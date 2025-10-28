ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
Что можно брать в ручную кладь в самолет: размеры, габариты и ограничения у разных компаний

Собираетесь в путешествие налегке? Не забудьте проверить правила провоза ручной клади у конкретной авиакомпании. Габариты могут существенно отличаться. Рассказываем, что можно брать в ручную кладь и какие ограничения есть у разных перевозчиков.

Автор

Почему у авиакомпаний разные размеры ручной клади

Размеры ручной клади у разных авиакомпаний различны из-за особенностей их бизнеса, видов самолетов и ценовой политики. Бюджетные перевозчики зачастую вводят жесткие рамки габаритов, чтобы ускорить обслуживание клиентов и сократить расходы на перелеты. 

Напротив, классические авиакомпании нередко предлагают более лояльные условия, особенно для пассажиров премиум-класса и позволяют брать больше вещей в салон самолета.

Каковы габариты ручной клади в разных авиакомпаниях

Разберемся подробнее, какие размеры и ограничения по ручной клади есть у разных авиакомпаний.

«Аэрофлот»

У этой авиакомпании норма ручной клади — до 10 кг в экономклассе и до 15 кг в бизнес-классе. Габариты (длина, ширина и высота) такие: 55х40х25 см.

Размеры ручной клади «Аэрофлот». Источник: официальный сайт «Аэрофлота»

«Россия»

Нормы провоза ручной клади в эконом классе авиакомпанией «Россия» — 10 кг и до 15 кг в бизнес-классе. А размеры такие: 55 х 40 х 25.

Размеры ручной клади «Россия». Источник: официальный сайт «России»

«Уральские авиалинии»

Размер ручной клади — 10 кг для экономкласса и 15 кг для бизнес-класса. Габариты выглядят так: 55х40х20 см.

Размеры ручной клади «Уральские авиалинии». Источник: официальный сайт «Уральских авиалиний»

S7 Airlines

У S7 Airlines норма ручной клади такая: по весу до 10 кг в экономклассе и до 15 кг в бизнес-классе. Размеры — 55х40х23 см представлены на официальном сайте.

Размеры ручной клади S7 Airlines. Источник: официальный сайт S7 Airlines

«Победа»

Так как авиакомпания «Победа» — лоукостер, то здесь размеры ручной клади сильно отличаются от других перевозчиков. Габариты должны быть не более 36х30х27 см. По весу ограничений нет.

Размеры ручной клади «Победа». Источник: официальный сайт «Победы»

Red Wings Airlines

Red Wings устанавливает для ручной клади такие ограничения: вес не более 5 кг и габариты 40х30х20 см.

Размеры ручной клади Red Wings. Источник: официальный сайт Red Wings

Smartavia

Нормы провоза ручной клади — вес до 10 кг и габариты 40х30х20 см в соответствии с официальным сайтом.

Размеры ручной клади Smartavia. Источник: официальный сайт Smartavia

Utair

Габариты и вес ручной клади отличаются в зависимости от тарифа. По минимальному вес составляет 5 кг, а размеры — 40х30х20 см.

Размеры ручной клади Utair. Источник: официальный сайт Utair

Nordwind

На сайте авиакомпании указано, что размер ручной клади — не более 40х30х20 см. А допустимый вес — 5 кг.

Размеры ручной клади Nordwind. Источник: официальный сайт Nordwind

Turkish Airlines

На сайте Turkish Airlines указано, что габариты ручной клади составляют 55х40х23 см, а допустимый вес — 8 кг.

Размеры ручной клади Turkish Airlines. Источник: официальный сайт Turkish Airlines

Pegasus Airlines

У этой авиакомпании норма ручной клади составляет 55х40х20 см, а вес — 8 кг.

Выдержка из правил, которые размещены на официальном сайте:

«Ручная кладь: это относится к максимальному размеру одной (1) сумки с максимальным размером 55x40x20 см и весом 8 кг, которую пассажиры могут перевозить в салоне самолета во время полета. Для внутренних регулярных рейсов одна норма ручной клади включена во все пакеты, которые предлагает перевозчик. Для международных и регулярных рейсов по Северному Кипру норма ручной клади доступна в пакетах Saver, Saver Plus и Comfort Flex.

Норма ручной клади недоступна в пакете Light, предлагаемом на международных и регулярных рейсах по Северному Кипру. Пассажиры, которые приобретают пакет Light на международных и регулярных рейсах по Северному Кипру и, следовательно, не имеют нормы ручной клади, имеют право взять с собой только сумку под сиденьем, описанную в подпункте (h) настоящей статьи, при условии, что она перевозится под сиденьем на борту воздушного судна».

Размеры ручной клади Pegasus Airlines. Источник: официальный сайт Pegasus Airlines

Emirates

В этой авиакомпании нормы провоза отличаются в зависимости от класса. Для эконома ограничение по весу — 7 кг, а габариты — 55х38х22 см.

