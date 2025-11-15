ФНС создает систему автоматического определения налогового резидентства: что известно и когда заработает
Предыстория
В июне 2024 года в СМИ появилась информация, что ФНС планирует автоматически определять, является ли человек налоговым резидентом РФ. Тогда сообщалось, что ведомство намерено использовать данные миграционного учета и сведения о пересечении государственной границы.
В феврале 2025 года Минфин утвердил план деятельности ФНС России на 2025–2030 годы. В нем прямо указано: служба должна проработать создание автоматизированной системы определения налогового резидентства физических лиц.
Как должна работать система
1. Автоматическая идентификация граждан, пересекающих границу.
Планируется использовать данные о выданных загранпаспортах и сведения о перемещениях через границу.
2. Определение налогового и валютного резидентства.
Расчет статуса будет вестись на основе данных миграционной системы «Мир» о фактических пересечениях границы.
3. Интеграция с АИС «Налог-3».
Новая система станет частью основной цифровой платформы ФНС.
Сроки запуска
ФНС планирует к декабрю 2025 года разработать и ввести систему в промышленную эксплуатацию.
То есть автоматическое определение статуса налогового резидента РФ может заработать уже в 2026 году — если проект успеют реализовать.
Что происходит сейчас
После утверждения плана — новостей нет. Не опубликовано ни проектов документов, ни разъяснений, ни технических описаний.
Поэтому ожидания пока умеренные: идея крупная, интеграции сложные, а данные миграционного учета — один из самых чувствительных массивов в стране.
Если появятся новые документы ФНС или Минфина, мы обязательно сообщим — тема резидентства остается важной для всех, кто живет или часто путешествует за пределы РФ.
