Как закрепить права на софт и сайт за собой

Как оформить договор

По умолчанию, разработчик сохраняет за собой исключительные права на написанный код и дизайн. Ваш платеж чаще всего расценивается как оплата его труда, но не как покупка прав на сам продукт. Разработчик в любой момент может запретить вам использовать ПО или сайт, потребовать лицензионные платежи или продать точно такое же решение вашему конкуренту.

Основной этап, который определяет, закрепите ли вы права на софт или сайт — это договор. Если его нет, то прав у вас тоже не будет. Рекомендация заключать договор стара как мир, но до сих пор эффективна.

Без договора доказывать свои права крайне сложно и дорого. Гарантий положительного исхода просто нет. Заплатить важно, но с кем и как подписывать договор — важно в квадрате.

Что должно быть в договоре?

1. Предмет договора. Нужно четко прописывать, что разрабатывается, например, «интернет-сайт с системой управления заказами», «мобильное приложение для iOS и Android». Желательно добавить техническое задание в качестве приложения к договору. В нем указывают все значимые параметры. ТЗ поможет принять или отклонить работу, если есть несоответствия, а также идентифицировать объект — предмет конкретного договора.

2. Пункт о переходе исключительных прав. В договоре должна быть прямая формулировка, что исключительные права на все результаты работ, например, исходный код, базу данных, дизайн, графические элементы, контент, переходят от Исполнителя к Заказчику в полном объеме. Без этого пункта исключительные права могут остаться у разработчика.

Пример формулировки:

«Исключительные права на программное обеспечение, сайт, его дизайн, исходный код и иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные по настоящему Договору, переходят к Заказчику с момента полной оплаты работ по Договору».

3. Момент перехода прав. Четко определите, в какой момент права переходят к вам. Чаще всего после подписания акта сдачи-приемки и полной оплаты. Если вы не укажете момент перехода прав, потом на этой почве могут возникнуть споры.

Например, в нашей практике был случай, когда предприниматель заказал разработку мобильного приложения у студии. В договоре была наша любимая фраза о переходе прав, но не был указан момент, когда это произойдет. Студия затягивала подписание акта, требуя доплат, которые изначально не обсуждали.

Они нашли лазейку: раз момент перехода прав не прописан, права считаются непереданными. Студия оказалась в сильной позиции. Конфликт удалось решить только через переговоры и компромиссную доплату, так как запуск проекта был сорван.

4. Гарантии разработчика. Добавьте пункт, где Исполнитель гарантирует, что работа не нарушает авторские права третьих лиц, он является законным правообладателем и имеет право передавать вам права, не использовал код с открытой лицензией, который может обязать вас выкладывать весь свой код в открытый доступ (если это не входит в ваши планы).

В наше время этот пункт особенно актуален, потому что нельзя быть на 100% уверенным, что Исполнитель не использовал нейросети, чужие работы и иные элементы, которые ему не принадлежат, но находятся в свободном доступе. Наличие этого пункта возлагает ответственность на Исполнителя. Если возникнет спор с реальным правообладателем, вы сможете «переадресовать» требования.

Если над сайтом или приложением работают сразу несколько исполнителей, вам нужен договор с каждым из них. Все должны передать вам исключительные права на созданные ими объекты и дать гарантии уникальности.

При работе с несколькими исполнителями необходимо заключить договор с каждым. Источник: Лирейт

При разработке объектов веб-студией нужны подтверждения, что сама веб-студия получила исключительные права от авторов, которые создавали объекты. В договоре это должно быть отражено в виде пункта:

«Исполнитель имеет полномочия для передачи исключительных прав заказчику на основании, например, договоров с авторами».

При разработке сайта или софта силами ваших работников нужно уделить внимание оформлению трудовых отношений, чтобы активировать возможность признать результат их деятельности служебным произведением. Оно всегда принадлежит работодателю, по заданию которого сотрудники создали объект.

Очень здорово, если у вас есть возможность отслеживать процесс разработки и правки каждого участника процесса, чтобы определить их вклад.