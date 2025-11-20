Утренний бухгалтер № 6013. За принуждение к увольнению обяжут платить компенсации

Хотят установить ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают сотрудников увольняться «по собственному желанию».
У сотрудников компаний, взаимосвязанных с кредитной организаций, будет материальная выгода при экономии на процентах по кредиту.
ФНС: хранение нескольких подписей на одном устройстве – это компрометация ключей электронной подписи.
Минтруд уточнит индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми. Он будет реагировать на ситуацию с каждым самозанятым в отдельности.
В «индексе недобросовестности» общепита налоговые инспекторы учитывают уровень зарплат сотрудников, сумму выручки и представление отчетности.
У пенсионеров появился QR-код с электронным пенсионным удостоверением на портале Госуслуги.
Книги покупок и продаж в 2025 году: как правильно вести, чтобы не было ошибок в учете НДС, узнаете из статьи.
ФНС: отсутствие расчетного счета – не преграда для перехода на АУСН.
Разборы законов
— Ненормированный рабочий день: установление и оплата, отличие от сверхурочной работы
Ненормированный рабочий день — специфический режим труда, при котором сотрудника по распоряжению нанимателя могут привлекать к исполнению трудовых обязанностей вне установленного рабочего времени. Взамен работник получает компенсацию — дополнительный оплачиваемый отпуск.
— Объяснительная за опоздание: зачем писать и как оценивать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие причины можно считать уважительными при опоздании, чтобы избежать дисциплинарного взыскания, и когда работник должен предоставить объяснительную.
— Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении на испытательном сроке: как рассчитать
При увольнении сотруднику положена компенсация за неиспользованный отпуск и увольнение во время испытательного срока – не исключение.
— Что поменяется в ставках НДС с 2026 года: обзор поправок в НК РФ
Вместо 20% будет ставка НДС 22%. Для ставки 10% сократят список товара, для ставки 0% введут еще одно основание. Ставку 5% разрешат при концессии.
— Как учесть расходы на использование телефонов в целях налога на прибыль. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, можно ли учесть затраты на использование телефонов в целях налога на прибыль и как подтвердить такие расходы.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 19 ноября 2025 года
2 ❔ Может ли новая компания перейти на АУСН, если еще не открыт расчетный счет
3 Для льготной ставки транспортного налога в Башкирии нужно погасить долги: пример расчета
4 Налоговикам разрешат раскрыть часть данных о бизнесе в ЕГРЮЛ
5 💰 На ИИС поступило 59 млрд рублей — это максимум с начала 2025 года
6 Концессионерам-коммунальщикам на УСН дали право работать без НДС или применять НДС 5%
7 Стало известно, кому повысят пенсии в декабре 2025. Федеральной индексации не будет
8 ❗❗❗ Индикатором риска будет не средний доход всех самозанятых от компании, а каждого в отдельности
9 ФНС уточнила, где брать коды доходов и вычетов физлиц при АУСН
10 У банков будут сутки на разморозку счетов после получения подтверждающих документов
12 ⌛ До 25 ноября 2025 года нужно сдать налоговую отчетность
13 Минфин создал компанию для обеспечения трансграничных расчетов
14 Осенью 2025 в ряде отраслей уменьшились зарплаты
15 СФР: как пенсионерам получить электронное пенсионное удостоверение
16 Что важно учесть по НДС в 4 квартале 2025 года
17 В регионах смогут запрещать продажу вейпов с сентября 2026 года
18 Минфин: что с вычетом НДС, если с предоплаты заплатили по ставке 20/120, а при реализации стала льготная ставка 10%
19 🔒 MAX заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов в октябре 2025 года
20 🚊 Вокзалы в Краснодарском крае лидируют по количеству отправленных пассажиров в 2025 году
22 Ущерб от экономических преступлений вырос на 20% в 2025 году
23 В НК будет новая категория сомнительного долга
24 ФНС разъяснила, можно ли на АУСН выплатить сотрудникам перерасход по авансовому отчету
25 В Мурманской области расширили применение льготных ставок УСН
26 😲 У жителей Краснодарского края налог на имущество вырос в 7 раз
27 Минцифры в 2026 году запустит эксперимент по продаже вина на маркетплейсах
28 За принуждение уволиться «по собственному» могут обязать платить компенсации
29 🍴 Налоговики рассказали, как оценивают добросовестность работы кафе и ресторанов
30 СФР: кто может раньше выйти на пенсию
31 Нельзя хранить электронные подписи двух ИП на одном носителе
32 ФНС: экономию на процентах по кредиту могут признать доходом заемщика
34 🙅 Заявление на вычет в упрощенном порядке в ЛК физлица само не появится
35 ❌ Самостоятельно рассчитанные налоги оспорить нельзя. Такие долги могут списать сразу
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6012. Пониженные ставки УСН будет водить только Правительство
Виды деятельности, при которых можно применять льготные ставки на УСН, будет определять федеральный кабмин.
— Приложение «Мой налог»: как пользоваться
Приложение «Мой налог» — основной рабочий инструмент самозанятого. В нем можно посмотреть годовую выручку, создать чек, уплатить налог и запросить справку о доходах. Подготовили полную инструкцию по использованию приложения с наглядными скриншотами.