Размеры ручной клади Emirates. Источник: официальный сайт Emirates

Габариты ручной клади в разных авиакомпаниях: таблица

Объединили лимиты разных авиакомпаний в одну таблицу. Значения указаны в соответствии с официальными сайтами авиакомпаний. Для перевозчиков, у которых вес отличается в зависимости от класса, мы указали значения для эконома.

Авиакомпания

Размер ручной клади, см

Вес ручной клади, кг

«Аэрофлот»

55х40х25

10

«Россия»

55х50х25

10

«Уральские авиалинии»

55х40х20

10

S7 Airlines

55х40х23

10

«Победа»

36х30х27

Не установлен

Red Wings Airlines

40х30х20

5

Smartavia

40х30х20

10

Utair

40х30х20

5

Nordwind

40х30х20

5

AirSerbia

23х40х55

8

Turkish Airlines

55х40х23

8

Pegasus Airlines

55х40х20

8

Emirates

55х38х22

7

Как в аэропорту проверяют размер ручной клади

Обычно контроль ручной клади осуществляется непосредственно перед регистрацией пассажиров на авиарейсы. Персонал вправе предложить пассажиру измерить вес багажа и поместить его в специальное устройство — калибратор, представляющий собой контейнер с крышкой либо без нее. Если габариты ручной клади превышают установленные нормы, сотрудник попросит сдать ее в общий багаж.

Ряд авиаперевозчиков проводит дополнительную проверку багажа прямо перед посадкой на борт самолета. Такие меры необходимы, чтобы исключить вероятность умышленного сокрытия крупногабаритного багажа на этапе регистрации.

Бывают случаи, когда ручной багаж дополнительно осматривают еще и на входе в самолет, особенно если визуально возникают подозрения относительно размеров сумки.

При наличии выданной заранее специальной наклейки ручной клади сотрудники авиакомпании на выходе к самолету не имеют права принудительно взимать плату за перевес или настаивать на сдаче багажа в грузовой отсек самолета.

Что нельзя брать на борт самолета в ручной клади

Есть некоторые предметы и вещи, которые нельзя брать в ручной клади. Некоторые из них — косметику, острые предметы, жидкости, можно сдать в багаж. А другие — нельзя брать на борт ни при каких обстоятельствах. 

Предмет

Что именно нельзя

Жидкости

Объемом больше 100 мл, в том числе мед, варенье, паштеты, отдельные сорта сыра (исключение — товары из Duty Free)

Косметика

Тональные и прочие средства, классифицируемые как жидкости (до 100 мл), любые аэрозоли (баллончики находятся под давлением и пожароопасны)

Острые предметы

Маникюрные ножницы, штопоры, складные ножи, лезвия, пинцеты для бровей и прочее колюще-режущее (шприцы разрешены при наличии справки от врача)

Спички и зажигалки

Запрещены спички и бензинки, разрешено иметь одну одноразовую зажигалку на человека

Ядовитые вещества

Инсектициды, гербициды, бытовая химия, содержащая токсичные компоненты, а также ртутьсодержащие устройства вроде градусников

Огнестрельное оружие

Любое вооружение, включая макеты и игрушки, сходные с оружием

Аккумуляторы

Литий-ионные элементы большой мощности и нестандартные типы батарей

Продукты питания

Еда с сильным запахом, способная доставить дискомфорт другим пассажирам

Например, на сайте «Аэрофлота» указано, какие вещества, материалы и жидкости запрещено перевозить как в багаже, так и в ручной клади.

Скриншот запрещенных к перевозке вещей на сайте «Аэрофлот». Источник: официальный сайт «Аэрофлота»

Имейте ввиду, что мы привели самые распространенные ограничения. Некоторые страны могут вводить дополнительные. Уточнить их можно на сайте авиакомпании или по телефону горячей линии.

Что можно взять с собой в самолет помимо ручной клади

Есть приятная новость: помимо стандартной ручной клади, пассажиры имеют право совершенно легально и бесплатно пронести на борт дополнительные вещи согласно приказу Минтранса от 28.06.2007 № 82. Вот список предметов, которые можно взять дополнительно:

  1. Рюкзак, сумку или портфель стандартных размеров, которые разрешены авиакомпанией.

  2. Верхнюю одежду и костюм в специальном чехле.

  3. Детские принадлежности: коляску, люльку или переносное кресло для малышей младше двух лет, подходящие по габаритам.

  4. Средства реабилитации: костыли, трость, ходунки, инвалидную коляску (складную), если их размер позволяет разместить в самолете безопасно.

  5. Необходимые лекарства, специальную диету или детскую еду, рассчитанные на продолжительность перелета.

  6. Товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free), правильно упакованные в прозрачный герметичный пакет с соблюдением требований перевозчика относительно веса и габаритов.

  7. Цветочный букет.

Кроме того, бесплатно разрешается перевозить собак-поводырей без учета массы животного. Для этого потребуется документальное подтверждение прохождения спецподготовки питомца, действующий ветеринарный паспорт с необходимыми отметками о вакцинациях и справка об инвалидности.

Собака должна быть пристегнута ремнем безопасности к креслу хозяина, а еще на ней должна быть надета специальная амуниция — поводок, ошейник и намордник.

