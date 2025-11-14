График выплаты пенсий

Региональные отделения СФР публикуют график выплаты пенсий на сайте. Их перечислят в банк в эти даты:

Дата выплаты Регион 4–24 декабря Нижегородская область 4–25 декабря Воронежская область 8, 15 и 23 декабря Пермский край 9, 16 и 21 декабря Омская область 10, 12, 15, 21 декабря Вологодская область 10, 16 и 23 декабря Ростовская область с 12 декабря Краснодарский край 15 и 19 декабря Красноярский край 12–22 декабря Республика Татарстан 14, 17 и 23 декабря Ростовская область До 27 декабря Свердловская область

Выплаты через почтовые отделения придут с 3 по 25 декабря. Также как и с пособиями, узнать точную дату перечисления пенсии можно в своем отделении СФР или по телефону горячей линии.

Также некоторые пенсионеры получат январскую пенсию досрочно. Когда ее ждать — рассказали в статье.

Если дата выплаты попадает на выходной день, то пенсию перечислят в предыдущий рабочий.

Производственный календарь на 2025 год можно посмотреть здесь. А узнать выходные можно в производственном календаре на 2026 год.