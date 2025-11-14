Как закрепить права на софт и сайт за собой

Если у вас уже есть софт или сайт, проверьте, кому принадлежат права, чтобы вовремя исправить ошибки, а если вы только планируете разработать их, оформляйте правильно прямо сейчас.
Как оформить договор
По умолчанию, разработчик сохраняет за собой исключительные права на написанный код и дизайн. Ваш платеж чаще всего расценивается как оплата его труда, но не как покупка прав на сам продукт. Разработчик в любой момент может запретить вам использовать ПО или сайт, потребовать лицензионные платежи или продать точно такое же решение вашему конкуренту.
Основной этап, который определяет, закрепите ли вы права на софт или сайт — это договор. Если его нет, то прав у вас тоже не будет. Рекомендация заключать договор стара как мир, но до сих пор эффективна.
Без договора доказывать свои права крайне сложно и дорого. Гарантий положительного исхода просто нет. Заплатить важно, но с кем и как подписывать договор — важно в квадрате.
Что должно быть в договоре?
1. Предмет договора. Нужно четко прописывать, что разрабатывается, например, «интернет-сайт с системой управления заказами», «мобильное приложение для iOS и Android». Желательно добавить техническое задание в качестве приложения к договору. В нем указывают все значимые параметры. ТЗ поможет принять или отклонить работу, если есть несоответствия, а также идентифицировать объект — предмет конкретного договора.
2. Пункт о переходе исключительных прав. В договоре должна быть прямая формулировка, что исключительные права на все результаты работ, например, исходный код, базу данных, дизайн, графические элементы, контент, переходят от Исполнителя к Заказчику в полном объеме. Без этого пункта исключительные права могут остаться у разработчика.
Пример формулировки:
«Исключительные права на программное обеспечение, сайт, его дизайн, исходный код и иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные по настоящему Договору, переходят к Заказчику с момента полной оплаты работ по Договору».
3. Момент перехода прав. Четко определите, в какой момент права переходят к вам. Чаще всего после подписания акта сдачи-приемки и полной оплаты. Если вы не укажете момент перехода прав, потом на этой почве могут возникнуть споры.
Например, в нашей практике был случай, когда предприниматель заказал разработку мобильного приложения у студии. В договоре была наша любимая фраза о переходе прав, но не был указан момент, когда это произойдет. Студия затягивала подписание акта, требуя доплат, которые изначально не обсуждали.
Они нашли лазейку: раз момент перехода прав не прописан, права считаются непереданными. Студия оказалась в сильной позиции. Конфликт удалось решить только через переговоры и компромиссную доплату, так как запуск проекта был сорван.
4. Гарантии разработчика. Добавьте пункт, где Исполнитель гарантирует, что работа не нарушает авторские права третьих лиц, он является законным правообладателем и имеет право передавать вам права, не использовал код с открытой лицензией, который может обязать вас выкладывать весь свой код в открытый доступ (если это не входит в ваши планы).
В наше время этот пункт особенно актуален, потому что нельзя быть на 100% уверенным, что Исполнитель не использовал нейросети, чужие работы и иные элементы, которые ему не принадлежат, но находятся в свободном доступе. Наличие этого пункта возлагает ответственность на Исполнителя. Если возникнет спор с реальным правообладателем, вы сможете «переадресовать» требования.
Если над сайтом или приложением работают сразу несколько исполнителей, вам нужен договор с каждым из них. Все должны передать вам исключительные права на созданные ими объекты и дать гарантии уникальности.
При разработке объектов веб-студией нужны подтверждения, что сама веб-студия получила исключительные права от авторов, которые создавали объекты. В договоре это должно быть отражено в виде пункта:
«Исполнитель имеет полномочия для передачи исключительных прав заказчику на основании, например, договоров с авторами».
При разработке сайта или софта силами ваших работников нужно уделить внимание оформлению трудовых отношений, чтобы активировать возможность признать результат их деятельности служебным произведением. Оно всегда принадлежит работодателю, по заданию которого сотрудники создали объект.
Очень здорово, если у вас есть возможность отслеживать процесс разработки и правки каждого участника процесса, чтобы определить их вклад.
Нужен ли акт приема-передачи
Акт — это документ, который подтверждает, что вы приняли работу, а права перешли к вам. В идеале в нем должна быть ссылка на договор и фраза о том, что «исключительные права на результаты работ, перечисленные в Приложении №1, перешли к Заказчику».
Конкретика — важное условие. Составьте Приложение к акту. В нем максимально подробно опишите, что именно вы принимаете. Идеально — скриншоты всех страниц сайта, весь исходный код, доступ к репозиторию, база данных, дизайн-макеты и т.д. Чем детальнее, тем лучше.
Что должен передать вам разработчик
От разработчика вы должны получить все исходные материалы и доступы:
Исходный код проекта.
Доступы к хостингу и домену.
Доступы к репозиторию.
Базы данных.
Исходники дизайна.
Логины и пароли от административной панели сайта.
Ключи API и доступы к сторонним сервисам, если они использовались.
Если разработка была выполнена с использованием готовых решений, например, CMS, конструкторов, шаблонов, вы имеете право только на уникальные элементы.
Вам не принадлежит сама CMS и купленная лицензия на шаблон, но вы можете получить права на уникальный контент, дизайн и любой оригинальный функционал, созданный специально для вас. Именно это должен передать вам разработчик вместе с правами.
