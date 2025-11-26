Утренний бухгалтер № 6017. Все изменения-2026 для бухгалтера: большой обзор

Собрали для вас все изменения в один большой обзор.
ФНС рассказала, как россияне нарушают валютное законодательство, когда рассчитываются с иностранцами наличными или иными способами.
Правительство хочет снизить долю теневого сектора в экономике, поэтому готовит новые меры для борьбы с нелегалами.
Власти хотят установить ежемесячные выплаты ухаживающим за инвалидами.
Обсуждают бухгалтеры: что делать при переходе на АУСН, если клиентам уже выставлены счета по старым реквизитам в неуполномоченных банках.
Льготы для бизнеса по налог на прибыль — какие есть, узнаете из статьи.
Минфин: если ставка по налогу на прибыль организаций выросла, исправить ошибки прошлых периодов в текущем нельзя.
1С:ЗУП: основные возможности программы для кадрового специалиста, узнаете из статьи.
Глава Совета Федерации пояснила, какие неработающие россияне будут платить взносы на ОМС.
Разборы законов
— Контент нейросетей: как использовать без нарушения авторских прав. Мини-курс
Как законно использовать контент нейросети в бизнесе? Расскажем по порядку.
— Ненормированный рабочий день: установление и оплата, отличие от сверхурочной работы
Ненормированный рабочий день — специфический режим труда, при котором сотрудника по распоряжению нанимателя могут привлекать к исполнению трудовых обязанностей вне установленного рабочего времени. Взамен работник получает компенсацию — дополнительный оплачиваемый отпуск.
— Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий
Это больной вопрос. Казалось бы, почему нет, если сотрудница, например, заполучила дисциплинарное взыскание как раз накануне 8 марта, или сотрудник — лентяй, и в принципе не заслуживает никаких премий. Проблема в том, что такая дифференциация может подвести работодателя под суд.
— Осмотр ФНС: что проверяют и как вести себя бухгалтеру. Мини-курс
Как бухгалтеру подготовиться к осмотру ФНС? Расскажем по порядку.
— Какими налогами облагается компенсация сотруднику за личное авто: таблица
Лимит компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях применяется только для налога на прибыль.
Новости
1 💲 Центробанк продолжает снижать курс доллара. 25 ноября он стоит 78 рублей!
2 Застройщики смогут платить штрафы и пени в рассрочку
3 Егоров объяснил, как маркетплейсы будут обмениваться данными с ФНС и зачем это нужно
4 Средний размер вкладов вырос на 10% с января 2025 года
5 Ограничения по сверхурочной работе за дополнительную плату могут снять
6 💳 Минфин: услуги по банковским картам сильно не подорожают из-за отмены льготы по НДС с 2026 года
7 ФНС: при взаимозачете нужно ориентироваться на дату в отчете агента
8 Соцфонд рассказал, как узнать, что нет задолженности или переплаты по взносам
9 Минфин уточнил, как участнику СЭЗ с обособками в разных регионах считать налог на прибыль
10 Егоров: хотелось бы создать систему с самыми низкими издержками для бизнеса. Но без расходов на бухгалтеров все равно не обойтись
11 Для повышенной ставки налога на имущество важно не количество объектов, а стоимость каждого
13 ❔ Что с убытками, если с УСН перейти на АУСН, а потом опять на УСН
14 👀 Есть нюансы сдачи отчетности, если единоличный исполнительный орган – это УК в лице гендира
15 Матвиенко высказалась о возвращении статьи за тунеядство на фоне своих прошлых заявлений
16 ❌ При учете расходов прошлых периодов при повышении ставки налога на прибыль можно исказить налоговые обязательства
17 Выручка финтех-компаний за три квартала 2025 года выросла на 14,6%
18 ❓ Что делать при переходе на АУСН, если клиентам уже выставлены счета по старым реквизитам в неуполномоченных банках
19 Агент при удержании вознаграждения должен применять свою ККТ
20 Депутаты разработали механизмы борьбы со сделками по «схеме Долиной»
