Имущественный вычет при покупке квартиры или дома позволяет вернуть из бюджета до сотен тысяч рублей, но многие теряются, сколько именно им ещё положено. После нескольких лет деклараций легко забыть, какая часть вычета уже использована, а какая осталась «в запасе». Разобраться в остатке важно, чтобы правильно планировать новый возврат НДФЛ, покупку следующего жилья или подачу документов через работодателя.
Какие лимиты есть по имущественному вычету и как они влияют на остаток
Имущественный вычет при покупке жилья и по ипотечным процентам ограничен законом: сколько бы ни стоила ваша квартира, вернуть НДФЛ можно только в пределах установленных лимитов. Эти лимиты нужны как раз для того, чтобы можно было посчитать остаток вычета и понимать, сколько денег вы еще можете вернуть из бюджета.
Основной вычет за покупку жилья
Право на имущественный вычет и его лимиты установлены статьей 220 НК.
Максимальная база для вычета — 2 000 000 руб. расходов на покупку или строительство жилья (квартира, дом, комната, доля, участок под дом).
Возврат считается по ставке НДФЛ, обычно 13%, то есть максимально можно вернуть 260 000 руб. (2 000 000 × 13%).
Если жилье стоит меньше 2 млн руб., вычет считается с фактической суммы. Например, квартира за 1,5 млн — вернете максимум 195 000 руб. (1 500 000 × 13%).
С 2014 года вычет можно «добирать» по нескольким объектам: если первый раз вы использовали, скажем, только 1 млн руб. базы, оставшийся 1 млн можно заявить при покупке следующей квартиры.
Вычет по ипотечным процентам
Отдельный вычет по процентам по целевым кредитам (ипотеке) предусмотрен подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 НК.
Отдельный лимит — по процентам по целевому кредиту (ипотеке).
Максимальная база — 3 000 000 руб. процентов, с нее можно вернуть до 390 000 руб. (3 000 000 × 13%).
Если процентов уплачено меньше, вычет считают по фактической сумме, а если больше — ограничиваются лимитом в 3 млн.
В отличие от «основного» вычета, лимит по процентам привязан к конкретному ипотечному объекту и не переносится на другие квартиры.
Как лимиты связаны с остатком
Остаток имущественного вычета — это разница между максимально возможной суммой возврата по лимитам и тем, что вы уже получили через налоговую или работодателя.
Например, если по жилью вы уже вернули 100 000 руб., ваш теоретический остаток — 160 000 руб. (260 000 – 100 000), но получить его можно только в пределах будущего уплаченного НДФЛ.
Если всю сумму не удалось вернуть за один год (зарплаты и НДФЛ не хватило), остаток переносится на следующие годы, пока лимит не будет исчерпан.
Способ 1. Личный кабинет налогоплательщика ФНС
Самый удобный и быстрый вариант — посмотреть данные в личном кабинете на сайте ФНС.
Как это сделать:
Войти в ЛК ФНС через Госуслуги или по логину/паролю.
Открыть раздел «Налог на доходы ФЛ» → «Декларации» или «Сообщения».
Найти сообщения о камеральной проверке по вашим декларациям 3‑НДФЛ за годы, когда вы уже получали имущественный вычет.
В каждом сообщении посмотреть строку «подтвержденная сумма вычета» и сложить эти суммы.
Из общего лимита (например, 260 000 руб. по жилью) вычесть уже использованную сумму — получится ваш остаток имущественного вычета.
В ряде случаев в кабинете сразу отображается информация об остатке по конкретному объекту, особенно если жилье куплено после 2014 года и вычет уже заявлялся.
Способ 2. По старым декларациям 3‑НДФЛ
Если у вас сохранились копии поданных ранее деклараций 3‑НДФЛ (на компьютере, в бумаге или в ЛК ФНС), остаток можно посчитать вручную:
открыть каждую декларацию за годы получения вычета.
посмотреть, какую сумму имущественного вычета вы заявили и вам подтвердили.
сложить все использованные суммы.
вычесть результат из максимального лимита (260 000 руб. или фактическая сумма налога к возврату по вашей покупке).
Этот путь полезен, если вы хотите перепроверить данные, либо не доверяете автоматическому подсчету.
Способ 3. Запрос в налоговую (через ЛК или лично)
Если разбираться в декларациях не хочется, можно запросить остаток напрямую у ФНС:
через раздел «Обратная связь» в личном кабинете: составить обращение в свободной форме с просьбой сообщить остаток имущественного вычета по конкретной квартире/договору.
лично в своей налоговой инспекции — написать заявление и получить ответ на бумаге или по электронной почте.
Срок ответа на обращение — до 30 дней, поэтому лучше использовать этот способ, если вопрос не требует срочности.
Способ 4. Проверка через банк (для вычета через работодателя или банк)
Если вы оформляли вычет через банк (по ипотеке) или через работодателя, можно:
посмотреть в банковских выписках суммы, которые приходили как «возврат НДФЛ»;
запросить у банка справку об уже использованной части вычета — некоторые кредиторы предоставляют такие документы в составе ипотечного досье.
Банки не всегда разделяют социальные и имущественные вычеты, поэтому этот способ лучше использовать как вспомогательный.
Что делать, если вычет еще не использован полностью
Если после подсчетов выяснилось, что остаток имущественного вычета есть, можно:
подать новую декларацию 3‑НДФЛ через личный кабинет, указав оставшуюся сумму;
либо оформить вычет у работодателя, чтобы получать повышенную зарплату без ожидания возврата через ФНС.
Главное — не забывать, что имущественный вычет не «сгорает» по срокам давности: его можно использовать до полного исчерпания лимита, пока вы платите НДФЛ.
Вывод
Имущественный вычет — это не разовая «акция», а долгосрочный инструмент, который можно использовать несколько лет подряд, пока не выберете весь лимит по жилью и ипотечным процентам. Чем точнее вы представляете, сколько уже вернули и сколько еще можете получить, тем проще планировать новые покупки, ипотеки и подачу заявлений на возврат НДФЛ.
Начать дискуссию