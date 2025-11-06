Утренний бухгалтер № 6003. ФНС стала проявлять повышенное внимание к общепиту

Налоговые инспекторы начали проявлять особое внимание к бизнесу в сфере общественного питания.
Власти хотят освободить родителей в декрете от штрафов, пеней и неустоек по кредитам.
Минфин разъяснил порядок учета на УСН сумм предоплаты, полученных в счет поставки товаров.
Пенсию считают по зарплате за 2000-2001 годы, но можно выбрать другие 60 месяцев: как лучше поступить.
Какие бухгалтерские задачи можно отдать на аутсорсинг в 2025 / 2026 году, узнаете из статьи.
Бизнес на АУСН может переразметить операции, уже переданные банком.
Утверждена предельная база по страховым взносам на 2026 год.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за октябрь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений октября 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Может ли сгореть неиспользованный отпуск: мнения судов. Мини-курс
Если сотрудник не воспользовался днями отпуска за предыдущие годы, то, как правило, они накапливаются и не аннулируются. Но в некоторых случаях неиспользованный отпуск и компенсация за него сгорает. Подробнее расскажем в мини-курсе.
— Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025. Конспект практической консультации с видео
В конспекте вы найдете разъяснения по кадровому и воинскому учету, новые требования к оформлению кадровых документов, ознакомитесь с судебной практикой по увольнению, премированию и компенсации неиспользованного отпуска, а также узнаете нюансы работы с персональными данными.
— Срок хранения персональных данных работников
Документы, содержащие персональные данные, необходимо хранить, причем в некоторых случаях довольно долго. И соблюдать надо сроки, указанные не только в законе, но и подзаконных актах. Разбираемся в сроках хранения.
— Как отразить в учете операции по созданию товарного знака. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, в каких случаях товарный знак учитывают в качестве нематериального актива, а также разберем, как операции по созданию товарного знака отразить в учете.
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 5 ноября 2025 года
2 🐶 Депутаты не будут запрещать посещение кафе с собакой
3 Тюмень и Тобольск вводят туристический налог
4 Что изменится в НДС, УСН, ПСН и страховых взносах с 2026 года
5 Налоговики уточнили, как бывшему ИП сдать декларацию НДС
6 ФНС: нужен ли чек, если ИП заплатил со счета физлица
7 Призывать на военную службу теперь будут круглый год
8 Блогеров заставят отвечать за непрофессиональные советы
9 👀 Прокуратура отклонили две трети проверок, запланированных на 2026 год
10 ФНС: можно ли закрыть ИП через приложение «Моя подпись»
11 Бизнес потратил на обслуживание займов рекордную сумму в сентябре 2025
12 Назвали максимальную сумму пособия по больничному в 2025 году
13 🚖 Таксистов-нелегалов предлагают штрафовать до 100 тысяч рублей
14 С 2026 года госзакупки в образовании смогут проходить через маркетплейсы
15 ❗ Утвердили предельную базу по страховым взносам на 2026 год
16 Власти согласовали новую программу поддержки МСП из моногородов
17 🎶 Минфин: нужно ли платить НДС при продаже иностранцу музыкальной фонограммы
18 Стало известно, сколько будет платить бизнес за обращение к госорганам через электронную систему
19 ФНС доработала автоматическое прекращение действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей
20 Минфин: организация-плательщик НДС на УСН не сможет закрыться в упрощенном порядке
21 Сервис ФНС предложит на выбор 36 типовых уставов
22 ФНС: на АУСН можно переразметить операции, уже переданные банком
23 🔣 Пенсию считают по зарплате за 2000-2001 годы, но можно выбрать другие 60 месяцев: что выгоднее
24 Как пожаловаться на военкомат, можно ли ИП иметь два ИНН, нужно ли продлить отпуск, если сотрудник заболел: экспертные разборы за неделю
25 Как на УСН учитывать авансы в счет поставки товаров
26 Налоговики рассказали, какие хозпостройки не облагаются налогом
27 Родителей в декрете предлагают освободить от штрафов, пеней и неустоек по кредитам
28 Как перевыпустить электронную подпись без визита в налоговую
29 Можно ли селлерам маркетплейсов применять АУСН — разъяснение от ФНС
30 Налоговики будут активно проверять «неработающих граждан»
31 К общепиту налоговые стали проявлять повышенное внимание: что именно проверяют инспекторы
32 Порог нуждаемости для пособий одиноким родителям могут повысить
33 Для социального вычета нужно указать и стандартный, если его получили через работодателя
34 🛍 Научим вести учет на маркетплейсах от оферты до отчетности за два месяца на новом онлайн-курсе
35 Кому нужно применять ККТ при продаже товаров через торговые автоматы
— Предельная база по взносам на 2026 год выросла на 8%. 📈«Ночной бухгалтер» № 2052
Утвердили размер предельной базы по взносам на 2026 год. Она составит 2 979 000 руб.
Как получить карту иностранного банка в России: руководство по открытию зарубежной карты
Как собрать инвестиционный портфель
Имущество при банкротстве физлиц: что можно сохранить
📑 Смена ставки НДС и договоры с клиентами и поставщиками: как избежать споров — и как поможет 1С:Бухгалтерия
Продвижение строительных сайтов: как компании из строительной сферы выходят в топ и получают заявки из поиска
Как ускорить обработку ветеринарных сопроводительных документов вместе с Контур.Меркурий
Совмещение УСН и ПСН в 2026 году
Долгосрочная или краткосрочная дебиторка
Повисла дебиторская задолженность на 62-м счете за возврат покупателю
Аналитический учет по 41 счету
Исправление адреса в товарной накладной поставщика при импорте товара из Республики Беларусь.
ИП на УСН (доходы минус расходы) сдает свою квартиру (коммерч.недвижимость)
Статья 14.10 КоАП: таможня не досмотрела товар, но позже составила протокол
💰Мой пассивный доход по брокерскому портфелю за октябрь 2025 года
💥Обзор новостей: выпускникам с красным дипломом хотят платить надбавку к зарплате, поправки в закон об АО, предложили сократить летние каникулы
📈 Длинные ОФЗ с самым большим потенциалом роста — 5 лучших выпусков
Российский рынок штурмует 2570 пунктов: что движет ростом? К чему готовиться инвестору
Самозанятый продавец: можно или нет?
Еще 15 изменений для бизнеса в налоговом законодательстве, которые вы могли пропустить
👓 Сокращения персонала и рост налоговой нагрузки в 2026 году, новое в пересчете патента, изменения с ноября: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (27.10-04.11.2025)
Банки в России блокируют переводы между своими счетами: разъяснение эксперта
АУСН — пока единственный шанс не платить НДС при доходе от 10 млн в 2026 году
О применении ККТ при получении процентов по займу, предоставленному ФЛ
Эффект созвездия: когда синергия светит ярче, чем личный KPI
Инвестиционная презентация – что это такое, как ее грамотно оформить и почему она очень важна при привлечении инвестиций в бизнес
Какие размещения на первичном рынке нас ждут на этой неделе?
Льготы и освобождения от судебной пошлины, истребования документов при камералке в обзоре
ИТ-аутсорсинг или админ? Как выбрать подрядчика и не переплатить
Отмена льготного тарифа страховых взносов для малого и среднего бизнеса в 2026 году
Чек-лист: подготовка к расчету и сдаче отчетности по НДС при ОСНО
