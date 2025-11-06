ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6003. ФНС стала проявлять повышенное внимание к общепиту

Чтобы попасть под льготу по НДС, бизнес прячет выручку, скрывает сотрудников, подгоняет официальную зарплату под требования, занимается дроблением и маскирует розничную торговлю под услуги общественного питания.

Налоговые инспекторы начали проявлять особое внимание к бизнесу в сфере общественного питания.

Власти хотят освободить родителей в декрете от штрафов, пеней и неустоек по кредитам.

Минфин разъяснил порядок учета на УСН сумм предоплаты, полученных в счет поставки товаров.

Пенсию считают по зарплате за 2000-2001 годы, но можно выбрать другие 60 месяцев: как лучше поступить.

Какие бухгалтерские задачи можно отдать на аутсорсинг в 2025 / 2026 году, узнаете из статьи.

Бизнес на АУСН может переразметить операции, уже переданные банком.

Утверждена предельная база по страховым взносам на 2026 год.

Разборы законов

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за октябрь 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений октября 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Может ли сгореть неиспользованный отпуск: мнения судов. Мини-курс

Если сотрудник не воспользовался днями отпуска за предыдущие годы, то, как правило, они накапливаются и не аннулируются. Но в некоторых случаях неиспользованный отпуск и компенсация за него сгорает. Подробнее расскажем в мини-курсе.

Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025. Конспект практической консультации с видео

В конспекте вы найдете разъяснения по кадровому и воинскому учету, новые требования к оформлению кадровых документов, ознакомитесь с судебной практикой по увольнению, премированию и компенсации неиспользованного отпуска, а также узнаете нюансы работы с персональными данными.

Срок хранения персональных данных работников

Документы, содержащие персональные данные, необходимо хранить, причем в некоторых случаях довольно долго. И соблюдать надо сроки, указанные не только в законе, но и подзаконных актах. Разбираемся в сроках хранения.

Как отразить в учете операции по созданию товарного знака. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, в каких случаях товарный знак учитывают в качестве нематериального актива, а также разберем, как операции по созданию товарного знака отразить в учете.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 5 ноября 2025 года

2 🐶 Депутаты не будут запрещать посещение кафе с собакой

3 Тюмень и Тобольск вводят туристический налог

4 Что изменится в НДС, УСН, ПСН и страховых взносах с 2026 года

5 Налоговики уточнили, как бывшему ИП сдать декларацию НДС

6 ФНС: нужен ли чек, если ИП заплатил со счета физлица

7 Призывать на военную службу теперь будут круглый год

8 Блогеров заставят отвечать за непрофессиональные советы

9 👀 Прокуратура отклонили две трети проверок, запланированных на 2026 год

10 ФНС: можно ли закрыть ИП через приложение «Моя подпись»

11 Бизнес потратил на обслуживание займов рекордную сумму в сентябре 2025

12 Назвали максимальную сумму пособия по больничному в 2025 году

13 🚖 Таксистов-нелегалов предлагают штрафовать до 100 тысяч рублей

14 С 2026 года госзакупки в образовании смогут проходить через маркетплейсы

15 ❗ Утвердили предельную базу по страховым взносам на 2026 год

16 Власти согласовали новую программу поддержки МСП из моногородов

17 🎶 Минфин: нужно ли платить НДС при продаже иностранцу музыкальной фонограммы

18 Стало известно, сколько будет платить бизнес за обращение к госорганам через электронную систему

19 ФНС доработала автоматическое прекращение действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей

20 Минфин: организация-плательщик НДС на УСН не сможет закрыться в упрощенном порядке

21 Сервис ФНС предложит на выбор 36 типовых уставов

22 ФНС: на АУСН можно переразметить операции, уже переданные банком

23 🔣 Пенсию считают по зарплате за 2000-2001 годы, но можно выбрать другие 60 месяцев: что выгоднее

24 Как пожаловаться на военкомат, можно ли ИП иметь два ИНН, нужно ли продлить отпуск, если сотрудник заболел: экспертные разборы за неделю

