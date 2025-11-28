ЦОК ОК БСН 28.11 М
🔴 Вебинар: Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах →
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6019. С 2026 года за директора «нулевки» нужно платить взносы, но этого можно избежать

В нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают уплату взносов с МРОТ у директора для нулевок.

Обсуждают бухгалтеры: если компания не ведет деятельность, по новым правилам ей все равно нужно платить страховые взносы. Чтобы этого не делать, можно попробовать перевести бизнес на АУСН.

ФНС: нельзя просто бросить компанию с долгами — будет субсидиарная ответственность.

Не позднее 3 декабря 2025 нужно отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ и страховым взносам.

Меняют форму и порядок заполнения декларации по туристическому налогу в 2026 году.

Как минимизировать финансовые и налоговые риски, защитить интересы компании в сложных ситуациях, узнаете здесь.

Разработана новая форма декларации по НДС. В ней учли поправки в НК РФ и новую ставку НДС 22%.

При уменьшении физпоказателей в 2026 году можно будет пересчитать патент: готова новая форма заявления.

Какие ошибки чаще всего допускает бизнес на спецрежимах в 2025 году, рассказали налоговики.

Какую ставку НДС выбрать бизнесу на УСН в 2026 году: 22% с вычетами или 5% и 7%, узнаете из статьи.

🛍 Черная пятница на «Клерке». Топовые онлайн-курсы по 3 500 рублей

Не пропустите неделю самой масштабной распродажи на «Клерке». До 28 ноября 2025 у вас есть шанс купить наши топовые онлайн-курсы по суперценам.

Все онлайн-курсы по акции в каталоге «Клерка».

Смотреть каталог

Разборы законов

АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году. Конспект вебинара с видео

Рассмотрели все нюансы применения АУСН: можно ли обойти НДС, плюсы и минусы АУСН и обязанности бухгалтера на АУСН.

Дисциплинарные взыскания: виды, как оформлять. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях работодатель может применить дисциплинарное взыскание и как его оформить.

Допсоглашения к договору из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года: варианты формулировок

С 1 января 2026 года повышена ставка НДС с 20% до 22% и понижен порог доходов на УСН, преодоление которого делает упрощенца плательщиком НДС. В этой связи необходимо пересматривать длящиеся договоры.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за октябрь 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений октября 2025 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Когда ИФНС не вправе отказать в зачете налогов, уплаченных за третье лицо

Решили уплатить налог за кого-то, но ошиблись в платежке. ИФНС вправе не зачесть эти деньги? Бесспорно то, что платежки надо заполнять корректно. Небесспорно то, что некритичные ошибки помешают зачету.

🌴Большая конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!

Краснодар — это родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.

И вот спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях. 

Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась. 

Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет. С 1 декабря цена вырастет!

Купить билет

Новости

1 💲 Центробанк обрушил курс доллара до 78,5 рублей

2 🚌 Минтранс будет внедрять беспилотные технологии в автобусы

3 Застройщиков предлагают обязать размещать в подъездах новостроек картины

4 Мать, которая работала в период ухода за детьми, может выбрать более выгодный ИПК

5 Немкин: блокировка WhatsApp1 – это вопрос времени

6 Как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход

7 📄 При уменьшении показателей для патента в 2026 году можно будет пересчитать патент: новая форма заявления

8 ❗ ФНС изменила форму декларации НДС на 2026 год

9 📄 ФНС меняет форму и порядок заполнения декларации по туристическому налогу в 2026 году

10 НСИС: с камер не будут приходить ложные штрафы за отсутствие ОСАГО

11 Налоговая рассказала о типовых ошибках в РСВ и 6-НДФЛ в 2025 году

12 💣 Правительство думает ввести туристический налог при сдаче жилых домов и квартир

13 ❔ Как сменить систему налогообложения с 2026 года, если обслуживающая кассу фирма будет на новогодних каникулах

14 ЦБ ответил, будет ли слушать советы искусственного интеллекта по ключевой ставке

15 ❔ Можно ли в договоре с самозанятым указать название должности

16 ❗️«Черная пятница-2026» началась! Скидки до 85% на все профкурсы «Клерка»

17 Рекорд: среди россиян 30-49 лет трудоустроены более 90%. А молодежь будут привлекать с помощью наставничества

18 Как облагаются НДС операции в рамках концессионного соглашения при УСН с НДС

19 ⛹️ За корпоративный спорт предлагают давать налоговый вычет

20 ФАС запретила необоснованно повышать цены перед Новым годом 2026

21 ❔ Нужно ли брать согласие на обработку персданных, если зарплату сотрудника переводят другому человеку

22 📅 До 3 декабря 2025 нужно отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ и страховым взносам

23 Из-за риска блокировок россияне стали чаще снимать наличные

24 ФНС уточнила, кто на АУСН платит взносы на травматизм

25 Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в декабре 2025

26 У сервиса «Обратиться в ФНС» важное обновление

27 37% предпринимателей не планируют переходить на новый налоговый режим и будут платить НДС в 2026 году

