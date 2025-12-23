Какой сегодня праздник в России 23 декабря
В России 23 декабря отмечают несколько важных и профессиональных дат.
День дальней авиации ВКС России.
Профессиональные и памятные даты регионального уровня (по календарям отдельных субъектов РФ).
Международные праздники 23 декабря
На мировом уровне этот день связан с рядом неофициальных и тематических дат, которые поддерживают социальные и культурные инициативы.
День человеческого света (Human Light Day) — светский зимний праздник, популярный среди гуманистов.
День снежных ангелов (Snow Angels Day) — зимний неофициальный праздник в ряде стран, в который принято делать фигуры на снегу.
Национальные и локальные даты в разных странах, например, социальные и благотворительные акции в предновогодний период.
Церковные праздники 23 декабря по православному календарю
Православный календарь 23 декабря связывает этот день с памятью нескольких мучеников и особыми традициями, многие из которых отразились в народных верованиях.
День памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа Александрийских.
Почитание святого мученика Мины Красноречивого Светлые очи, к которому верующие обращаются с молитвами об исцелении глаз и укреплении веры.
Богослужения Рождественского поста с усиленной молитвой и подготовкой к празднику Рождества Христова.
Народные праздники и приметы на сегодня 23 декабря
В народной традиции этот день известен как Минин день или День Мины Красноречивого и связан с особыми приметами о здоровье и зимней погоде.
Минин день — считалось, что святой Мина помогает при глазных болезнях, поэтому в этот день особенно берегли зрение и меньше занимались мелким рукоделием при плохом освещении.
В домах окуривали жилье полынью и зажигали свечи, чтобы изгнать «полуночниц» и защитить детей от ночных кошмаров.
Ясный день — к крепким морозам в ближайшее время.
Мерцающие звезды — к сильной стуже и похолоданию.
Сильный снегопад или кольцо вокруг солнца или луны — к хорошему урожаю и продолжительным снегам.
Беспокойство домашних животных и птиц — к скорой метели и ветру.
Кто родился в этот день
23 декабря родились многие известные исторические деятели, писатели, художники и артисты, чьи имена хорошо знакомы любителям культуры и истории.
Император Александр I, российский монарх, при котором Россия победила Наполеона.
Карл Брюллов, русский художник, автор знаменитой картины «Последний день Помпеи».
Владимир Немирович-Данченко, театральный режиссер и сооснователь МХТ.
Юлий Ким, поэт и бард, один из известных авторов авторской песни.
Лев Дуров, советский и российский актер театра и кино.
Наталья Фатеева, советская и российская актриса.
Финн Вулфхард, канадский актер и музыкант, известный по сериалу «Очень странные дела».