25 Как на УСН учитывать авансы в счет поставки товаров

26 Налоговики рассказали, какие хозпостройки не облагаются налогом

27 Родителей в декрете предлагают освободить от штрафов, пеней и неустоек по кредитам

28 Как перевыпустить электронную подпись без визита в налоговую

29 Можно ли селлерам маркетплейсов применять АУСН — разъяснение от ФНС

30 Налоговики будут активно проверять «неработающих граждан»

31 К общепиту налоговые стали проявлять повышенное внимание: что именно проверяют инспекторы

32 Порог нуждаемости для пособий одиноким родителям могут повысить

33 Для социального вычета нужно указать и стандартный, если его получили через работодателя

34 🛍 Научим вести учет на маркетплейсах от оферты до отчетности за два месяца на новом онлайн-курсе

35 Кому нужно применять ККТ при продаже товаров через торговые автоматы

Мероприятия

Обязанности бухгалтеров-аутсорсеров и других специалистов по соблюдению 115-ФЗ: требования, риски и практика

Дата проведения: 7 ноября, пятница

Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность

Дата проведения: 10 ноября, понедельник

1С-2025: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским

Дата проведения: 10 ноября, понедельник

КонФин 2025: AI. Автоматизация. Компетенции

Дата проведения: 11 ноября, вторник

Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения и новые требования

Дата проведения: 11 ноября, вторник

Субсидиарная и солидарная ответственность: как не взять на себя чужие налоговые обязательства

Дата проведения: 11 ноября, вторник

Практические вопросы в области регламентированного учета при внедрении 1С:ERP

Дата проведения: 11 ноября, вторник

Статьи

Предельная база по взносам на 2026 год выросла на 8%. 📈«Ночной бухгалтер» № 2052

Утвердили размер предельной базы по взносам на 2026 год. Она составит 2 979 000 руб.

Блоги компаний

Как получить карту иностранного банка в России: руководство по открытию зарубежной карты

Как собрать инвестиционный портфель

Имущество при банкротстве физлиц: что можно сохранить

📑 Смена ставки НДС и договоры с клиентами и поставщиками: как избежать споров — и как поможет 1С:Бухгалтерия

Продвижение строительных сайтов: как компании из строительной сферы выходят в топ и получают заявки из поиска

Как ускорить обработку ветеринарных сопроводительных документов вместе с Контур.Меркурий

Совмещение УСН и ПСН в 2026 году

Топ новостей за октябрь 2025

Консультации

Трибуна

Статья 14.10 КоАП: таможня не досмотрела товар, но позже составила протокол

💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за октябрь 2025 года

Как перейти с АУСН на НПД

💥Обзор новостей: выпускникам с красным дипломом хотят платить надбавку к зарплате, поправки в закон об АО, предложили сократить летние каникулы

📈 Длинные ОФЗ с самым большим потенциалом роста — 5 лучших выпусков

Российский рынок штурмует 2570 пунктов: что движет ростом? К чему готовиться инвестору

Самозанятый продавец: можно или нет?

Еще 15 изменений для бизнеса в налоговом законодательстве, которые вы могли пропустить

👓 Сокращения персонала и рост налоговой нагрузки в 2026 году, новое в пересчете патента, изменения с ноября: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (27.10-04.11.2025)

Банки в России блокируют переводы между своими счетами: разъяснение эксперта

АУСН — пока единственный шанс не платить НДС при доходе от 10 млн в 2026 году

О применении ККТ при получении процентов по займу, предоставленному ФЛ

Эффект созвездия: когда синергия светит ярче, чем личный KPI

Инвестиционная презентация – что это такое, как ее грамотно оформить и почему она очень важна при привлечении инвестиций в бизнес

Какие размещения на первичном рынке нас ждут на этой неделе?

Льготы и освобождения от судебной пошлины, истребования документов при камералке в обзоре

ИТ-аутсорсинг или админ? Как выбрать подрядчика и не переплатить

Отмена льготного тарифа страховых взносов для малого и среднего бизнеса в 2026 году

Чек-лист: подготовка к расчету и сдаче отчетности по НДС при ОСНО

Как выиграть конкурс и не вылететь на этапе подачи заявки

Документы

