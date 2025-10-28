Что можно брать в ручную кладь в самолет: размеры, габариты и ограничения у разных компаний

Почему у авиакомпаний разные размеры ручной клади
Размеры ручной клади у разных авиакомпаний различны из-за особенностей их бизнеса, видов самолетов и ценовой политики. Бюджетные перевозчики зачастую вводят жесткие рамки габаритов, чтобы ускорить обслуживание клиентов и сократить расходы на перелеты.
Напротив, классические авиакомпании нередко предлагают более лояльные условия, особенно для пассажиров премиум-класса и позволяют брать больше вещей в салон самолета.
Каковы габариты ручной клади в разных авиакомпаниях
Разберемся подробнее, какие размеры и ограничения по ручной клади есть у разных авиакомпаний.
«Аэрофлот»
У этой авиакомпании норма ручной клади — до 10 кг в экономклассе и до 15 кг в бизнес-классе. Габариты (длина, ширина и высота) такие: 55х40х25 см.
«Россия»
Нормы провоза ручной клади в эконом классе авиакомпанией «Россия» — 10 кг и до 15 кг в бизнес-классе. А размеры такие: 55 х 40 х 25.
«Уральские авиалинии»
Размер ручной клади — 10 кг для экономкласса и 15 кг для бизнес-класса. Габариты выглядят так: 55х40х20 см.
S7 Airlines
У S7 Airlines норма ручной клади такая: по весу до 10 кг в экономклассе и до 15 кг в бизнес-классе. Размеры — 55х40х23 см представлены на официальном сайте.
«Победа»
Так как авиакомпания «Победа» — лоукостер, то здесь размеры ручной клади сильно отличаются от других перевозчиков. Габариты должны быть не более 36х30х27 см. По весу ограничений нет.
Red Wings Airlines
Red Wings устанавливает для ручной клади такие ограничения: вес не более 5 кг и габариты 40х30х20 см.
Smartavia
Нормы провоза ручной клади — вес до 10 кг и габариты 40х30х20 см в соответствии с официальным сайтом.
Utair
Габариты и вес ручной клади отличаются в зависимости от тарифа. По минимальному вес составляет 5 кг, а размеры — 40х30х20 см.
Nordwind
На сайте авиакомпании указано, что размер ручной клади — не более 40х30х20 см. А допустимый вес — 5 кг.
Turkish Airlines
На сайте Turkish Airlines указано, что габариты ручной клади составляют 55х40х23 см, а допустимый вес — 8 кг.
Pegasus Airlines
У этой авиакомпании норма ручной клади составляет 55х40х20 см, а вес — 8 кг.
Выдержка из правил, которые размещены на официальном сайте:
«Ручная кладь: это относится к максимальному размеру одной (1) сумки с максимальным размером 55x40x20 см и весом 8 кг, которую пассажиры могут перевозить в салоне самолета во время полета. Для внутренних регулярных рейсов одна норма ручной клади включена во все пакеты, которые предлагает перевозчик. Для международных и регулярных рейсов по Северному Кипру норма ручной клади доступна в пакетах Saver, Saver Plus и Comfort Flex.
Норма ручной клади недоступна в пакете Light, предлагаемом на международных и регулярных рейсах по Северному Кипру. Пассажиры, которые приобретают пакет Light на международных и регулярных рейсах по Северному Кипру и, следовательно, не имеют нормы ручной клади, имеют право взять с собой только сумку под сиденьем, описанную в подпункте (h) настоящей статьи, при условии, что она перевозится под сиденьем на борту воздушного судна».
Emirates
В этой авиакомпании нормы провоза отличаются в зависимости от класса. Для эконома ограничение по весу — 7 кг, а габариты — 55х38х22 см.
Габариты ручной клади в разных авиакомпаниях: таблица
Объединили лимиты разных авиакомпаний в одну таблицу. Значения указаны в соответствии с официальными сайтами авиакомпаний. Для перевозчиков, у которых вес отличается в зависимости от класса, мы указали значения для эконома.
