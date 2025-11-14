ЦОК КПП ЗП 14.11 Мобильная
Пенсии
График выплаты пособий и пенсий в декабре 2025

На региональных сайтах СФР появилась информация о графике выплаты пенсий и пособий в декабре 2025 года. Рассказываем, когда ждать выплаты.

График выплаты пособий

Пособия за ноябрь выплатят в начале декабря на карту «Мир». Сделали таблицу с графиком выплат для наглядности.

Дата выплаты

Какие пособия выплатят

3 декабря

  • единое пособие на детей;

  • ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка;

  • ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка;

  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыв

5 декабря

Ежемесячная выплата из маткапитала на детей до 3-х лет семьям с низким доходом

8 декабря

Детские пособия до 1,5 лет работающим родителям

до 30 декабря

Пособия за декабрь

Пособия за декабрь на карту «Мир» придут раньше, чем обычно, из-за новогодних праздников.

Выплаты через почтовые отделения придут с 3 по 22 декабря. Конкретную дату можно уточнить в региональном отделении СФР.

График выплаты пенсий

Региональные отделения СФР публикуют график выплаты пенсий на сайте. Их перечислят в банк в эти даты:

Дата выплаты

Регион

4–24 декабря

Нижегородская область

4–25 декабря

Воронежская область

8, 15 и 23 декабря

Пермский край

9, 16 и 21 декабря

Омская область

10, 12, 15, 21 декабря

Вологодская область

10, 16 и 23 декабря

Ростовская область

с 12 декабря 

Краснодарский край

15 и 19 декабря

Красноярский край

12–22 декабря

Республика Татарстан

14, 17 и 23 декабря

Ростовская область

До 27 декабря

Свердловская область

Выплаты через почтовые отделения придут с 3 по 25 декабря. Также как и с пособиями, узнать точную дату перечисления пенсии можно в своем отделении СФР или по телефону горячей линии.

Также некоторые пенсионеры получат январскую пенсию досрочно. Когда ее ждать — рассказали в статье.

Если дата выплаты попадает на выходной день, то пенсию перечислят в предыдущий рабочий.

Скриншот из производственного календаря «Клерка»

Производственный календарь на 2025 год можно посмотреть здесь. А узнать выходные можно в производственном календаре на 2026 год. 

Кому проиндексируют пенсию

Также с 1 декабря вырастут пенсии у лиц, которым исполнилось 80 лет в ноябре и у инвалидов I группы. Они получат надбавку в размере 10 221,7 руб. из которых:

  • 8 907,7 руб. — фиксированная часть;

  • 1 314 руб. — доплата за уход.

Способы получения пенсий мы подробно рассматривали в статье.

