Утренний бухгалтер № 6019. С 2026 года за директора «нулевки» нужно платить взносы, но этого можно избежать

Обсуждают бухгалтеры: если компания не ведет деятельность, по новым правилам ей все равно нужно платить страховые взносы. Чтобы этого не делать, можно попробовать перевести бизнес на АУСН.
ФНС: нельзя просто бросить компанию с долгами — будет субсидиарная ответственность.
Не позднее 3 декабря 2025 нужно отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ и страховым взносам.
Меняют форму и порядок заполнения декларации по туристическому налогу в 2026 году.
Как минимизировать финансовые и налоговые риски, защитить интересы компании в сложных ситуациях, узнаете здесь.
Разработана новая форма декларации по НДС. В ней учли поправки в НК РФ и новую ставку НДС 22%.
При уменьшении физпоказателей в 2026 году можно будет пересчитать патент: готова новая форма заявления.
Какие ошибки чаще всего допускает бизнес на спецрежимах в 2025 году, рассказали налоговики.
Какую ставку НДС выбрать бизнесу на УСН в 2026 году: 22% с вычетами или 5% и 7%, узнаете из статьи.
— АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели все нюансы применения АУСН: можно ли обойти НДС, плюсы и минусы АУСН и обязанности бухгалтера на АУСН.
— Дисциплинарные взыскания: виды, как оформлять. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях работодатель может применить дисциплинарное взыскание и как его оформить.
— Допсоглашения к договору из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года: варианты формулировок
С 1 января 2026 года повышена ставка НДС с 20% до 22% и понижен порог доходов на УСН, преодоление которого делает упрощенца плательщиком НДС. В этой связи необходимо пересматривать длящиеся договоры.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за октябрь 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений октября 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Когда ИФНС не вправе отказать в зачете налогов, уплаченных за третье лицо
Решили уплатить налог за кого-то, но ошиблись в платежке. ИФНС вправе не зачесть эти деньги? Бесспорно то, что платежки надо заполнять корректно. Небесспорно то, что некритичные ошибки помешают зачету.
1 💲 Центробанк обрушил курс доллара до 78,5 рублей
2 🚌 Минтранс будет внедрять беспилотные технологии в автобусы
3 Застройщиков предлагают обязать размещать в подъездах новостроек картины
4 Мать, которая работала в период ухода за детьми, может выбрать более выгодный ИПК
5 Немкин: блокировка WhatsApp1 – это вопрос времени
6 Как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход
7 📄 При уменьшении показателей для патента в 2026 году можно будет пересчитать патент: новая форма заявления
8 ❗ ФНС изменила форму декларации НДС на 2026 год
9 📄 ФНС меняет форму и порядок заполнения декларации по туристическому налогу в 2026 году
10 НСИС: с камер не будут приходить ложные штрафы за отсутствие ОСАГО
11 Налоговая рассказала о типовых ошибках в РСВ и 6-НДФЛ в 2025 году
12 💣 Правительство думает ввести туристический налог при сдаче жилых домов и квартир
13 ❔ Как сменить систему налогообложения с 2026 года, если обслуживающая кассу фирма будет на новогодних каникулах
14 ЦБ ответил, будет ли слушать советы искусственного интеллекта по ключевой ставке
15 ❔ Можно ли в договоре с самозанятым указать название должности
17 Рекорд: среди россиян 30-49 лет трудоустроены более 90%. А молодежь будут привлекать с помощью наставничества
18 Как облагаются НДС операции в рамках концессионного соглашения при УСН с НДС
19 ⛹️ За корпоративный спорт предлагают давать налоговый вычет
20 ФАС запретила необоснованно повышать цены перед Новым годом 2026
21 ❔ Нужно ли брать согласие на обработку персданных, если зарплату сотрудника переводят другому человеку
22 📅 До 3 декабря 2025 нужно отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ и страховым взносам
23 Из-за риска блокировок россияне стали чаще снимать наличные
24 ФНС уточнила, кто на АУСН платит взносы на травматизм
25 Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в декабре 2025
26 У сервиса «Обратиться в ФНС» важное обновление
27 37% предпринимателей не планируют переходить на новый налоговый режим и будут платить НДС в 2026 году
28 Изменен порядок заполнения декларации на товары в 2026 году для экспортеров и импортеров
29 📉 Курс юаня упал ниже 11 рублей
30 Ozon не будет вводить комиссии с чаевых
31 💡 С 2026 года за директора «нулевки» нужно платить страховые взносы с МРОТ, однако этого можно избежать
32 Налоговики рассказали, какие ошибки чаще всего допускает бизнес на спецрежимах в 2025 году
33 Слуцкий выступил против ограничения скидок на маркетплейсах
34 ФНС: нельзя просто бросить компанию с долгами — придется столкнуться с субсидиарной ответственностью
35 📉 Число убыточных компаний выросло на 11%
37 При увольнении демобилизованному сотруднику положена компенсация за неиспользованный отпуск
Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах
Дата проведения: 2 декабря, вторник
Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023.
