Ошибки руководителя отдела продаж и как их исправить

Любой отдел компании имеет свои особенности, но продажи — это отдельная история. Здесь всегда высокое напряжение: конкуренция, борьба за клиента, давление плана, эмоциональные качели. И ошибки руководителя отдела продаж сразу становятся видны, потому что они мгновенно отражаются на результатах.

Автор

  • Елизавета Ефремова

    Консультант Русской Школы Управления по личной эффективности и управлению персоналом

Отдел продаж как особая зона управления

Первая и, пожалуй, главная ошибка — назначение руководителем человека без управленческих навыков со всеми вытекающими последствиями. Это звучит банально, но в продажах особенно критично. Хороший продавец далеко не всегда становится хорошим руководителем. Здесь нужен совершенно другой набор компетенций:

  • умение проектировать работу отдела;

  • грамотное планирование;

  • организация процессов и распределение задач;

  • поддержание корпоративного и мотивационного духа;

  • способность реагировать на изменения;

  • навык контроля, корректировки и фиксации лучших практик.

Если этого нет, то отдел работает по инерции. Руководитель «держит группу без контроля»: ошибки не исправляются, лучшие находки сотрудников не фиксируются и не становятся системой. В результате все завязано на личной энергии отдельных менеджеров, а команда не становится командой.

Продажи — это социально-коммуникативный труд, в котором надо убеждать, сопровождать клиентов, добывать заказы. Управление такими людьми требует еще большего мастерства. И часто бывает, что человек, выросший из «звезды продаж», не тянет управленческую роль.

Это не его вина — он просто не получил нужного обучения. Поэтому здесь важен вывод: руководителя отдела продаж можно и нужно «дотягивать» через обучение и развитие управленческих навыков.

Ошибка № 2. Руководитель сам «бежит в бой»

Есть и другая крайность: руководитель отдела продаж опытный, разумный, сам умеет отлично продавать и при этом продолжает активно вести клиентов. Ситуация выглядит так: приходит интересная заявка, и он думает — «команде доверять рискованно, вдруг упустят клиента, лучше сделаю сам».

В итоге руководитель развивается, укрепляет свои навыки, а команда стоит на месте. У людей нет доступа к «жирным» заявкам, не возникает мотивации, не накапливается опыт. Со временем сотрудники начинают терять веру в собственные силы, уходят, а руководитель укрепляется в иллюзии: «я могу, они не могут».

Это создает скрытую конкуренцию между руководителем и его же командой. Формально он их ведет, но по сути конкурирует с ними за сделки и деньги. Команда превращается в придаток, который работает с остатками, а руководитель — в «главного бойца». На выходе — слабая мотивация у сотрудников, текучка и потеря командной динамики.

Как исправить:

  • Делегировать заявки даже с риском. Ошибки сотрудников — это инвестиции в обучение.

  • Разделить роли: руководитель управляет и координирует, а не соревнуется за клиентов.

  • Фиксировать и обсуждать ошибки после сделок — чтобы команда училась на практике.

Ошибка № 3. Неправильный подбор людей в отдел продаж

Продажи — это как готовка: из плохих ингредиентов вкусного блюда не сваришь. Можно сколько угодно учить скриптам и давать инструкции, но если у человека изначально нет нужного психотипа, результата не будет.

Успешный менеджер по продажам обычно сочетает в себе несколько важных качеств:

  • амбициозность и готовность идти вперед;

  • спокойное отношение к отказам («болезненно не реагирует» на неудачи);

  • внутренняя ответственность и вера, что от него многое зависит;

  • поисковая активность — умение искать решения, а не застревать в алгоритмах.

Это архетип «охотника» — человека, который готов ради сделки напрячься, вести клиента, снова и снова пробовать.

Противоположный типаж — тревожные люди, для которых каждый отказ становится личной травмой. Им нужны жесткие алгоритмы, правила и стабильность. В продажах это не работает: всегда найдется клиент, который собьет с рельс любой скрипт. В итоге такие сотрудники живут в стрессе, быстро выгорают и часто уходят.

Ошибка руководителя отдела продаж — брать «всех подряд» просто потому, что «работать некому». Это оборачивается тем, что команда заполнена людьми, не подходящими по мотивационному профилю. Можно пытаться «шаманить с бубном», учить, мотивировать, но если у человека другой склад психики, он не выдержит.

Что делать:

  • Подбирать «правильную фактуру» — людей без большого опыта, но с нужным психотипом. Навыки им можно дать.

  • Не полагаться на тех, у кого мотивационный профиль уже давно «остыл» и пропала внутренняя энергия.

  • Использовать диагностические инструменты при найме (тесты, профилирование), чтобы не тратить ресурсы впустую.

Ошибка № 4. «Ожирение» отдела продаж

Есть еще одна типичная проблема: отдел продаж «жиреет» вместе со своим руководителем. Что это значит? В начале работы команда активна, пассионарна, набирает клиентскую базу, борется за каждую сделку. Но со временем все меняется: клиенты закреплены, контракты продляются автоматически, усилий прикладывать все меньше — а доход остается высоким.

Постепенно сотрудники начинают жить на пролонгациях, теряют тонус и привычку «охотиться». Руководитель часто тоже расслабляется вместе с ними. Внешне все выглядит стабильно, но на самом деле компания упускает момент. Потому что в этот период на рынок выходят молодые, голодные игроки, и именно они начинают забирать клиентов.

Очень важно отслеживать жизненный цикл сотрудников и не допускать ситуации, когда отдел полностью теряет активность. «Ожирение» всегда ведет к выгоранию и к тому, что сначала менеджер «кладет трубку», решив, что клиент «не его», потом начинает избегать встреч, а дальше конкурент более профессионально и энергично уведет базу.

Что делать:

  • Вовремя менять систему распределения заявок и стимулировать активность.

  • Обновлять систему оплаты труда, чтобы не поощрять «ленивое» продление.

  • Создавать точки перегрузки: проекты, новые сегменты, экспериментальные направления. Это возвращает отделу тонус и привычку работать на результат.

Ошибка № 5. Ресурсная зависимость от одного сотрудника

В отделе продаж часто появляется «звезда» — человек, который держит на себе десятки клиентов, знает продукт лучше всех, получает рекомендации и кажется незаменимым. У него может быть больше 30 активных клиентов — и руководителю кажется: вопрос закрыт, показатели выполнены, зачем учить других, все и так работает.

На самом деле это ловушка. Когда знания и ресурсы концентрируются в одном человеке, компания становится уязвимой. С «звездой» может случиться все, что угодно: увольнение, переезд, болезнь, переход к конкуренту. Бывает и хуже: сотрудник уводит за собой клиентов или даже создает собственный бизнес. Историй о том, как отдел продаж «уходил» вместе со своим лидером, слишком много.

Незаменимость — это управленческая ошибка. Руководитель отдела продаж должен выстраивать систему, при которой работа не рушится, если кто-то из сотрудников уходит. В идеале — структура «группы блестящих»: одна девочка уходит, приходит другая, и процесс не останавливается.

Что делать:

  • Не допускать монополии знаний и клиентов в руках одного сотрудника.

  • Обеспечивать регулярную передачу опыта, обмен кейсами, совместные встречи с ключевыми клиентами.

  • Развивать сразу нескольких людей под «ключевые роли». Руководитель должен быть готов к сценарию, что вся команда уйдет завтра, и он спокойно наберет новую.

Ошибка № 6. Продавцов перегружают несвойственными задачами

Часто от продавцов хотят слишком много. На них сваливают все: и поиск новых клиентов, и сделки, и «апселл», и сопровождение, и еще к тому же — гору бумажной работы. В некоторых организациях действует правило: продавец получает деньги только тогда, когда все документы собраны и отправлены. В итоге вся «оформительская» рутина ложится на людей, которые должны зарабатывать продажами.

Это приводит к двойной проблеме. Во-первых, продавцы тратят время на заполнение бумаг вместо того, чтобы вести клиентов. Во-вторых, делают они это плохо и с ошибками, потому что их психотип заточен под активные коммуникации, а не под скрупулезное оформление. В итоге страдают и клиенты, и бухгалтерия, и сами сотрудники.

Грамотная организация работы отдела продаж предполагает разделение труда. Хорошо выстроенный отдел — это не только «фронт» в виде продавцов, но и команда сопровождения:

  • отдельные люди, которые отвечают за документы;

  • подразделение, которое ведет текущих клиентов;

  • продавцы, которые сосредоточены на привлечении новых.

Так нагрузка распределяется по ролям, и продавцы могут делать то, что у них получается лучше всего — продавать.

Ошибка № 7. Игнорирование мотивации достижения

Для людей, работающих в продажах, ключевая движущая сила — мотивация достижения. Они постоянно сверяют себя с результатом: получилось ли, дотянул ли, превзошел ли. И здесь руководитель может совершить одну из самых тяжелых ошибок — не замечать этих достижений.

Даже такие простые вещи, как публичное признание: «коллеги, в этом месяце мы закрыли план, молодцы» — имеют огромный вес. Если этого нет, продавцы теряют драйв. Руководитель делает вид, что «так и должно быть», и у команды возникает ощущение, что усилия обесценены.

Ситуация еще хуже, когда план не выполнен, но руководитель не умеет эмоционально мобилизовать команду. Для людей с мотивацией достижения это критично: они ждут, что лидер задаст новый импульс, включит азарт, поможет поверить, что «можно дожать».

Если вместо этого атмосфера в отделе вязкая, равнодушная или формальная, сотрудники быстро теряют тонус.

Что делать:

  • Отмечать достижения команды и отдельных людей — не только деньгами, но и словами, символическими ритуалами.

  • При провале плана брать на себя функцию эмоциональной мобилизации: собирать команду, проговаривать, что делать дальше, вселять уверенность.

  • Помнить: для продажников чувство успеха не роскошь, а часть профессионального топлива.

Ошибка № 8. Потеря ритма и командного чувства

В отделе продаж очень важен рабочий ритм — пульсация целей и задач. Когда есть четкий цикл: постановка целей, сбор, аналитика, новые задачи, обсуждение, корректировка, — команда держит тонус. Все на связи, есть ощущение движения вперед.

Ошибка руководителя — потерять интерес к этой динамике. В итоге рабочие процессы размазываются: каждый занят чем-то своим, у кого-то клиенты, у кого-то звонки, у кого-то отчеты. Продавцы, люди по природе активные и склонные к самостоятельности, начинают дробиться. Для них исчезает ощущение общности, а вместе с ним — энергия «охоты стаей».

Особенно это критично для сотрудников с предпринимательским складом: если они не чувствуют ценности в том, чтобы работать в группе, они начинают искать индивидуальные пути. Так рушится командность, и отдел превращается в набор одиночек.

Что делать:

  • Задавать четкий рабочий ритм: регулярные планерки, разборы результатов, совместные обсуждения.

  • Поддерживать актуализацию командности — давать сотрудникам почувствовать, что вместе они достигают большего, чем поодиночке.

  • Создавать символику и ритуалы отдела: свои традиции, шутки, общие правила. Это формирует «стаю», а не набор отдельных волков.

Ошибка № 9. Недооценка предпринимательской жилки сотрудников

У многих продажников с ярко выраженной мотивацией достижения есть еще и предпринимательская жилка. Это качество помогает им добывать клиентов, находить нестандартные ходы и приносить компании прибыль. Но оно же таит риск: сотрудник может начать искать выгоду «в обход кассы» — подрабатывать на стороне, вести клиентов мимо компании, подменять правила своими схемами.

Ошибка руководителя — полностью игнорировать этот риск и верить, что «у нас так не бывает». На самом деле глаз да глаз за продажниками нужен всегда. Здесь работает принцип: доверяй, но проверяй.

Что делать:

  • Строить систему контроля: прозрачные CRM, обязательные отчеты, регулярные проверки.

  • Делать акцент на доверии, но с понятными правилами игры. Продавцы должны понимать: свобода действий есть, но за выход за границы последует санкция.

  • Давать канал для проявления предпринимательской энергии внутри компании — проекты, пилоты, экспериментальные направления. Тогда сотрудники реализуют свой драйв в пользу организации, а не против нее.

Ошибка №10. Игнорирование карьерного цикла 

У каждого человека есть период, когда работа приносит драйв: сначала это обучение, освоение продукта, формирование клиентской базы. Но потом наступает другая фаза — интерес снижается, появляется усталость, вопросы к себе: «А дальше что? Хочу ли я этим заниматься еще пять лет?»

Ошибка руководителя отдела продаж — не заметить этот момент и не поговорить с сотрудником. Если не предложить новые возможности, человек просто уйдет. А компания потеряет опытного продавца, в которого вложены годы. В итоге каждые два года состав отдела обновляется, и команда все время возвращается к точке «с нуля».

Что делать:

  • Отслеживать «кризисы выбора» у сотрудников — моменты, когда у них падает интерес.

  • Разговаривать с ними о будущем: предлагать новые типы клиентов, расширение географии, участие в проектах.

  • Перепрошивать жизненный цикл внутри компании: помогать сотруднику находить новые смыслы и вызовы, не уходя из организации.

Заключение

Управление отделом продаж — это не про «старшего продавца», который лучше всех умеет закрывать сделки. Это отдельная профессия, требующая других компетенций: видеть систему, управлять людьми, держать ритм и поддерживать мотивацию.

Все ошибки, о которых мы говорили, складываются в цепочку. Сначала руководитель может просто не обладать базовыми управленческими навыками. Потом — тянуть все на себе и конкурировать с командой. Дальше идут ошибки в подборе людей, зависимость от «звезды», «ожирение» отдела, перегрузка бумагами.

На этом фоне рушится мотивация, теряется ритм, и у сотрудников проявляется та самая предпринимательская жилка — не всегда во благо компании. А финальный аккорд — кризисы выбора: опытные продавцы уходят, и команда каждый раз начинается с нуля.

Главный вывод: продажи не терпят хаоса и самотека. Отдел может быть блестяще укомплектован, но если руководитель не умеет управлять жизненным циклом команды, компания рискует потерять клиентов и деньги.

Что делать?

  • Строить систему. Подбор «правильной фактуры» людей, распределение ролей, контроль, регулярное обучение.

  • Держать ритм. Планерки, разборы, общие цели, эмоциональная мобилизация.

  • Развивать руководителей. Продавца можно вырастить за год, но руководитель отдела продаж требует другой подготовки — и ее нельзя откладывать.

И еще один важный акцент. Отдел продаж — это не набор индивидуальных «волков», а стая. Они могут охотиться вместе и приносить результат, который один человек никогда не добьется. Задача руководителя — сохранить эту стаю в тонусе: не дать ей «ожиреть», не позволить «звезде» монополизировать процесс, удержать людей от ухода и создать такую атмосферу, где мотивация достижения превращается в общую энергию команды.

Только тогда отдел продаж становится устойчивым, а его результаты — предсказуемыми.