— Как изменить трудовой договор с сотрудником: пошаговая инструкция
Работодатель вправе изменить условия трудового договора в одностороннем порядке. Но это возможно не всегда. Как изменить трудовой договор с сотрудником в соответствии с ТК — рассказали в статье.
— Служебная записка: зачем нужна и как написать
Иногда сотрудникам нужно передать важное сообщение. Можно сделать это по почте, но лучше — написать служебную записку. Рассказываем, как это сделать.
— Как в бухгалтерском учете проводить НМА, созданные на средства гранта
Нематериальные активы в бухгалтерском учете отражаются по правилам ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Однако если они создаются на средства гранта, то необходимо использовать другой стандарт — ПБУ 13/2000. Рассказываем, как проводить нематериальные активы в такой ситуации.
— ООО заключило договор с платежным агентом ВЭД: какими налогами облагать операции
Чтобы перевести средства за рубеж организации часто заключают агентский договор с иностранной компанией. Разбираемся, какое будет налогообложение у таких операций.
— Нужно ли указывать в чеке систему налогообложения
В статье 4.7 закона № 54-ФЗ указаны обязательные реквизиты для кассовых чеков. В этом перечне есть и применяемая система налогообложения, которая указывается далеко не во всех чеках. Когда нужно прописывать этот реквизит?
— ИП получил от покупателей суммы с учетом НДС: включать ли налог в доходы на УСН
С 2025 года многие организации и ИП на УСН стали плательщиками НДС. При этом неясным остался вопрос: нужно ли включать суммы налога в доходы? Разбираемся вместе с разъяснением Минфина.
— Инвентаризация и хранение данных: как предпринимателю оценить и защитить критически важный актив бизнеса
Любая компания имеет в своем арсенале один из наиважнейших для бизнеса активов — данные. Это их данные: клиентские базы, внутренние документы, операционная аналитика. Владельцы бизнеса часто не осознают их ценность, пока не столкнутся с потерей или утечкой, которые оборачиваются прямыми финансовыми убытками.
— Сотрудник-инвалид: как принять на работу, что делать, если работнику дали инвалидность, условия труда, льготы
Инвалидность — не помеха нормальному труду. Но игнорировать наличие инвалидности у сотрудника, тем более не предоставлять ему положенных гарантий — значит, тратиться на штрафы. Рассказываем почти обо всем, что надо знать о работниках с инвалидностью.
— Как избежать штрафов за нарушение кассовой дисциплины
11–12 декабря 2025 года в Москве состоится главная конференция для бухгалтеров про учет и налоги в 2026 году — БУХ.СОВЕТ 2026. На конференции участников ждут выступления ведущих экспертов-практиков на самые актуальные темы. Одна из них — кассовая дисциплина в 2026 году.
— Приказ о вводе в эксплуатацию основных средств: скачать образец
Компания разрабатывает приказ о вводе основных средств в эксплуатацию, чтобы начисленная амортизация верно учитывалась в составе расходов при расчете налога на прибыль. При отсутствии этого документа контролеры посчитают включение амортизации необоснованным, снимут расходы и доначислят налог.
— Подарки сотрудникам на Новый год-2026: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС
НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.
— 🔥Закрытый перечень расходов по УСН стал открытым, лимиты для НДС снизили: все поправки в НК-2026 по упрощенке
ИП на УСН будут по-новому считать взносы 1%, а с процентов по счету будут платить НДФЛ. В перечень расходов по УСН включили иные расходы, как при ОСНО.
— Сверхурочная работа: нюансы оформления и оплаты
Если сотрудники задерживаются на работе допоздна, возникает закономерный вопрос: как оплачивать их труд? Рассказываем, как оформлять и оплачивать сверхурочную работу по ТК.
Трибуна
Незаключенность договора подряда не освобождает заказчика от оплаты фактически выполненных работ
⚡️Татнефть объявила дивиденды за 9 месяцев 2025 года
5 бухгалтерских ошибок ИП, которые рушат даже стабильный бизнес
💥Обзор новостей: ГД одобрила во втором чтении налоговую реформу-2026, ответственность за вынужденное «тихое увольнение», 90% россиян отложили покупку жилья
Рост индекса к 2580: Насколько устойчив этот рост? Оценка дальнейших перспектив
Новая ставка НДС 22% — как протестировать в 1С:БП
Об отзыве инкассового поручения лизингодателем
Обзор материалов для бухгалтеров: вебинары, записи эфиров и обновления подписки Клерк.Премиум #10
Большие новости для малого бизнеса
Как работать бухгалтеру в 2026 году и не утонуть в хаосе клиентов и документов? Разбор Ирины Гамовой
🔥Налоговая реформа: как работать на ПСН в 2026 году
Что нужно успеть инвестору до конца года? Пошаговая инструкция
⚡Собираем новогодний «БУХ.СОВЕТ» в Краснодаре! Мы привезем лучших спикеров страны
Белый список сайтов в Краснодаре: какие сервисы работают без мобильного интернета
Штрафы за НВОС повысят в несколько раз
Учет иностранцев, поощрение долгосрочных и золотых вкладов в обзоре налоговых поправок
Документы
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-14641/2025 от 24.09.2025
Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-19023/2024 от 01.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/66410 от 08.07.2025
Роструд: Письмо № ПГ/01345-6-1 от 19.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/99809 от 15.10.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/98401 от 10.10.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/90080 от 16.09.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/86536 от 04.09.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/85338 от 02.09.2025
