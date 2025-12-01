Принят закон с поправками в НК РФ. ❗«Ночной бухгалтер» № 2070

Дистанционная работа

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает работодателей переводить на дистанционную работу некоторых сотрудников по их заявлению. Это такие работники:

беременные;

с детьми до 14 лет;

с детьми-инвалидами;

многодетные.

Сейчас сотрудники с детьми могут попросить перевод на дистанционку, но работодатель не обязан удовлетворять их просьбу, пояснил Роструд.