Сейчас самое время: правда ли, что инвестиции в недвижимость — самое выгодное поле для заработка

Почему рынок переживает второе дыхание

С начала 2025 года интерес к недвижимости заметно вырос, и для этого есть несколько причин. Во-первых, это традиционный способ сохранить капитал в периоды инфляции и нестабильного рубля. Во-вторых, спрос подогревает рост цен на строительные материалы и постоянное сокращение предложения на первичном рынке.

Средняя доходность инвестиций в жилую недвижимость в России сегодня составляет 5–6% годовых, в некоторых региональных проектах с управляющей компанией — до 18–20% с учетом капитализации.

При этом, если в 2020–2022 годах драйвером спроса была льготная ипотека, то в 2025 рынок адаптировался: все чаще частные инвесторы и предприниматели выбирают доходные апартаменты и сервисные комплексы, покупая в рассрочку.

В отличие от фондового рынка, где колебания котировок могут «съесть» прибыль за сутки, недвижимость растет медленно, но устойчиво. Объекты в Крыму подорожали на 36% за последний год. Доходность долгосрочной аренды — 5–8% годовых, а при комплексном управлении через отельера или управляющую компанию — до 20% с учетом роста цены. Для сравнения фондовый рынок остается высокорисковым инструментом, где краткосрочные спады могут перекрыть даже удачные сделки.

Важно отметить, что традиционные квартиры уже не всегда показывают сверхприбыль, коммерция и курорты же наоборот стали точками роста. В апарт-отелях и курортных резиденциях, особенно в Крыму, Сочи и на Алтае, доходность достигает 12–18% годовых, а окупаемость — до 10 лет. Причина проста: внутренний туризм растет, а спрос на качественные объекты для краткосрочной аренды стабильно превышает предложение.

Коммерческий сегмент — офисы, склады, управляющие бизнес-центры — также показывает устойчивость. Он выигрывает за счет долгосрочных контрактов и корпоративных арендаторов, обеспечивая владельцам стабильный денежный поток без сезонных скачков.