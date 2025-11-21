Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
Утренний бухгалтер № 6014. Поправки в НК-2026 приняли в третьем чтении

20 ноября 2025 года Госдума в третьем чтении приняла закон о ставке НДС 22%, новых лимитах доходов для ПСН и УСН, отмене некоторых налоговых льгот и введении технологического сбора.

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон об изменениях в налоговой системе с 2026 года в рамках налоговой политики.

С 2026 года нужно будет платить страховые взносы исходя из МРОТ, если зарплата руководителя меньше этой суммы или вообще не начисляется.

В НК и КоАП хотят ввести норму о переносе срока сдачи отчетности и уплаты налогов при подтвержденной недоступности интернета.

В последнюю неделю 2025 года сотрудники будут работать только два дня — в понедельник и вторник.

Законопроект в первом чтении: лицензии на торговлю табаком будут стоить 800 тысяч рублей.

Как заполнить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в 2025 / 2026 году: пошаговая инструкция с образцом — в статье.

Минпромторг изменит правила для сферы торговли: вес товара будет только в граммах или килограммах.

Разборы законов

Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете и отчетности компаний. Конспект вебинара с видео

Разбираем, как работать с новым ФСБУ, как изменилась классификация доходов, нюансы при определении выручки. Даем практические рекомендации к переходу на новый стандарт.

Что будет за утечку персональных данных и как не допустить ее при увольнении. Мини-курс

При увольнении сотрудника рекомендуем сразу позаботиться о мерах безопасности, чтоб не допустить утечки персональных данных. В мини-курсе расскажем, какая ответственность предусмотрена за утечку и использование персональных данных и как не допустить ее при увольнении.

Дистанционный работник отказался от командировки: можно ли уволить

Прежде всего надо убедиться в том, что дистанционный работник не имеет права отказаться от командировки. А такое право не всегда связано с какими-то особенностями семейного положения или здоровья.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2025

До 25 ноября надо сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, в котором будут НДФЛ и страховые взносы.

Ненормированный рабочий день: установление и оплата, отличие от сверхурочной работы

Ненормированный рабочий день — специфический режим труда, при котором сотрудника по распоряжению нанимателя могут привлекать к исполнению трудовых обязанностей вне установленного рабочего времени. Взамен работник получает компенсацию — дополнительный оплачиваемый отпуск.

1 🔥 Дайджест вайбкодинга за сегодня

2 💲 Курс доллара, евро и юаня на 20 ноября 2025 года

3 ❄️ Россияне потратят на зимний отдых 21 тыс. рублей

4 В Центробанке считают, что россияне не будут массово переходить на цифровые рубли

5 💎 Установили штрафы за повторное нарушение правил учета драгметаллов и камней

6 У Центробанка будет доступ к единому регистру информации о населении

7 «Клерк» разыгрывает подарки ко Дню бухгалтера! Спешите забрать свой приз

8 С 1 января 2026 пенсии проиндексируют сразу выше инфляции

9 ⏳ До 20 ноября 2025 нужно сдать декларации по НДС и акцизам при импорте товаров из стран ЕАЭС

10 Рабочим профессиям будут бесплатно обучать тех, кто не сдал ГИА

11 🔢 Рассчитайте налоговую нагрузку на УСН и АУСН в 2026 году — «Клерк» запустил специальный калькулятор

12 Роструд: входит ли единовременная выплата к отпуску в состав зарплаты

13 🤧 Можно ли отправить в командировку в последний день больничного

14 С зарплаты руководителя меньше МРОТ с 2026 года нужно платить взносы, а платить саму зарплату не обязательно

15 Бесхозное жилье в новых регионах передадут в собственность муниципалитетов

16 РКН начислил сбор за распространение интернет-рекламы в третьем квартале 2025 года

17 Органы власти будут получать больше данных, составляющих налоговую тайну

18 👏 При отключении интернета отчетность могут разрешить сдавать позже

19 Минфин: что с НДС при передаче физлицом коммерческой недвижимости в личный фонд

20 ❗ С 2026 года будут новые льготы по имущественным налогам

22 Минтруд ограничит список работ для несовершеннолетних

23 Сбер в 2025 году сократит 20% персонала, ИИ признал их неэффективными. Но Путин не согласен

