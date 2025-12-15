Внутренний бренд работодателя: как говорить с сотрудниками, чтобы они слушали

Что такое внутренний HR-бренд
HR-бренд — это репутация компании в качестве работодателя, ее восприятие на рынке соискателей, нынешних и бывших сотрудников.
Развитие HR-бренда нужно всем компаниям, заинтересованным в найме, удержании и развитии персонала, так как бренд влияет на все иные HR–метрики и, как следствие, на скорость развития и роста компании в целом: бренд работодателя либо стимулирует, либо тормозит его.
HR-бренд может быть направлен на внутреннюю и внешнюю аудиторию, в идеале оба направления друг друга дополняют и усиливают.
Сейчас мы хотим заострить внимание на внутреннем бренде, то есть коммуникации с теми сотрудниками, которые уже пришли работать в компанию, ведь именно их отношение к месту работы имеет наибольшее влияние на все процессы, начиная с формирования внутренней атмосферы в коллективе и заканчивая клиентским опытом сервиса или продукта.
Зачем работодателю тратить силы на HR-бренд
Развитый внутренний HR-бренд помогает удерживать ценных сотрудников, снижать текучесть кадров и дает возможность не тратить большие денежные суммы на найм новых.
Внутренний бренд — это также инструмент для повышения вовлеченности сотрудников. Благодаря вовлеченности компании формируется среда, в которой специалисты достигают результатов быстрее и качественнее.
При грамотно выстроенном EVP (ценностном предложении работодателя) бренда, компания имеет возможность изначально получать отклики и приглашать в компанию тех соискателей, чьи взгляды совпадают с корпоративной культурой компании. Благодаря этому формируется команда единомышленников, которые на основе общих ценностей и мировоззрения готовы вместе идти к общим целям. При достижении синергии, команда дает лучший результат, чем группа разрозненных людей.
HR-бренд также способствует взаимопониманию подчиненных и руководителей, транслируя общие ценности и создавая комфортную среду, где члены команды понимают взаимные ожидания, могут открыто и честно коммуницировать.
Благодаря бренду повышается eNPS (индекс удовлетворенности сотрудников), что повышает статус компании на рынке работодателей и делает ее местом гордости для текущих сотрудников и более привлекательной для внешних соискателей.
На чем строится внутренний бренд
Как правило, в основу внутреннего бренда мы кладем корпоративную культуру — систему ценностей и правил поведения, которые определяют принципы того, как происходит взаимодействие в коллективе и как сотрудники подходят к решению тех или иных задач.
Корпоративная культура — без сомнения ключевой фактор устойчивого внутреннего HR-бренда, который помогает в наведении порядка, налаживании сотрудничества, и как следствие — достижении общих целей.
Но одним сводом правил невозможно повлиять на общую работу.
Помимо корпоративной культуры существует понятие внутреннего климата, который также оказывает значительное влияние на эффективность сотрудников и финансовые показатели компании. И в отличие от корпоративной культуры климат не постоянен и может меняться в зависимости от настроений в офисе.
Климат определяет то, как сотрудники чувствуют себя, приходя на работу: даже среди неожиданного «холодного» завала из дел может выглянуть «солнце», которое своими лучами согреет пространство — кипа задач перестает нагнетать и превратится в посильный список дел.
На формирование «погоды» больше всего влияют непосредственные руководители, которые взаимодействуют с командами куда больше высокого руководства и собственников. Транслируя хорошее настроение и профессионализм, они формируют атмосферу, в которой у сотрудников появляется желание придерживаться правил и стремиться к общим результатам.
В основе формирования климата лежит забота о людях — отношение к сотрудникам, как к цели, а не к средству. Человеческое отношение значительно повышает уровень лояльности и продуктивности. Здесь речь идет не о том, чтобы всячески оберегать коллектив от перегруза в работе или неприятных задач, а о внимательном отношении с человеческой точки зрения — заботе не только о состоянии проектов, но и о состоянии людей, которые занимаются их реализацией.
Для проявления заботы и внимания к сотрудникам можно:
поблагодарить за помощь — так у людей появится желание в будущем проявлять больше участия в решении общих задач;
предложить свою помощь и поддержку в решении задач — показать, что вы как руководитель их союзник, а не надзиратель;
похвалить за успехи — это сделать проще, чем повысить заработную плату, но эффект от действий сопоставим;
не осуждать за промахи, не разобравшись в их причинах — возможно, человек первый раз столкнулся с подобным вопросом или вина в неисполнении лежит не на нем, а на других уровнях;
внимательно слушать негатив, если он накопился и постараться его решить — ваша готовность слушать помогает снизить градус враждебности и повысить желание человека идти на контакт.
Внимательное отношение к коллективу помогает сформировать доверие, а именно те, кому доверяют, пользуются влиянием в обществе, и именно их слушают.
Отношения руководства с сотрудниками — это важный компонент внутренней культуры и основа для существования внутреннего HR-бренда.
Укрепление HR бренда строится также на налаженных HR-процессах и выстроенной системе коммуникации в организации — это методы создания комфортной рабочей среды, но что еще мы можем сделать, чтобы сотрудники не только оставались в комфортной среде, но и хотели вас слушать?
Вернемся к вопросу о том, что трудовой договор — это в некотором смысле сделка, взаимовыгодное сотрудничество двух сторон. На нынешнем рынке труда существует маркетинговая концепция Jobs To Be Done, суть которой заключается в том, что не только компания нанимает сотрудника для решения своих задач, но и сам человек покупает решение своих проблем, устраиваясь на вакантное место.
Условия работы в компании должны закрывать его потребности — например, работодатель может обеспечивать достойный уровень дохода или предоставить возможность обучения, профессионального роста, реализации уникального проекта или общения с ведущими специалистами отрасли.
Заключая сделку в рамках концепции JTBD, вы общаетесь с сотрудником, как с партнером, что позволяет новому члену команды почувствовать признание и ценность, получить возможность честно высказывать свои идеи и внимать Вашим.
Какие инструменты есть для продвижения внутреннего бренда
Во-первых, в нынешнее время грех не пользоваться цифровыми инструментами: мессенджерами, email-рассылками, внутренние соцсети (для больших корпорация). Эти инструменты хороши для системной трансляции ценностей компании.
Например, в мессенджерах вы можете подключить рассылки, контент которых будет систематически в ненавязчивой форме напоминать о ценностях и миссии компании, все больше настраивая сотрудников на корпоративную волну ценностей.
В соцсетях сотрудники могут сами делиться контентом с работы, тем самым создавая живые и естественные публикации от сотрудников и продвигая бренд работодателя, как во внутренней, так и во внешней аудитории. Для спокойствия работодателя можно заранее оговорить с сотрудниками заранее, какой контент с работы приемлем в сети.
Для компаний, которые привлекают молодое поколение, полезна будет тема с геймификацией процесса внутреннего взаимодействия. Так будет в разы проще зацепить внимание нового поколения сотрудников.
Во-вторых, это офлайн-мероприятия: классические корпоративы и тимбилдинги, регулярные планерки и стратегические сессии или встречи 1:1 для того, чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому сотруднику.
Подобные массовые мероприятия необходимы для укрепления командного духа и климата в коллективе.
На встречах 1:1 руководитель имеет возможность проявить внимание к проблемам и вопросам отдельных сотрудников, повышая уровень лояльности и доверия своих подчиненных.
Для сбора обратной связи от сотрудников для оценки уровня удовлетворенности и климата советуем на регулярной основе проводить анонимные опросы и eNPS, которые позволяют получить наиболее честные ответы и объективно оценить ситуацию.
О чем говорит HR-бренд
В первую очередь, HR-бренд нужен для популяризации миссии и ценностей компании, которые помогают двигаться к целям бизнеса. Бренд транслирует корпоративную культуру, которая обозначает ожидания и стандарты для сотрудников организации. HR-бренд дает сотрудникам понимание, что и зачем они делают.
Помимо константных ценностей, в HR отделе отмечаются персональные достижения сотрудников и команд, объявляется важная информация об обучении, например, или грядущем мероприятии.
Кто является носителем ДНК бренда
Руководители компании — главные носители бренда работодателя. Причем, чем больше менеджер непосредственно взаимодействует с исполнительской командой, тем выше его ответственность за грамотную трансляцию ценностей компании.
Наиболее лояльных и вовлеченных в работу сотрудников компания может выдвинуть в качестве амбассадоров, эти сотрудники будут влиять на формирование внутреннего и внешнего брендов: люди больше доверяют таким же людям, как и они сами.
Внутренний HR-бренд — это цепочка действий, которая повышает лояльность и вовлеченность сотрудников, а далее увеличивает производительность команды. Бренд формируется через корпоративную культуру, климат и стиль руководства.
Задача компании — не только формализовать ценности, но и ежедневно подтверждать их действиями: благодарностью, поддержкой, честной обратной связью, внимательным отношением к сложностям сотрудников. Такой подход превращает трудовой договор из формальной сделки в долгосрочное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и оказании должного влияния со стороны управленцев.
