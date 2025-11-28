Утренний бухгалтер № 6019. С 2026 года за директора «нулевки» нужно платить взносы, но этого можно избежать

Статьи

— Как платить фиксированные взносы ИП за себя в 2026 году

Фиксированные взносы в 2026 году – 57 390 рублей + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Рассказываем, как считать, когда платить и как.

— Завещание или дарственная — что лучше и дешевле в 2026 году

Передача недвижимости близким людям — ответственный шаг, который требует тщательного подхода. Дарственная и завещание являются двумя распространенными способами передачи квартиры наследникам, однако каждый из них имеет свои особенности и последствия. Какой вариант выбрать — рассказываем в статье.

— Сотрудник-инвалид: как принять на работу, что делать, если работнику дали инвалидность, условия труда, льготы

Инвалидность — не помеха нормальному труду. Но игнорировать наличие инвалидности у сотрудника, тем более не предоставлять ему положенных гарантий — значит, тратиться на штрафы. Рассказываем почти обо всем, что надо знать о работниках с инвалидностью.

— Утренний бухгалтер № 6018. Все изменения с декабря 2025 года для бухгалтера: обзор

В декабре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера.

— Индивидуальный лицевой счет: что такое ИЛС СФР, как получить выписку и понять ее

В выписке из ИЛС отражаются ваши данные для расчета будущей пенсии.

— Как вести раздельный учет НДС в строительстве

Если у организации есть операции, облагаемые НДС и освобожденные от этого налога, то нужно вести раздельный учет. Рассказываем, как учитывать операции, если в течение одного периода осуществлялась отгрузка только облагаемых или освобождаемых от НДС товаров.

— Как в 1С:ЗУП отразить перевод сотрудников в связи со сменой формы собственности

Если организация сменила форму собственности, то сотрудников необходимо перевести в организацию-правопреемника. Рассказываем, как правильно отразить такой перевод в 1С:ЗУП.

— Организация на УСН «Доходы» с НДС 5%: как считать доходы от торговли на маркетплейсах

При торговле на маркетплейсах учитывать доходы можно одним из способов: при поступлении денег на счет или на дату возникновения права распоряжаться полученными доходами.

— Оплата такси работникам: облагается ли НДФЛ и страховыми взносами

Выплаты работникам облагаются НДФЛ и страховыми взносами, когда их можно считать доходами работника. Разбираемся, относится ли это к оплате такси к месту выполнения работы и обратно.

— Куда бизнесу вкладывать деньги в 2026 году: 5 надежных идей для инвесторов

Рынок недвижимости в России и мире в 2026 году будет формироваться под влиянием новых экономических вызовов, цифровизации и изменяющихся предпочтений потребителей. Инвесторы, ориентированные на устойчивый доход и долгосрочный рост капитала, должны учитывать ключевые тренды отрасли.

— Переход на АУСН: эксперт рассказала, как избежать НДС и работать без рисков

БУХ.СОВЕТ 2026 — уже совсем близко: 11–12 декабря 2025 года в Москве состоится конференция для бухгалтеров про учет и налоги в 2026 году. «Клерк» вместе с основательницей онлайн-школы для владельцев бухгалтерского бизнеса «Я аутсорсер» Инессой Мальцевой приглашает вас стать участником главной бухгалтерской конференции и вместе с топовыми спикерами обсудить изменения, сложности и тренды.

— Аутсорсинг бухгалтерии для ООО и ИП: плюсы, минусы и выбор сервиса

Все больше компаний передают бухгалтерию внешним сервисам, чтобы оптимизировать расходы и сократить количество рутинных задач. Разбираем сильные и уязвимые стороны аутсорсинга, а также набор функций, которые должны быть в хорошем сервисе.

— Какую ставку НДС выбрать бизнесу на УСН в 2026 году: 22% с вычетами или 5% и 7%

Первоначально порог доходов на УСН для уплаты НДС планировали резко снизить в 6 раз. Но теперь это хотят делать постепенно. В следующем году порог составит 20 млн рублей, а при доходах 10 млн рублей платить налог нужно будет только с 2028 года. Несмотря на отсрочку, изменения приведут к росту налоговой нагрузки на бизнес и усложнению учета, но для кого-то не сразу.

— Какой штраф за просроченные водительские права в 2025 году

Сколько можно ездить с просроченными правами, какой штраф грозит за нарушение и как заменить водительское удостоверение.

— Как закрыть вклад: условия и риски

Вклад позволяет получать прибыль за счет хранения средств в банке. На первый взгляд это кажется выгодным и для банка, и для самого вкладчика. Какие подводные камни есть при закрытии вклада и что нужно учесть заранее — рассказали в статье.

— С 2026 года будет новая декларация по НДС со ставкой 22% и данными авансовых счетов-фактур

В новой декларации по НДС будет 15 разных ставок налога. А каждый аванс и последующая отгрузка будут как на ладони.

— Вычет по образованию в 2026 году: кто может получить, в каком размере и как это сделать

Налоговый вычет помогает вернуть часть уплаченного НДФЛ. Рассказываем, кто, как и в каком размере может получить вычет по образованию в 2026 году.

— Меняют декларации по НДС, турналогу и заявление на ПСН. 🎀«Ночной бухгалтер» № 2067

В связи с поправками в НК РФ с 01.01.2026 налоговики приводят в соответствие декларации и прочие бланки.