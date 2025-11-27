Индивидуальный лицевой счет: что такое ИЛС СФР, как получить выписку и понять ее

Как расшифровать выписку из ИЛС

В начале документа приведены ваши личные данные (ФИО, СНИЛС), а также ваш стаж и пенсионные баллы (ИПК) на день формирования сведений.

Раздел 1 выписки из ИЛС

В разделе 1 отражена сумма вашего дохода, страховые взносы и пенсионные баллы отдельно за каждый год.

Форма СЗИ-ИЛС

Но так как балльная система началась только с 2015 года, то пенсионные баллы за весь период работы до 2015 года отражены одной строкой. Как СФР высчитал этот показатель, мы подробно рассказывали тут. В частности, в расчет идет ваша зарплата за 2000 – 2001 годы, а также ваш стаж до 2002 и до 2015 года.

Кстати, если за период до 2015 года вам начислили мало баллов, при выходе на пенсию вы можете потребовать от СФР пересчета, если вам будет выгоднее расчет из зарплаты за любые 60 месяцев до 2002 года. Об этом читайте тут.

Что касается информации после 2015 года в разделе 1 формы СЗИ-ИЛС, то там отражаются выплаты, взносы на них, и количество пенсионных баллов.

Форма СЗИ-ИЛС

Отметим, что не все уплаченные работодателем за вас пенсионные взносы отражаются на вашем лицевом счете и пересчитываются в пенсионные баллы. Взносы состоят из индивидуальной и солидарной частей. На вашем ИЛС отражается только индивидуальная часть.

Расчет взносов, отраженных на ИЛС, и пересчет их в пенсионные баллы до 2023 года и после 2023 года идет по разным формулам.

Страховые взносы на ИЛС до 2023 года = Облагаемые выплаты х 16%.

Страховые взносы на ИЛС с 2023 года = Облагаемые выплаты х 30% х 53,4%.

Формулы расчета пенсионных баллов до 2023 года и после 2023 года тоже разные.

ИПК до 2023 года = (Страховые взносы на ИЛС / Предельная база х 16%) х 10.

ИПК с 2023 года = (Страховые взносы на ИЛС / Предельная база х 30% х 53,4%) х 10.

Про предельную базу по взносам мы рассказывали тут.