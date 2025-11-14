Утренний бухгалтер № 6009. Налоговая служба назвала самые частые нарушения в декларациях по НДС

УФНС перечислила самые частые нарушения в НДС-декларациях.
В течение календарного года изменение объекта налогообложения на АУСН невозможно.
Плательщики УСН освобождены от налога на имущество. Но есть исключение.
Новый инвестиционный проект, как повод задуматься о льготах, или какие налоговые льготы положены при развитии бизнеса — подробности в статье.
Работодателей, не выплачивающих сотрудникам компенсацию за сверхурочную работу, могут оштрафовать.
В приложении «Мой налог» можно сформировать чек задним числом, но только за период, когда самозанятый уже стоял на учете как плательщик НПД.
Организация на ОСНО не может продать коммерческий объект физлицу без онлайн-кассы.
Самозанятый превысил лимит по доходу 2,4 млн рублей: как провести платеж, узнаете из статьи.
ФНС: на УСН, ПСН и ЕСХН — особые правила учета доходов от подарочных сертификатов.
Разборы законов
— Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 и подготовиться к изменениям – 2026. Конспект практической консультации с видео
Рассмотрели текущие и будущие изменения в НДС и налоге на прибыль, ответили на вопросы слушателей.
— Что делать, если сотрудник не согласен с графиком отпусков. Мини-курс
График отпусков составляют, чтобы упорядочить предоставление отпусков сотрудникам. Но что делать, если сотрудник с ним не согласен? Узнаем в мини-курсе.
— Незавершенное производство: что такое, проводки
Когда компания занимается производством, ее продукция редко бывает в готовой стадии в определенный момент времени. Например, ткань и фурнитура отданы в цех, но из них еще не изготовили одежду, массив дерева в работе, но мебель еще не готова. Так и возникает незавершенное производство по МПЗ, и учитывается оно как запасы (ФСБУ 5/2019).
— Как облагается матпомощь работникам от работодателя
Для обычной матпомощи есть необлагаемый лимит 4 тыс. рублей для НДФЛ и взносов. Но при некоторых событиях в жизни сотрудников необлагаемой может быть вся сумма матпомощи без лимита.
— Повестка для уточнения данных в воинском учете: что делать работодателю
Повестка для уточнения данных — это документ, направленный гражданину для подтверждения и актуализации личной информации, включенной в реестр воинского учета (Ф.И.О., место жительства, образование, трудоустройство, семейное положение, состояние здоровья и т.п.).
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6008. С 1 января 2026 года будет новый формат пояснений к декларации по НДС
ФНС утвердила поправки в электронный формат представления пояснений к декларации по НДС.
— Вызов на комиссию из-за сомнительного контрагента: тонкости построения эффективного диалога с ФНС
Уведомление о вызове на комиссию в налоговый орган — всегда стресс для руководства бизнеса. Важно понимать: это еще не обвинение, а лишь этап диалога с налоговым органом.
— ЭДО и 1С: как упростить обмен отчетностью и актами сверки
Автоматизация документооборота — одна из актуальных задач бухгалтерии в 2026 году. На IX Всероссийской бухгалтерской конференции БУХ.СОВЕТ 2026 в Москве эксперт по автоматизации первичной документации Константин Кисуркин расскажет, как настроить автоматический обмен актами сверки и отчетностью из 1С и сократить время на работу с ЭДО.
— Работодатели должны оплачивать переработки, но часто нарушают. 🕥«Ночной бухгалтер» № 2058
Самое частое нарушение среди работодателей — неоплата сверхурочной работы.
Блоги компаний
SEO продвижение интернет-магазина: полное руководство по росту продаж из поиска
Бизнес в общепите: поддержка, льготы и усиленный контроль
Точность юридических ИИ-помощников: сравнительный анализ популярных нейросетей
Новые формы бухгалтерской и налоговой отчетности с 2026 года: шпаргалка для бухгалтера
Как защитить клиентскую базу от сотрудников: пошаговый юридический план
Битва за «упрощенку»: что происходит за кулисами Госдумы, и на что еще можно надеяться бизнесу
АУСН 2026: стоит ли переходить с упрощенки и патента на АвтоУСН, как это сделать и кому режим точно не подходит
Оплата Apple Pay для россиян: как пользоваться в условиях ограничений
График отпусков на 2026 год: частые вопросы о составлении и ответы на них
Самозанятый превысил лимит по доходу 2,4 млн рублей: как провести платеж
Разработка модели угроз информационной безопасности
Договоры с пациентами: как создавать и подписывать за секунды
Консультации
Исправление ошибки, в результате которой налоговая база была занижена
Уведомление об уточнении налоговой декларации (расчета)
Может ли ИП, имеющий статус социальное предприятие, применять ставку УСН 1%?
Продажа квартиры от юр.лица физическому лицу.
Продажа через интернет магазин
Трибуна
Когда ФНС «наказывает» за 51 рубль
Оптимизация налогообложения в игровой индустрии: как снизить расходы и защитить ключевые активы
💥Обзор новостей: крупные переводы себе по СБП — признаки мошенничества, самозанятых подключат к соцстрахованию с 2026 года, работу на больничном оплатят
🕵️♂️ Скрытая угроза: предпроверочный анализ
Лукойл рухнул и тянет за собой весь рынок. Три причины, почему паника еще не закончилась
💰 Портфель перешагнул отметку в 8 млн, пассивный доход растет, или каждый следующий миллион быстрее предыдущего
Долгосрочные облигации Томской области
Как оформить бизнес с участием нескольких ИП — какие есть риски, как избежать признаков дробления бизнеса, способы оформления бизнеса и их особенности
Развлекательный контент для юристов: 10 идей, которые оживят ваш блог
Бизнес-план для привлечения инвестиций: как убедить инвестора, что вам можно доверять
Как отдыхаем в новогодние праздники 2025-2026
ТОП-3 разъяснений ФНС России за октябрь 2025
Послабления по налоговым проступкам отменяются: как уклонение от налогов стало отмыванием денег
Озон теперь платит дивиденды! Стоит ли срочно покупать?
Новый флоатер от Трансконтейнер П02-02. Купон КС+2,5% на 3 года. Что сейчас покупаю
🎉 Клерк раздает подарки ко Дню бухгалтера
Регистрация товарного знака в 2026 году: пошаговое руководство для бизнеса
