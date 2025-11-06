Утренний бухгалтер № 6003. ФНС стала проявлять повышенное внимание к общепиту

Налоговые инспекторы начали проявлять особое внимание к бизнесу в сфере общественного питания.

Власти хотят освободить родителей в декрете от штрафов, пеней и неустоек по кредитам.

Минфин разъяснил порядок учета на УСН сумм предоплаты, полученных в счет поставки товаров.

Пенсию считают по зарплате за 2000-2001 годы, но можно выбрать другие 60 месяцев: как лучше поступить.

Какие бухгалтерские задачи можно отдать на аутсорсинг в 2025 / 2026 году, узнаете из статьи.

Бизнес на АУСН может переразметить операции, уже переданные банком.

Утверждена предельная база по страховым взносам на 2026 год.