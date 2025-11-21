Загруженность есть, результата нет: главные симптомы дублирования функций в компании

Что приводит к дублированию функций сотрудников

Во многих компаниях сотрудники выполняют одинаковые задачи, хотя сами об этом могут даже не догадываться. Так происходит не потому, что люди плохо работают, и не потому, что руководители плохо руководят. Проблема в системе — бизнес растет быстрее, чем обновляется управление.

Когда компания расширяется, отделы становятся все более узкими и специализированными, а связи между ними ослабевают. В итоге вроде бы каждый занят делом, но общая картина не выглядит цельной.

Когда руководители видят, что команда перегружена, они обычно сразу думают о найме новых сотрудников. Это кажется логичным: задач больше — значит, нужны новые люди. Но в большинстве случаев проблема не в количестве сотрудников. Чаще всего бизнесу нужно пересмотреть свои процессы: понять, что работает плохо и как на самом деле должна двигаться работа.

Однако компании продолжают работать по старой схеме, хотя объем задач давно вырос или изменился. Отсюда постоянные пересечения функций, путаница в отчетах и размытые зоны ответственности. В итоге сотрудники одного отдела могут по-разному отвечать на один и тот же вопрос просто потому, что сами не понимают свои зоны ответственности.

Чтобы разобраться в этом хаосе, важно не спешить с наймом, для начала стоит разобраться в устройстве текущих бизнес-процессов. Что можно упростить? Какие задачи дублируются? Где теряется коммуникация между отделами? Иногда достаточно пересмотреть процессы — это дешевле и эффективнее, чем постоянно расширять штат.

Эффективнее договориться с текущей командой: скорректировать задачи, расширить функционал, немного повысить зарплату старым сотрудникам и перераспределить нагрузку. В условиях антикризисного управления это куда более разумное решение, чем раздувать штат.

Если говорить о дублировании функций, то его можно заметить по отчетности: разные подразделения готовят одни и те же документы, только под разными названиями. Это происходит по причине отсутствия прозрачности — сотрудники не видят сквозных процессов и не понимают, что происходит «у соседей», так как система коммуникаций и внутренних процессов не была перестроена под изменившийся масштаб бизнеса.