Утренний бухгалтер № 6017. Все изменения-2026 для бухгалтера: большой обзор

В 2026 году начнет действовать много новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера.

Собрали для вас все изменения в один большой обзор.

ФНС рассказала, как россияне нарушают валютное законодательство, когда рассчитываются с иностранцами наличными или иными способами.

Правительство хочет снизить долю теневого сектора в экономике, поэтому готовит новые меры для борьбы с нелегалами.

Власти хотят установить ежемесячные выплаты ухаживающим за инвалидами.

Обсуждают бухгалтеры: что делать при переходе на АУСН, если клиентам уже выставлены счета по старым реквизитам в неуполномоченных банках.

Льготы для бизнеса по налог на прибыль — какие есть, узнаете из статьи.

Минфин: если ставка по налогу на прибыль организаций выросла, исправить ошибки прошлых периодов в текущем нельзя.

1С:ЗУП: основные возможности программы для кадрового специалиста, узнаете из статьи.

Глава Совета Федерации пояснила, какие неработающие россияне будут платить взносы на ОМС.

Разборы законов

Контент нейросетей: как использовать без нарушения авторских прав. Мини-курс

Как законно использовать контент нейросети в бизнесе? Расскажем по порядку.

Ненормированный рабочий день: установление и оплата, отличие от сверхурочной работы

Ненормированный рабочий день — специфический режим труда, при котором сотрудника по распоряжению нанимателя могут привлекать к исполнению трудовых обязанностей вне установленного рабочего времени. Взамен работник получает компенсацию — дополнительный оплачиваемый отпуск.

Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий

Это больной вопрос. Казалось бы, почему нет, если сотрудница, например, заполучила дисциплинарное взыскание как раз накануне 8 марта, или сотрудник — лентяй, и в принципе не заслуживает никаких премий. Проблема в том, что такая дифференциация может подвести работодателя под суд.

Осмотр ФНС: что проверяют и как вести себя бухгалтеру. Мини-курс

Как бухгалтеру подготовиться к осмотру ФНС? Расскажем по порядку.

Какими налогами облагается компенсация сотруднику за личное авто: таблица

Лимит компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях применяется только для налога на прибыль.

Новости

1 💲 Центробанк продолжает снижать курс доллара. 25 ноября он стоит 78 рублей!

2 Застройщики смогут платить штрафы и пени в рассрочку

3 Егоров объяснил, как маркетплейсы будут обмениваться данными с ФНС и зачем это нужно

4 Средний размер вкладов вырос на 10% с января 2025 года

5 Ограничения по сверхурочной работе за дополнительную плату могут снять

6 💳 Минфин: услуги по банковским картам сильно не подорожают из-за отмены льготы по НДС с 2026 года

7 ФНС: при взаимозачете нужно ориентироваться на дату в отчете агента

8 Соцфонд рассказал, как узнать, что нет задолженности или переплаты по взносам

9 Минфин уточнил, как участнику СЭЗ с обособками в разных регионах считать налог на прибыль

10 Егоров: хотелось бы создать систему с самыми низкими издержками для бизнеса. Но без расходов на бухгалтеров все равно не обойтись

11 Для повышенной ставки налога на имущество важно не количество объектов, а стоимость каждого

13 ❔ Что с убытками, если с УСН перейти на АУСН, а потом опять на УСН

14 👀 Есть нюансы сдачи отчетности, если единоличный исполнительный орган – это УК в лице гендира

15 Матвиенко высказалась о возвращении статьи за тунеядство на фоне своих прошлых заявлений

16 ❌ При учете расходов прошлых периодов при повышении ставки налога на прибыль можно исказить налоговые обязательства

17 Выручка финтех-компаний за три квартала 2025 года выросла на 14,6%

18 ❓ Что делать при переходе на АУСН, если клиентам уже выставлены счета по старым реквизитам в неуполномоченных банках

19 Агент при удержании вознаграждения должен применять свою ККТ

20 Депутаты разработали механизмы борьбы со сделками по «схеме Долиной»

21 ✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только

22 Сбер рассказал, как рассчитали недоплаченные маркетплейсами налоги

24 Сумму для освобождения под залог хотят приравнять к размеру ущерба — правкомиссия не против

25 Роструд: можно ли дистанционно провести спецоценку условий труда

26 Сделкам с недвижимостью предлагают дать период охлаждения на 7 дней

28 ❗ Кабмин готовит новые решения для борьбы с теневой экономикой

30 ФНС разъяснила, что важное нужно знать о валютных операциях с иностранцами

32 Начали появляться региональные перечни коммерческой недвижимости на 2026 год

33 Мифин: можно ли получить НДС-вычет при безвозмездном получении имущества

34 ⌛ Жителям Краснодарского края напомнили, когда нужно уплатить налоги за 2024 год

35 Силуанов: поступления НДФЛ выросли на 13%, а налога на прибыль снизились на 6%

36 Ухаживающим за инвалидами предлагают установить ежемесячные выплаты

37 ФНС объяснила, могут ли два нерезидента провести куплю-продажу квартиры за наличные

38 😦 На АУСН банк может неверно разметить безвозмездную помощь от учредителя, и будет налог

В Краснодаре пройдет «Бухгалтерский слет 2025»!

Статьи

Утренний бухгалтер № 6016. МСП будут отчитываться в налоговую раз в году

Бизнесу могут упростить налоговое администрирование.

Все тарифы страховых взносов на 2026 год: таблица

Тарифы страховых взносов, которые будут действовать с 2026 года.

