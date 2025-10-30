Как закрыть больничный дистанционно

Что будет, если не прийти к врачу в день закрытия больничного

Несвоевременное закрытие больничного листа чревато серьезными последствиями: работник рискует потерять право на получение компенсации по временной нетрудоспособности. Открытый больничный теряет юридическую силу, соответственно, дни отсутствия на работе признаются прогулами. Это может повлечь дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения.

Про дисциплинарные взыскания и их порядок назначения мы рассказывали здесь.

Если причина задержки — уважительная, оснований для беспокойства нет. К примеру, если состояние здоровья пациента неожиданно ухудшилось в день запланированного визита к доктору, запись можно перенести на ближайший доступный срок (до семи дней). Больничный лист продлят задним числом, и положенная компенсация останется неизменной.

Если же обращение к специалисту откладывается дольше семи дней, электронный больничный автоматически закрывается с пометкой «код 38» — отсутствие на приеме у врача. Такой случай предполагает отсутствие права на пособие, либо начисление лишь части суммы исходя из последнего периода заболевания. Окончательное решение относительно оплаты работодатель принимает самостоятельно.