Аутсорсинг бухгалтерии для ООО и ИП: плюсы, минусы и выбор сервиса

Внешние подрядчики становятся частью постоянной экосистемы учета и финансового контроля. Развитие цифровых инструментов делает такой формат особенно удобным: компании получают доступ к экспертам и автоматизированным решениям в одном сервисе.

Бухгалтерия все чаще становится не просто внутренним отделом, а гибким сервисом . Более крупный бизнес чаще выводит на аутсорсинг отдельные направления, например воинский или кадровый учет. Малые компании, наоборот, передают обслуживание целиком: от ведения первички до взаимодействия с налоговой. Так компании сокращают издержки и снижают зависимость от кадрового ресурса внутри компании.

Ключевые функции аутсорсингового сервиса включают ведение учета, расчет зарплаты, налогов, напоминания о сроках их уплаты, загрузку выписок, консультации специалистов по вопросам учета, оптимизации налогообложения и др.

У аутсорсинга есть плюсы — предсказуемые затраты, доступ к команде экспертов, отсутствие кадровых рисков.

Рынок услуг бухгалтерского аутсорсинга растет. Более крупные компании чаще передают внешним специалистам отдельные функции, а малые — весь учет целиком.

Автоматизацию процессов. Современные аутсорсинговые сервисы позволяют уменьшить количество ручных операций: они автоматически загружают данные, считают налоги, напоминают о сроках их уплаты. Для бизнеса также важны удобство интерфейса и возможности интеграции. Например, сервисом бухгалтерии ВТБ можно пользоваться напрямую в интернет-банке. Это удобно, так как бухгалтеру не нужно открывать отдельные программы: отчетность, документы, информация о платежах доступны в одном окне.

Гибкость и возможность роста без дополнительных затрат. Если увеличивается объем операций, число работников или появляются новые направления, компании не придется нанимать новых сотрудников, менять или перенастраивать программу.

Доступ к команде специалистов. В аутсорсинговом сервисе с компанией работают сразу несколько специалистов: бухгалтер, налоговый эксперт, кадровый специалист и методологи.

Минимизацию кадровых рисков. Сервисы обеспечивают непрерывность работы независимо от отпусков, увольнений или болезни специалиста. Ответственность за замену сотрудника и соблюдение сроков берет на себя аутсорсер.

Финансовую предсказуемость. Компании платят сумму четко по договору. Нет расходов на отпускные, обучение нового сотрудника, если предыдущий уволился, покупку программ и т. д. Бюджет легко спланировать заранее.

Для бизнеса аутсорсинг — удобная модель, потому что позволяет передать учет в стабильный сервис с понятной стоимостью и четкими регламентами.

Изменения в законодательстве. Требования к отчетности регулярно обновляются. Внешние подрядчики быстро адаптируют свои процессы, потому что учет и отчетность — их основная специализация. К тому же ответственные исполнители дорожат своей репутацией и компенсируют стоимость ошибок, произошедших по их вине.

Пакетные решения и интеграция сервисов. Бизнесу удобнее получать «все в одном»: бухгалтерию, кадровый учет, налоги и консультации через один сервис. Это упрощает работу и экономит время.

Кадровый дефицит и высокие затраты на персонал. Найти опытного бухгалтера сложно. Кроме того, компания несет достаточно высокие затраты на содержание сотрудника в штате: это зарплата, налоги, обеспечение рабочим местом и нужными программами. Аутсорсинг помогает снизить расходы.

Рынок бухгалтерского аутсорсинга стабильно растет. По данным Smart Ranking, выручка крупных компаний, которые ведут налоговый, кадровый и бухучет для клиентов, увеличилась в 2024 году на 13% и достигла 20,9 млрд рублей. NeoAnalytics фиксирует , что совокупный объем рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг превысил 500 млрд руб., это на 38% больше 2023 года. При этом рынок растет уже третий год.

Основные риски касаются скорости реакции и обезличенности сервиса, но их нивелируют четкие регламенты и работа с персональным куратором».

В-третьих, снижение операционных рисков — вы защищены от внезапных больничных или увольнения ключевого сотрудника.

Во-вторых, финансовая эффективность — вы оплачиваете только фактический объем работ и сокращаете сопутствующие расходы, что дает малому бизнесу экономию до 60%.

Во-первых, это доступ к экспертизе высокого уровня: команда видит сотни бизнес-ситуаций в год и может заранее прогнозировать проблемы. По данным Research.Market , 67% компаний отмечают улучшение качества учета после перехода на аутсорсинг.

«Преимущества аутсорсинга давно перевешивают риски, если подходить к выбору исполнителя внимательно.

Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса, резюмирует:

Риски аутсорсинга связаны в основном с организацией взаимодействия и выбором исполнителя. При понятных регламентах, защищенных каналах обмена данными и прозрачных условиях работы большинство рисков можно минимизировать.

Надежность исполнителя. Рынок аутсорсинга неоднороден. Если выбирать подрядчика только по цене, можно столкнуться с просрочками отчетности, ошибками в учете или потерей документов. Чтобы избежать этих рисков, важно оценивать опыт компании, технологии, квалификацию специалистов, SLA.

