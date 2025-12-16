«Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов на 2026 год, а вместе с этим расширил список льготных направлений для жителей Дальнего Востока, Калининградской области, молодежи, пенсионеров и других льготников. Разбираем, кто может купить такие билеты, по каким ценам доступны перелеты и какие документы понадобятся для оформления.
Правила оформления субсидированных авиабилетов
Субсидированный авиабилет — это перелет по фиксированному льготному тарифу, часть стоимости которого компенсируется государством, поэтому цена для пассажира ниже рыночной.
В правилах оформления субсидированных билетов «Аэрофлот» подчеркивает, что перевозка доступна только гражданам РФ и строго в рамках утвержденных госпрограмм и тарифов. Билеты оформляются на основании действительных документов, подтверждающих гражданство и право на льготу (паспорт с нужной пропиской, свидетельство о рождении для детей, справки об инвалидности, многодетности, учебе и т. п.).
Оформление возможно через сайт, офисы продаж и уполномоченных агентов, но только на направления и даты, включенные в перечень субсидируемых перевозок, а количество мест по таким тарифам ограничено. Такие билеты чаще всего имеют более жесткие условия обмена и возврата, а оформить их нужно не позднее установленного срока до вылета (обычно не ранее чем за несколько месяцев и в пределах срока действия программы).
Субсидированные билеты Аэрофлота для дальневосточников
Для жителей Дальнего Востока субсидированные билеты — одна из ключевых мер, которая делает перелеты в центральные регионы страны доступнее. В 2026 году «Аэрофлот» сохраняет и расширяет сеть маршрутов из городов ДФО в Москву, Санкт‑Петербург и другие крупные центры, включая Красноярск и Новосибирск.
Стоимость билетов для жителей ДФО
По данным региональных и федеральных публикаций, ориентировочные тарифы на перелет в одну сторону в 2026 году выглядят так:
Маршрут в одну сторону
Взрослый, руб.
Ребенок от 2 до 12 лет, руб.
Анадырь — Москва
10 200
6 750
Благовещенск — Москва
9 700
4 800
Владивосток — Москва
10 200
5 550
Владивосток — Санкт‑Петербург
10 200
5 625
Владивосток — Петропавловск‑Камчатский
9 000
4 500
Владивосток — Южно‑Сахалинск
7 000
1 125
Горно‑Алтайск — Москва
6 000
4 500
Красноярск — Благовещенск
5 500
4 125
Магадан — Москва
7 200
5 400
Санкт‑Петербург — Иркутск
6 300
4 725
Петропавловск‑Камчатский — Москва
7 500
5 625
Улан‑Удэ — Москва
6 200
4 650
Хабаровск — Владивосток
1 800
1 350
Хабаровск — Иркутск
3 000
2 250
Хабаровск — Красноярск
6 000
4 500
Хабаровск — Магадан
4 000
3 000
Хабаровск — Москва
7 200
5 400
Хабаровск — Новосибирск
5 700
4 275
Хабаровск — Петропавловск‑Камчатский
2 500
1 875
Хабаровск — Южно‑Сахалинск
1 000
750
Южно‑Сахалинск — Москва
7 300
5 475
Якутск — Москва
7 000
5 250
Необходимые документы для оформления
Жителям ДФО понадобится российский паспорт с пропиской в регионе или справка, подтверждающая регистрацию. Если используется льгота по возрасту или инвалидности, дополнительно предъявляют пенсионное удостоверение, документ о назначении пенсии, справку об инвалидности или документы многодетной семьи.
Субсидированные билеты Аэрофлота для молодежи и пенсионеров
Часть субсидированных тарифов «Аэрофлота» рассчитана на молодежь и пенсионеров, даже если они не живут на Дальнем Востоке. Льготные билеты по этим программам позволяют слетать между крупными городами европейской части России и ДФО по сниженным ценам, если пассажир укладывается в возрастные рамки.
Направления, участвующие в программе
В список направлений для молодежи и пенсионеров входят перелеты между ДФО и Москвой, Санкт‑Петербургом, Красноярском, Новосибирском и рядом других крупных городов, перечень ежегодно утверждается Росавиацией. Дополнительно могут действовать междальневосточные рейсы, где льготный тариф распространяется на отдельные категории пассажиров.