28 Изменен порядок заполнения декларации на товары в 2026 году для экспортеров и импортеров

29 📉 Курс юаня упал ниже 11 рублей

30 Ozon не будет вводить комиссии с чаевых

31 💡 С 2026 года за директора «нулевки» нужно платить страховые взносы с МРОТ, однако этого можно избежать

32 Налоговики рассказали, какие ошибки чаще всего допускает бизнес на спецрежимах в 2025 году

33 Слуцкий выступил против ограничения скидок на маркетплейсах

34 ФНС: нельзя просто бросить компанию с долгами — придется столкнуться с субсидиарной ответственностью

35 📉 Число убыточных компаний выросло на 11%

36 🛍 «Черная пятница-2026» на «Клерке»: успейте забрать топовые профкурсы с максимальными скидками!

37 При увольнении демобилизованному сотруднику положена компенсация за неиспользованный отпуск

Мероприятия

Статьи

Как платить фиксированные взносы ИП за себя в 2026 году

Фиксированные взносы в 2026 году – 57 390 рублей + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Рассказываем, как считать, когда платить и как.

Завещание или дарственная — что лучше и дешевле в 2026 году

Передача недвижимости близким людям — ответственный шаг, который требует тщательного подхода. Дарственная и завещание являются двумя распространенными способами передачи квартиры наследникам, однако каждый из них имеет свои особенности и последствия. Какой вариант выбрать — рассказываем в статье.

Сотрудник-инвалид: как принять на работу, что делать, если работнику дали инвалидность, условия труда, льготы

Инвалидность — не помеха нормальному труду. Но игнорировать наличие инвалидности у сотрудника, тем более не предоставлять ему положенных гарантий — значит, тратиться на штрафы. Рассказываем почти обо всем, что надо знать о работниках с инвалидностью.

Утренний бухгалтер № 6018. Все изменения с декабря 2025 года для бухгалтера: обзор

В декабре 2025 года начинает действовать ряд новшеств в российском законодательстве, которые прямо или косвенно затрагивают работу бухгалтера.

Индивидуальный лицевой счет: что такое ИЛС СФР, как получить выписку и понять ее

В выписке из ИЛС отражаются ваши данные для расчета будущей пенсии.

Как вести раздельный учет НДС в строительстве

Если у организации есть операции, облагаемые НДС и освобожденные от этого налога, то нужно вести раздельный учет. Рассказываем, как учитывать операции, если в течение одного периода осуществлялась отгрузка только облагаемых или освобождаемых от НДС товаров.

Как в 1С:ЗУП отразить перевод сотрудников в связи со сменой формы собственности

Если организация сменила форму собственности, то сотрудников необходимо перевести в организацию-правопреемника. Рассказываем, как правильно отразить такой перевод в 1С:ЗУП.

Организация на УСН «Доходы» с НДС 5%: как считать доходы от торговли на маркетплейсах

При торговле на маркетплейсах учитывать доходы можно одним из способов: при поступлении денег на счет или на дату возникновения права распоряжаться полученными доходами.

Оплата такси работникам: облагается ли НДФЛ и страховыми взносами

Выплаты работникам облагаются НДФЛ и страховыми взносами, когда их можно считать доходами работника. Разбираемся, относится ли это к оплате такси к месту выполнения работы и обратно.

Куда бизнесу вкладывать деньги в 2026 году: 5 надежных идей для инвесторов

Рынок недвижимости в России и мире в 2026 году будет формироваться под влиянием новых экономических вызовов, цифровизации и изменяющихся предпочтений потребителей. Инвесторы, ориентированные на устойчивый доход и долгосрочный рост капитала, должны учитывать ключевые тренды отрасли.

Переход на АУСН: эксперт рассказала, как избежать НДС и работать без рисков

БУХ.СОВЕТ 2026 — уже совсем близко: 11–12 декабря 2025 года в Москве состоится конференция для бухгалтеров про учет и налоги в 2026 году. «Клерк» вместе с основательницей онлайн-школы для владельцев бухгалтерского бизнеса «Я аутсорсер» Инессой Мальцевой приглашает вас стать участником главной бухгалтерской конференции и вместе с топовыми спикерами обсудить изменения, сложности и тренды.

Аутсорсинг бухгалтерии для ООО и ИП: плюсы, минусы и выбор сервиса

Все больше компаний передают бухгалтерию внешним сервисам, чтобы оптимизировать расходы и сократить количество рутинных задач. Разбираем сильные и уязвимые стороны аутсорсинга, а также набор функций, которые должны быть в хорошем сервисе.

Какую ставку НДС выбрать бизнесу на УСН в 2026 году: 22% с вычетами или 5% и 7%

Первоначально порог доходов на УСН для уплаты НДС планировали резко снизить в 6 раз. Но теперь это хотят делать постепенно. В следующем году порог составит 20 млн рублей, а при доходах 10 млн рублей платить налог нужно будет только с 2028 года. Несмотря на отсрочку, изменения приведут к росту налоговой нагрузки на бизнес и усложнению учета, но для кого-то не сразу.

