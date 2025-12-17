Дальневосточная и Арктическая ипотека — что это

Это госпрограммы льготного кредитования под 2% годовых (иногда чуть выше при отказе от страховки или дополнительных услуг), утвержденные постановлением Правительства РФ от 07.12.2019 № 1609. Программы действуют на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутной части Арктической зоны РФ.

Задача программ — привлечь и закрепить население и специалистов в регионах, где государству важно развитие экономики и социальной инфраструктуры.