24 Госдума приняла закон о бюджете на 2026-2028 годы

25 Для выявления рисков нарушений при привлечении самозанятых налоговые органы используют специальную аналитическую систему

26 Страховую пенсию проиндексируют на 7,6% с 1 января 2026 года — Госдума приняла закон о бюджете СФР

27 ❗ Минпромторг поменяет правила торговли: вес товара будет только в граммах или килограммах

28 📆 Последняя рабочая неделя 2025 года продлится всего два дня

29 Лицензии на торговлю табаком будут стоить 800 тысяч рублей

30 Мигрантам будет сложнее получить медицинский полис

31 ⚡️⚡️⚡️ Налоговые изменения-2026 приняли в окончательном чтении

32 49% предпринимателей продолжит работать несмотря на налоговые изменения с 2026 года

33 🍷 Минпромторг не планирует проверять заведения общепита на предмет российского вина

34 💲 Зарплаты в туристической сфере Краснодарского края выросли почти на 9 тысяч рублей за 2025 год

35 Теперь в курсе «Девять новых ФСБУ 2025-2026» — интерактивные тренажеры!

36 Чтобы применять нулевую ставку по налогу на прибыль, нужно до 1 декабря 2025 подать заявление

37 Минздрав: студенты-медики массово не уходят из университетов

38 В законодательстве нет перечня способов оплаты для применения ККТ

39 🎮 Учимся вести учет на онлайн-тренажерах курса «Девять новых ФСБУ 2025-2026»

40 Минфин в 2026 году продолжит борьбу с теневым бизнесом и наличкой

Бухгалтер маркетплейса 2025-2026: консультация с экспертом Еленой Шедис

Дата проведения: 21 ноября, пятница

Мастер-класс Интерактивный разбор судебного дела по конкретной налоговой проверке

Дата проведения: 24 ноября, понедельник

Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов

Дата проведения: 25 ноября, вторник

Единый торговый семинар 1С

Дата проведения: 26 ноября, среда

Налоги 2025-2026: последние новости и консультация с экспертом Надеждой Камышевой

Дата проведения: 26 ноября, среда

Что такое Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

ЕФРСБ предназначен для оперативного информирования всех участников процесса о важных событиях, решениях и действиях арбитражных управляющих. Рассказываем, что такое Единый реестр, кто публикует в нем данные и зачем он нужен.

Личный кабинет военнослужащего: инструкция. Регистрация, функции, восстановление доступа, расчетный листок

Всю информацию о начисленных выплатах, отпусках, решениях и назначениях военнообязанные могут посмотреть в личном кабинете. Рассказываем: как зарегистрироваться в нем и как пользоваться в разных ситуациях.

🔥Закрытый перечень расходов по УСН стал открытым, лимиты для НДС снизили: все поправки в НК-2026 по упрощенке

ИП на УСН будут по-новому считать взносы 1%, а с процентов по счету будут платить НДФЛ. В перечень расходов по УСН включили иные расходы, как при ОСНО.

Утренний бухгалтер № 6013. За принуждение к увольнению обяжут платить компенсации

Хотят ввести право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат в случае принуждения к увольнению.

Как в 1С:ЗУП начислить компенсацию за задержку зарплаты

Если организация задержала зарплату, то она должна выплатить компенсацию. Рассказываем, как это сделать в 1С.

Как предоставлять отпуск единственному учредителю

Если единственный учредитель организации оформлен по ТК, то ему полагается отпуск. Рассказываем, какие нюансы учесть при предоставлении отдыха и какие штрафы будут, если его не предоставить.

Сотрудника признали банкротом: как платить зарплату

Когда сотрудника признают банкротом, работодатель сталкивается с несколькими вопросами: как правильно оформить документы, чтобы не нарушить интересы работника и конкурсного управляющего? Какие выплаты подлежат включению в конкурсную массу, а какие должны быть выплачены сотруднику в полном объеме?

Как получить отсрочку по уплате налогов

Организации и ИП, которые не могут уплатить налоги или взносы в установленный срок, могут воспользоваться отсрочкой или рассрочкой. Рассказываем, как это правильно сделать.

