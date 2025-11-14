Утренний бухгалтер № 6009. Налоговая служба назвала самые частые нарушения в декларациях по НДС

УФНС перечислила самые частые нарушения в НДС-декларациях.

В течение календарного года изменение объекта налогообложения на АУСН невозможно.

Плательщики УСН освобождены от налога на имущество. Но есть исключение.

Новый инвестиционный проект, как повод задуматься о льготах, или какие налоговые льготы положены при развитии бизнеса — подробности в статье.

Работодателей, не выплачивающих сотрудникам компенсацию за сверхурочную работу, могут оштрафовать.

В приложении «Мой налог» можно сформировать чек задним числом, но только за период, когда самозанятый уже стоял на учете как плательщик НПД.

Организация на ОСНО не может продать коммерческий объект физлицу без онлайн-кассы.

Самозанятый превысил лимит по доходу 2,4 млн рублей: как провести платеж, узнаете из статьи.

ФНС: на УСН, ПСН и ЕСХН — особые правила учета доходов от подарочных сертификатов.