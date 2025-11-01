Будет специальный сервис для информирования ФНС о налоговых нарушениях селлеров. 📩«Ночной бухгалтер» № 2051

Одна касса на 3 точки

Если у ИП три торговых палатки на одном рынке, то ему можно купить только одну онлайн-кассу.

При регистрации кассы должен быть указан адрес и место ее установки (применения). Если все точки расположены на одном рынке по одному адресу, то достаточно одной кассы.