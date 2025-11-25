Повышение НДС до 22%: как обновить кассы и избежать штрафов

Повышение ставки НДС с 20% до 22% от стоимости реализуемых товаров (работ, услуг, имущественных прав) — мера, направленная на пополнение бюджета в условиях роста расходов и дефицита. По оценкам экспертов, дополнительный доход от нововведения составит около 1 трлн рублей в год. Для бизнеса это означает увеличение себестоимости товаров и услуг, а для конечных потребителей — рост цен.

Однако предпринимателям важно понимать, что изменения касаются не только бухгалтерии и ценообразования, но и технической стороны бизнеса. ККТ или онлайн-кассы, передающие данные о каждой операции в Федеральную налоговую службу — ключевой инструмент учета НДС.

СПРАВКА

В РФ эксплуатация ККТ регулируется законом №54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», согласно которому все предприниматели и организации при расчетах с клиентами обязаны работать исключительно с онлайн-кассами, включенными в единый государственный реестр ККТ.

Использование кассового аппарата, который отсутствует в данном реестре, приравнивается к работе без кассы и может повлечь штрафные санкции со стороны ФНС. Поскольку перечень разрешенных онлайн-касс регулярно обновляется, перед приобретением оборудования рекомендуется убедиться, что выбранная модель внесена в реестр и ее программное обеспечение обновлено до актуальной версии, рекомендованной изготовителем.

Закон также определяет круг предпринимателей и организаций, которые обязаны использовать кассовое оборудование при расчетах с физическими лицами. От данного обязательства освобождены лишь некоторые виды предпринимательства — например, организация питания в вузах и школах, торговля с рук, услуги носильщиков в аэропортах.