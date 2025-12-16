Правила оформления субсидированных авиабилетов

Субсидированный авиабилет — это перелет по фиксированному льготному тарифу, часть стоимости которого компенсируется государством, поэтому цена для пассажира ниже рыночной.

В правилах оформления субсидированных билетов «Аэрофлот» подчеркивает, что перевозка доступна только гражданам РФ и строго в рамках утвержденных госпрограмм и тарифов. Билеты оформляются на основании действительных документов, подтверждающих гражданство и право на льготу (паспорт с нужной пропиской, свидетельство о рождении для детей, справки об инвалидности, многодетности, учебе и т. п.).

Оформление возможно через сайт, офисы продаж и уполномоченных агентов, но только на направления и даты, включенные в перечень субсидируемых перевозок, а количество мест по таким тарифам ограничено. Такие билеты чаще всего имеют более жесткие условия обмена и возврата, а оформить их нужно не позднее установленного срока до вылета (обычно не ранее чем за несколько месяцев и в пределах срока действия программы).