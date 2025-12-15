Внутренний бренд работодателя: как говорить с сотрудниками, чтобы они слушали

На чем строится внутренний бренд

Как правило, в основу внутреннего бренда мы кладем корпоративную культуру — систему ценностей и правил поведения, которые определяют принципы того, как происходит взаимодействие в коллективе и как сотрудники подходят к решению тех или иных задач.

Корпоративная культура — без сомнения ключевой фактор устойчивого внутреннего HR-бренда, который помогает в наведении порядка, налаживании сотрудничества, и как следствие — достижении общих целей.

Но одним сводом правил невозможно повлиять на общую работу.

Помимо корпоративной культуры существует понятие внутреннего климата, который также оказывает значительное влияние на эффективность сотрудников и финансовые показатели компании. И в отличие от корпоративной культуры климат не постоянен и может меняться в зависимости от настроений в офисе.

Климат определяет то, как сотрудники чувствуют себя, приходя на работу: даже среди неожиданного «холодного» завала из дел может выглянуть «солнце», которое своими лучами согреет пространство — кипа задач перестает нагнетать и превратится в посильный список дел.

На формирование «погоды» больше всего влияют непосредственные руководители, которые взаимодействуют с командами куда больше высокого руководства и собственников. Транслируя хорошее настроение и профессионализм, они формируют атмосферу, в которой у сотрудников появляется желание придерживаться правил и стремиться к общим результатам.

В основе формирования климата лежит забота о людях — отношение к сотрудникам, как к цели, а не к средству. Человеческое отношение значительно повышает уровень лояльности и продуктивности. Здесь речь идет не о том, чтобы всячески оберегать коллектив от перегруза в работе или неприятных задач, а о внимательном отношении с человеческой точки зрения — заботе не только о состоянии проектов, но и о состоянии людей, которые занимаются их реализацией.

Для проявления заботы и внимания к сотрудникам можно:

поблагодарить за помощь — так у людей появится желание в будущем проявлять больше участия в решении общих задач;

предложить свою помощь и поддержку в решении задач — показать, что вы как руководитель их союзник, а не надзиратель;

похвалить за успехи — это сделать проще, чем повысить заработную плату, но эффект от действий сопоставим;

не осуждать за промахи, не разобравшись в их причинах — возможно, человек первый раз столкнулся с подобным вопросом или вина в неисполнении лежит не на нем, а на других уровнях;

внимательно слушать негатив, если он накопился и постараться его решить — ваша готовность слушать помогает снизить градус враждебности и повысить желание человека идти на контакт.

Внимательное отношение к коллективу помогает сформировать доверие, а именно те, кому доверяют, пользуются влиянием в обществе, и именно их слушают.

Отношения руководства с сотрудниками — это важный компонент внутренней культуры и основа для существования внутреннего HR-бренда.

Укрепление HR бренда строится также на налаженных HR-процессах и выстроенной системе коммуникации в организации — это методы создания комфортной рабочей среды, но что еще мы можем сделать, чтобы сотрудники не только оставались в комфортной среде, но и хотели вас слушать?

Вернемся к вопросу о том, что трудовой договор — это в некотором смысле сделка, взаимовыгодное сотрудничество двух сторон. На нынешнем рынке труда существует маркетинговая концепция Jobs To Be Done, суть которой заключается в том, что не только компания нанимает сотрудника для решения своих задач, но и сам человек покупает решение своих проблем, устраиваясь на вакантное место.

Условия работы в компании должны закрывать его потребности — например, работодатель может обеспечивать достойный уровень дохода или предоставить возможность обучения, профессионального роста, реализации уникального проекта или общения с ведущими специалистами отрасли.

Заключая сделку в рамках концепции JTBD, вы общаетесь с сотрудником, как с партнером, что позволяет новому члену команды почувствовать признание и ценность, получить возможность честно высказывать свои идеи и внимать Вашим.