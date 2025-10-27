Как отключить платные подписки: банковские, мобильные и другие

Что такое платные подписки

Платные подписки — своеобразный абонемент на конкретные услуги. Сейчас их существует множество: на кино, музыку, обучающие материалы, книги. Некоторые включают всю экосистему.

Например, у Яндекс Плюс подписка включает музыку, кино и книги.

Скриншот тарифов подписки Яндекс Плюс. Источник: официальный сайт Яндекс Плюс

У некоторых банков тоже есть свои подписки. Например, у Сбера есть подписка СберПрайм, которая увеличивает количество категорий кэшбэка и ставки по вкладам.

Скриншот тарифов подписки СберПрайм. Источник: официальный сайт Сбера

Платные подписки — это удобно. Клиент платит фиксированную сумму раз в месяц или другой период и пользуется услугами. А в начале многие компании предлагают «пробный период» бесплатно или за 1 рубль.

Сами по себе подписки не приносят вреда. Однако если забыть про окончание пробного периода, то с привязанной карты могут списать средства. А если подписок много — то спишут еще больше.