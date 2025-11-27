Водительские права имеют срок действия, и его легко упустить из виду, особенно если вы получали удостоверение много лет назад. Но просроченные права в 2025 году это не формальность, а полноценное нарушение, которое приравнивается к езде без действующего удостоверения и влечет заметный штраф и риск отправки машины на штрафстоянку. Разберемся в статье, какие санкции грозят за просроченные права, нужно ли пересдавать экзамен и как быстро и без лишних проблем заменить водительское удостоверение.
Сколько можно ездить с просроченными правами до замены
Срок действия водительского удостоверения в России составляет 10 лет. После даты, указанной в документе, управлять машиной уже нельзя ни дня — «льготного периода» закон не предусматривает.
Важно понимать: как только срок действия истек, водительское удостоверение считается недействительным, а садиться за руль с такими правами нельзя.
Если вы заранее подали документы на замену и ждете готовый документ, но старые права уже истекли, управлять транспортом все равно нельзя.
Ездить можно только до даты окончания срока действия, указанной в удостоверении, включительно — с завтрашнего дня вождение будет нарушением.
Что будет, если ездить с просроченными правами
Просроченные права с точки зрения закона — это отсутствие действительного права управления, то есть езда без прав.
При проверке инспектор ГИБДД зафиксирует нарушение, составит протокол, а автомобиль могут отправить на спецстоянку до устранения причины (пока не приедет собственник с правами или эвакуатор).
Для водителя это оборачивается:
штрафом по КоАП;
затратами на эвакуацию и хранение автомобиля на штрафстоянке;
дополнительным временем на оформление протокола и возвращение машины.
Штраф за езду с просроченными правами
За управление автомобилем с просроченным водительским удостоверением в 2025 году применяется статья 12.7 КоАП — «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления».
Основные санкции:
штраф от 5 000 до 15 000 рублей за езду с недействительным (просроченным) удостоверением. Размер штрафа остается на усмотрение инспектора.
возможная эвакуация автомобиля на штрафстоянку до появления законного водителя с действующими правами.
Отдельно штраф за сам факт «просрочки» как пропуска даты замены не предусмотрен — нарушение возникает именно в момент управления транспортом с просроченным документом.
Как оплатить штраф
Оплатить штраф можно:
через портал Госуслуги (раздел «Штрафы ГИБДД»);
в приложении или на сайте ГИБДД;
через интернет-банк (по УИН со штрафа);
в кассах банков или терминалах оплаты.
Рекомендовано проверять наличие штрафов в личном кабинете на Госуслугах и в сервисах ГИБДД, чтобы не допустить просрочки оплаты и дополнительных санкций.
Есть ли скидка при оплате
По общему правилу по ст. 32.2 КоАП действует скидка 50% при оплате штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления.
На штраф за езду без прав (в том числе с просроченным удостоверением по ст. 12.7 КоАП) эта скидка также распространяется, если иное не предусмотрено в постановлении и штраф не относится к перечню «без скидки».
Если просрочены права, нужно ли сдавать экзамен
При обычной смене прав по истечении срока действия пересдавать теорию и практику не нужно.
Сдача экзамена требуется только:
при лишении права управления (после истечения срока лишения);
при получении прав впервые;
при обмене иностранного удостоверения на российское.
Если ваши права просто истекли, даже несколько лет назад, это считается заменой по истечению срока действия, а не повторным получением, и экзамен сдавать не придется.
Как поменять просроченные права
Поменять просроченные права в 2025 году можно тремя основными способами:
через портал Госуслуги;
в офисе МФЦ;
в отделении ГИБДД.
Для замены понадобятся следующие документы:
старые права;
паспорт РФ;
медсправка по форме № 003‑В/у. Нужна, если меняете права по истечении срока их действия или по медицинским показаниям;
квитанция об оплате госпошлины.
Через Госуслуги
Авторизоваться на портале Госуслуги с подтвержденной учетной записью.
Выбрать услугу «Замена водительского удостоверения в связи с истечением срока действия».
Заполнить заявление.
