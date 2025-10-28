Ошибки руководителя отдела продаж и как их исправить

Отдел продаж как особая зона управления
Первая и, пожалуй, главная ошибка — назначение руководителем человека без управленческих навыков со всеми вытекающими последствиями. Это звучит банально, но в продажах особенно критично. Хороший продавец далеко не всегда становится хорошим руководителем. Здесь нужен совершенно другой набор компетенций:
умение проектировать работу отдела;
грамотное планирование;
организация процессов и распределение задач;
поддержание корпоративного и мотивационного духа;
способность реагировать на изменения;
навык контроля, корректировки и фиксации лучших практик.
Если этого нет, то отдел работает по инерции. Руководитель «держит группу без контроля»: ошибки не исправляются, лучшие находки сотрудников не фиксируются и не становятся системой. В результате все завязано на личной энергии отдельных менеджеров, а команда не становится командой.
Продажи — это социально-коммуникативный труд, в котором надо убеждать, сопровождать клиентов, добывать заказы. Управление такими людьми требует еще большего мастерства. И часто бывает, что человек, выросший из «звезды продаж», не тянет управленческую роль.
Это не его вина — он просто не получил нужного обучения. Поэтому здесь важен вывод: руководителя отдела продаж можно и нужно «дотягивать» через обучение и развитие управленческих навыков.
Ошибка № 2. Руководитель сам «бежит в бой»
Есть и другая крайность: руководитель отдела продаж опытный, разумный, сам умеет отлично продавать и при этом продолжает активно вести клиентов. Ситуация выглядит так: приходит интересная заявка, и он думает — «команде доверять рискованно, вдруг упустят клиента, лучше сделаю сам».
В итоге руководитель развивается, укрепляет свои навыки, а команда стоит на месте. У людей нет доступа к «жирным» заявкам, не возникает мотивации, не накапливается опыт. Со временем сотрудники начинают терять веру в собственные силы, уходят, а руководитель укрепляется в иллюзии: «я могу, они не могут».
Это создает скрытую конкуренцию между руководителем и его же командой. Формально он их ведет, но по сути конкурирует с ними за сделки и деньги. Команда превращается в придаток, который работает с остатками, а руководитель — в «главного бойца». На выходе — слабая мотивация у сотрудников, текучка и потеря командной динамики.
Как исправить:
Делегировать заявки даже с риском. Ошибки сотрудников — это инвестиции в обучение.
Разделить роли: руководитель управляет и координирует, а не соревнуется за клиентов.
Фиксировать и обсуждать ошибки после сделок — чтобы команда училась на практике.
Ошибка № 3. Неправильный подбор людей в отдел продаж
Продажи — это как готовка: из плохих ингредиентов вкусного блюда не сваришь. Можно сколько угодно учить скриптам и давать инструкции, но если у человека изначально нет нужного психотипа, результата не будет.
Успешный менеджер по продажам обычно сочетает в себе несколько важных качеств:
амбициозность и готовность идти вперед;
спокойное отношение к отказам («болезненно не реагирует» на неудачи);
внутренняя ответственность и вера, что от него многое зависит;
поисковая активность — умение искать решения, а не застревать в алгоритмах.
Это архетип «охотника» — человека, который готов ради сделки напрячься, вести клиента, снова и снова пробовать.
Противоположный типаж — тревожные люди, для которых каждый отказ становится личной травмой. Им нужны жесткие алгоритмы, правила и стабильность. В продажах это не работает: всегда найдется клиент, который собьет с рельс любой скрипт. В итоге такие сотрудники живут в стрессе, быстро выгорают и часто уходят.
Ошибка руководителя отдела продаж — брать «всех подряд» просто потому, что «работать некому». Это оборачивается тем, что команда заполнена людьми, не подходящими по мотивационному профилю. Можно пытаться «шаманить с бубном», учить, мотивировать, но если у человека другой склад психики, он не выдержит.
Что делать:
Подбирать «правильную фактуру» — людей без большого опыта, но с нужным психотипом. Навыки им можно дать.
Не полагаться на тех, у кого мотивационный профиль уже давно «остыл» и пропала внутренняя энергия.
Использовать диагностические инструменты при найме (тесты, профилирование), чтобы не тратить ресурсы впустую.
Ошибка № 4. «Ожирение» отдела продаж
Есть еще одна типичная проблема: отдел продаж «жиреет» вместе со своим руководителем. Что это значит? В начале работы команда активна, пассионарна, набирает клиентскую базу, борется за каждую сделку. Но со временем все меняется: клиенты закреплены, контракты продляются автоматически, усилий прикладывать все меньше — а доход остается высоким.
Постепенно сотрудники начинают жить на пролонгациях, теряют тонус и привычку «охотиться». Руководитель часто тоже расслабляется вместе с ними. Внешне все выглядит стабильно, но на самом деле компания упускает момент. Потому что в этот период на рынок выходят молодые, голодные игроки, и именно они начинают забирать клиентов.
