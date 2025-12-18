Оплата клиентов по картам за 31 декабря на УСН будет доходом 2026 года. 💳«Ночной бухгалтер» № 2083

Сегодня в выпуске:
Выручка по эквайрингу за 31 декабря при УСН войдет в доход 2026 года.
Сим-карта будет привязана к конкретному телефонному аппарату.
ФАС заявила, что продукты не должны подорожать из-за повышения НДС с 2026 года.
Сразу после регистрации ИП-иностранцы не смогут нанимать на работу иностранных сотрудников.
Взносы с МРОТ надо будет платить только за директора, а не за всех учредителей.
Эквайринг
Платежи по картам от 31 декабря 2025 года поступят на счет бизнеса уже в 2026 году. ФНС пояснила, что при УСН — кассовый метод и доход отражают датой его поступления на счет.
А раз так, то выручка за 31.12.2025 отразится в декларации по УСН за 2026 год.
Sim-карты и IMEI телефона
У каждого мобильного устройства есть свой 15-значный номер – IMEI.
В Минцифры возникла идея создать реестр IMEI и привязать эти номера девайсов к телефонным номерам (сим-картам).
Таким образом можно будет идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, пояснили в Минцифры.
Наши читатели в комментариях сетуют, что быстро переставить свою симку на другой телефон уже не получится.
Цены на продукты
ФАС предупредила торговые сети, чтобы те не вздумали повышать цены на продукты с 2026 года. Для этого нет повода.
Ставка НДС вырастет с 20% до 22%, но по продуктам она останется 10%.
Это значит, что общий рост налоговой нагрузки не является основанием взвинчивать цены, уверены антимонопольщики.
ИП и иностранные сотрудники
Иностранцы-ИП смогут брать на работу мигрантов только после 3 лет деятельности. Такой законопроект внесут в Госдуму депутаты от СР.
Для наполнения вакансий за счет мигрантов, иностранный гражданин со статусом ИП должен сначала подтвердить свою безупречную репутацию, считает лидер партии Сергей Миронов.
Взносы за директора
Неважно, сколько у компании учредителей-физлиц. Платить взносы с МРОТ надо не за них, а только за руководителя компании. Такое разъяснение дала ФНС.
Все разъяснения по взносам за директора с 2026 года мы собрали здесь.