Дата проведения: 3 декабря, среда
Конференция для бухгалтеров и руководителей
Дата проведения: 3 декабря, среда
— Как платить фиксированные взносы ИП за себя в 2026 году
Фиксированные взносы в 2026 году – 57 390 рублей + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Рассказываем, как считать, когда платить и как.
— Завещание или дарственная — что лучше и дешевле в 2026 году
Передача недвижимости близким людям — ответственный шаг, который требует тщательного подхода. Дарственная и завещание являются двумя распространенными способами передачи квартиры наследникам, однако каждый из них имеет свои особенности и последствия. Какой вариант выбрать — рассказываем в статье.
— Сотрудник-инвалид: как принять на работу, что делать, если работнику дали инвалидность, условия труда, льготы
Инвалидность — не помеха нормальному труду. Но игнорировать наличие инвалидности у сотрудника, тем более не предоставлять ему положенных гарантий — значит, тратиться на штрафы. Рассказываем почти обо всем, что надо знать о работниках с инвалидностью.
— Утренний бухгалтер № 6018. Все изменения с декабря 2025 года для бухгалтера: обзор
В декабре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера.
— Индивидуальный лицевой счет: что такое ИЛС СФР, как получить выписку и понять ее
В выписке из ИЛС отражаются ваши данные для расчета будущей пенсии.
— Как вести раздельный учет НДС в строительстве
Если у организации есть операции, облагаемые НДС и освобожденные от этого налога, то нужно вести раздельный учет. Рассказываем, как учитывать операции, если в течение одного периода осуществлялась отгрузка только облагаемых или освобождаемых от НДС товаров.
— Как в 1С:ЗУП отразить перевод сотрудников в связи со сменой формы собственности
Если организация сменила форму собственности, то сотрудников необходимо перевести в организацию-правопреемника. Рассказываем, как правильно отразить такой перевод в 1С:ЗУП.
— Организация на УСН «Доходы» с НДС 5%: как считать доходы от торговли на маркетплейсах
При торговле на маркетплейсах учитывать доходы можно одним из способов: при поступлении денег на счет или на дату возникновения права распоряжаться полученными доходами.
— Оплата такси работникам: облагается ли НДФЛ и страховыми взносами
Выплаты работникам облагаются НДФЛ и страховыми взносами, когда их можно считать доходами работника. Разбираемся, относится ли это к оплате такси к месту выполнения работы и обратно.
— Куда бизнесу вкладывать деньги в 2026 году: 5 надежных идей для инвесторов
Рынок недвижимости в России и мире в 2026 году будет формироваться под влиянием новых экономических вызовов, цифровизации и изменяющихся предпочтений потребителей. Инвесторы, ориентированные на устойчивый доход и долгосрочный рост капитала, должны учитывать ключевые тренды отрасли.
— Переход на АУСН: эксперт рассказала, как избежать НДС и работать без рисков
БУХ.СОВЕТ 2026 — уже совсем близко: 11–12 декабря 2025 года в Москве состоится конференция для бухгалтеров про учет и налоги в 2026 году. «Клерк» вместе с основательницей онлайн-школы для владельцев бухгалтерского бизнеса «Я аутсорсер» Инессой Мальцевой приглашает вас стать участником главной бухгалтерской конференции и вместе с топовыми спикерами обсудить изменения, сложности и тренды.
— Аутсорсинг бухгалтерии для ООО и ИП: плюсы, минусы и выбор сервиса
Все больше компаний передают бухгалтерию внешним сервисам, чтобы оптимизировать расходы и сократить количество рутинных задач. Разбираем сильные и уязвимые стороны аутсорсинга, а также набор функций, которые должны быть в хорошем сервисе.