Какой штраф за просроченные водительские права в 2025 году

Сколько можно ездить с просроченными правами, какой штраф грозит за нарушение и как заменить водительское удостоверение.

Как закрыть вклад: условия и риски

Вклад позволяет получать прибыль за счет хранения средств в банке. На первый взгляд это кажется выгодным и для банка, и для самого вкладчика. Какие подводные камни есть при закрытии вклада и что нужно учесть заранее — рассказали в статье.

С 2026 года будет новая декларация по НДС со ставкой 22% и данными авансовых счетов-фактур

В новой декларации по НДС будет 15 разных ставок налога. А каждый аванс и последующая отгрузка будут как на ладони.

Вычет по образованию в 2026 году: кто может получить, в каком размере и как это сделать

Налоговый вычет помогает вернуть часть уплаченного НДФЛ. Рассказываем, кто, как и в каком размере может получить вычет по образованию в 2026 году.

Меняют декларации по НДС, турналогу и заявление на ПСН. 🎀«Ночной бухгалтер» № 2067

В связи с поправками в НК РФ с 01.01.2026 налоговики приводят в соответствие декларации и прочие бланки.

Блоги компаний

Какие расхождения грозят многомиллионными налоговыми доначислениями: что с чем сравнивают инспекторы

Как увидеть реальную прибыль по каждому направлению бизнеса в 1С: выходим за рамки общей отчетности

Регистрация турагента в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция

Что дает российскому бизнесу компания за рубежом

Оплата больничного листа в 2026 году: обновленные размеры пособий от СФР и оплачиваемый больничный для самозанятых

Возврат по эквайрингу 2026: как вернуть деньги, если клиент рассчитался картой через терминал

Кадровая отчетность в 2025 году: какие отчеты сдавать и что не упустить

Размещение информации о стоимости чистых активов в Федресурсе

Новогодние подарки партнерам и сотрудникам 2026: как отражать в налоговом и бухгалтерском учете

Премии в налоговых расходах 2025 / 2026: как обосновать, чтобы избежать рисков

🛒 💥 Открываем неделю «Черной пятницы»! Главная распродажа года уже началась

Обновленная таможенная декларация на экспорт и импорт товаров с 1 апреля 2026 года: инструкция по заполнению

Налоговая реформа 2026: ключевые изменения, сроки и что нужно сделать уже сейчас.

Консультации

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Бухгалтер Зарплата от 75000 ₽, Москва, Гибкий график

Резюме

Трибуна

Новый выпуск субфедеральных облигаций ХМАО

Проверки ФНС в 2026 году

💥Обзор новостей: Налоговый кодекс стал бестселлером, самозапрет на кредиты оформили 17 млн, Греф призвал покончить с «торговым рабством» скидок

Боковик МосБиржи в ожидании триггеров: инфляция замедляется, а политические риски нет

Налоговая реформа-2026: что надо сделать предпринимателю до Нового года

Проверка ФНС: как подготовиться без паники и потерь

Восстановление бухгалтерского учета: инвестиция в прозрачность или пустая трата денег?

Какого числа День матери в 2025 году и как поздравить маму

Переходим и удерживаемся на упрощенке

Цена ошибки — миллионы. Как выбрать бухгалтера, который защитит, а не подставит?

Краснодар в 2025 году: куда сходить в декабре и на что посмотреть

Сопровождение 1С: ИТ-страховка для бизнеса

Интерактивный контент юриста в Телеграм: зачем нужен и какой бывает

Установлена периодичность проведения обязательных профилактических визитов

Взыскание убытков с налоговиков, замена имущественного на соцвычет, влияние НДС на цену договора в практике Высших судов

Семейный бизнес на УСН. Когда разделить, чтобы не платить заканчивается доначислением 20+ млн рублей

10 вопросов для интернет-маркетинга

Перспективы импортозамещения в промышленном IT

🛡Лайфхак: как я пыталась защитить брокерский счет и чуть не попала на комиссию

💰Как удалось сохранить клиенту больше 20 млн рублей и отменить выездную проверку

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/68375 от 14.07.2025

Минфин РФ: Письмо № 02-11-13/66208 от 08.07.2025

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-14/10380@ от 25.06.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/48904 от 20.05.2025

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-14/3932@ от 14.03.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74903 от 30.09.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/74930 от 30.09.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/27712 от 20.03.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Как облагаются НДС операции в рамках концессионного соглашения при УСН с НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/523 от 08.10.2012

Подробнее о документе мы писали в новости Новогодние подарки партнерам и сотрудникам 2026: как отражать в налоговом и бухгалтерском учете

Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-13874/2014 от 05.12.2014

Подробнее о документе мы писали в новости Премии в налоговых расходах 2025 / 2026: как обосновать, чтобы избежать рисков

Последние темы форума

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет