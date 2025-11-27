Индивидуальный лицевой счет: что такое ИЛС СФР, как получить выписку и понять ее

ИЛС
У всех застрахованных лиц есть свой индивидуальный лицевой счет (ИЛС), на котором отражается информация о:
страховом стаже;
страховых пенсионных взносах;
начисленных пенсионных баллах;
пенсионных накоплениях;
и т. д.
Состав ИЛС регламентирован статьей 6 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ о персучете.
Страховой номер индивидуального лицевого счета – это ваш СНИЛС.
Выписка из ИЛС
Все данные вашего ИЛС отражаются в документе «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица». Форма этого документа – СЗИ-ИЛС. Она утверждена приказом Минтруда от 09.01.2019 № 2н.
Как получить выписку из ИЛС
Форму СЗИ-ИЛС можно быстро получить в электронном виде через портал госуслуг.
Как расшифровать выписку из ИЛС
В начале документа приведены ваши личные данные (ФИО, СНИЛС), а также ваш стаж и пенсионные баллы (ИПК) на день формирования сведений.
Раздел 1 выписки из ИЛС
В разделе 1 отражена сумма вашего дохода, страховые взносы и пенсионные баллы отдельно за каждый год.
Но так как балльная система началась только с 2015 года, то пенсионные баллы за весь период работы до 2015 года отражены одной строкой. Как СФР высчитал этот показатель, мы подробно рассказывали тут. В частности, в расчет идет ваша зарплата за 2000 – 2001 годы, а также ваш стаж до 2002 и до 2015 года.
Кстати, если за период до 2015 года вам начислили мало баллов, при выходе на пенсию вы можете потребовать от СФР пересчета, если вам будет выгоднее расчет из зарплаты за любые 60 месяцев до 2002 года. Об этом читайте тут.
Что касается информации после 2015 года в разделе 1 формы СЗИ-ИЛС, то там отражаются выплаты, взносы на них, и количество пенсионных баллов.
Отметим, что не все уплаченные работодателем за вас пенсионные взносы отражаются на вашем лицевом счете и пересчитываются в пенсионные баллы. Взносы состоят из индивидуальной и солидарной частей. На вашем ИЛС отражается только индивидуальная часть.
Расчет взносов, отраженных на ИЛС, и пересчет их в пенсионные баллы до 2023 года и после 2023 года идет по разным формулам.
Страховые взносы на ИЛС до 2023 года = Облагаемые выплаты х 16%.
Страховые взносы на ИЛС с 2023 года = Облагаемые выплаты х 30% х 53,4%.
Формулы расчета пенсионных баллов до 2023 года и после 2023 года тоже разные.
ИПК до 2023 года = (Страховые взносы на ИЛС / Предельная база х 16%) х 10.
ИПК с 2023 года = (Страховые взносы на ИЛС / Предельная база х 30% х 53,4%) х 10.
Про предельную базу по взносам мы рассказывали тут.
Раздел 2 выписки из ИЛС
В разделе 2 приведены данные для расчета ИПК до 2015 года.
В подразделе 2.1 указана зарплата за 2000 – 2001 годы, а в подразделе 2.3 – данные, на основе которых СФР вычислил эту зарплату.
Для расчета баллов до 2015 года СФР сравнивает эту зарплату со средней по стране и вычисляет коэффициент, который в общем случае не может быть больше 1,2. Если эта зарплата ниже, чем 1 793,40 руб., то имеет смысл запросить справку о зарплате за любые 60 месяцев до 2015 года. Если зарплата по справке даст более выгодный коэффициент, это увеличит размер вашей будущей пенсии.
В подразделе 2.2 указан стаж до 2002 года, а в подразделе 2.4 – данные, по которым СФР посчитал этот стаж.
В подразделе 2.5 указан расчетный пенсионный капитал с 2002 по 2014 годы и данные, по которым СФР высчитал этот показатель.
Расчетный пенсионный капитал также применяется для подсчета пенсионных баллов до 2015 года. Алгоритм такого расчета мы приводили тут.
Разделы 3 и 4 выписки из ИЛС
В разделах 3 и 4 отражаются пенсионные накопления, в том числе с учетом их инвестирования.
Если ваши накопления хранятся в государственном фонде, то они отражаются в разделе 3 формы СЗИ-ИЛС.
Если накопления хранятся в НПФ, то они отражаются в разделе 4 формы СЗИ-ИЛС.
В возрасте 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) можно получить свои пенсионные накопления либо единовременно, либо в виде накопительной пенсии ежемесячно. Подробно о пенсионных накоплениях читайте тут.
Единовременно накопления можно получить, если сумма накопительной пенсии менее 10% от прожиточного минимума пенсионера.
Так, в 2026 году максимальная сумма пенсионных накоплений, которые можно получить единовременно, составляет 439 776 руб.
Если у вас из больше, то назначат накопительную пенсию. В 2026 году она составит: Пенсионные накопления / 270.