Очень важно отслеживать жизненный цикл сотрудников и не допускать ситуации, когда отдел полностью теряет активность. «Ожирение» всегда ведет к выгоранию и к тому, что сначала менеджер «кладет трубку», решив, что клиент «не его», потом начинает избегать встреч, а дальше конкурент более профессионально и энергично уведет базу.
Что делать:
Вовремя менять систему распределения заявок и стимулировать активность.
Обновлять систему оплаты труда, чтобы не поощрять «ленивое» продление.
Создавать точки перегрузки: проекты, новые сегменты, экспериментальные направления. Это возвращает отделу тонус и привычку работать на результат.
Ошибка № 5. Ресурсная зависимость от одного сотрудника
В отделе продаж часто появляется «звезда» — человек, который держит на себе десятки клиентов, знает продукт лучше всех, получает рекомендации и кажется незаменимым. У него может быть больше 30 активных клиентов — и руководителю кажется: вопрос закрыт, показатели выполнены, зачем учить других, все и так работает.
На самом деле это ловушка. Когда знания и ресурсы концентрируются в одном человеке, компания становится уязвимой. С «звездой» может случиться все, что угодно: увольнение, переезд, болезнь, переход к конкуренту. Бывает и хуже: сотрудник уводит за собой клиентов или даже создает собственный бизнес. Историй о том, как отдел продаж «уходил» вместе со своим лидером, слишком много.
Незаменимость — это управленческая ошибка. Руководитель отдела продаж должен выстраивать систему, при которой работа не рушится, если кто-то из сотрудников уходит. В идеале — структура «группы блестящих»: одна девочка уходит, приходит другая, и процесс не останавливается.
Что делать:
Не допускать монополии знаний и клиентов в руках одного сотрудника.
Обеспечивать регулярную передачу опыта, обмен кейсами, совместные встречи с ключевыми клиентами.
Развивать сразу нескольких людей под «ключевые роли». Руководитель должен быть готов к сценарию, что вся команда уйдет завтра, и он спокойно наберет новую.
Ошибка № 6. Продавцов перегружают несвойственными задачами
Часто от продавцов хотят слишком много. На них сваливают все: и поиск новых клиентов, и сделки, и «апселл», и сопровождение, и еще к тому же — гору бумажной работы. В некоторых организациях действует правило: продавец получает деньги только тогда, когда все документы собраны и отправлены. В итоге вся «оформительская» рутина ложится на людей, которые должны зарабатывать продажами.
Это приводит к двойной проблеме. Во-первых, продавцы тратят время на заполнение бумаг вместо того, чтобы вести клиентов. Во-вторых, делают они это плохо и с ошибками, потому что их психотип заточен под активные коммуникации, а не под скрупулезное оформление. В итоге страдают и клиенты, и бухгалтерия, и сами сотрудники.
Грамотная организация работы отдела продаж предполагает разделение труда. Хорошо выстроенный отдел — это не только «фронт» в виде продавцов, но и команда сопровождения:
отдельные люди, которые отвечают за документы;
подразделение, которое ведет текущих клиентов;
продавцы, которые сосредоточены на привлечении новых.
Так нагрузка распределяется по ролям, и продавцы могут делать то, что у них получается лучше всего — продавать.
Ошибка № 7. Игнорирование мотивации достижения
Для людей, работающих в продажах, ключевая движущая сила — мотивация достижения. Они постоянно сверяют себя с результатом: получилось ли, дотянул ли, превзошел ли. И здесь руководитель может совершить одну из самых тяжелых ошибок — не замечать этих достижений.
Даже такие простые вещи, как публичное признание: «коллеги, в этом месяце мы закрыли план, молодцы» — имеют огромный вес. Если этого нет, продавцы теряют драйв. Руководитель делает вид, что «так и должно быть», и у команды возникает ощущение, что усилия обесценены.
Ситуация еще хуже, когда план не выполнен, но руководитель не умеет эмоционально мобилизовать команду. Для людей с мотивацией достижения это критично: они ждут, что лидер задаст новый импульс, включит азарт, поможет поверить, что «можно дожать».
Если вместо этого атмосфера в отделе вязкая, равнодушная или формальная, сотрудники быстро теряют тонус.
Что делать:
Отмечать достижения команды и отдельных людей — не только деньгами, но и словами, символическими ритуалами.
При провале плана брать на себя функцию эмоциональной мобилизации: собирать команду, проговаривать, что делать дальше, вселять уверенность.
Помнить: для продажников чувство успеха не роскошь, а часть профессионального топлива.
Ошибка № 8. Потеря ритма и командного чувства
В отделе продаж очень важен рабочий ритм — пульсация целей и задач. Когда есть четкий цикл: постановка целей, сбор, аналитика, новые задачи, обсуждение, корректировка, — команда держит тонус. Все на связи, есть ощущение движения вперед.
