Принят закон с поправками в НК РФ. ❗«Ночной бухгалтер» № 2070

Сегодня в выпуске:
Президент подписал закон № 425-ФЗ с поправками в Налоговый кодекс.
Сотрудникам с детьми хотят дать право на дистанционку.
Алименты учтут в доходах для детского пособия, даже если женщина их не получает.
Налоги и взносы включают в расходы в день их начисления.
В конце декабря будет короткая неделя и зарплата пораньше.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Налоговая реформа
Поправки в НК-2026 обрели форму закона — № 425-ФЗ от 28.11.2025.
Изменений очень много. Самые серьезные:
Повышение ставки НДС до 22%.
Снижение лимита по УСН для освобождения от НДС до 20 млн руб. в 2026 году.
Снижение лимита по ПСН до 20 млн руб. в 2026 году.
Отмена пониженных взносов для малого бизнеса.
Расширение перечня расходов по УСН.
Дистанционная работа
В Госдуму внесли законопроект, который обязывает работодателей переводить на дистанционную работу некоторых сотрудников по их заявлению. Это такие работники:
беременные;
с детьми до 14 лет;
с детьми-инвалидами;
многодетные.
Сейчас сотрудники с детьми могут попросить перевод на дистанционку, но работодатель не обязан удовлетворять их просьбу, пояснил Роструд.
Детские пособия
С 2026 года меняются правила определения нуждаемости в детском пособии. Будут по-новому учитывать доход семьи.
Во-первых, в доход не будут включать матпомощь от работодателя при рождении ребенка и выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья из-за боевых действий.
Во-вторых, если мать ребенка не подвала на алименты, их включат в доход – в пропорции от средней зарплаты в регионе.
В-третьих, увеличат минимальный размер дохода для тех, кто не работал без уважительных причин. Для права на пособие их доход за 12 месяцев должен быть не менее 8 МРОТ.
Расходы
Для налога на прибыль расходы признают в том периоде, к которому они относятся.
Что касается налогов и взносов, то имеет значение дата их начисления, а не уплаты. Налоги и взносы включают в расходы датой их начисления, уточнил Минфин.
Рабочий декабрь
В декабре будет самая короткая неделя в году — всего 2 рабочих дня (29 и 30 декабря), напомнили в Госдуме.
А еще в последний рабочий день декабря некоторым досрочно выплатят зарплату за декабрь. Это касается тех компаний, где срок выплаты зарплаты приходится на январские праздники. Если срок выплаты — с 1 по 11 число, то выплата за декабрь должна быть 30 декабря 2025 года.
Мем дня
Ваша ждет короткую декабрьскую неделю редакция
