Как бухгалтеру перестать работать ночами и все равно закрывать месяц в срок

Каждый месяц одно и то же: сотни документов, сверки, ручные проводки, и снова нет времени на анализ. Рутинные задачи выматывают и отвлекают от главного. Сегодня эту работу можно отдать роботам. Они работают в фоновом режиме в течение всего месяца: обрабатывают первичку, сверяют данные и формируют проводки. В результате к дате закрытия периода вы подходите с уже подготовленными и выверенными данными, что позволяет закрыть месяц в разы быстрее и освободить время для анализа и решения стратегических задач.
Что такое робот и какие проблемы решает в бухгалтерии
Роботы — это программы на вашем компьютере, которые работают в 1С так же как бухгалтер: разносят выписки, сверяют данные, проверяют первичку, считают себестоимость. Они делают это по инструкции, без усталости и без ошибок. В основе этого подхода лежит технология RPA (Robotic Process Automation), которая, в отличие от классической автоматизации, не требует перестройки существующих учетных систем. Например, на платформе Puzzle RPA можно подключить роботов к действующим программам в режиме «как есть», без длительных внедрений.
На практике это означает, что процессы автоматизируется уже через две недели, а инвестиции начинают окупаться в среднем через три месяца за счет сокращения ручного труда и исключения ошибок.
Ежедневная рутина отнимает у бухгалтера до 80% времени. Там, где человек тратит 20 минут на документ, робот справляется за 2 минуты. Полная автоматизация рутинных операций исключает ошибки и снижает нагрузку, освобождая время для аналитики и стратегических задач.
Какие задачи роботы выполняют в бухгалтерии
Закрывают отчетный период в срок:
Проводят зачет авансов по счетам расчетов.
Разносят банковские выписки.
Автоматизируют сверку расчетов с контрагентами.
Контролируют документы налогового учета:
Выявляют ошибки в транзакциях.
Проверяют первичные документы на корректность.
Ежедневно проверяют добросовестность контрагентов.
Контролируют себестоимость:
Анализируют и контролируют себестоимость продукции.
Определяют правильные цены на товары.
Мониторят выполнение плана по марже.
Предоставляют корректную отчетность:
Проводят анализы данных и готовят выводы.
Готовят и рассылают отчеты.
Проверяют полноту учета по проводкам.
Если нужной операции нет в списке, можно создать робота под конкретный процесс самостоятельно.
Настраивать виртуальных помощников несложно. Например, на платформе Puzzle RPA робот собирается в визуальном конструкторе. Это в 5–10 раз быстрее, чем может сделать программист 1С.
Puzzle RPA: готовое решение для бухгалтерии
Puzzle RPA — это платформа, где сотрудники без навыков программирования могут создавать и запускать роботов. Платформа работает внутри IT-контура компании, обеспечивая безопасность данных. Роботизация больше не сложный IT-проект. Современное решение внедряется за недели, а эффект становится заметен в первом квартале.
Эту эффективность подтверждают примеры клиентов Puzzle RPA:
В сервисе бухгалтерских услуг «Практика» с помощью роботов удалось разгрузить специалистов от обработки банковских выписок — минус 80 часов ручного труда ежемесячно.
Автодилер «Рольф» смог перенести своих роботов на Puzzle RPA за три недели, сохранив привычные процессы и избежав рисков, связанных с иностранным ПО.
Научно-производственный центр «1С» использовал роботов для переноса исторических данных при внедрении системы документооборота. Благодаря автоматизации миграция была завершена за два месяца, а затраты на выполнение работ снизились в три раза по сравнению с первоначальными оценками.
Роботизация в бухгалтерии дает конкретные улучшения: закрытие отчетного периода без авралов, автоматическое разнесение банковских выписок, сверка расчетов с контрагентами, контроль себестоимости и маржинальности, проверка документов и транзакций на корректность. В результате точность учета выходит на уровень 99% без переработок и работы в праздники.