Выбрать удобное подразделение ГИБДД и время визита.
Оплатить госпошлину — 4 000 ₽. Оплата онлайн может выйти дешевле, а через платежный терминал с комиссией в отделении ГИБДД — чуть дороже.
В назначенный день прийти с документами.
Плюсы: ускоренное обслуживание и электронная очередь, скидка на пошлину.
В офисе МФЦ
Записаться в МФЦ или прийти по живой очереди.
Заполнить заявление на месте.
Предъявить паспорт, старые права, медицинскую справку (если требуется), квитанцию об оплате пошлины.
МФЦ передаст документы в ГИБДД, затем нужно забрать готовое удостоверение в МФЦ.
Минус: срок изготовления обычно больше, чем при прямом обращении в ГИБДД, так как добавляется время пересылки документов.
В отделении ГИБДД
Обратиться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.
Заполнить заявление на замену прав.
Предоставить паспорт, старое удостоверение, медицинскую справку (если нужна), фото (если в подразделении нет фотооборудования), квитанцию об оплате пошлины.
В большинстве случаев новые права выдаются в день обращения.
Этот способ подходит тем, кто хочет максимально быстро получить новый документ.
Что делать, если остановят с просроченными правами
Если вас остановил инспектор, а срок действия прав уже истёк, алгоритм действий таков:
Спокойно остановитесь, ведите себя вежливо. Предоставьте документы.
Сообщите инспектору, что вы знаете о просрочке и занимаетесь заменой документа. Попросите минимальный штраф — возможно, инспектор пойдет вам навстречу, если права просрочены недавно и нарушение произошло впервые.
Не спорьте с квалификацией нарушения. Ознакомьтесь с протоколом, внимательно проверьте дату, статью КоАП и размер штрафа.
При несогласии с нарушением — укажите свои возражения в протоколе и подпишите его с пометкой о несогласии.
Организуйте эвакуацию автомобиля или передачу его другому водителю с действующими правами (если инспектор дает такую возможность).
Как можно скорее подайте документы на замену удостоверения, чтобы больше не нарушать закон.
Скрываться от ответственности или продолжать ездить с просроченными правами невыгодно — каждое новое задержание грозит очередным крупным штрафом и дополнительными расходами.
Часто задаваемые вопросы
Что будет, если остановят с просроченными правами?
Инспектор оформит нарушение как езду без права управления по ст. 12.7 КоАП, а это штраф от 5 000 до 15 000 рублей и возможная эвакуация машины на штрафстоянку.
Что делать, если права просрочены?
Немедленно прекратить управление автомобилем и подать заявление на замену прав через Госуслуги, МФЦ или ГИБДД. Пересдавать экзамен не нужно — это обычная замена по истечению срока действия.
Просрочены права на несколько лет: как поменять?
Даже если удостоверение просрочено на несколько лет, алгоритм тот же: оформляется замена прав по истечению срока действия, а не получение заново, поэтому экзамен сдавать не нужно. При этом ездить все эти годы было незаконно, и каждое управление могло быть оштрафовано.
Как восстановить просроченные права, если документ утерян?
Если права и так просрочены, а вы ещё и потеряли пластик, оформляется замена в связи с истечением срока и (одновременно) утратой. Подается заявление, паспорт, медсправка (если требуется), оплачивается пошлина — ГИБДД выдает новое удостоверение.
Если закончились права, сколько можно ездить?
Нисколько. С полуночи дня, следующего за датой окончания срока действия, управлять машиной нельзя: любое вождение будет считаться нарушением ст. 12.7 КоАП.
Итоги
В 2025 году езда с просроченными водительскими правами рассматривается законом как управление без права управления и карается штрафом от 5000 до 15000 рублей с риском эвакуации автомобиля. После истечения срока действия документа нет легального срока пользования правами — уже на следующий день садиться за руль нельзя. Чтобы избежать штрафов и проблем, достаточно следить за датой на удостоверении и вовремя подать заявление на замену через Госуслуги, МФЦ или ГИБДД: пересдавать экзамен при обычной замене не требуется.
