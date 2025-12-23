8071 ОК УСН Моб
23 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

23 декабря — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 23 декабря и кто из известных людей родился в этот день.

Какой сегодня праздник в России 23 декабря

В России 23 декабря отмечают несколько важных и профессиональных дат.

  • День дальней авиации ВКС России.

  • Профессиональные и памятные даты регионального уровня (по календарям отдельных субъектов РФ).

Международные праздники 23 декабря

На мировом уровне этот день связан с рядом неофициальных и тематических дат, которые поддерживают социальные и культурные инициативы.

  • День человеческого света (Human Light Day)  — светский зимний праздник, популярный среди гуманистов.

  • День снежных ангелов (Snow Angels Day) — зимний неофициальный праздник в ряде стран, в который принято делать фигуры на снегу.

  • Национальные и локальные даты в разных странах, например, социальные и благотворительные акции в предновогодний период.

Церковные праздники 23 декабря по православному календарю

Православный календарь 23 декабря связывает этот день с памятью нескольких мучеников и особыми традициями, многие из которых отразились в народных верованиях.

  • День памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа Александрийских.

  • Почитание святого мученика Мины Красноречивого Светлые очи, к которому верующие обращаются с молитвами об исцелении глаз и укреплении веры.

  • Богослужения Рождественского поста с усиленной молитвой и подготовкой к празднику Рождества Христова.

Народные праздники и приметы на сегодня 23 декабря

В народной традиции этот день известен как Минин день или День Мины Красноречивого и связан с особыми приметами о здоровье и зимней погоде.

  • Минин день — считалось, что святой Мина помогает при глазных болезнях, поэтому в этот день особенно берегли зрение и меньше занимались мелким рукоделием при плохом освещении.

  • В домах окуривали жилье полынью и зажигали свечи, чтобы изгнать «полуночниц» и защитить детей от ночных кошмаров.

  • Ясный день — к крепким морозам в ближайшее время.

  • Мерцающие звезды — к сильной стуже и похолоданию.

  • Сильный снегопад или кольцо вокруг солнца или луны — к хорошему урожаю и продолжительным снегам.

  • Беспокойство домашних животных и птиц — к скорой метели и ветру.

Кто родился в этот день

23 декабря родились многие известные исторические деятели, писатели, художники и артисты, чьи имена хорошо знакомы любителям культуры и истории.

  • Император Александр I, российский монарх, при котором Россия победила Наполеона.

  • Карл Брюллов, русский художник, автор знаменитой картины «Последний день Помпеи».

  • Владимир Немирович-Данченко, театральный режиссер и сооснователь МХТ.

  • Юлий Ким, поэт и бард, один из известных авторов авторской песни.

  • Лев Дуров, советский и российский актер театра и кино.

  • Наталья Фатеева, советская и российская актриса.

  • Финн Вулфхард, канадский актер и музыкант, известный по сериалу «Очень странные дела».

