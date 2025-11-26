Утренний бухгалтер № 6017. Все изменения-2026 для бухгалтера: большой обзор

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6016. МСП будут отчитываться в налоговую раз в году

Бизнесу могут упростить налоговое администрирование.

— Все тарифы страховых взносов на 2026 год: таблица

Тарифы страховых взносов, которые будут действовать с 2026 года.

— Как в 2026 году изменится НДФЛ с продажи и дарения квартир: обзор поправок в НК РФ

Для семей с детьми улучшат условия льготы по НДФЛ при продаже квартир. С иноагентов будут брать НДФЛ при дарении, наследстве, продаже жилья.

— Как проверить чек: через сервис ФНС и приложение

Кассовый чек служит подтверждением расчетов между продавцом и покупателем. Рассказываем, зачем проверять документ и как это сделать через сервис и приложение ФНС.

— Капитальные вложения в арендованное имущество: как отразить в учете

По договору аренды организация-арендатор обязана перестроить арендуемое здание, а арендодатель — возместить расходы в счет арендной платы. Срок аренды — длительный, с ежегодной пролонгацией. Как бухгалтеру арендатора отражать операции в учетах, опираясь на нормы ФСБУ 25/2018?

— Уступка права требования по валютному контракту: как отразить в бухгалтерском и налоговом учете

Организация оплатила аванс иностранному поставщику в валюте, который из-за санкций не смог ни вернуть аванс, ни поставить товар. Право требования организация передала резиденту РФ. Как отразить взаимозачет долга по договору цессии в БУ и НУ с учетом возникшей курсовой разницы?

— Может ли субподрядчик заключить договор с самозанятым субсубподрядчиком

Нередко субподрядчики хотят привлечь для исполнения обязательств по договору других лиц. Это можно сделать, но при условии, что в договоре не регламентировано личное выполнение обязательств самим субподрядчиком.

— Предоставление жилья иностранным специалистам по ГПХ: НДФЛ и страховые взносы

Организация заключила договоры ГПХ с иностранными исполнителями. Для выполнения работ им предоставляется жилье. Нужно ли начислять НДФЛ и страховые взносы?

— Повышение НДС до 22%: как обновить кассы и избежать штрафов

1 января 2026 года российские предприниматели столкнутся с важной налоговой реформой — ставку НДС повысят с 20% до 22%. Соответствующий законопроект о поправках в Налоговый кодекс в конце сентября был внесен правительством в Госдуму, а уже в ноябре был принят сразу в трех чтениях.

— Что такое регистры бухгалтерского учета и как их составлять: список, примеры

Все компании обязаны вести учетные регистры бухучета, ответственность несет руководитель, а заполняет эти карточки — бухгалтер. На основании данных из регистров бухгалтер составляет баланс и анализирует финрезультаты, налоговая может запросить регистры при проверке, также они интересны аудиторам.

— Налоговая реформа 2026: пошаговый план действий для компаний и ИП на УСН

С 2026 года бизнес на УСН ждут масштабные изменения. Готовиться к ним нужно начинать уже сейчас. Рассказываем, что делать компаниям и ИП, чтобы адаптироваться к новым условиям и минимизировать последствия налоговой реформы.

— Календарь сдачи отчетности и уплаты налогов в 2026 году для плательщиков УСН

Для сдачи отчетности установлен общий срок — 25 число каждого месяца. А средства на ЕНС для уплаты налогов нужно перечислить 28 числа. Сделали большой календарь со всеми сроками сдачи отчетности по УСН, включая уплату НДС и подачу декларации по этому налогу.

— Власти будут сокращать льготы по страховым взносам. ❌«Ночной бухгалтер» № 2066

Кабмин готовит решение по снижению теневого сектора в российской экономике.