Нужно ли регистрировать ПО или сайт в Роспатенте
Для программного обеспечения (не сайта) есть необязательный, но очень важный шаг — государственная регистрация программы в Роспатенте.
Что это дает?
Вы получаете официальное свидетельство — доказательство вашего права. Это сильно упрощает судебные споры и повышает стоимость активов компании. Регистрируется конкретный исходный код в текстовом формате. Для этого нужно подать заявку.
Из практики:
IT-компания разработала уникальный алгоритм для финтеха. Перед раундом инвестиций наш юрист настоял на государственной регистрации программы в Роспатенте. Процесс занял время и потребовал затрат, но они получили свидетельство.
Через год бывший партнер попытался оспорить их права на ядро продукта, утверждая, что участвовал в разработке на ранних этапах. В суде компания предъявила свидетельство о регистрации, которое стало доказательством. Иск был отклонен быстро и с возмещением всех судебных издержек.
Элементы приложения и сайта можно также запатентовать, зарегистрировать как товарный знак или задепонировать.
Сайт или приложение — это составные произведения, в которых заложены сразу несколько объектов ИС, поэтому обеспечить защиту каждого элемента можно разными способами.
Что делать, если разработчик — физическое лицо
Вся схема та же, но есть нюанс: заключайте не просто договор, а договор авторского заказа или ГПХ. В нем обязательно должен быть пункт об отчуждении исключительных прав в вашу пользу.
Разница при сотрудничестве с фрилансером и студией вот в чем:
При работе с фрилансером вы заключаете договор авторского заказа или ГПХ. По умолчанию, по закону, исключительные права остаются у автора, если в договоре прямо не прописано обратное. Ваша задача — вписать этот пункт.
При работе со студией вы заключаете договор возмездного оказания услуг или подряда. Здесь проще прописать переход прав, так как компания изначально действует как подрядчик, а не творец, но нужно также указать, на основании чего компания распоряжается правами. Об этом я говорил выше.
Даже если вы давно работаете с фрилансером, доверяете ему, история знает множество случаев, когда «проверенные» люди исчезали, меняли условия или у них менялись жизненные обстоятельства. Договор — это про защиту от любых неожиданностей.
Чего нельзя делать ни в коем случае
Работать без договора по принципу «деньги на карту». Вы договариваетесь «на словах», шлете деньги по СБП и ждете результат в чате Telegram — это большой риск. Нет договора — нет документа, который подтверждает, что именно вы заказывали, когда это должны были сделать и какие права переходят. Доказать что-либо в суде будет нереально.
Оплачивать 100% авансом. Разбейте платежи на этапы, привязав последний платеж к полной передаче прав и исходников. После полной оплаты мотивация разработчика делать качественно и в срок стремится к нулю. Все ваши просьбы и правки будут встречать один ответ: «Это не входило в изначальные планы, это доп. работа». Хотите поменять подрядчика? Вы уже заплатили. Вернуть деньги будет почти невозможно.
Подписывать акт, не получив все исходные материалы и доступы. Вы не сможете сменить подрядчика для доработок, не сможете перенести сайт на другой хостинг. Вы пользуетесь продуктом, но не владеете им.
Довольствоваться расплывчатыми формулировками в договоре: «разработчик обязуется передать права» или «дает право использовать» — не подходит!
Не сохранять документы, отражающие процесс разработки и подтверждающие оплату. Без них вы не сможете доказать, что заказывали именно этот функционал, что согласовывали правки и что вообще платили деньги.
Совершая эти ошибки, вы обретаете проблему. Оформляйте отношения документально — это единственный способ спать спокойно, владея тем, за что вы заплатили.
Какие риски есть при отсутствии у заказчика исключительных прав
Без прав вы зависимы от разработчика. Да, он может даже не пытаться отобрать у вас созданное ПО, но вы всегда в зоне риска. Разработчик может использовать ваш софт как угодно: продавать, дарить и тиражировать, вы не сможете ему помешать.
Допустим, ваши конкуренты решат использовать элемент вашего софта или сайта. Без подтверждений вашего правообладания вы не сможете с ними бороться. Даже подавать претензию или иск бессмысленно.
Могут возникнуть проблемы при включении ПО в реестр Минцифры, так как там требуется подтверждение наличия исключительных прав.
Что делать, если ПО или сайт уже есть, а договора не было
Если вы уже запустили проект без договора, вы можете исправить ситуацию:
Подпишите договор задним числом. Это лучше, чем ничего. Включите в него все необходимые пункты о переходе прав.
Подпишите дополнительное соглашение или акт, в котором зафиксируете, что на момент подписания все права по факту созданных результатов перешли к вам.
Обязательно получите все исходные материалы и доступы и приложите их описание к акту.
Если исполнителя уже не найти, то остается только надеяться на лучшее. Для борьбы с конкурентами можно пройти регистрацию в Роспатенте. Это подтвердит наличие у вас прав, даже при отсутствии договора.
Однако правообладатель может в любой момент оспорить вашу регистрацию, но это уже ситуация, которую нужно решать по факту возникновения.
Выводы
Чтобы закрепить права на софт или сайт, вам нужно не просто оплатить работу разработчика. Необходимо правильно составить и подписать договор, принять права по акту, защитить приложение или сайт законными способами.
Если проект дорогой и сложный, обязательно проконсультируйтесь с юристом.
