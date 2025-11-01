Будет специальный сервис для информирования ФНС о налоговых нарушениях селлеров. 📩«Ночной бухгалтер» № 2051

Сегодня в выпуске:
Маркетплейсы через специальный сервис будут сообщать в ФНС о налоговых нарушениях селлеров.
Для трех торговых точек на одном рынке хватит одной ККТ.
Маткапитал не отражается в 3-НДФЛ.
Будущих сотрудников можно пробить по реестру должников по алиментам.
Декретное пособие уволенным предлагают считать также, как работающим.
Передача информации от маркетплейсов в ФНС
Минфин разработал проект правил информационного взаимодействия операторов цифровых платформ и ФНС.
Передача информации о налоговых нарушениях селлеров будет идти в ФНС по таким каналам:
через систему налогового мониторинга;
через специальный электронный сервис.
В документе прописаны сроки передачи маркетплейсами информации:
передача в ФНС при выявлении риска налоговых нарушений – 5 дней;
передача в ФНС пояснений селлера по поводу возможных нарушений – 1 день;
направление селлеру уведомления о вызове в ФНС – 2 дня.
Одна касса на 3 точки
Если у ИП три торговых палатки на одном рынке, то ему можно купить только одну онлайн-кассу.
При регистрации кассы должен быть указан адрес и место ее установки (применения). Если все точки расположены на одном рынке по одному адресу, то достаточно одной кассы.
Маткапитал и 3-НДФЛ
Материнский капитал не облагается НДФЛ и отражать его получение в 3-НДФЛ не надо.
Если семья купила квартиру с использованием маткапитала, то при оформлении имущественного налогового вычета в 3-НДФЛ эту часть расходов нужно исключить из общей суммы вычета.
То есть маткапитала в 3-НДФЛ не будет ни в расходах, ни в вычете.
Должники по алиментам
Реестр должников по алиментам — это общедоступный ресурс, и работодатели могут пользоваться им при желании.
Глава ФССП поддерживает проверку кандидатов на работу в реестре алиментщиков.
Декретные
Для беременных, которые были уволены до выхода в декрет, предлагают повысить пособие по БиР — считать его также, как работающим: из расчета зарплаты за 2 года.
Сейчас уволенным при ликвидации компании беременным платят мизерные декретные. Между тем будущие матери, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за потери работы, особенно нуждаются в поддержке.