21 ✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только
22 Сбер рассказал, как рассчитали недоплаченные маркетплейсами налоги
24 Сумму для освобождения под залог хотят приравнять к размеру ущерба — правкомиссия не против
25 Роструд: можно ли дистанционно провести спецоценку условий труда
26 Сделкам с недвижимостью предлагают дать период охлаждения на 7 дней
27 «Клерк» поможет рассчитать, сколько бизнес заплатит за электричество в 2025 году
28 ❗ Кабмин готовит новые решения для борьбы с теневой экономикой
29 На «Клерке» онлайн за 5 минут: проверить, может ли ваш бизнес перейти на АУСН
30 ФНС разъяснила, что важное нужно знать о валютных операциях с иностранцами
32 Начали появляться региональные перечни коммерческой недвижимости на 2026 год
33 Мифин: можно ли получить НДС-вычет при безвозмездном получении имущества
34 ⌛ Жителям Краснодарского края напомнили, когда нужно уплатить налоги за 2024 год
35 Силуанов: поступления НДФЛ выросли на 13%, а налога на прибыль снизились на 6%
36 Ухаживающим за инвалидами предлагают установить ежемесячные выплаты
37 ФНС объяснила, могут ли два нерезидента провести куплю-продажу квартиры за наличные
38 😦 На АУСН банк может неверно разметить безвозмездную помощь от учредителя, и будет налог
Мероприятия
Дата проведения: 26 ноября, среда
Налоги 2025-2026: последние новости и консультация с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 26 ноября, среда
Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход
Дата проведения: 27 ноября, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6016. МСП будут отчитываться в налоговую раз в году
Бизнесу могут упростить налоговое администрирование.
— Все тарифы страховых взносов на 2026 год: таблица
Тарифы страховых взносов, которые будут действовать с 2026 года.
— Как в 2026 году изменится НДФЛ с продажи и дарения квартир: обзор поправок в НК РФ
Для семей с детьми улучшат условия льготы по НДФЛ при продаже квартир. С иноагентов будут брать НДФЛ при дарении, наследстве, продаже жилья.
— Как проверить чек: через сервис ФНС и приложение
Кассовый чек служит подтверждением расчетов между продавцом и покупателем. Рассказываем, зачем проверять документ и как это сделать через сервис и приложение ФНС.
— Капитальные вложения в арендованное имущество: как отразить в учете
По договору аренды организация-арендатор обязана перестроить арендуемое здание, а арендодатель — возместить расходы в счет арендной платы. Срок аренды — длительный, с ежегодной пролонгацией. Как бухгалтеру арендатора отражать операции в учетах, опираясь на нормы ФСБУ 25/2018?
— Уступка права требования по валютному контракту: как отразить в бухгалтерском и налоговом учете
Организация оплатила аванс иностранному поставщику в валюте, который из-за санкций не смог ни вернуть аванс, ни поставить товар. Право требования организация передала резиденту РФ. Как отразить взаимозачет долга по договору цессии в БУ и НУ с учетом возникшей курсовой разницы?
— Может ли субподрядчик заключить договор с самозанятым субсубподрядчиком
Нередко субподрядчики хотят привлечь для исполнения обязательств по договору других лиц. Это можно сделать, но при условии, что в договоре не регламентировано личное выполнение обязательств самим субподрядчиком.
— Предоставление жилья иностранным специалистам по ГПХ: НДФЛ и страховые взносы
Организация заключила договоры ГПХ с иностранными исполнителями. Для выполнения работ им предоставляется жилье. Нужно ли начислять НДФЛ и страховые взносы?
— Повышение НДС до 22%: как обновить кассы и избежать штрафов
1 января 2026 года российские предприниматели столкнутся с важной налоговой реформой — ставку НДС повысят с 20% до 22%. Соответствующий законопроект о поправках в Налоговый кодекс в конце сентября был внесен правительством в Госдуму, а уже в ноябре был принят сразу в трех чтениях.
