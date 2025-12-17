В 2026 году Дальневосточная и Арктическая ипотека под 2% меняются: в программу добавили вторичное жилье в ряде городов, расширили список льготников и сняли часть возрастных ограничений. Разбираемся, кто теперь может воспользоваться льготной ипотекой на Дальнем Востоке и в Арктике, какие регионы и города входят в программу и на каких условиях банки одобряют кредит в 2026 году.
Дальневосточная и Арктическая ипотека — что это
Это госпрограммы льготного кредитования под 2% годовых (иногда чуть выше при отказе от страховки или дополнительных услуг), утвержденные постановлением Правительства РФ от 07.12.2019 № 1609. Программы действуют на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутной части Арктической зоны РФ.
Задача программ — привлечь и закрепить население и специалистов в регионах, где государству важно развитие экономики и социальной инфраструктуры.
Срок действия
В 2026 году программы продолжат работу в рамках нацпроектов и федеральных постановлений; официально подтверждено продление и обновление условий до конца 2026 года с возможностью дальнейшего продления.
Банки уже принимают заявки по «новой» дальневосточной и арктической ипотеке, ориентируясь на срок кредитования до 20 лет.
Как это работает
Государство субсидирует часть процентной ставки, поэтому заемщик платит по кредиту около 2% годовых, а остальное банку доплачивает бюджет. Максимальная сумма кредита обычно до 6 млн руб., а если площадь жилья больше 60–64 кв. м, лимит повышают до 9 млн руб.; первоначальный взнос — от 20%, можно использовать маткапитал.
В каких городах и регионах действует программа
Программы привязаны не к отдельным банкам, а к территориям: взять кредит можно только на жилье в регионах ДФО и сухопутной части Арктической зоны. При этом заемщик может быть зарегистрирован и в другом регионе России, если выполняет условия по переезду и, при необходимости, трудоустройству.
Регионы действия Дальневосточной ипотеки
Дальневосточная ипотека охватывает все субъекты Дальневосточного федерального округа:
Амурская область;
Еврейская автономная область;
Забайкальский край;
Камчатский край;
Магаданская область;
Приморский край;
Республика Бурятия;
Республика Саха (Якутия);
Сахалинская область;
Хабаровский край;
Чукотский автономный округ.
В этих регионах можно купить новостройку, а в сельских поселениях и моногородах — еще и вторичное жилье по льготной ставке.
Регионы действия Арктической ипотеки
Арктическая ипотека действует в сухопутных территориях Арктической зоны РФ, в том числе в частях Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Ямало‑Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края, Республики Карелия, Республики Коми и Якутии.
Жилье должно находиться в пределах утвержденных арктических муниципалитетов.
Кто может взять Дальневосточную и Арктическую ипотеку
Кто подходит под арктическую и дальневосточную ипотеку, расписано в правилах программ. В 2026 году круг получателей расширен, особенно для семей с детьми и работников социальных отраслей.
Основные категории:
молодые семьи до 35–36 лет;
одинокие родители с детьми;
многодетные семьи;
участники программ «дальневосточный» и «арктический гектар»;
граждане, переехавшие по региональным программам повышения мобильности трудовых ресурсов;
вынужденные переселенцы с территории Украины, ЛНР и ДНР, проживающие в регионах ДФО или Арктики;
участники СВО и члены семей погибших или получивших инвалидность участников спецоперации;
работники гос- и муниципальных медучреждений;
работники гос- и муниципальных образовательных организаций;
сотрудники предприятий ОПК и ряда других отраслей, зарегистрированных в ДФО или Арктике.
Внутри программ предусмотрены отдельные условия — например, дальневосточная ипотека для медиков и арктическая ипотека для учителей и других работников бюджетной сферы.
Новые условия программы в 2026 году
С 2026 года условия расширены:
льготный кредит под 2% можно оформить на вторичное жилье в городах с низким объемом строительства, где почти нет новостроек;
Арктическая ипотека для многодетных семей в 2026 году доступна без возрастного ценза по родителям, главное — подтвердить статус многодетной семьи в регионе;
программа распространяется на всех работников сферы образования и на большее число медработников и сотрудников ОПК;
для участников СВО смягчены возрастные ограничения и требования к семейному положению.
Требования и условия получения ипотеки
Основные условия дальневосточной и арктической ипотеки:
процентная ставка — от 2% годовых (может вырасти примерно до 3% при отказе от страхования или нарушении отдельных условий);
первоначальный взнос — от 20%, допускается использование маткапитала и региональных субсидий;
срок кредита — до 20 лет (иногда до 20 лет и 2 месяцев по стандартам Дом.РФ);
максимальная сумма — 6 млн руб. или до 9 млн руб. при покупке жилья площадью свыше 60–64 кв. м;
заемщик — гражданин РФ, соответствующий требуемой категории и покупающий жилье в регионе действия программы.
