Повышение НДС до 22%: как обновить кассы и избежать штрафов

Для компаний, использующих контрольно-кассовую технику, это не просто изменение учетной политики, а необходимость обновить программное обеспечение всего кассового узла под новые требования законодательства, в частности обновить прошивку и драйвер ККТ, а также верхнее кассовое ПО.
Почему обновление кассового софта становится принципиально важным для корректной работы бизнеса и как подготовиться к этим изменениям, рассказали в статье.
Почему НДС растет и при чем тут кассы
Повышение ставки НДС с 20% до 22% от стоимости реализуемых товаров (работ, услуг, имущественных прав) — мера, направленная на пополнение бюджета в условиях роста расходов и дефицита. По оценкам экспертов, дополнительный доход от нововведения составит около 1 трлн рублей в год. Для бизнеса это означает увеличение себестоимости товаров и услуг, а для конечных потребителей — рост цен.
Однако предпринимателям важно понимать, что изменения касаются не только бухгалтерии и ценообразования, но и технической стороны бизнеса. ККТ или онлайн-кассы, передающие данные о каждой операции в Федеральную налоговую службу — ключевой инструмент учета НДС.
В РФ эксплуатация ККТ регулируется законом №54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», согласно которому все предприниматели и организации при расчетах с клиентами обязаны работать исключительно с онлайн-кассами, включенными в единый государственный реестр ККТ.
Использование кассового аппарата, который отсутствует в данном реестре, приравнивается к работе без кассы и может повлечь штрафные санкции со стороны ФНС. Поскольку перечень разрешенных онлайн-касс регулярно обновляется, перед приобретением оборудования рекомендуется убедиться, что выбранная модель внесена в реестр и ее программное обеспечение обновлено до актуальной версии, рекомендованной изготовителем.
Закон также определяет круг предпринимателей и организаций, которые обязаны использовать кассовое оборудование при расчетах с физическими лицами. От данного обязательства освобождены лишь некоторые виды предпринимательства — например, организация питания в вузах и школах, торговля с рук, услуги носильщиков в аэропортах.
ККТ нуждается в обновлении прошивки
Поправки в Налоговый кодекс содержат требования корректно отображать новую ставку НДС (22%) на чеках и передавать эти данные в налоговую службу уже с 1 января 2026 года. При этом предпринимателям следует заблаговременно позаботиться об обновлении прошивок на всей используемой ККТ. Сделать это можно как своими силами, так и при помощи специализированной обслуживающей организации — ЦТО.
Именно ПО отвечает за обработку данных, формирование чеков, коммуникацию с налоговыми службами и выполнение других функций устройства. Обновление прошивки заключается в установке новой версии профильного ПО на кассовый аппарат.
Эти изменения помогут исправить ошибки, улучшить производительность, добавить новых функций и адаптировать ККТ к нововведениям в налоговом законодательстве. В случае с повышением ставки НДС до 22% обновление прошивки — это обязательная мера, она позволит корректно формировать и передавать платежные данные, соответствующие новому значению налоговой ставки.
Если прошивка не будет актуализирована, то предприниматели, использующие кассы для расчетов со своими потребителями, рискуют столкнуться с неправильным отображением НДС в чеках, ошибками при передаче данных в налоговую службу, жалобами клиентов, а также штрафами и санкциями со стороны контролирующих органов.
Как обновить прошивку кассового оборудования
Замены физического кассового аппарата, как правило, не требуется — достаточно обновить его программное обеспечение (софт). Также необходимо актуализировать драйверы и ПО торговых и учетных систем, чтобы исключить ошибки при формировании новых налоговых ставок.
Обновление прошивки обычно проводится удаленно через сервисные компании или производителя ККТ. Производители выпускают обновленные версии прошивок и драйверов, которые можно установить через интернет или с помощью специалистов сервисных центров.
Допустимо использовать только официальные прошивки ККТ и лицензии, приобретенные непосредственно у производителей кассового оборудования или через аккредитованных производителем партнеров, так как только это может гарантировать работоспособность кассы в соответствии с требованиями закона.
Использование неофициальных версий или сторонних прошивок потенциально опасно, так как не гарантирует корректную работу ККТ и может привести к неприятным последствиям: формированию неправильных фискальных документов, несовместимости с системой «Честный знак» и иными системами, ответственности пользователя ККТ и утрате статуса ККТ, зарегистрированного в ФНС.
