Получение денежных средств в качестве вклада в уставный капитал ООО: как провести операцию в 1С 8.3
Минимальная сумма уставного капитала составляет 10 000.00 рублей. Ее необходимо внести денежными средствами п. 2 ст. 66.2 ГК.
Сверх этой суммы уставный капитал может формироваться как денежными средствами, так и имуществом. Размер уставного капитала необходимо зафиксировать в учредительных документах. Давайте рассмотрим механизм формирования уставного капитала в программе 1С 8.3.
На главной странице выбираем раздел «Операции» подраздел «Формирование уставного капитала».
Нажимаем кнопку «Создать».
Выбираем учредителей. В нашем случае это физическое лицо.
Заполняем документ:
Дата. Дата документа чаще всего — это дата регистрации организации.
Учредители.
Сумма взноса.
Нажимаем кнопку «Провести и закрыть».
Сформировались проводки:
Документ позволяет вывести печатную форму со списком учредителей и размером долей в процентном и суммовом выражении:
Далее осталось только внести эту сумму на расчетный счет организации или через кассу.
Для регистрации поступления денег на расчетный счет организации мы входим на главную страницу раздел «Банк и касса» подраздел «Банковские выписки».
Нажимаем кнопку «Поступление».
Заполняем открывшийся документ:
Дата.
Выбираем вид операции — «Взнос в уставный капитал».
По документу — заполняем реквизиты платежного поручения.
Поле «Плательщик».
Сумма.
Такой же порядок действий при взносе наличных через кассу организации.
Главная страница раздел «Банк и касса» подраздел «Кассовые документы»:
Кнопка «Поступление».
Создаем документ:
Дата.
Сумма.
Вид операции — взнос в уставный капитал.
Плательщик.
Результат можно увидеть в оборотно-сальдовой ведомости по счету:
