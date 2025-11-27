ЦОК КПК ОСНО 24.11 Мобильная
Какой штраф за просроченные водительские права в 2025 году

Сколько можно ездить с просроченными правами, какой штраф грозит за нарушение и как заменить водительское удостоверение.

Автор

Водительские права имеют срок действия, и его легко упустить из виду, особенно если вы получали удостоверение много лет назад. Но просроченные права в 2025 году это не формальность, а полноценное нарушение, которое приравнивается к езде без действующего удостоверения и влечет заметный штраф и риск отправки машины на штрафстоянку. Разберемся в статье, какие санкции грозят за просроченные права, нужно ли пересдавать экзамен и как быстро и без лишних проблем заменить водительское удостоверение.

Сколько можно ездить с просроченными правами до замены

Срок действия водительского удостоверения в России составляет 10 лет. После даты, указанной в документе, управлять машиной уже нельзя ни дня — «льготного периода» закон не предусматривает.​

Важно понимать: как только срок действия истек, водительское удостоверение считается недействительным, а садиться за руль с такими правами нельзя.​

Если вы заранее подали документы на замену и ждете готовый документ, но старые права уже истекли, управлять транспортом все равно нельзя.​

Ездить можно только до даты окончания срока действия, указанной в удостоверении, включительно — с завтрашнего дня вождение будет нарушением.

Что будет, если ездить с просроченными правами

Просроченные права с точки зрения закона — это отсутствие действительного права управления, то есть езда без прав.​

При проверке инспектор ГИБДД зафиксирует нарушение, составит протокол, а автомобиль могут отправить на спецстоянку до устранения причины (пока не приедет собственник с правами или эвакуатор).​

Для водителя это оборачивается:

  • штрафом по КоАП;

  • затратами на эвакуацию и хранение автомобиля на штрафстоянке;

  • дополнительным временем на оформление протокола и возвращение машины.​

Штраф за езду с просроченными правами

За управление автомобилем с просроченным водительским удостоверением в 2025 году применяется статья 12.7 КоАП — «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления».​

Основные санкции:

  • штраф от 5 000 до 15 000 рублей за езду с недействительным (просроченным) удостоверением. Размер штрафа остается на усмотрение инспектора.

  • возможная эвакуация автомобиля на штрафстоянку до появления законного водителя с действующими правами.​

Отдельно штраф за сам факт «просрочки» как пропуска даты замены не предусмотрен — нарушение возникает именно в момент управления транспортом с просроченным документом.​

Как оплатить штраф

Оплатить штраф можно:

  • через портал Госуслуги (раздел «Штрафы ГИБДД»);

  • в приложении или на сайте ГИБДД;

  • через интернет-банк (по УИН со штрафа);

  • в кассах банков или терминалах оплаты.​

Рекомендовано проверять наличие штрафов в личном кабинете на Госуслугах и в сервисах ГИБДД, чтобы не допустить просрочки оплаты и дополнительных санкций.​

Есть ли скидка при оплате

По общему правилу по ст. 32.2 КоАП действует скидка 50% при оплате штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления.​

На штраф за езду без прав (в том числе с просроченным удостоверением по ст. 12.7 КоАП) эта скидка также распространяется, если иное не предусмотрено в постановлении и штраф не относится к перечню «без скидки».​

Если просрочены права, нужно ли сдавать экзамен

При обычной смене прав по истечении срока действия пересдавать теорию и практику не нужно.​
Сдача экзамена требуется только:

  • при лишении права управления (после истечения срока лишения);

  • при получении прав впервые;

  • при обмене иностранного удостоверения на российское.​

Если ваши права просто истекли, даже несколько лет назад, это считается заменой по истечению срока действия, а не повторным получением, и экзамен сдавать не придется.​

Как поменять просроченные права

Поменять просроченные права в 2025 году можно тремя основными способами:

  • через портал Госуслуги;

  • в офисе МФЦ;

  • в отделении ГИБДД.​

Для замены понадобятся следующие документы:

  • старые права;

  • паспорт РФ;

  • медсправка по форме № 003‑В/у. Нужна, если меняете права по истечении срока их действия или по медицинским показаниям;

  • квитанция об оплате госпошлины.

Скриншот с портала Госуслуг. Способы оплаты госпошлины при получении прав

Через Госуслуги

  • Авторизоваться на портале Госуслуги с подтвержденной учетной записью.

  • Выбрать услугу «Замена водительского удостоверения в связи с истечением срока действия».

  • Заполнить заявление.

  • Выбрать удобное подразделение ГИБДД и время визита.

  • Оплатить госпошлину — 4 000 ₽.​ Оплата онлайн может выйти дешевле, а через платежный терминал с комиссией в отделении ГИБДД — чуть дороже.

  • В назначенный день прийти с документами.

Плюсы: ускоренное обслуживание и электронная очередь, скидка на пошлину.​

Скриншот с портала Госуслуг. Как заменить водительские права

В офисе МФЦ

  • Записаться в МФЦ или прийти по живой очереди.

  • Заполнить заявление на месте.

  • Предъявить паспорт, старые права, медицинскую справку (если требуется), квитанцию об оплате пошлины.

  • МФЦ передаст документы в ГИБДД, затем нужно забрать готовое удостоверение в МФЦ.​

Минус: срок изготовления обычно больше, чем при прямом обращении в ГИБДД, так как добавляется время пересылки документов.​

В отделении ГИБДД

  • Обратиться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.

  • Заполнить заявление на замену прав.

  • Предоставить паспорт, старое удостоверение, медицинскую справку (если нужна), фото (если в подразделении нет фотооборудования), квитанцию об оплате пошлины.​

  • В большинстве случаев новые права выдаются в день обращения.​

Этот способ подходит тем, кто хочет максимально быстро получить новый документ.

Что делать, если остановят с просроченными правами

Если вас остановил инспектор, а срок действия прав уже истёк, алгоритм действий таков:​

  1. Спокойно остановитесь, ведите себя вежливо. Предоставьте документы.

  2. Сообщите инспектору, что вы знаете о просрочке и занимаетесь заменой документа. Попросите минимальный штраф — возможно, инспектор пойдет вам навстречу, если права просрочены недавно и нарушение произошло впервые.

  3. Не спорьте с квалификацией нарушения. Ознакомьтесь с протоколом, внимательно проверьте дату, статью КоАП и размер штрафа.

  4. При несогласии с нарушением — укажите свои возражения в протоколе и подпишите его с пометкой о несогласии.

  5. Организуйте эвакуацию автомобиля или передачу его другому водителю с действующими правами (если инспектор дает такую возможность).

  6. Как можно скорее подайте документы на замену удостоверения, чтобы больше не нарушать закон.

Скрываться от ответственности или продолжать ездить с просроченными правами невыгодно — каждое новое задержание грозит очередным крупным штрафом и дополнительными расходами.​

Часто задаваемые вопросы

Что будет, если остановят с просроченными правами?

Инспектор оформит нарушение как езду без права управления по ст. 12.7 КоАП, а это штраф от 5 000 до 15 000 рублей и возможная эвакуация машины на штрафстоянку.​

Что делать, если права просрочены?

Немедленно прекратить управление автомобилем и подать заявление на замену прав через Госуслуги, МФЦ или ГИБДД. Пересдавать экзамен не нужно — это обычная замена по истечению срока действия.​

Просрочены права на несколько лет: как поменять?

Даже если удостоверение просрочено на несколько лет, алгоритм тот же: оформляется замена прав по истечению срока действия, а не получение заново, поэтому экзамен сдавать не нужно. При этом ездить все эти годы было незаконно, и каждое управление могло быть оштрафовано.​

Как восстановить просроченные права, если документ утерян?

Если права и так просрочены, а вы ещё и потеряли пластик, оформляется замена в связи с истечением срока и (одновременно) утратой. Подается заявление, паспорт, медсправка (если требуется), оплачивается пошлина — ГИБДД выдает новое удостоверение.​

Если закончились права, сколько можно ездить?

Нисколько. С полуночи дня, следующего за датой окончания срока действия, управлять машиной нельзя: любое вождение будет считаться нарушением ст. 12.7 КоАП.​

Итоги

В 2025 году езда с просроченными водительскими правами рассматривается законом как управление без права управления и карается штрафом от 5000 до 15000 рублей с риском эвакуации автомобиля. После истечения срока действия документа нет легального срока пользования правами  — уже на следующий день садиться за руль нельзя. Чтобы избежать штрафов и проблем, достаточно следить за датой на удостоверении и вовремя подать заявление на замену через Госуслуги, МФЦ или ГИБДД: пересдавать экзамен при обычной замене не требуется.​

