Наложенный платеж: что это такое и как работает

Что такое наложенный платеж

Наложенный платеж — это сумма, которую получатель посылки вносит оператору связи или курьерской службе при выдаче отправления. После оплаты эта сумма (за вычетом комиссии) перечисляется отправителю.

На посылку накладывается обязательство оплаты, поэтому выдача посылки происходит только после того, как получатель заплатит указанную продавцом сумму.