Безопасность данных. Бухгалтерский и кадровый учет связан с финансовыми документами, договорами, персональными данными сотрудников и контрагентов. Чтобы безопасно передавать информацию внешнему подрядчику, нужны защищенные каналы обмена, шифрования, корректные настройки доступа.

Вовлеченность в процессы. При работе с аутсорсером требуется время на погружение в специфику компании. Сложная структура, несколько направлений деятельности, множество внутренних согласований могут усложнить взаимодействие. Для корректной работы аутсорсера нужны своевременно предоставлять первичные документы, точную информацию по операциям и соблюдать согласованные сроки.

Контроль и скорость реакции. Так как бухгалтерия не находится в офисе компании, важны регламенты, прозрачные правила обмена документами и фиксированные сроки ответов. Если таких правил нет, бизнес может столкнуться с задержками при решении срочных задач.

Какие есть риски при переходе на аутсорсинг

Ключевые функции бухгалтерского аутсорсинга

Первое, что бизнес оценивает при выборе аутсорсера, — это набор функций. Причем список тех, что нужны бизнесу, постепенно расширяется, потому что бизнес ожидает не только точного учета, но и сопровождения, консультаций и помощи в цифровой организации процессов. Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ, отмечает: «Сегодня роль бухгалтера трансформируется — об этом говорят результаты исследования нашего сервиса «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса». Из простого исполнителя он становится стратегическим партнером бизнеса, который должен обладать широкими знаниями, выходящими за пределы классического учета. Спрос сместился в сторону обучения, проактивного консультирования и помощи в цифровизации бизнес-процессов, в том числе, связанных с банковскими операциями. Умение просто объяснять сложные вещи и выстроить для клиента понятный график обязательств, а также готовность к расширению зоны ответственности становятся ключевыми компетенциями». Ниже — список функций, которые востребованы в работе ИП и ООО и которые часто передают аутсорсеру. На них удобно ориентироваться при выборе сервиса, чтобы проверить, насколько полно он закрывает ежедневные задачи.

Ведение бухгалтерского учета

Это основа работы любого аутсорсингового сервиса. Ведение учета включает обработку первичных документов, отражение операций, формирование регистров, контроль корректности данных.

Расчет налогов и подготовка КУДиР

Налоговый блок — один из самых важных. Важно, чтобы аутсорсер предоставлял услуги расчета налогов и учитывал особенности режима налогообложения — например, формировал КУДиР, если налогоплательщик работает на упрощенке. Корректный налоговый учет важен, потому что от него зависят точность отчетности, отсутствие нарушений и претензий налоговых органов.

Напоминания о сроках уплаты налогов и взносов

Автоматические напоминания помогают избежать штрафов и пеней. Когда сервис уведомляет о приближении дат, бизнес заранее планирует списания и рассчитывает финансовую нагрузку. Это снижает нагрузку на собственников и руководителей, которым не нужно постоянно контролировать сроки.

Расчет заработной платы и ведение кадрового учета

Расчет зарплаты и ведение кадровых документов требуют времени, точности и внимательности. Ошибки приводят к штрафам, претензиям со стороны сотрудников и проверяющих органов. Помимо самих расчетов компаниям важна помощь в вопросах трудового права: оформление приема и увольнения, подготовка приказов, разъяснение требований по документам и отчетности. Чтобы минимизировать риски и трудозатраты, эти функции удобно передать аутсорсеру — особенно компаниям, где происходят частые кадровые изменения.

Помощь с приемом платежей по QR-коду

Эта задача стала одной из самых востребованных у малого и среднего бизнеса. Хотя настройка приема платежей формально не относится к классической бухгалтерской экспертизе, компании часто обращаются к аутсорсеру за поддержкой. Специалисты помогают настроить оплату по QR-коду, интегрировать ее с кассой и корректно отразить такие операции в учете.

Восстановление бухгалтерского учета

Нужно, если в учете есть пропуски, неоформленные документы или ошибки, накопившиеся за предыдущие периоды. Восстановление помогает выстроить корректную базу и устранить расхождения, чтобы последующая отчетность формировалась без нарушений. Функция обычно востребована при смене штатного бухгалтера, переходе на новую программу или подготовке к проверкам, когда требуется полностью привести учет в порядок.

Открытие и обслуживание расчетного счета

Эта опция упрощает старт работы и ускоряет подключение сервиса. В дальнейшем операции по счету сразу попадают в систему учета, поэтому загружать вручную их не нужно. Это удобный вариант для компаний, которые хотят объединить банковское обслуживание и учет в единой среде.

Консультации специалистов

Эта функция полезна всем компаниям: и тем, кто полностью передает учет аутсорсеру, и тем, кто передает только часть задач. В работе всегда есть операции, которые невозможно автоматизировать или заранее предусмотреть. Отдельное направление — поддержка предпринимателей, которые только начинают разбираться в учете. Компании часто запрашивают разъяснения по календарю отчетности, работе с личным кабинетом налогоплательщика и базовым требованиям к ведению бизнеса. Также много вопросов связано и с актуальными изменениями законодательства, особенно в части НДС.

Учет специфичных операций и отдельных направлений бизнеса