Электронное пенсионное удостоверение с QR-кодом: как получить

Сейчас пенсионерам совсем не обязательно носить с собой удостоверение. Показать его можно прямо из приложения «Госуслуги». Рассказываем, что такое электронное удостоверение и как его получить.

Налог на прибыль в 2025 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по налогу на прибыль. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Неустойка за просрочку обязательств по договору: расчет, проводки и налоги

Заключая договор поставки, каждый из партнеров рассчитывает, что его контрагент выполнит свои обязанности качественно и в срок. К сожалению, это происходит не всегда. И безопаснее подстраховаться — прописать пункт о неустойке в договоре.

Взносы за директора с МРОТ: поправки в НК-2026

Надо ли начислять взносы за директора, если у него нет зарплаты, потому что нет трудового договора или он в отпуске без сохранения зарплаты?

За директора ООО в 2026 году надо будет заплатить 97 тыс. руб. взносов. 💰💼«Ночной бухгалтер» № 2063

Из буквального толкования новой нормы НК следует, что платить взносы за директора будут даже фирмы-нулевки.

Продвижение сайта на Тильде: полное SEO-руководство по выводу сайта в топ

Как получить деньги из США: прием платежей для бизнеса

Экономические перспективы развития бизнеса в Центральном федеральном округе (ЦФО)

Как выбрать кассовую программу для магазина

Реестр Федресурс: кто обязан публиковать сообщения

Сколько на самом деле стоит внедрение 1С:ERP? Разбор скрытых расходов, о которых молчат

Как заполнить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в 2025 / 2026 году: пошаговая инструкция с образцом

Как кадровая система в 1С и кадровый электронный документооборот — это одно и тоже?

ТОП-15 онлайн-курсов по рисованию для начинающих взрослых

10 важных дел для ИП до конца 2025: что нужно успеть сделать сейчас, чтобы избежать штрафов в следующем году

Как сделать бизнес из страсти: Байдарошная, DIVO — Михаил Леонтьев

Поп-ап в блоге: новый инструмент для продвижения на «Клерке»

Сокращение штата.

отчетность и документв на маркетплейсах

Определение стоимости товара для перепродажи на УСН15% по импорту

Проверка правильности учета кол-ва неиспользованных дней отпуска при увольнении в ЗУП 8.3

ОКЗ

Корректировка сведений за 2017-2019 год в РСВ и СТАЖе

Резерв по сомнительным долгам в НУ

Прием на работу сотрудника с открытым больничным по беременности и родам

Как физлицу считать земельный налог при объединении двух смежных участков

Учет комплексного основного средства в случае выбытия (перемещения) отдельных его частей

Разбор эмитента: Транснефть

Комплексный переход на ERP: бизнес – это живой организм. Часть 2

Пять вопросов к налоговой реформе-2026

💥Обзор новостей: страховые пенсии в России повысят на 7,6% с 1 января, пенсионный возраст повышать не будут, новые льготы для ЭКО детей

От ралли до обвала: как рынок обманули заголовки?

Список новых расходов на УСН. Как с 2026 года легально снизить налог до 5-10% благодаря изменениям законодательства

Европлан — стоит ли инвестировать в ноябре 2025г? Разбор компании

Учет 15 от Клеверенс — как мобильное приложение меняет управление имуществом

IPO vs IBO: В чем разница и почему это важно знать инвестору?

ИТ-аудит для бизнеса: как найти «дыры» в инфраструктуре, в которые утекают ваши деньги

Субсидиарка для главбуха: где начинается зона риска

Хотите стать финансовым директором? Начните с тайги. Часть 1

Перенос бизнеса в российскую юрисдикцию: редомициляция и ее ключевые аспекты

Риск-ориентированный подход при проверках: что это такое, и в каких случаях он может быть применен госорганом?

Самое первое имя человека в истории — это бухгалтер. И нет, это не шутка

⚡Собираем новогодний «БУХ.СОВЕТ» в Краснодаре! Мы привезем лучших спикеров страны

Как найти брокера для инвестиций: подробный разбор для предпринимателей, которые хотят масштабироваться

Как интеллектуальный архив может сократить ручной труд на 90%

Юридический маркетинг, который устарел: что перестало работать и что приходит на смену

Единственный способ легально не платить налог на дивиденды

