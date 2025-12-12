Все декретные периоды включат в страховой стаж с 2026 года: что изменится для родителей

С 1 января 2026 года все периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет будут полностью включать в страховой стаж одного из родителей, без лимита шесть лет и ограничения по числу детей. Разбираем, как сейчас считают стаж и ИПК, что именно поменяется для многодетных семей, кто сможет претендовать на перерасчет пенсии и как вырастут пенсионные баллы за пятого и последующих детей.
Как считают страховой стаж и ИПК сейчас
Сейчас правила учета декретов привязаны к двум базовым параметрам — страховому стажу и индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК).
Страховой стаж
Страховой стаж — это периоды работы и приравненные к ним социально значимые периоды. Сейчас в него включают отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, но суммарно не более шести лет за всю жизнь.
Это обычно не более четырех декретов подряд. Пример: если у мамы пять детей, фактический уход составляет 7,5 года, но в стаж зачтут максимум шесть лет.
Пример: у мамы трое детей. Она работала официально 10 лет, а затем последовательно уходила в отпуска по уходу за каждым ребенком до 1,5 лет — всего 4,5 года.
Сейчас в страховой стаж засчитают 10 лет работы плюс все 4,5 года ухода (они укладываются в лимит 6 лет), итого 14,5 года стажа.
Если бы детей было пятеро и суммарный уход составил 7,5 года, до 2026 года в стаж попало бы только 6 лет, а оставшиеся 1,5 года не увеличивали бы пенсионные права.
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК)
ИПК — это система пенсионных баллов, от которых зависит размер страховой пенсии. За отпуск сейчас начисляют 1,8 балла за первого ребенка, 3,6 — за второго и по 5,4 — за третьего и четвертого.
Пример: у той же мамы трое детей, по каждому оформлен отпуск по уходу до 1,5 лет, и она выбирает учет именно ухода, а не работы.
За первого ребенка: 1,8 балла в год × 1,5 года = 2,7 ИПК.
За третьего ребенка: 5,4 балла × 1,5 года = 8,1 ИПК.
В сумме только за декреты она наберет 2,7 + 5,4 + 8,1 = 16,2 пенсионного балла, которые прибавят к баллам за работу и умножат на стоимость одного ИПК при назначении пенсии.
За пятого и последующих детей баллы не начисляются. Фактический потолок по баллам ограничен лимитом по годам и детям.
Что меняется в расчете стажа с 2026 года
С 1 января 2026 года лимит «не более шести лет ухода за детьми до 1,5 лет» отменяется. Все периоды отпуска по уходу за каждым ребенком до полутора лет засчитываются полностью.
Если декреты шли почти подряд, весь непрерывный период войдет в стаж. Зачет возможен для одного из родителей (матери или отца), оформленного в отпуске и значимого в СФР.
Новый порядок начисления ИПК родителям
Размеры ИПК за первого (1,8), второго (3,6) и третьего-четвертого (5,4) ребенка сохраняются. С 1 января 2026 снимается ограничение по числу детей и максимуму баллов.
С 2026 года за пятого и каждого последующего ребенка начислят по 5,4 коэффициента за отпуск до 1,5 лет.
При многоплодных родах (двойня, тройня) уход за каждым ребенком учитывается отдельно.
«Пенсия – 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег»
На курсе поможем понять, сколько получите от государства и как приумножить свои накопления. Дадим готовые таблицы и чек-листы — чтобы сразу планировать накопления и видеть результат.
Сейчас можно купить со скидкой 93%: 990 ₽ вместо
14 990 ₽
Перерасчет пенсий для получателей
Для нынешних пенсионеров с несколькими детьми предусмотрен перерасчет по новым правилам. СФР включит ранее неучтенные декретные периоды и начисляет баллы за пятого и последующих детей.
Перерасчет производят по заявлению через офис СФР, МФЦ или Госуслуги с документами о рождении и уходе. Пенсию пересчитают с 1-го числа месяца после подачи.
Рассчитайте все варианты накопления на пенсию в калькуляторе.
Таблица изменения декрета в стаже и ИПК
В таблице приведены ключевые изменения по сравнению с текущими правилами.
Показатель
Как было до 2026 года
Как будет с 1 января 2026 года
Включение отпусков по уходу до 1,5 лет в страховой стаж
Учитывали только уход до 1,5 лет за ребенком, но суммарно не более 6 лет (обычно до 4 детей).
Включают все периоды ухода до 1,5 лет за каждым ребенком, без лимита по общему количеству лет.
Уход за пятым и последующими детьми
В стаж не попадал, если общий лимит 6 лет уже был исчерпан на первых детях.
Полностью включается в страховой стаж, даже если детей 5 и более.
Многодетные семьи (двойни, плотные по срокам декреты)
Часть периодов ухода могла не попадать в лимит 6 лет и не учитываться при назначении пенсии.
Весь фактический отпуск по уходу до 1,5 лет за каждым ребенком идет в стаж, периоды не обрезаются.
ИПК за первого ребёнка
1,8 пенсионного балла за год ухода (до 2,7 балла за 1,5 года).
Те же 1,8 балла; порядок не меняется.
ИПК за второго ребёнка
3,6 балла за год ухода (до 5,4 балла за 1,5 года).
Те же 3,6 балла; порядок не меняется.
ИПК за третьего и четвертого ребенка
5,4 балла за год ухода (до 8,1 балла за 1,5 года за каждого).
Те же 5,4 балла; порядок не меняется.
ИПК за пятого и последующих детей
Формально на практике не начислялся, так как учитывали только до четырех детей и 6 лет ухода.
5,4 балла за год ухода (до 8,1 балла за 1,5 года) за каждого ребенка, начиная с пятого.
Максимум ИПК за декреты
Ограничен количеством учитываемых детей и 6 годами ухода (фиксированный потолок баллов).
Лимит по числу детей снимается: баллы можно накапливать за все декретные периоды ухода.
Перерасчет пенсий
Единого механизма для учета всех декретов у многодетных не было.
Родители с 5+ детьми могут подать заявление в СФР и получить перерасчет стажа и ИПК за новые учтенные периоды.
Многодетные родители накопят больше ИПК и легче выполнят требования к минимальному количеству баллов для пенсии.
Начать дискуссию