Получение денежных средств в качестве вклада в уставный капитал ООО: как провести операцию в 1С 8.3

Уставный капитал — это взнос учредителей бизнеса, который необходим для запуска компании после ее регистрации, который одновременно является гарантией перед кредиторами при банкротстве.

Минимальная сумма уставного капитала составляет 10 000.00 рублей. Ее необходимо внести денежными средствами п. 2 ст. 66.2 ГК.

Сверх этой суммы уставный капитал может формироваться как денежными средствами, так и имуществом. Размер уставного капитала необходимо зафиксировать в учредительных документах. Давайте рассмотрим механизм формирования уставного капитала в программе 1С 8.3.

На главной странице выбираем раздел «Операции» подраздел «Формирование уставного капитала».

Подраздел «Формирование уставного капитала» в 1С 8.3

Нажимаем кнопку «Создать».

Формирование уставного капитала в программе 1С 8.3

Выбираем учредителей. В нашем случае это физическое лицо.

Скриншот страницы выбора учредителей в 1С 8.3

Заполняем документ:

Дата. Дата документа чаще всего — это дата регистрации организации.

Учредители.

Сумма взноса.

Выбор учредителей при формировании уставного капитала в 1С 8.3

Нажимаем кнопку «Провести и закрыть».

Сформировались проводки:

Бухгалтерские проводки при формировании уставного капитала в 1С 8.3

Документ позволяет вывести печатную форму со списком учредителей и размером долей в процентном и суммовом выражении:

Печатная форма со списком учредителей

Далее осталось только внести эту сумму на расчетный счет организации или через кассу.

Для регистрации поступления денег на расчетный счет организации мы входим на главную страницу раздел «Банк и касса» подраздел «Банковские выписки».

Подраздел «Банковские выписки» в 1С 8.3

Нажимаем кнопку «Поступление».

Регистрация поступления денег на расчетный счет

Заполняем открывшийся документ:

Дата.

Выбираем вид операции — «Взнос в уставный капитал».

По документу — заполняем реквизиты платежного поручения.

Поле «Плательщик».

Сумма.

Поступление денег на расчетный счет в программе 1С 8.3

Такой же порядок действий при взносе наличных через кассу организации.

Главная страница раздел «Банк и касса» подраздел «Кассовые документы»:

Подраздел «Кассовые документы» в программе 1С 8.3

Кнопка «Поступление».

Регистрация поступления денег при взносе наличных через кассу

Создаем документ:

Дата.

Сумма.

Вид операции — взнос в уставный капитал.

Плательщик.

Поступление наличных денег в качестве взноса в уставный капитал

Результат можно увидеть в оборотно-сальдовой ведомости по счету:

