Исполнительная надпись нотариуса: что это значит и как отменить 

Когда возможна надпись

Надпись совершается, если требования кредитора бесспорны и подтверждены документами. Срок исполнения обязательства истек не более двух лет назад. Нотариус проверяет только формальное соответствие, не устанавливая фактическое наличие долга.

Условия применения включают следующие требования.

Договор должен быть нотариально удостоверен или относиться к перечню, указанному в законе (займы, поставка, аренда и т.п.).

Просрочка обязательств должна быть очевидной из представленных материалов.

Кому доступна процедура, разберем подробнее.

Кредиторы по нотариальным договорам займа, поставки, аренды.

Банки и микрофинансовые организации по кредитным договорам.

Залогодержатели при неисполнении обеспеченного обязательства.

После совершения надписи нотариус в течение нескольких дней уведомляет должника о ее наличии.​