Оплата клиентов по картам за 31 декабря на УСН будет доходом 2026 года. 💳«Ночной бухгалтер» № 2083

Эквайринг

Платежи по картам от 31 декабря 2025 года поступят на счет бизнеса уже в 2026 году. ФНС пояснила, что при УСН — кассовый метод и доход отражают датой его поступления на счет.

А раз так, то выручка за 31.12.2025 отразится в декларации по УСН за 2026 год.