— Какую ставку НДС выбрать бизнесу на УСН в 2026 году: 22% с вычетами или 5% и 7%
Первоначально порог доходов на УСН для уплаты НДС планировали резко снизить в 6 раз. Но теперь это хотят делать постепенно. В следующем году порог составит 20 млн рублей, а при доходах 10 млн рублей платить налог нужно будет только с 2028 года. Несмотря на отсрочку, изменения приведут к росту налоговой нагрузки на бизнес и усложнению учета, но для кого-то не сразу.
— Какой штраф за просроченные водительские права в 2025 году
Сколько можно ездить с просроченными правами, какой штраф грозит за нарушение и как заменить водительское удостоверение.
— Как закрыть вклад: условия и риски
Вклад позволяет получать прибыль за счет хранения средств в банке. На первый взгляд это кажется выгодным и для банка, и для самого вкладчика. Какие подводные камни есть при закрытии вклада и что нужно учесть заранее — рассказали в статье.
— С 2026 года будет новая декларация по НДС со ставкой 22% и данными авансовых счетов-фактур
В новой декларации по НДС будет 15 разных ставок налога. А каждый аванс и последующая отгрузка будут как на ладони.
— Вычет по образованию в 2026 году: кто может получить, в каком размере и как это сделать
Налоговый вычет помогает вернуть часть уплаченного НДФЛ. Рассказываем, кто, как и в каком размере может получить вычет по образованию в 2026 году.
— Меняют декларации по НДС, турналогу и заявление на ПСН. 🎀«Ночной бухгалтер» № 2067
В связи с поправками в НК РФ с 01.01.2026 налоговики приводят в соответствие декларации и прочие бланки.
Какие расхождения грозят многомиллионными налоговыми доначислениями: что с чем сравнивают инспекторы
Как увидеть реальную прибыль по каждому направлению бизнеса в 1С: выходим за рамки общей отчетности
Регистрация турагента в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция
Что дает российскому бизнесу компания за рубежом
Оплата больничного листа в 2026 году: обновленные размеры пособий от СФР и оплачиваемый больничный для самозанятых
Возврат по эквайрингу 2026: как вернуть деньги, если клиент рассчитался картой через терминал
Кадровая отчетность в 2025 году: какие отчеты сдавать и что не упустить
Размещение информации о стоимости чистых активов в Федресурсе
Новогодние подарки партнерам и сотрудникам 2026: как отражать в налоговом и бухгалтерском учете
Премии в налоговых расходах 2025 / 2026: как обосновать, чтобы избежать рисков
Обновленная таможенная декларация на экспорт и импорт товаров с 1 апреля 2026 года: инструкция по заполнению
Налоговая реформа 2026: ключевые изменения, сроки и что нужно сделать уже сейчас.
Новый выпуск субфедеральных облигаций ХМАО
💥Обзор новостей: Налоговый кодекс стал бестселлером, самозапрет на кредиты оформили 17 млн, Греф призвал покончить с «торговым рабством» скидок
Боковик МосБиржи в ожидании триггеров: инфляция замедляется, а политические риски нет
Налоговая реформа-2026: что надо сделать предпринимателю до Нового года
Проверка ФНС: как подготовиться без паники и потерь
Восстановление бухгалтерского учета: инвестиция в прозрачность или пустая трата денег?
Какого числа День матери в 2025 году и как поздравить маму
Переходим и удерживаемся на упрощенке
Цена ошибки — миллионы. Как выбрать бухгалтера, который защитит, а не подставит?
Краснодар в 2025 году: куда сходить в декабре и на что посмотреть
Сопровождение 1С: ИТ-страховка для бизнеса
Интерактивный контент юриста в Телеграм: зачем нужен и какой бывает
Установлена периодичность проведения обязательных профилактических визитов
Взыскание убытков с налоговиков, замена имущественного на соцвычет, влияние НДС на цену договора в практике Высших судов
Семейный бизнес на УСН. Когда разделить, чтобы не платить заканчивается доначислением 20+ млн рублей
10 вопросов для интернет-маркетинга
Перспективы импортозамещения в промышленном IT
🛡Лайфхак: как я пыталась защитить брокерский счет и чуть не попала на комиссию
💰Как удалось сохранить клиенту больше 20 млн рублей и отменить выездную проверку
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/68375 от 14.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-11-13/66208 от 08.07.2025
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-14/10380@ от 25.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/48904 от 20.05.2025
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-14/3932@ от 14.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74903 от 30.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/74930 от 30.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/27712 от 20.03.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/523 от 08.10.2012
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-13874/2014 от 05.12.2014
