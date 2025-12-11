Наложенный платеж: что это такое и как работает

Наложенный платеж — это способ оплаты, при котором покупатель оплачивает товар и доставку только при получении посылки. Деньги переводятся продавцу через почту или транспортную компанию. Такой формат часто называют «оплата при получении» и его используют интернет‑магазины, частные продавцы и службы доставки.
Что такое наложенный платеж
Наложенный платеж — это сумма, которую получатель посылки вносит оператору связи или курьерской службе при выдаче отправления. После оплаты эта сумма (за вычетом комиссии) перечисляется отправителю.
На посылку накладывается обязательство оплаты, поэтому выдача посылки происходит только после того, как получатель заплатит указанную продавцом сумму.
Как работает наложенный платеж
Схема работы наложенного платежа состоит из следующих этапов:
Продавец отправляет товар без предоплаты, указывая сумму наложенного платежа и, при необходимости, объявленную ценность посылки.
Покупатель получает уведомление, приходит в отделение или пункт выдачи, осматривает посылку (в пределах правил оператора) и оплачивает заказ на кассе или курьеру.
Почта или служба доставки переводит деньги продавцу, удержав комиссию за перевод и иногда за саму услугу наложенного платежа.
Где можно использовать наложенный платеж
Наложенный платеж предлагают следующие службы:
«Почта России» и другие почтовые операторы для бандеролей, посылок и заказных отправлений.
Курьерские службы и службы доставки, где оплата при получении возможна в пунктах выдачи или курьеру.
Интернет‑магазины и маркетплейсы, подключающие услугу «оплата при получении» через партнерские службы доставки.
Плюсы и минусы наложенного платежа
Наложенный платеж часто воспринимают как самый удобный способ покупки, но на деле он удобен не всем и не всегда. Чтобы правильно решить, использовать ли его для своей посылки или при онлайн‑заказе, важно понимать, какие преимущества и риски он несет для обеих сторон сделки.
Для покупателя/получателя
Для получателя есть свои преимущества и недостатки.
Преимущества
Недостатки
Можно увидеть посылку, оценить целостность упаковки и в ряде случаев внешний вид товара до оплаты.
Итоговая стоимость обычно выше из-за комиссии почты/службы доставки за перевод денег, страховку, объявленную ценность и т.п.
Не нужно переводить деньги незнакомому продавцу заранее, что снижает риск мошенничества.
Если посылка не устроила и покупатель отказывается, часть расходов на пересылку и возврат ложится на продавца, что может повлиять на ценовую политику.
Зачастую у получателя нет возможности вскрыть упаковку — сделать это получится только после оплаты отправления.
Для продавца/отправителя
Продавцам также стоит учитывать плюсы и минусы наложенного платежа.
Преимущества
Недостатки
Повышается доверие к магазину, так как клиенту не нужно платить заранее.
Возрастают операционные расходы из‑за комиссии почты или службы доставки за наложенный платеж и перевод денег. Отправка денег занимает несколько дней.
Удобство для покупателя. Можно привлечь аудиторию, которая предпочитает оплату при получении.
Риск отказа от посылок: товар возвращается, а продавец несет затраты на логистику в обе стороны.
Как отправить посылку наложенным платежом
Общий порядок отправки:
Упаковать товар, заполнить адресные данные отправителя и получателя.
В отделении почты или у курьерской службы заполнить бланк наложенного платежа, указав сумму, реквизиты для перечисления, а при необходимости — опись вложения и объявленную ценность.
Оплатить отправку и сохранить чек с трек‑номером до зачисления денег.
Отслеживать посылку и дождаться, когда служба перечислит сумму после оплаты получателем.
Сколько стоит наложенный платеж
К затратам относятся:
Стоимость самой доставки, которая зависит от веса, габаритов, расстояния и тарифа оператора.
Комиссия за услугу наложенного платежа и перевод средств отправителю — обычно фиксированная сумма плюс процент от объявленной стоимости.
Именно комиссия делает наложенный платеж дороже классической предоплаты, включая в цену процент от указанной стоимости и комиссию за перевод денег отправителю.
Для корпоративных клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, заключивших договор со службой доставки) часто предоставлены отдельные условия и тарифы для отправки наложенным платежом.
Что будет, если не забирать посылку с наложенным платежом
Если получатель не пришел за посылкой или отказался платить при получении, отправление после срока хранения возвращается отправителю.
Получатель не обязан оплачивать доставку, если она не была согласована с ним заранее.
В этом случае отправитель не получает деньги, но остается должен оплатить доставку и обратную пересылку. Кроме того, некоторые сервисы могут ограничивать использование наложенного платежа для такого отправителя в будущем.