Как в 2026 году изменится НДФЛ с продажи и дарения квартир: обзор поправок в НК РФ

Для семей с детьми улучшат условия льготы по НДФЛ при продаже квартир. С иноагентов будут брать НДФЛ при дарении, наследстве, продаже жилья.

Как проверить чек: через сервис ФНС и приложение

Кассовый чек служит подтверждением расчетов между продавцом и покупателем. Рассказываем, зачем проверять документ и как это сделать через сервис и приложение ФНС.

Капитальные вложения в арендованное имущество: как отразить в учете

По договору аренды организация-арендатор обязана перестроить арендуемое здание, а арендодатель — возместить расходы в счет арендной платы. Срок аренды — длительный, с ежегодной пролонгацией. Как бухгалтеру арендатора отражать операции в учетах, опираясь на нормы ФСБУ 25/2018?

Уступка права требования по валютному контракту: как отразить в бухгалтерском и налоговом учете

Организация оплатила аванс иностранному поставщику в валюте, который из-за санкций не смог ни вернуть аванс, ни поставить товар. Право требования организация передала резиденту РФ. Как отразить взаимозачет долга по договору цессии в БУ и НУ с учетом возникшей курсовой разницы?

Может ли субподрядчик заключить договор с самозанятым субсубподрядчиком

Нередко субподрядчики хотят привлечь для исполнения обязательств по договору других лиц. Это можно сделать, но при условии, что в договоре не регламентировано личное выполнение обязательств самим субподрядчиком.

Предоставление жилья иностранным специалистам по ГПХ: НДФЛ и страховые взносы

Организация заключила договоры ГПХ с иностранными исполнителями. Для выполнения работ им предоставляется жилье. Нужно ли начислять НДФЛ и страховые взносы?

Повышение НДС до 22%: как обновить кассы и избежать штрафов

1 января 2026 года российские предприниматели столкнутся с важной налоговой реформой — ставку НДС повысят с 20% до 22%. Соответствующий законопроект о поправках в Налоговый кодекс в конце сентября был внесен правительством в Госдуму, а уже в ноябре был принят сразу в трех чтениях.

Что такое регистры бухгалтерского учета и как их составлять: список, примеры

Все компании обязаны вести учетные регистры бухучета, ответственность несет руководитель, а заполняет эти карточки — бухгалтер. На основании данных из регистров бухгалтер составляет баланс и анализирует финрезультаты, налоговая может запросить регистры при проверке, также они интересны аудиторам.

Налоговая реформа 2026: пошаговый план действий для компаний и ИП на УСН

С 2026 года бизнес на УСН ждут масштабные изменения. Готовиться к ним нужно начинать уже сейчас. Рассказываем, что делать компаниям и ИП, чтобы адаптироваться к новым условиям и минимизировать последствия налоговой реформы.

Календарь сдачи отчетности и уплаты налогов в 2026 году для плательщиков УСН

Для сдачи отчетности установлен общий срок — 25 число каждого месяца. А средства на ЕНС для уплаты налогов нужно перечислить 28 числа. Сделали большой календарь со всеми сроками сдачи отчетности по УСН, включая уплату НДС и подачу декларации по этому налогу.

Власти будут сокращать льготы по страховым взносам. ❌«Ночной бухгалтер» № 2066

Кабмин готовит решение по снижению теневого сектора в российской экономике.

Рейтинг криптобирж 2025 года: 10 безопасных бирж работающих в России

Трансграничная передача персональных данных в туристическом бизнесе: как это делать легально

Отменят ли самозанятость в России: анализ ситуации и мнение Jump.Finance

Штрафы за нарушения в кадровых документах в 2025 / 2026 году

Обжалование акта выездной проверки: что нужно знать предпринимателю

Работа в новогодние праздники 2026: как правильно оформить и оплатить

1С:ЗУП: основные возможности программы для кадрового специалиста

Нашли ошибку в старой отчетности? Исправить проще, чем кажется

Счет 25: разбираем особенности и проводки

Сербия для россиян: нужна ли виза, получение ВНЖ и возможности для россиян

HR-тимлид Зарплата от 130000 до 160000 ₽, Краснодар, Полный день

Трибуна

Как оплачивать работнику период продления командировки при переносе авиарейса

💰Дивиденды декабря. Опять богатеть!

Как перейти на НДС 22%: полная инструкция

Когда нужно (можно не) открывать отдельный счет при работе в ГОЗ

💥Обзор новостей: отмена льготы по НДС не приведет к серьезному удорожанию банковских услуг, маркетплейсы недоплатили в 2025 году 1,5 трлн руб

Теневая занятость под прицелом: ФНС активизировала борьбу со скрытыми доходами

Удержит ли рынок 2650? Обзор новостей

Как не стоит передавать права на программу для ЭВМ: нетипичная деталь

Как закрыть ИП в 2026 году: пошаговая инструкция

Права женщин в период отпуска по уходу за ребенком

💰Как рассчитывается пенсия за советский стаж работы. С примером расчета

Чек-лист: если впервые стал налоговым резидентом РФ по итогам 2025 года

Куда поехать рядом с Краснодаром: топ-5 мест

Может ли ваш бизнес перейти на АУСН. Проверьте на «Клерке»

Как выбрать бухгалтера, который не убьет ваш бизнес: инструкция по выживанию в 2026 году

Как продавать в b2b с высокой конверсией или «Сафонов, оплатить»

Обзор практики Верховного Суда: НДС и арест в банкротстве, НДФЛ по земле под домом

Аналитики обещают рост рынка акций на +30% в 2026г! Разбираем, почему это возможно

Штрафы за экономические преступления повышают

Почему биткоин обвалился — и что делать дальше

