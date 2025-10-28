Что можно брать в ручную кладь в самолет: размеры, габариты и ограничения у разных компаний

Почему у авиакомпаний разные размеры ручной клади

Размеры ручной клади у разных авиакомпаний различны из-за особенностей их бизнеса, видов самолетов и ценовой политики. Бюджетные перевозчики зачастую вводят жесткие рамки габаритов, чтобы ускорить обслуживание клиентов и сократить расходы на перелеты.

Напротив, классические авиакомпании нередко предлагают более лояльные условия, особенно для пассажиров премиум-класса и позволяют брать больше вещей в салон самолета.