Ошибка руководителя — потерять интерес к этой динамике. В итоге рабочие процессы размазываются: каждый занят чем-то своим, у кого-то клиенты, у кого-то звонки, у кого-то отчеты. Продавцы, люди по природе активные и склонные к самостоятельности, начинают дробиться. Для них исчезает ощущение общности, а вместе с ним — энергия «охоты стаей».
Особенно это критично для сотрудников с предпринимательским складом: если они не чувствуют ценности в том, чтобы работать в группе, они начинают искать индивидуальные пути. Так рушится командность, и отдел превращается в набор одиночек.
Что делать:
Задавать четкий рабочий ритм: регулярные планерки, разборы результатов, совместные обсуждения.
Поддерживать актуализацию командности — давать сотрудникам почувствовать, что вместе они достигают большего, чем поодиночке.
Создавать символику и ритуалы отдела: свои традиции, шутки, общие правила. Это формирует «стаю», а не набор отдельных волков.
Ошибка № 9. Недооценка предпринимательской жилки сотрудников
У многих продажников с ярко выраженной мотивацией достижения есть еще и предпринимательская жилка. Это качество помогает им добывать клиентов, находить нестандартные ходы и приносить компании прибыль. Но оно же таит риск: сотрудник может начать искать выгоду «в обход кассы» — подрабатывать на стороне, вести клиентов мимо компании, подменять правила своими схемами.
Ошибка руководителя — полностью игнорировать этот риск и верить, что «у нас так не бывает». На самом деле глаз да глаз за продажниками нужен всегда. Здесь работает принцип: доверяй, но проверяй.
Что делать:
Строить систему контроля: прозрачные CRM, обязательные отчеты, регулярные проверки.
Делать акцент на доверии, но с понятными правилами игры. Продавцы должны понимать: свобода действий есть, но за выход за границы последует санкция.
Давать канал для проявления предпринимательской энергии внутри компании — проекты, пилоты, экспериментальные направления. Тогда сотрудники реализуют свой драйв в пользу организации, а не против нее.
Ошибка №10. Игнорирование карьерного цикла
У каждого человека есть период, когда работа приносит драйв: сначала это обучение, освоение продукта, формирование клиентской базы. Но потом наступает другая фаза — интерес снижается, появляется усталость, вопросы к себе: «А дальше что? Хочу ли я этим заниматься еще пять лет?»
Ошибка руководителя отдела продаж — не заметить этот момент и не поговорить с сотрудником. Если не предложить новые возможности, человек просто уйдет. А компания потеряет опытного продавца, в которого вложены годы. В итоге каждые два года состав отдела обновляется, и команда все время возвращается к точке «с нуля».
Что делать:
Отслеживать «кризисы выбора» у сотрудников — моменты, когда у них падает интерес.
Разговаривать с ними о будущем: предлагать новые типы клиентов, расширение географии, участие в проектах.
Перепрошивать жизненный цикл внутри компании: помогать сотруднику находить новые смыслы и вызовы, не уходя из организации.
Заключение
Управление отделом продаж — это не про «старшего продавца», который лучше всех умеет закрывать сделки. Это отдельная профессия, требующая других компетенций: видеть систему, управлять людьми, держать ритм и поддерживать мотивацию.
Все ошибки, о которых мы говорили, складываются в цепочку. Сначала руководитель может просто не обладать базовыми управленческими навыками. Потом — тянуть все на себе и конкурировать с командой. Дальше идут ошибки в подборе людей, зависимость от «звезды», «ожирение» отдела, перегрузка бумагами.
На этом фоне рушится мотивация, теряется ритм, и у сотрудников проявляется та самая предпринимательская жилка — не всегда во благо компании. А финальный аккорд — кризисы выбора: опытные продавцы уходят, и команда каждый раз начинается с нуля.
Главный вывод: продажи не терпят хаоса и самотека. Отдел может быть блестяще укомплектован, но если руководитель не умеет управлять жизненным циклом команды, компания рискует потерять клиентов и деньги.
Что делать?
Строить систему. Подбор «правильной фактуры» людей, распределение ролей, контроль, регулярное обучение.
Держать ритм. Планерки, разборы, общие цели, эмоциональная мобилизация.
Развивать руководителей. Продавца можно вырастить за год, но руководитель отдела продаж требует другой подготовки — и ее нельзя откладывать.
И еще один важный акцент. Отдел продаж — это не набор индивидуальных «волков», а стая. Они могут охотиться вместе и приносить результат, который один человек никогда не добьется. Задача руководителя — сохранить эту стаю в тонусе: не дать ей «ожиреть», не позволить «звезде» монополизировать процесс, удержать людей от ухода и создать такую атмосферу, где мотивация достижения превращается в общую энергию команды.
Только тогда отдел продаж становится устойчивым, а его результаты — предсказуемыми.