— Что такое регистры бухгалтерского учета и как их составлять: список, примеры
Все компании обязаны вести учетные регистры бухучета, ответственность несет руководитель, а заполняет эти карточки — бухгалтер. На основании данных из регистров бухгалтер составляет баланс и анализирует финрезультаты, налоговая может запросить регистры при проверке, также они интересны аудиторам.
— Налоговая реформа 2026: пошаговый план действий для компаний и ИП на УСН
С 2026 года бизнес на УСН ждут масштабные изменения. Готовиться к ним нужно начинать уже сейчас. Рассказываем, что делать компаниям и ИП, чтобы адаптироваться к новым условиям и минимизировать последствия налоговой реформы.
— Календарь сдачи отчетности и уплаты налогов в 2026 году для плательщиков УСН
Для сдачи отчетности установлен общий срок — 25 число каждого месяца. А средства на ЕНС для уплаты налогов нужно перечислить 28 числа. Сделали большой календарь со всеми сроками сдачи отчетности по УСН, включая уплату НДС и подачу декларации по этому налогу.
— Власти будут сокращать льготы по страховым взносам. ❌«Ночной бухгалтер» № 2066
Кабмин готовит решение по снижению теневого сектора в российской экономике.
Блоги компаний
Рейтинг криптобирж 2025 года: 10 безопасных бирж работающих в России
Трансграничная передача персональных данных в туристическом бизнесе: как это делать легально
Отменят ли самозанятость в России: анализ ситуации и мнение Jump.Finance
Штрафы за нарушения в кадровых документах в 2025 / 2026 году
Обжалование акта выездной проверки: что нужно знать предпринимателю
Работа в новогодние праздники 2026: как правильно оформить и оплатить
1С:ЗУП: основные возможности программы для кадрового специалиста
Нашли ошибку в старой отчетности? Исправить проще, чем кажется
Счет 25: разбираем особенности и проводки
Сербия для россиян: нужна ли виза, получение ВНЖ и возможности для россиян
Консультации
уменьшение оплаты налога по применению ПСН в 2025 г
Уплата НДС (туроператорская деятельность)
Может ли СФР требовать с 2020 года требовать исправить отчетность в ИФНС .
Продажа Яндекс маркету по субкомиссии
Бухгалтерский учет на ЯндексМаркете
Заявление о ввозе импорта из стран ЕАЭС
Трибуна
Как оплачивать работнику период продления командировки при переносе авиарейса
💰Дивиденды декабря. Опять богатеть!
Как перейти на НДС 22%: полная инструкция
Когда нужно (можно не) открывать отдельный счет при работе в ГОЗ
💥Обзор новостей: отмена льготы по НДС не приведет к серьезному удорожанию банковских услуг, маркетплейсы недоплатили в 2025 году 1,5 трлн руб
Теневая занятость под прицелом: ФНС активизировала борьбу со скрытыми доходами
Удержит ли рынок 2650? Обзор новостей
Как не стоит передавать права на программу для ЭВМ: нетипичная деталь
Как закрыть ИП в 2026 году: пошаговая инструкция
Права женщин в период отпуска по уходу за ребенком
💰Как рассчитывается пенсия за советский стаж работы. С примером расчета
Чек-лист: если впервые стал налоговым резидентом РФ по итогам 2025 года
Куда поехать рядом с Краснодаром: топ-5 мест
Может ли ваш бизнес перейти на АУСН. Проверьте на «Клерке»
Как выбрать бухгалтера, который не убьет ваш бизнес: инструкция по выживанию в 2026 году
Как продавать в b2b с высокой конверсией или «Сафонов, оплатить»
Обзор практики Верховного Суда: НДС и арест в банкротстве, НДФЛ по земле под домом
Аналитики обещают рост рынка акций на +30% в 2026г! Разбираем, почему это возможно
Штрафы за экономические преступления повышают
