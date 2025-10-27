Как отключить платные подписки: банковские, мобильные и другие

Что такое платные подписки
Платные подписки — своеобразный абонемент на конкретные услуги. Сейчас их существует множество: на кино, музыку, обучающие материалы, книги. Некоторые включают всю экосистему.
Например, у Яндекс Плюс подписка включает музыку, кино и книги.
У некоторых банков тоже есть свои подписки. Например, у Сбера есть подписка СберПрайм, которая увеличивает количество категорий кэшбэка и ставки по вкладам.
Платные подписки — это удобно. Клиент платит фиксированную сумму раз в месяц или другой период и пользуется услугами. А в начале многие компании предлагают «пробный период» бесплатно или за 1 рубль.
Сами по себе подписки не приносят вреда. Однако если забыть про окончание пробного периода, то с привязанной карты могут списать средства. А если подписок много — то спишут еще больше.
Как найти все свои платные подписки
Многие обнаруживают наличие платных подписок лишь тогда, когда замечают снятие средств с мобильных счетов или карт. Чтобы не платить за неиспользуемые услуги, рекомендуем просматривать действующие подписки и своевременно отказываться от тех, которыми вы больше не пользуетесь.
Ключевая проблема заключается в том, что не существует универсального метода проверки всех активированных подписок, особенно если они находятся на разных сервисах или устройствах. Большинство популярных платформ при оформлении подписки отправляет пользователям уведомление либо SMS, либо письмом на электронную почту.
Просмотр истории сообщений на смартфоне или в электронной почте позволяет найти сервисы, к которым ранее была прикреплена банковская карта. Однако если уведомлений нет или они удалены, остается единственный вариант — самостоятельно искать подписки непосредственно на самих сайтах и в приложениях.
Приводим перечень наиболее распространенных категорий компаний, предлагающих платные подписки:
телекоммуникационные операторы и провайдеры интернет-услуг;
стриминговые медиа-сервисы (видеохостинги, музыкальные площадки, библиотеки электронных книг и т.п.);
обучающие платформы (онлайн-школы, курсы повышения квалификации, семинары и мастер-классы и проч.);
игровые онлайн-платформы;
цифровые помощники здоровья и фитнеса (интернет-тренажеры, фитнес-приложения, системы отслеживания физической активности, персонализированные диеты и прочее);
разработчики программного обеспечения и облачные решения (антивирусы, облачное хранилище файлов, графические редакторы, хостинг и прочие цифровые инструменты);
службы доставки товаров;
организации благотворительности.
Для детальной проверки собственных подписок следует войти на нужный ресурс и внимательно ознакомиться с разделом управления активными услугами.
Как отключить ненужные платные подписки
Постоянно проверять подписки трудоемко, а еще про них можно банально забыть. Однако отключить подписки можно, и здесь существует несколько вариантов:
Отказаться от подписки в самом сервисе.
Отвязать карту — это можно сделать в сервисе или через банк.
Какие платные услуги подключены к моему телефону
Наверняка многие попадали в такую ситуацию: недавно пополнили баланс мобильного телефона, а спустя пару дней внезапно соединение пропало. Причина внезапного исчезновения денег зачастую кроется в незадокументированных платных подписках.
Просмотреть полный список активных подписок, установленных на ваш номер, возможно прямо в личном кабинете вашего оператора мобильной связи, доступном на официальном сайте или через мобильное приложение. Покажем алгоритм на примере МегаФона.
Войдите в личный кабинет.
Зайдите в раздел «Услуги» и нажмите на «Подключенные».
Выберите «С абон. платой»
Выберите услугу и нажмите «Отключить».
Кроме того, удобно отслеживать статус текущих подписок с помощью специальных коротких запросов (USSD-кодов). Их вводят прямо на клавиатуре смартфона в режиме набора номера. Набор команд отличается у разных сотовых операторов.
Вот несколько примеров кодов для проверки статуса ваших платных подписок:
Оператор
Код
МТС
111152#
МегаФон
10511#
Теле2
153#
Билайн
\*11009#
Более подробный список служебных комбинаций доступен на официальных страницах операторов связи.
Подписки легко деактивируются в профиле личного кабинета на сайте оператора или же при обращении в службу поддержки и офис продаж компании.
Как отключить от карты Сбера все платные подписки
Отключить подписки можно в приложениях и на сайте банка в личном кабинете. Покажем алгоритм на примере веб-версии Сбера.
1. Авторизуйтесь в личном кабинете Сбера.
2. С главной перейдите в «Профиль», где написано ваше имя.
3. Перейдите в «Настройки».
4. Выберите раздел «Безопасность».
5. Выберите раздел «Финансы».
6. Выберите подраздел «Куда привязаны ваши карты».
7. Выберите неактуальные подписки и нажмите на ползунок у них.
