Утренний бухгалтер № 6014. Поправки в НК-2026 приняли в третьем чтении

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон об изменениях в налоговой системе с 2026 года в рамках налоговой политики.

С 2026 года нужно будет платить страховые взносы исходя из МРОТ, если зарплата руководителя меньше этой суммы или вообще не начисляется.

В НК и КоАП хотят ввести норму о переносе срока сдачи отчетности и уплаты налогов при подтвержденной недоступности интернета.

В последнюю неделю 2025 года сотрудники будут работать только два дня — в понедельник и вторник.

Законопроект в первом чтении: лицензии на торговлю табаком будут стоить 800 тысяч рублей.

Как заполнить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в 2025 / 2026 году: пошаговая инструкция с образцом — в статье.

Минпромторг изменит правила для сферы торговли: вес товара будет только в граммах или килограммах.