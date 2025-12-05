Исполнительная надпись нотариуса: что это значит и как отменить 

В этой статье разберем, что такое исполнительная надпись нотариуса, когда она применяется для взыскания долгов и как должник может ее оспорить или отменить. Материал будет полезен ИП, владельцам малого бизнеса и физлицам, столкнувшимся с долгами по договорам займа или поставки. Вы узнаете о порядке получения надписи кредитором, правах должника и шагах по защите.
Что такое исполнительная надпись
Исполнительная надпись нотариуса — это специальная отметка на документе. Она приравнивает его к исполнительному листу суда и позволяет кредитору взыскать долг без судебного разбирательства. Надпись ставится на копии договора или соглашения, подтверждающего бесспорную задолженность.
Когда возможна надпись
Надпись совершается, если требования кредитора бесспорны и подтверждены документами. Срок исполнения обязательства истек не более двух лет назад. Нотариус проверяет только формальное соответствие, не устанавливая фактическое наличие долга.
Условия применения включают следующие требования.
Договор должен быть нотариально удостоверен или относиться к перечню, указанному в законе (займы, поставка, аренда и т.п.).
Просрочка обязательств должна быть очевидной из представленных материалов.
Кому доступна процедура, разберем подробнее.
Кредиторы по нотариальным договорам займа, поставки, аренды.
Банки и микрофинансовые организации по кредитным договорам.
Залогодержатели при неисполнении обеспеченного обязательства.
После совершения надписи нотариус в течение нескольких дней уведомляет должника о ее наличии.
Содержание и стоимость надписи
Исполнительная надпись включает обязательные реквизиты. Это место и дата совершения, данные сторон, сумма долга, сумма нотариального тарифа, номер записи в реестре. На оригинале договора ставится отметка о совершении исполнительной надписи.
Реквизит надписи
Описание
Место и дата
Город, год, месяц, число совершения
Данные сторон
ФИО (наименование), адрес кредитора и должника
Основание
Номер и дата договора, из которого возник долг
Сумма взыскания
Полная задолженность, проценты, неустойка (если заявлена)
Тариф
Нотариальный тариф и иные суммы, подлежащие взысканию
Номер реестра
Уникальный номер нотариального действия
Из таблицы видно, какие элементы особенно важны для проверки должником. Сумма взыскания и основание долга влияют на финансовую нагрузку и перспективы оспаривания для ИП и компаний.
Размер нотариального тарифа обычно зависит от суммы долга. Он устанавливается законодательством и нотариальной палатой региона.
Преимущества и риски для сторон
Ниже приведено сравнение аспектов исполнительной надписи для кредитора и должника.
Аспект
Для кредитора
Для должника
Скорость
Взыскание долга без суда, процедура занимает дни
Реальный риск ареста счетов и имущества очень быстро
Стоимость
Расходы на нотариуса часто ниже, чем судебный процесс
Дополнительные затраты на юриста и возможный суд
Риски
Отмена надписи при наличии спора или нарушении процедуры
Автоматическое исполнение, если вовремя не обратиться в суд
Для кредитора это быстрый и удобный инструмент. Он снижает риски затяжного судебного разбирательства. Для должника главный риск — внезапное взыскание и необходимость срочно реагировать.
Как получить исполнительную надпись
Кредитор обращается к нотариусу с заявлением о совершении исполнительной надписи. Обычно подают документы нотариусу по месту жительства или регистрации должника либо по месту исполнения обязательства. Электронная подача возможна через реестр.
Необходимые документы перечислены ниже. Чем полнее пакет, тем выше шанс получить надпись без отказа.
Заявление о совершении исполнительной надписи.
Оригинал договора (или нотариально удостоверенная копия), из которого возник долг.
Документы, подтверждающие исполнение со стороны кредитора (платежки, накладные, акты, расписки).
Расчет задолженности с указанием основного долга, процентов, неустоек.
Копия направленной должнику претензии и доказательства ее вручения (почтовые квитанции, уведомление, расписка).
Банковские реквизиты для перечисления взысканных сумм.
Отсутствие доказательств направления претензии должнику — одна из частых причин отказа в совершении исполнительной надписи.
Пошаговый порядок процедуры следующий.
1. Подготовить пакет документов и направить должнику письменную претензию с указанием срока для добровольной оплаты.
2. По истечении срока претензии подать нотариусу заявление о совершении исполнительной надписи и предъявить оригиналы документов.
3. Дождаться проверки: нотариус оценивает формальные признаки бесспорности долга и соблюдение сроков.
4. При отсутствии препятствий нотариус совершает исполнительную надпись и выдает документ кредитору.
5. Кредитор передает документ в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.
На предъявление исполнительной надписи к исполнению действует общий срок — 2 года с момента ее совершения.
Как отменить исполнительную надпись
Должник имеет право оспорить исполнительную надпись нотариуса в суде. Это ключевой механизм защиты, если долг спорный или процедура была нарушена.
Основные основания для оспаривания включают наличие спора о праве. Это разногласия по сумме, срокам, качеству товара или услуги. Также истечение сроков давности, отсутствие уведомления должника, неправильный расчет задолженности, нарушения нотариусом требований закона.
Чем быстрее должник обратится в суд, тем выше шансы приостановить исполнение и избежать ареста счетов.
Обычно рекомендуется подать иск об оспаривании в кратчайший срок. Это после того, как должник узнал о надписи (получил уведомление или столкнулся с арестом счетов). В иске просят признать надпись не подлежащей исполнению и ходатайствуют о приостановлении производства.
Если установлен специальный короткий срок для обжалования, его пропуск усложняет задачу. Но не всегда делает защиту невозможной. Можно ставить вопрос о восстановлении срока или оспаривать действия приставов.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли отменить исполнительную надпись, если уже оплатил часть долга?
Да, при частичной оплате долг перестает быть бесспорным в той сумме, которая указана в надписи. В суде можно требовать признать надпись не подлежащей исполнению полностью или частично. Это позволит скорректировать размер задолженности.
Что делать, если я не получал никаких писем от нотариуса и кредитора?
В такой ситуации имеет смысл запросить у нотариуса копию документов. Также у судебных приставов — материалы исполнительного производства. Затем подать иск в суд, указывая на нарушение порядка уведомления и невозможность своевременно защитить свои права.
Игнорировать аресты и списания нельзя. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть деньги.
Действует ли исполнительная надпись в отношении ИП и юридических лиц?
Да, надпись применяется и к ИП, и к компаниям. Если договор подпадает под требования закона и соответствует перечню документов, по которым допускается внесудебное взыскание. Для бизнеса это особенно актуально при договорах займа, поставки и аренды.
Можно ли договориться с кредитором после совершения надписи?
Да, стороны вправе заключить соглашение о реструктуризации долга. Или мировое соглашение уже в ходе исполнительного производства. В этом случае можно приостановить или прекратить исполнение. Условия оплаты зафиксировать письменно. Для ИП и юрлиц это часто лучше, чем спор до конца.
Вывод
Исполнительная надпись нотариуса — мощный инструмент кредитора для быстрого взыскания долга, который фактически заменяет судебное решение. Для должника же ключ к защите — вовремя узнать о надписи и оперативно обратиться в суд, если долг спорный или процедура нарушена.