На что можно будет потратить средства
Средства по дальневосточной и арктической ипотеке можно направить на несколько типов объектов.
Цель использования средств
Разрешено по программам
Особенности
Покупка квартиры в новостройке
Да
Дом должен находиться в регионе ДФО или Арктики и входить в перечень разрешенных объектов.
Покупка готового жилья на вторичном рынке
Частично
Обычно допустимо в сельских поселениях и моногородах, а также в городах с низким объемом строительства.
Строительство индивидуального жилого дома
Да
Возможна покупка участка с подведением коммуникаций и строительство дома по проекту.
Приобретение доли с последующим выделением в натуре
Ограниченно
Допускается по решению банка и в рамках требований Дом.РФ.
Рефинансирование ранее взятой обычной ипотеки
Как правило, нет
Перевести обычную ипотеку в льготную можно только при полном целевом соответствии и согласии банка.
Как получить Дальневосточную и Арктическую ипотеку
Процесс оформления стандартен для ипотеки: выбор банка, сбор документов, одобрение, поиск жилья и сделка. Главное — заранее проверить, подходит ли заемщик под программу и находится ли объект в нужном регионе.
Какие документы нужны для оформления
Обычно потребуются:
паспорт гражданина РФ;
СНИЛС и ИНН;
документы, подтверждающие льготный статус (свидетельства о рождении детей, документы о многодетности, справка об инвалидности, справки от работодателя для медиков, учителей, работников ОПК и др.);
подтверждение доходов (2‑НДФЛ, справка по форме банка, трудовой договор, выписка по счетам);
документы на приобретаемое жилье (ДДУ, договор купли‑продажи, выписка ЕГРН и т. п.).
Точный перечень банк прописывает в своих правилах по программе льготной ипотеки.
Какой выбрать банк
С дальневосточной и арктической ипотекой работают не все кредитные организации: основную часть заявок принимают крупные федеральные банки и Дом.РФ. Среди основных участников — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Дом.РФ Банк и несколько региональных банков.
При выборе банка стоит сравнить:
надбавки к ставке (за отказ от страховки, дистанционное оформление и т. п.);
требования к первоначальному взносу;
скорость одобрения и готовность работать с нужным типом объекта (например, с ИЖС или вторичкой в моногороде).
Ознакомиться с полным списком банков-участников программы можно по ссылке.
Подбор недвижимости и заключение договора
Сначала заемщик получает предварительное одобрение в банке, затем подбирает объект в регионе действия программы и проверяет, подходит ли он под требования (тип жилья, площадь, статус застройщика, расположение в нужном муниципалитете). После оценки недвижимости банк утверждает окончательную сумму кредита, подписывается кредитный договор и договор долевого участия или купли‑продажи, а жилье передается в залог.
Вопросы и ответы
Где можно купить квартиру по Дальневосточной ипотеке?
Квартиру можно купить во всех субъектах ДФО, причем не только в крупных городах, но и в сельских поселениях и моногородах, где допускается вторичка. Главное — чтобы объект находился в границах региона и соответствовал требованиям программы по типу, площади и статусу.
Дальневосточная ипотека сколько процентов?
Базовая ставка по программе составляет около 2% годовых, но из‑за надбавок банка (например, при отказе от страховки) она может немного вырасти.
Можно ли взять участок в Арктическую ипотеку?
Да, арктическая ипотека допускает покупку земельного участка и строительство на нем индивидуального жилого дома в пределах арктических муниципалитетов. Конкретные требования к участку и дому (назначение, коммуникации, этап строительства) устанавливает банк.
Кому могут отказать в Дальневосточной ипотеке?
Откажут, если заемщик не входит ни в одну льготную категорию, имеет слишком низкий подтвержденный доход, плохую кредитную историю или планирует купить жилье вне регионов действия программы. Также банки могут не одобрить сделку, если объект не проходит по требованиям (аварийный дом, доля без выделения, незаконная перепланировка).
Сколько первоначальный взнос по Арктической ипотеке?
Минимальный первоначальный взнос по арктической и дальневосточной ипотеке обычно составляет около 20% от стоимости жилья, при этом разрешено использовать материнский капитал и региональные субсидии. Некоторые банки могут требовать больший взнос для рисковых объектов или нестабильных доходов заемщика.
Можно ли обычную ипотеку перевести в Дальневосточную?
Рефинансирование обычной ипотеки в дальневосточную прямо программой, как правило, не предусмотрено. Перевод возможен только если жилье и заемщик полностью соответствуют критериям и банк готов оформить новый льготный кредит вместо старого, но на практике проще сразу брать льготную программу на подходящий объект.
