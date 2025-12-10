В 2026 году АУСН введут еще в 16 регионах. 🌍«Ночной бухгалтер» № 2077

АУСН: 83 региона и 14 банков

На фоне снижения НДС-лимита на УСН и введения взносов на директора с МРОТ бизнес все активнее присматривается к АУСН.

Этот режим может применяться по всей стране, но по решению региональных властей. В 2025 году АУСН есть в 67 регионах, с 2026 года его введут еще в 16.

Бизнес на АУСН может иметь счета только в уполномоченных банках. Их было 11, но перечень недавно пополнился и теперь их 14.