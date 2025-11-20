Утренний бухгалтер № 6013. За принуждение к увольнению обяжут платить компенсации

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6012. Пониженные ставки УСН будет водить только Правительство

Виды деятельности, при которых можно применять льготные ставки на УСН, будет определять федеральный кабмин.

— Приложение «Мой налог»: как пользоваться

Приложение «Мой налог» — основной рабочий инструмент самозанятого. В нем можно посмотреть годовую выручку, создать чек, уплатить налог и запросить справку о доходах. Подготовили полную инструкцию по использованию приложения с наглядными скриншотами.

— Как изменить трудовой договор с сотрудником: пошаговая инструкция

Работодатель вправе изменить условия трудового договора в одностороннем порядке. Но это возможно не всегда. Как изменить трудовой договор с сотрудником в соответствии с ТК — рассказали в статье.

— Служебная записка: зачем нужна и как написать

Иногда сотрудникам нужно передать важное сообщение. Можно сделать это по почте, но лучше — написать служебную записку. Рассказываем, как это сделать.

— Как в бухгалтерском учете проводить НМА, созданные на средства гранта

Нематериальные активы в бухгалтерском учете отражаются по правилам ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Однако если они создаются на средства гранта, то необходимо использовать другой стандарт — ПБУ 13/2000. Рассказываем, как проводить нематериальные активы в такой ситуации.

— ООО заключило договор с платежным агентом ВЭД: какими налогами облагать операции

Чтобы перевести средства за рубеж организации часто заключают агентский договор с иностранной компанией. Разбираемся, какое будет налогообложение у таких операций.

— Нужно ли указывать в чеке систему налогообложения

В статье 4.7 закона № 54-ФЗ указаны обязательные реквизиты для кассовых чеков. В этом перечне есть и применяемая система налогообложения, которая указывается далеко не во всех чеках. Когда нужно прописывать этот реквизит?

— ИП получил от покупателей суммы с учетом НДС: включать ли налог в доходы на УСН

С 2025 года многие организации и ИП на УСН стали плательщиками НДС. При этом неясным остался вопрос: нужно ли включать суммы налога в доходы? Разбираемся вместе с разъяснением Минфина.

— Инвентаризация и хранение данных: как предпринимателю оценить и защитить критически важный актив бизнеса

Любая компания имеет в своем арсенале один из наиважнейших для бизнеса активов — данные. Это их данные: клиентские базы, внутренние документы, операционная аналитика. Владельцы бизнеса часто не осознают их ценность, пока не столкнутся с потерей или утечкой, которые оборачиваются прямыми финансовыми убытками.

— Сотрудник-инвалид: как принять на работу, что делать, если работнику дали инвалидность, условия труда, льготы

Инвалидность — не помеха нормальному труду. Но игнорировать наличие инвалидности у сотрудника, тем более не предоставлять ему положенных гарантий — значит, тратиться на штрафы. Рассказываем почти обо всем, что надо знать о работниках с инвалидностью.

— Как избежать штрафов за нарушение кассовой дисциплины

11–12 декабря 2025 года в Москве состоится главная конференция для бухгалтеров про учет и налоги в 2026 году — БУХ.СОВЕТ 2026. На конференции участников ждут выступления ведущих экспертов-практиков на самые актуальные темы. Одна из них — кассовая дисциплина в 2026 году.

— Приказ о вводе в эксплуатацию основных средств: скачать образец

Компания разрабатывает приказ о вводе основных средств в эксплуатацию, чтобы начисленная амортизация верно учитывалась в составе расходов при расчете налога на прибыль. При отсутствии этого документа контролеры посчитают включение амортизации необоснованным, снимут расходы и доначислят налог.

— Подарки сотрудникам на Новый год-2026: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС

НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.

— 🔥Закрытый перечень расходов по УСН стал открытым, лимиты для НДС снизили: все поправки в НК-2026 по упрощенке

ИП на УСН будут по-новому считать взносы 1%, а с процентов по счету будут платить НДФЛ. В перечень расходов по УСН включили иные расходы, как при ОСНО.

— Сверхурочная работа: нюансы оформления и оплаты

Если сотрудники задерживаются на работе допоздна, возникает закономерный вопрос: как оплачивать их труд? Рассказываем, как оформлять и оплачивать сверхурочную работу по ТК.