости и без ошибок. В основе этого подхода лежит технология RPA (Robotic Process Automation), которая, в отличие от классической автоматизации, не требует перестройки существующих учетных систем. Например, на платформе Puzzle RPA можно подключить роботов к действующим программам в режиме «как есть», без длительных внедрений.

На практике это означает, что процессы автоматизируется уже через две недели, а инвестиции начинают окупаться в среднем через три месяца за счет сокращения ручного труда и исключения ошибок. 

Посмотрите видео, как робот автоматически отслеживает письма от ФНС и готовит ответные документы.

Ежедневная рутина отнимает у бухгалтера до 80% времени. Там, где человек тратит 20 минут на документ, робот справляется за 2 минуты. Полная автоматизация рутинных операций исключает ошибки и снижает нагрузку, освобождая время для аналитики и стратегических задач.

Какие задачи роботы выполняют в бухгалтерии

Закрывают отчетный период в срок:

  • Проводят зачет авансов по счетам расчетов.

  • Разносят банковские выписки.

  • Автоматизируют сверку расчетов с контрагентами.

Контролируют документы налогового учета:

  • Выявляют ошибки в транзакциях.

  • Проверяют первичные документы на корректность.

  • Ежедневно проверяют добросовестность контрагентов.

Контролируют себестоимость:

  • Анализируют и контролируют себестоимость продукции.

  • Определяют правильные цены на товары.

  • Мониторят выполнение плана по марже.

Предоставляют корректную отчетность:

  • Проводят анализы данных и готовят выводы.

  • Готовят и рассылают отчеты.

  • Проверяют полноту учета по проводкам.

Если нужной операции нет в списке, можно создать робота под конкретный процесс самостоятельно.

Настраивать виртуальных помощников несложно. Например, на платформе Puzzle RPA робот собирается в визуальном конструкторе. Это в 5–10 раз быстрее, чем может сделать программист 1С.

Puzzle RPA: готовое решение для бухгалтерии

Puzzle RPA — это платформа, где сотрудники без навыков программирования могут создавать и запускать роботов. Платформа работает внутри IT-контура компании, обеспечивая безопасность данных. Роботизация больше не сложный IT-проект. Современное решение внедряется за недели, а эффект становится заметен в первом квартале.

Эту эффективность подтверждают примеры клиентов Puzzle RPA:

  • В сервисе бухгалтерских услуг «Практика» с помощью роботов удалось разгрузить специалистов от обработки банковских выписок —  минус 80 часов ручного труда ежемесячно. 

  • Автодилер «Рольф» смог перенести своих роботов на Puzzle RPA за три недели, сохранив привычные процессы и избежав рисков, связанных с иностранным ПО.

  • Научно-производственный центр «1С» использовал роботов для переноса исторических данных при внедрении системы документооборота. Благодаря автоматизации миграция была завершена за два месяца, а затраты на выполнение работ снизились в три раза по сравнению с первоначальными оценками.

Роботизация в бухгалтерии дает конкретные улучшения: закрытие отчетного периода без авралов, автоматическое разнесение банковских выписок, сверка расчетов с контрагентами, контроль себестоимости и маржинальности, проверка документов и транзакций на корректность. В результате точность учета выходит на уровень 99% без переработок и работы в праздники.

