Как закрыть больничный дистанционно

Что такое электронный больничный
ЭЛН — электронный лист временной нетрудоспособности, иначе говоря, цифровой аналог привычного бумажного больничного листа. С начала 2022 года выдача медицинских справок о временной нетрудоспособности осуществляется исключительно в электронной форме.
Оформление цифрового больничного возможно в различных жизненных ситуациях, среди которых:
заболевания самого сотрудника;
травмы различной степени тяжести;
необходимость ухода за заболевшим родственником;
пребывание на карантине из-за болезни самого работника или членов его семьи;
прохождение протезирования стационарного типа;
восстановительное лечение в санаториях;
беременность сотрудницы.
Таким образом, электронные больничные охватывают широкий спектр ситуаций, обеспечивающих законное освобождение от трудовой деятельности.
Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект про больничные для самозанятых. Когда их можно получить и в каком размере — рассказывали в статье.
Нужно ли закрывать больничный или он закрывается автоматически
Нет, больничный не закрывается автоматически в свой последний день. Для его закрытия необходимо очное посещение врача или аудиоконсультация с ним. Последняя возможна, если болезнь протекает в легкой форме и если у специалиста не возникает сомнений в состоянии пациента.
Как закрывается электронный больничный лист
Сразу оговоримся, что закрывает больничный только лечащий врач. А пациент может направить заявку или записаться на прием любым удобным способом. Собрали их все в одной таблице.
Способ
Суть
Звонок по единому номеру «122»
Позвоните по телефону, назовите свои персональные данные и следуйте дальнейшим инструкциям
Заявка через региональные онлайн-сервисы
Можно оставить заявку на закрытие больничного с помощью региональных сервисов госуслуг (например, ЕМИАС, Госуслуги СПб и др.)
Звонок или заявка в регистратуру
Позвоните на горячую линию регистратуры или оставьте заявку на сайте медучреждения, чтобы записаться на прием
Можно ли по номеру 122 закрыть больничный
Для завершения процесса оформления электронного больничного можно совершить звонок на горячую линию по номеру 122. Потребуется озвучить персональные данные пациента:
ФИО;
страховой полис ОМС;
реквизиты паспорта.
Обычно эта процедура проходит гладко в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, однако жители регионов сталкиваются с определенными ограничениями: дистанционное оформление доступно преимущественно в периоды массовых заболеваний вроде вспышек гриппа или COVID-19.
Важно понимать, что сам факт обращения по телефону горячей линии вовсе не означает автоматическое закрытие больничного листа. Далее пациенту предстоит связаться с врачом своего лечебного учреждения, который примет финальное решение: либо подтвердит возможность дистанционного закрытия, либо предложит лично посетить медицинское учреждение для подтверждения выздоровления.
Можно ли закрыть больничный не у своего терапевта
Иногда возникает ситуация, когда лечащий врач не может завершить оформление документов и официально подтвердить выздоровление пациента.
В таком случае закрыть листок нетрудоспособности вправе иной медицинский сотрудник той же самой медицинской организации, где ранее открыли листок нетрудоспособности. Подобная практика широко распространена среди пациентов, которым амбулаторное лечение предпочтительнее госпитализации, и которые посещают клинику исключительно для соблюдения формальных процедур.
Обратите внимание! Лист нетрудоспособности вполне реально закрыть также в другом медицинском учреждении (например, если первичный больничный открыт не там, где проживает пациент). Однако для этого у пациента должна быть справка от медучреждения и заключения заключения лечащего врача.
Что будет, если не прийти к врачу в день закрытия больничного
Несвоевременное закрытие больничного листа чревато серьезными последствиями: работник рискует потерять право на получение компенсации по временной нетрудоспособности. Открытый больничный теряет юридическую силу, соответственно, дни отсутствия на работе признаются прогулами. Это может повлечь дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.
Про дисциплинарные взыскания и их порядок назначения мы рассказывали здесь.
Если причина задержки — уважительная, оснований для беспокойства нет. К примеру, если состояние здоровья пациента неожиданно ухудшилось в день запланированного визита к доктору, запись можно перенести на ближайший доступный срок (до семи дней). Больничный лист продлят задним числом, и положенная компенсация останется неизменной.
Если же обращение к специалисту откладывается дольше семи дней, электронный больничный автоматически закрывается с пометкой «код 38» — отсутствие на приеме у врача. Такой случай предполагает отсутствие права на пособие, либо начисление лишь части суммы исходя из последнего периода заболевания. Окончательное решение относительно оплаты работодатель принимает самостоятельно.
Почему нельзя закрыть больничный дистанционно
Закрытие больничного листа часто вызывает трудности, поскольку согласно приказу Минздрава от 23.11.2021 № 1089н обязательное условие — личное присутствие пациента на приеме либо осмотр врачом дома.
Несмотря на внедрение электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) начиная с 2022 года, закрытие больничного предполагает подтверждение факта выздоровления, что чаще всего возможно лишь при непосредственном медицинском обследовании специалистом.
Можно ли закрыть больничный раньше времени
Вернуться к рабочим обязанностям досрочно можно лишь тогда, когда врач удостоверится, что дальнейшее медицинское наблюдение и соблюдение лечебных рекомендаций уже не нужны.
Сложно закрыть больничный досрочно, если его продолжительность более двух недель и решения о продлении принимались коллегиально специальной комиссией врачей. В такой ситуации потребуется одобрение каждого специалиста, который участвовал в принятии решений.
Незаконный самостоятельный выход на работу создает риски для всех сторон:
Заболевший столкнется с уменьшением размера пособия.
Компания или ИП может столкнуться со штрафами по ст. 5.27 КоАП.
Медицинский персонал понесет ответственность согласно ст. 1068 и 1081 ГК.
