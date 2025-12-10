В 2026 году АУСН введут еще в 16 регионах. 🌍«Ночной бухгалтер» № 2077

Сегодня в выпуске:
В 2026 году на АУСН + 16 регионов и + 3 банка.
В 2026 году будут досрочные уведомления и новые правила резервирования налогов по ним.
Самозанятые смогут купить себе право на больничные.
Платежи по годовому ДМС идут в расходы, а льготы по взносам нет для тех, кто уволился и принялся в течение года.
Около 50% россиян надеются на рост дохода в 2026 году, остальные — пессимисты.
АУСН: 83 региона и 14 банков
На фоне снижения НДС-лимита на УСН и введения взносов на директора с МРОТ бизнес все активнее присматривается к АУСН.
Этот режим может применяться по всей стране, но по решению региональных властей. В 2025 году АУСН есть в 67 регионах, с 2026 года его введут еще в 16.
Бизнес на АУСН может иметь счета только в уполномоченных банках. Их было 11, но перечень недавно пополнился и теперь их 14.
Досрочные уведомления
С 1 сентября 2026 года можно будет сдавать одно уведомление с указанием НДФЛ и взносов сразу за несколько периодов (например, НДФЛ за периоды с 01.10 по 22.10, с 23.10 по 31.10, с 01.11 по 22.11, с 23.11 по 30.11 и т. д.).
Но если по обычному уведомлению зачет НДФЛ (списание с сальдо ЕНС в резерв) идет на следующий день после его сдачи, то по досрочным уведомлениям зачет будет на 2-ой день после окончания срока (за период с 01.10 по 22.10 зачет будет 24.10).
Взносы будут зачитывать до 3 числа месяца, в котором установлен срок уплаты (взносы за октябрь — до 03.11).
Больничные СМЗ
С 2026 года заработает добровольное страхование самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Закон одобрен Советом Федерации.
Если платить 1 344 руб. в месяц, то за полный месяц больничного можно получить 35 000 руб. (если у вас общий стаж более 8 лет), если платить 1 920 руб., то страховая сумма – 50 тыс. руб. в месяц.
Беременность и роды — это не страховой случай. Декретный больничный самозанятого оплате не подлежит.
ДМС сотрудников
Налоговые льготы по добровольному страхованию работников действуют, если договор ДМС заключен как минимум на год.
Причем для налога на прибыль не имеют значения кадровые движения. Общий договор на 1 год = льгота по прибыль есть.
А вот для льготы по взносам имеет значение страхование каждого отдельного сотрудника. Если кто-то уволился в течение года или принят на работу не с начала года, выплаты по ДМС на этих сотрудников надо облагать страховыми взносами.
Рост дохода в 2026 году
У россиян спросили, предполагают ли они в 2026 году рост своих доходов. Результаты опроса такие:
да — 45,9%;
нет — 33%;
доходы в 2026 году уменьшатся — 22,1%.
45,9% оптимистов в основном рассчитывают на рост зарплаты.
А какие прогнозы по росту личных доходов у вас?
