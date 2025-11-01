ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
Будет специальный сервис для информирования ФНС о налоговых нарушениях селлеров. 📩«Ночной бухгалтер» № 2051

Цифровые площадки (маркетплейсы) будут сообщать в ФНС информацию о налоговых нарушениях селлеров и сообщать селлерам о вызове их в ФНС.

  • Маркетплейсы через специальный сервис будут сообщать в ФНС о налоговых нарушениях селлеров.

  • Для трех торговых точек на одном рынке хватит одной ККТ.

  • Маткапитал не отражается в 3-НДФЛ.

  • Будущих сотрудников можно пробить по реестру должников по алиментам.

  • Декретное пособие уволенным предлагают считать также, как работающим.

Передача информации от маркетплейсов в ФНС

Минфин разработал проект правил информационного взаимодействия операторов цифровых платформ и ФНС.

Передача информации о налоговых нарушениях селлеров будет идти в ФНС по таким каналам:

  • через систему налогового мониторинга;

  • через специальный электронный сервис.

В документе прописаны сроки передачи маркетплейсами информации:

  • передача в ФНС при выявлении риска налоговых нарушений – 5 дней;

  • передача в ФНС пояснений селлера по поводу возможных нарушений – 1 день;

  • направление селлеру уведомления о вызове в ФНС – 2 дня.

Одна касса на 3 точки

Если у ИП три торговых палатки на одном рынке, то ему можно купить только одну онлайн-кассу.

При регистрации кассы должен быть указан адрес и место ее установки (применения). Если все точки расположены на одном рынке по одному адресу, то достаточно одной кассы.

Маткапитал и 3-НДФЛ

Материнский капитал не облагается НДФЛ и отражать его получение в 3-НДФЛ не надо.

Если семья купила квартиру с использованием маткапитала, то при оформлении имущественного налогового вычета в 3-НДФЛ эту часть расходов нужно исключить из общей суммы вычета.

То есть маткапитала в 3-НДФЛ не будет ни в расходах, ни в вычете.

Должники по алиментам

Реестр должников по алиментам — это общедоступный ресурс, и работодатели могут пользоваться им при желании.

Глава ФССП поддерживает проверку кандидатов на работу в реестре алиментщиков.

Декретные

Для беременных, которые были уволены до выхода в декрет, предлагают повысить пособие по БиР — считать его также, как работающим: из расчета зарплаты за 2 года.

Сейчас уволенным при ликвидации компании беременным платят мизерные декретные. Между тем будущие матери, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за потери работы, особенно нуждаются в поддержке.

