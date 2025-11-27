Срок действия водительского удостоверения в России составляет 10 лет. После даты, указанной в документе, управлять машиной уже нельзя ни дня — «льготного периода» закон не предусматривает.​

Важно понимать: как только срок действия истек, водительское удостоверение считается недействительным, а садиться за руль с такими правами нельзя.​

Если вы заранее подали документы на замену и ждете готовый документ, но старые права уже истекли, управлять транспортом все равно нельзя.​

Ездить можно только до даты окончания срока действия, указанной в удостоверении, включительно — с завтрашнего дня вождение будет нарушением.