Документы, необходимые для оформления
Молодежь должна подтвердить возраст до 23 лет паспортом гражданина РФ, а пенсионеры — документом о назначении пенсии или иным удостоверением статуса. При онлайн‑оформлении данные вносятся при покупке, а оригиналы проверяют при регистрации; если статус не подтвердится, перевозчик вправе потребовать доплату до обычного тарифа.
Субсидированные билеты для льготных категорий граждан
Помимо молодежи, пенсионеров и жителей ДФО, субсидированные тарифы распространяются на целый ряд других льготных категорий — это закреплено в постановлениях правительства и приказах Минтранса. «Аэрофлот» участвует в этих программах как один из ключевых перевозчиков, выполняющих рейсы по субсидируемым маршрутам.
Кто может воспользоваться
В зависимости от конкретной программы право на льготный билет могут иметь:
инвалиды I–III групп и дети‑инвалиды;
сопровождающие их лица;
члены многодетных семей;
жители отдельных регионов, для которых предусмотрены специальные маршруты (включая ДФО и Калининград);
учащиеся и студенты при перелетах к месту учебы, если это прямо указано в условиях.
Перед покупкой важно свериться с действующим перечнем категорий на сайте авиакомпании.
Стоимость билетов по направлениям
Льготные тарифы для таких категорий обычно немного ниже базовой субсидированной цены и зависят от маршрута.
Маршрут в одну сторону
Взрослый, руб.
Ребенок от 2 до 12 лет, руб.
Владивосток — Москва
7 400
5 550
Магадан — Москва
7 200
5 400
Петропавловск‑Камчатский — Москва
7 500
5 625
Хабаровск — Москва
7 200
5 400
Южно‑Сахалинск — Москва
7 300
5 475
Якутск — Москва
7 000
5 250
Анадырь — Москва
9 000
6 750
Благовещенск — Москва
6 400
4 800
Улан‑Удэ — Москва
6 200
4 650
Горно‑Алтайск — Москва
6 000
4 500
Хабаровск — Магадан
4 000
3 000
Хабаровск — Новосибирск
5 700
4 275
Хабаровск — Владивосток
1 800
1 350
Хабаровск — Красноярск
6 000
4 500
Хабаровск — Петропавловск‑Камчатский
2 500
1 875
Хабаровск — Иркутск
3 000
2 250
Хабаровск — Южно‑Сахалинск
1 000
750
Владивосток — Петропавловск‑Камчатский
6 000
4 500
Владивосток — Южно‑Сахалинск
1 500
1 125
Красноярск — Иркутск
5 500
4 125
Санкт‑Петербург — Иркутск
6 300
4 725
Владивосток — Санкт‑Петербург
7 500
5 625
Субсидированные билеты в Калининград
Калининград традиционно включен в федеральные программы субсидирования перелетов из‑за особенностей географии региона.
Маршрут и стоимость
Стоимость субсидированных билетов в Калининград.
Маршрут в одну сторону
Взрослый, руб.
Ребенок от 2 до 12 лет, руб.
Калининград — Москва
3 800
2 850
Калининград — Санкт-Петербург
3 500
2 625
Какие документы необходимы
Для оформления субсидированного билета в или из Калининграда пассажиру нужен паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в Калининградской области, а при льготном статусе — документы, подтверждающие право на участие в программе (свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, справка о статусе учащегося очной формы обучения ВУЗа Калининградской области т. д.).
Как купить субсидированные авиабилеты Аэрофлота на 2026 год
Субсидированные билеты «Аэрофлота» на 2026 год можно приобрести:
на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании;
в кассах и фирменных офисах продаж;
у агентств, которые работают с субсидируемыми тарифами по договору с перевозчиком.
При поиске рейсов система автоматически покажет специальные тарифы на даты и направления, участвующие в программе, если пассажир соответствует условиям. Лучше бронировать такие билеты заранее: количество льготных мест ограничено.
