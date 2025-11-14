Как заполнить ЕФС-1 в 1С:ЗУП при кадровых мероприятиях: прием, перевод, увольнение, ГПХ
Выйти в сервис для формирования Сведений о трудовой деятельности можно из раздела «Кадры» — «Отчетность, справки» — «Электронные трудовые книжки».
Второй вариант: «Отчетность, справки» — «1С-отчетность» — «Сведения о трудовой деятельности, ЕФС-1, подраздел 1.1» — выбрать.
Или же через раздел кадры «Кадры» — «Электронные трудовые книжки» — создать — «Сведения о трудовой деятельности, ЕФС-1, подраздел 1.1».
В открывшейся форме устанавливаем дату, на которую необходимо отчитаться. По клавише «Заполнить» выбираем «Приемами и увольнениями» или «Всеми мероприятиями».
Графы формы заполняются автоматически. Выйдет список из всех мероприятий, по которым вы должны отчитаться на эту дату.
Проверяете заполнение и по клавише «Печать» — «Создать подраздел 1.1. ЕФС-1», подраздел 1.1 заполняется с титульным листом. На титульном листе подтягиваются все данные из реквизитов организации.
В организации за сдачу ЕФС могут отвечать разные специалисты, нет обязанности сводить это в единую форму. Например, есть 5 специалистов, каждый подготовил ЕФС, нет обязанностей сделать из них одну. Каждый в своем ритме заполняет, но всегда идет с титульным листом. А потом уже СФР из каждого поступившего отчета единый сводный делает самостоятельно.
Закрепите локальным нормативным актом, кто за какую отчетность отвечает в организации.
Если у вас было несколько мероприятий, то подраздел 1.1. пойдет на каждого работника. Если у вас массовый прием, вы приняли 10 человек, то под одним титульным листом программа сформирует 10 подразделов 1.1.
Сведения о работнике заполняются из карточки сотрудника, где вы заполнили его данные. Указывается статус застрахованного лица, код страны гражданства (ГРФ — 643), в табличной части формы дата мероприятия, само мероприятие. Если условия крайнего Севера, то ставим соответствующий флажок, далее наименование должности, структурного подразделения, код выполняемой функции, приказ, дата, номер.
Если регистрационный номер приказа не совпадает с тем, который присваивает программа, то его нужно проставить вручную.
При договоре ГПХ:
Устанавливаем дату, «Заполнить» — «Всеми мероприятиями» и графы заполняются автоматически.
Проверяем заполнение граф и по клавише «Печать» с титульным листом, получаем форму ЕФС-1.
Обратите внимание на столбец 6, код вида договора ГПХ программа подтянула самостоятельно. А в основании стоит верный договор с нужной датой.
Если подключена отправка отчетности из 1С, то по клавише «Отправить» документ подписывается УКЭП и через оператора отправляется в СФР. И по журналу можно наблюдать, какая стадия работы с документом.
