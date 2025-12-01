Способ 2. По старым декларациям 3‑НДФЛ

Если у вас сохранились копии поданных ранее деклараций 3‑НДФЛ (на компьютере, в бумаге или в ЛК ФНС), остаток можно посчитать вручную:

открыть каждую декларацию за годы получения вычета.

посмотреть, какую сумму имущественного вычета вы заявили и вам подтвердили.

сложить все использованные суммы.

вычесть результат из максимального лимита (260 000 руб. или фактическая сумма налога к возврату по вашей покупке).​

Этот путь полезен, если вы хотите перепроверить данные, либо не доверяете автоматическому подсчету.