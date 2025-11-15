ФНС создает систему автоматического определения налогового резидентства: что известно и когда заработает

Коротко: в России планируют запуск автоматизированной системы, которая будет сама определять налоговое резидентство граждан по данным о пересечении границы и выданных загранпаспортах. В планах — полная интеграция с АИС «Налог-3» и использование сведений миграционного учета. Пока проект существует только на бумаге.

Предыстория

В июне 2024 года в СМИ появилась информация, что ФНС планирует автоматически определять, является ли человек налоговым резидентом РФ. Тогда сообщалось, что ведомство намерено использовать данные миграционного учета и сведения о пересечении государственной границы.

В феврале 2025 года Минфин утвердил план деятельности ФНС России на 2025–2030 годы. В нем прямо указано: служба должна проработать создание автоматизированной системы определения налогового резидентства физических лиц.

Как должна работать система

1. Автоматическая идентификация граждан, пересекающих границу.

Планируется использовать данные о выданных загранпаспортах и сведения о перемещениях через границу.

2. Определение налогового и валютного резидентства.

Расчет статуса будет вестись на основе данных миграционной системы «Мир» о фактических пересечениях границы.

3. Интеграция с АИС «Налог-3».

Новая система станет частью основной цифровой платформы ФНС.

Сроки запуска

ФНС планирует к декабрю 2025 года разработать и ввести систему в промышленную эксплуатацию.

То есть автоматическое определение статуса налогового резидента РФ может заработать уже в 2026 году — если проект успеют реализовать.

Что происходит сейчас

После утверждения плана — новостей нет. Не опубликовано ни проектов документов, ни разъяснений, ни технических описаний.

Поэтому ожидания пока умеренные: идея крупная, интеграции сложные, а данные миграционного учета — один из самых чувствительных массивов в стране.

Если появятся новые документы ФНС или Минфина, мы обязательно сообщим — тема резидентства остается важной для всех, кто живет или часто путешествует за пределы РФ.