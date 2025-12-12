Все декретные периоды включат в страховой стаж с 2026 года: что изменится для родителей

Как считают страховой стаж и ИПК сейчас

Страховой стаж

Страховой стаж — это периоды работы и приравненные к ним социально значимые периоды. Сейчас в него включают отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, но суммарно не более шести лет за всю жизнь.

Это обычно не более четырех декретов подряд. Пример: если у мамы пять детей, фактический уход составляет 7,5 года, но в стаж зачтут максимум шесть лет.

Пример: у мамы трое детей. Она работала официально 10 лет, а затем последовательно уходила в отпуска по уходу за каждым ребенком до 1,5 лет — всего 4,5 года.

Сейчас в страховой стаж засчитают 10 лет работы плюс все 4,5 года ухода (они укладываются в лимит 6 лет), итого 14,5 года стажа.

Если бы детей было пятеро и суммарный уход составил 7,5 года, до 2026 года в стаж попало бы только 6 лет, а оставшиеся 1,5 года не увеличивали бы пенсионные права.