График выплаты пособий
Пособия за ноябрь выплатят в начале декабря на карту «Мир». Сделали таблицу с графиком выплат для наглядности.
Дата выплаты
Какие пособия выплатят
3 декабря
5 декабря
Ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3-х лет семьям с низким доходом
8 декабря
Детские пособия до 1,5 лет работающим родителям
до 30 декабря
Пособия за декабрь
Пособия за декабрь на карту «Мир» придут раньше, чем обычно, из-за новогодних праздников.
Выплаты через почтовые отделения придут с 3 по 22 декабря. Конкретную дату можно уточнить в региональном отделении СФР.
График выплаты пенсий
Региональные отделения СФР публикуют график выплаты пенсий на сайте. Их перечислят в банк в эти даты:
Дата выплаты
Регион
4–24 декабря
Нижегородская область
4–25 декабря
Воронежская область
8, 15 и 23 декабря
Пермский край
9, 16 и 21 декабря
Омская область
10, 12, 15, 21 декабря
Вологодская область
10, 16 и 23 декабря
Ростовская область
с 12 декабря
Краснодарский край
15 и 19 декабря
Красноярский край
12–22 декабря
Республика Татарстан
14, 17 и 23 декабря
Ростовская область
До 27 декабря
Свердловская область
Выплаты через почтовые отделения придут с 3 по 25 декабря. Также как и с пособиями, узнать точную дату перечисления пенсии можно в своем отделении СФР или по телефону горячей линии.
Также некоторые пенсионеры получат январскую пенсию досрочно. Когда ее ждать — рассказали в статье.
Если дата выплаты попадает на выходной день, то пенсию перечислят в предыдущий рабочий.
Производственный календарь на 2025 год можно посмотреть здесь. А узнать выходные можно в производственном календаре на 2026 год.
Кому проиндексируют пенсию
Также с 1 декабря вырастут пенсии у лиц, которым исполнилось 80 лет в ноябре и у инвалидов I группы. Они получат надбавку в размере 10 221,7 руб. из которых:
8 907,7 руб. — фиксированная часть;
1 314 руб. — доплата за уход.
Способы получения пенсий мы подробно рассматривали в статье.
