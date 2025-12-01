ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Принят закон с поправками в НК РФ. ❗«Ночной бухгалтер» № 2070

Опубликован Федеральный закон с налоговой реформой-2026.

Сегодня в выпуске:

  • Президент подписал закон № 425-ФЗ с поправками в Налоговый кодекс.

  • Сотрудникам с детьми хотят дать право на дистанционку.

  • Алименты учтут в доходах для детского пособия, даже если женщина их не получает.

  • Налоги и взносы включают в расходы в день их начисления.

  • В конце декабря будет короткая неделя и зарплата пораньше.

Налоговая реформа

Поправки в НК-2026 обрели форму закона — № 425-ФЗ от 28.11.2025.

Изменений очень много. Самые серьезные:

  • Повышение ставки НДС до 22%.

  • Снижение лимита по УСН для освобождения от НДС до 20 млн руб. в 2026 году.

  • Снижение лимита по ПСН до 20 млн руб. в 2026 году.

  • Отмена пониженных взносов для малого бизнеса.

  • Расширение перечня расходов по УСН.

Дистанционная работа

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает работодателей переводить на дистанционную работу некоторых сотрудников по их заявлению. Это такие работники:

  • беременные;

  • с детьми до 14 лет;

  • с детьми-инвалидами;

  • многодетные.

Сейчас сотрудники с детьми могут попросить перевод на дистанционку, но работодатель не обязан удовлетворять их просьбу, пояснил Роструд.

Детские пособия

С 2026 года меняются правила определения нуждаемости в детском пособии. Будут по-новому учитывать доход семьи.

  • Во-первых, в доход не будут включать матпомощь от работодателя при рождении ребенка и выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья из-за боевых действий.

  • Во-вторых, если мать ребенка не подвала на алименты, их включат в доход – в пропорции от средней зарплаты в регионе.

  • В-третьих, увеличат минимальный размер дохода для тех, кто не работал без уважительных причин. Для права на пособие их доход за 12 месяцев должен быть не менее 8 МРОТ.

Расходы

Для налога на прибыль расходы признают в том периоде, к которому они относятся.

Что касается налогов и взносов, то имеет значение дата их начисления, а не уплаты. Налоги и взносы включают в расходы датой их начисления, уточнил Минфин.

Рабочий декабрь

В декабре будет самая короткая неделя в году — всего 2 рабочих дня (29 и 30 декабря), напомнили в Госдуме.

А еще в последний рабочий день декабря некоторым досрочно выплатят зарплату за декабрь. Это касается тех компаний, где срок выплаты зарплаты приходится на январские праздники. Если срок выплаты — с 1 по 11 число, то выплата за декабрь должна быть 30 декабря 2025 года.

