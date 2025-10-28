Ошибки руководителя отдела продаж и как их исправить

Отдел продаж как особая зона управления

Первая и, пожалуй, главная ошибка — назначение руководителем человека без управленческих навыков со всеми вытекающими последствиями. Это звучит банально, но в продажах особенно критично. Хороший продавец далеко не всегда становится хорошим руководителем. Здесь нужен совершенно другой набор компетенций:

умение проектировать работу отдела;

грамотное планирование;

организация процессов и распределение задач;

поддержание корпоративного и мотивационного духа;

способность реагировать на изменения;

навык контроля, корректировки и фиксации лучших практик.

Если этого нет, то отдел работает по инерции. Руководитель «держит группу без контроля»: ошибки не исправляются, лучшие находки сотрудников не фиксируются и не становятся системой. В результате все завязано на личной энергии отдельных менеджеров, а команда не становится командой.

Продажи — это социально-коммуникативный труд, в котором надо убеждать, сопровождать клиентов, добывать заказы. Управление такими людьми требует еще большего мастерства. И часто бывает, что человек, выросший из «звезды продаж», не тянет управленческую роль.

Это не его вина — он просто не получил нужного обучения. Поэтому здесь важен вывод: руководителя отдела продаж можно и нужно «дотягивать» через обучение и развитие управленческих навыков.