Авиакомпания
Размер ручной клади, см
Вес ручной клади, кг
«Аэрофлот»
55х40х25
10
«Россия»
55х50х25
10
«Уральские авиалинии»
55х40х20
10
S7 Airlines
55х40х23
10
«Победа»
36х30х27
Не установлен
Red Wings Airlines
40х30х20
5
Smartavia
40х30х20
10
Utair
40х30х20
5
Nordwind
40х30х20
5
AirSerbia
23х40х55
8
Turkish Airlines
55х40х23
8
Pegasus Airlines
55х40х20
8
Emirates
55х38х22
7
Как в аэропорту проверяют размер ручной клади
Обычно контроль ручной клади осуществляется непосредственно перед регистрацией пассажиров на авиарейсы. Персонал вправе предложить пассажиру измерить вес багажа и поместить его в специальное устройство — калибратор, представляющий собой контейнер с крышкой либо без нее. Если габариты ручной клади превышают установленные нормы, сотрудник попросит сдать ее в общий багаж.
Ряд авиаперевозчиков проводит дополнительную проверку багажа прямо перед посадкой на борт самолета. Такие меры необходимы, чтобы исключить вероятность умышленного сокрытия крупногабаритного багажа на этапе регистрации.
Бывают случаи, когда ручной багаж дополнительно осматривают еще и на входе в самолет, особенно если визуально возникают подозрения относительно размеров сумки.
При наличии выданной заранее специальной наклейки ручной клади сотрудники авиакомпании на выходе к самолету не имеют права принудительно взимать плату за перевес или настаивать на сдаче багажа в грузовой отсек самолета.
Что нельзя брать на борт самолета в ручной клади
Есть некоторые предметы и вещи, которые нельзя брать в ручной клади. Некоторые из них — косметику, острые предметы, жидкости, можно сдать в багаж. А другие — нельзя брать на борт ни при каких обстоятельствах.
Предмет
Что именно нельзя
Жидкости
Объемом больше 100 мл, в том числе мед, варенье, паштеты, отдельные сорта сыра (исключение — товары из Duty Free)
Косметика
Тональные и прочие средства, классифицируемые как жидкости (до 100 мл), любые аэрозоли (баллончики находятся под давлением и пожароопасны)
Острые предметы
Маникюрные ножницы, штопоры, складные ножи, лезвия, пинцеты для бровей и прочее колюще-режущее (шприцы разрешены при наличии справки от врача)
Спички и зажигалки
Запрещены спички и бензинки, разрешено иметь одну одноразовую зажигалку на человека
Ядовитые вещества
Инсектициды, гербициды, бытовая химия, содержащая токсичные компоненты, а также ртутьсодержащие устройства вроде градусников
Огнестрельное оружие
Любое вооружение, включая макеты и игрушки, сходные с оружием
Аккумуляторы
Литий-ионные элементы большой мощности и нестандартные типы батарей
Продукты питания
Еда с сильным запахом, способная доставить дискомфорт другим пассажирам
Например, на сайте «Аэрофлота» указано, какие вещества, материалы и жидкости запрещено перевозить как в багаже, так и в ручной клади.
Имейте ввиду, что мы привели самые распространенные ограничения. Некоторые страны могут вводить дополнительные. Уточнить их можно на сайте авиакомпании или по телефону горячей линии.
Что можно взять с собой в самолет помимо ручной клади
Есть приятная новость: помимо стандартной ручной клади, пассажиры имеют право совершенно легально и бесплатно пронести на борт дополнительные вещи согласно приказу Минтранса от 28.06.2007 № 82. Вот список предметов, которые можно взять дополнительно:
Рюкзак, сумку или портфель стандартных размеров, которые разрешены авиакомпанией.
Верхнюю одежду и костюм в специальном чехле.
Детские принадлежности: коляску, люльку или переносное кресло для малышей младше двух лет, подходящие по габаритам.
Средства реабилитации: костыли, трость, ходунки, инвалидную коляску (складную), если их размер позволяет разместить в самолете безопасно.
Необходимые лекарства, специальную диету или детскую еду, рассчитанные на продолжительность перелета.
Товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free), правильно упакованные в прозрачный герметичный пакет с соблюдением требований перевозчика относительно веса и габаритов.
Цветочный букет.
Кроме того, бесплатно разрешается перевозить собак-поводырей без учета массы животного. Для этого потребуется документальное подтверждение прохождения спецподготовки питомца, действующий ветеринарный паспорт с необходимыми отметками о вакцинациях и справка об инвалидности.
Собака должна быть пристегнута ремнем безопасности к креслу хозяина, а еще на ней должна быть надета специальная амуниция — поводок, ошейник и намордник.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
