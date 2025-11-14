ЦОК КПП ЗП 14.11 Мобильная
Как заполнить ЕФС-1 в 1С:ЗУП при кадровых мероприятиях: прием, перевод, увольнение, ГПХ

Когда мы заполняем формы при приеме, увольнении, переводе, в соответствующий срок необходимо сформировать электронную трудовую книжку и отчитаться в СФР. Разбираем, как верно провести эти операции в 1С:ЗУП.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Автор

Выйти в сервис для формирования Сведений о трудовой деятельности можно из раздела «Кадры» — «Отчетность, справки» — «Электронные трудовые книжки». 

Фрагмент № 1 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Второй вариант: «Отчетность, справки» — «1С-отчетность» — «Сведения о трудовой деятельности, ЕФС-1, подраздел 1.1» — выбрать.

Фрагмент № 2 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Или же через раздел кадры «Кадры» — «Электронные трудовые книжки» — создать — «Сведения о трудовой деятельности, ЕФС-1, подраздел 1.1». 

Фрагмент № 3 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

В открывшейся форме устанавливаем дату, на которую необходимо отчитаться. По клавише «Заполнить» выбираем «Приемами и увольнениями» или «Всеми мероприятиями».

Фрагмент № 4 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Графы формы заполняются автоматически. Выйдет список из всех мероприятий, по которым вы должны отчитаться на эту дату.

Фрагмент № 5 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Проверяете заполнение и по клавише «Печать» — «Создать подраздел 1.1. ЕФС-1», подраздел 1.1 заполняется с титульным листом. На титульном листе подтягиваются все данные из реквизитов организации. 

Фрагмент № 6 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

В организации за сдачу ЕФС могут отвечать разные специалисты, нет обязанности сводить это в единую форму. Например, есть 5 специалистов, каждый подготовил ЕФС, нет обязанностей сделать из них одну. Каждый в своем ритме заполняет, но всегда идет с титульным листом. А потом уже СФР из каждого поступившего отчета единый сводный делает самостоятельно.

Закрепите локальным нормативным актом, кто за какую отчетность отвечает в организации. 

Если у вас было несколько мероприятий, то подраздел 1.1. пойдет на каждого работника. Если у вас массовый прием, вы приняли 10 человек, то под одним титульным листом программа сформирует 10 подразделов 1.1.

Сведения о работнике заполняются из карточки сотрудника, где вы заполнили его данные. Указывается статус застрахованного лица, код страны гражданства (ГРФ — 643), в табличной части формы дата мероприятия, само мероприятие. Если условия крайнего Севера, то ставим соответствующий флажок, далее наименование должности, структурного подразделения, код выполняемой функции, приказ, дата, номер.

Фрагмент № 7 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Если регистрационный номер приказа не совпадает с тем, который присваивает программа, то его нужно проставить вручную. 

При договоре ГПХ:

Фрагмент № 8 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Устанавливаем дату, «Заполнить» — «Всеми мероприятиями» и графы заполняются автоматически. 

Фрагмент № 9 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Проверяем заполнение граф и по клавише «Печать» с титульным листом, получаем форму ЕФС-1.

Фрагмент № 10 презентации мастер-класса «Заполняем ЕФС-1 (Подр. 1.1 ЕФС-1) в 1С: ЗУП без ошибок»

Обратите внимание на столбец 6, код вида договора ГПХ программа подтянула самостоятельно. А в основании стоит верный договор с нужной датой.

Если подключена отправка отчетности из 1С, то по клавише «Отправить» документ подписывается УКЭП и через оператора отправляется в СФР. И по журналу можно наблюдать, какая стадия работы с документом.

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

